12:23 10 апреля

Яковлев против Поликарпова: быль или небыль?



В статье об истребителе ЛаГГ-3 некоторыми читателями был задан вопрос пусть слегка не по теме (да что там слегка, совсем мимо), но заслуживающий отдельного разбора.

Речь идет об истребителях Поликарпова И-180 и И-185, которые якобы на голову превосходили все имеющееся на тот момент в разработках. И если бы не злой гений Яковлева, «запоровшего» эти самолеты, расклад был бы совершенно иным.


Давайте-ка проанализируем все еще раз с холодной головой. В принципе, это просто.

Пусть все сторонники идеи «Яковлев гнобил Поликарпова» спокойно оценят обстановку. Начнем с того, что да, на момент 1940 года Александр Яковлев был особой, приближенной к императору. Молодой конструктор, да еще и «на доверии» у власти.

Однако тот же Шахурин, реабилитированный и обласканный Хрущевым, ни разу в своих мемуарах не подтвердил, что Яковлев, будучи его замом что-то «урвал» для себя. Более того, жалоб на Яковлева были горы, а в то время на них смотрели несколько иначе, чем сейчас. И проверяли.

Подтверждения можно получить у Молотова. Разговоры с ним издал Феликс Чуев, там они много о чем беседовали. В том числе и на подобные темы.

И самое главное. Попасть «наверх» в те годы было очень легко. Думаю, спорить на эту тему никто не станет. А вот как насчет удержаться? А вот удержаться было намного сложнее. Как Сталин вел кадровую политику, думаю, не стоит повторять. То, что Яковлев, попавший на должность замнаркома, всеми силами пытался от нее отделаться, – тоже факт. Как факт, что ОКБ Яковлева было отнюдь не самым большим и навороченным в плане техники. Тоже все подтверждается.

У Яковлева было много недоброжелателей, это к бабушке не ходи! Какими вопросами в наркомате авиапромышленности заведовал Яковлев? Яковлев, будучи конструктором «на доверии», занимался опытным самолётостроением. И это было умно и правильно. А вот вопросами серийного производства занимались совсем другие люди: Петр Васильевич Дементьев и Павел Андреевич Воронин. Люди, сделавшие для развития нашей авиационной промышленности весьма много.

Мог ли Яковлев «зарезать» самолет на стадии разработки?

На раз. Более того, это входило в его обязанности. И порождало кучу недоброжелателей. За примерами далеко ходить не надо.

Москалев Александр Сергеевич. Автор 35 конструкций и модификаций летательных аппаратов, родоначальник стреловидной формы дельта-крыла. Создатель уникальных по своим ЛТХ самолетов САМ-5, САМ-7, САМ-10, САМ-13. Построил 23 летательных аппарата, но ни один не был построен серийно.

В своих мемуарах Москалев прямо ставит в вину Яковлеву, что тот не пустил в жизнь его самолет САМ-13. Самолет действительно был уникальный, создан по схеме «тяни-толкай», с двумя двигателями. Имел очень хорошие летные характеристики.



Казалось бы, Яковлев – вредитель. А вот и нет! САМ-13 был очень интересной машиной, но вооружение ее оставляло не то что желать лучшего, а было совершенно печальным. Максимум, что удалось втиснуть в самолет – четыре ШКАСА. О крупнокалиберных пулеметах и тем более пушках речь не шла вообще. И это признавал сам Москалев. Но – свое «фе» вымемуарил.

Пашинин, Флоров, Боровков, Яценко, Бисноват – все строили самолеты. И пытались конкурировать с Яковлевым, Лавочкиным, Микояном.

Но, например, самолет Бисновата СК-1, который летал на 100 км/ч быстрее, чем Як-1, вообще не мог нести вооружение. А радиатором являлось крыло. Интересный рекордный самолет, от того, что Бисноват его назвал истребителем, таковым не стал.

Яковлев против Поликарпова: быль или небыль?


И так можно найти по каждому пункту для тех, кто «обижался» на Яковлева. Проще свалить на другого, чем признать собственные ошибки.

Поликарпов.



Вот тут совершенно иной расклад. Ученик великого Сикорского. «Король истребителей». Поликарповым была разработана и построена основа воздушной безопасности страны: Р-5, И-5, И-15, И-153, И-16.

Не без проблем, конечно. И «чуждый классовый элемент», и Сикорского припомнили, и оказался Поликарпов в ЦКБ-39.

Но дело закрыли, освободили, дали возможность заниматься любимым делом.

То, что Поликарпов был не боец-отличник подковерного фронта, – это тоже факт. Но, с другой стороны, безвольные и бесхарактерные в те времена просто не выживали. Своеобразный естественный отбор присутствовал во всех сферах бытия, и авиаконструкторы не исключение.

Поликарпова и Бартини я бы выделил в сторону, поскольку оба демонстрировали несколько иной подход к своей работе. Но тут действительно, кроме как происхождением, не объяснить.

Благодаря статьям изрядного количества писателей, фамилии которых неприлично здесь приводить, Поликарпов был изрядно так идеализирован. Образ гения, абсолютно не приспособленного к борьбе. Это после «шарашки»-то и отсидок?

Ну и главное. «Король истребителей», самолеты которого не пошли в серию исключительно из-за Яковлева. Этакий бедный, обиженный всеми.

Трудовая книжка: с февраля 1933 года по июль 1936 года Поликарпов работает начальником бригады № 2 ЦКБ на базе авиазавода № 39. Это та самая «шарага».

11 августа 1936 года Поликарпов назначен главным конструктором сразу двух заводов: № 84 в Химках и № 21 в Горьком. КБ Поликарпова (104 человека) перебазировалось на завод № 84.

Нормально? Из «шарашки» в ГК двух заводов. Слабак? Я бы не сказал. Слабака бы не поставили в те времена.

Давайте о самолетах теперь.

И-16 был весьма передовой машиной для своего времени. Но здесь стоит обратиться к летчикам, которые на нем летали. Мемуаров – вагоны. Суть – одна. Сложный в управлении самолет. Но если освоил и смог летать – ты бог. Будешь летать на всем.

Самолет получился излишне сложным для освоения летным составом. Факт. Как оружейная платформа был крепкий середнячок. Два синхронных пулемета ШКАС и что-то еще в крыльях (от пулеметов до пушек) – это все-таки не очень.

И, кстати, Поликарпову тоже ставили в вину, что у него был личный «менеджер по пиару», проталкивающий самолеты через Кремль. Речь, понятно, о шеф-пилоте Валерии Чкалове. Ну это, как мы уже выяснили, дурь того времени.

И-16 был суровым самолетом, не без недостатков. Главный – разрушались крылья, не выдерживавшие даже нормальных перегрузок. Это была «фишка», примерно, как срыв обшивки у Як-1.

В мемуарах С. Абросова «Воздушная война в небе Испании» говорится о большом количестве небоевых потерь из-за разрушения крыла. 10% от общего числа погибших летчиков.

Слабым оказалось крыло и на И-180. Об этом докладывал после испытательных полетов 1939 года летчик-испытатель Степан Супрун. Но об И-180 чуть позже.



И-17. Вину за этот самолет тоже возложили на НКАП, читай, Яковлева. Не довели до серии, а какой был самолет! Но простите, он просто был! Да, работы по оснащению И-16 узким мотором водяного охлаждения шли, но шли так… Ни шатко, ни валко. В порядке инициативы КБ.

Более того, когда возникли проблемы со стойками шасси, выход нашелся моментально: шасси сделали неубирающимися, и продолжили испытания двигателя! Конкретных результатов не было абсолютно, соответственно, НКАП не включил И-17 в план по опытным машинам на 1939 год. А там и не до него вообще стало.

На то, что Поликарпов вдруг бросил доводку самолета под реально существующий мотор, а я в предыдущем материале заметил, что у нас не мотор под самолет разрабатывали, а самолет под мотор, вина тоже лежит на НКАП? Не заставили, понимаешь, работать Поликарпова!

Вот тут, кстати, картинка. Поликарпов не хочет дорабатывать свой И-17, который до боли внешне был похож на «Спитфайр» и Ме-109. Но никто из НКАП его не смеет упрекнуть, все понимают, что И-180 и И-185 более перспективны.

«Терпилы» не вижу. Вижу конструктора, который сам выбирал, над чем ему работать. Получилось бы – ордена, Сталинские премии и так далее. Не получилось… Ну тоже умели «поощрить». Потому все и не просто работали, а пахали.

Зато еще вижу, как во многих «исторических» трудах с пеной у рта некоторые писатели рассказывают, как все плохо было у Яковлева. «Сырые» самолеты, на которых летали смертники и тому подобная «правда».

Никоим образом не стану никого осуждать, у каждого своя правда.

Да, с И-26 (будущий Як-1) было все не гладко. Летчик-испытатель ОКБ Яковлева Юлиан Пионтковский в первой серии заводских испытаний в 43-х полетах совершил 15 вынужденных посадок! И 27 апреля 1940 г. произошла катастрофа, унесшая жизнь этого замечательного летчика.


Юлиан Пионтковский


Предположительно, это случилось из-за разрушения обшивки центроплана, вызванного срывом шасси с замков. Но поговаривают, что причиной стали две «бочки», которые крутнул Пионтковский, просто от скуки, перед очередной посадкой…

Да, гибель летчика-испытателя не делает чести ОКБ. Но, с другой стороны, все, кто тыкает этим Яковлеву, тихонько забывают, что два проекта Поликарпова, И-180 и И-185 унесли жизни ТРЕХ испытателей. Погибли: В. Чкалов, Т. Суза, В. Степанчонок.


Валерий Чкалов



Томас Сузи



Василий Степанчонок


Одни и те же проблемы надежности, прочности, скорости…

Да, хотелось бы долго говорить на тему того, что на испытания машина должна выходить «как конфетка», но в 1940-м году в нашей стране ни у кого не было сомнений, что война будет, и будет скоро. Работали, как могли.

Все ОКБ сталкивались с одним и тем же набором проблем, совершали примерно одинаковые ошибки и принимали схожие решения. Но шли своей дорогой.

Я бы сказал, что Яковлеву то ли везло, то ли чутье было. Но его ОКБ было изрядно по оперативнее других. Возможно – потому что он работал как конструктор один. Не дуэтом, как Микоян и Гуревич, и не триумвиратом, как Лавочкин, Горбунов и Гудков.

А попытки протолкнуть на госиспытания и (а вдруг!) в серию «сырую» машину были вообще у всех КБ. Это нормально, надеюсь, не надо рассказывать, почему? Ордена никому не жали еще.

И хоть закритикуйте, но не вижу я здесь картины маслом «плохой Яковлев и хороший Поликарпов». Пока не вижу.

А вот если посмотреть немного дальше, вообще начинаешь за голову хвататься.

Поликарпов был действительно «Король истребителей». И его И-185 был действительно просто великолепной машиной. И, пойди он в серию, немцам бы пришлось туго.

Но есть один маленький нюанс.

Королевский истребитель И-185 строить было не из чего.



Причем, это было понятно еще в 1940-м году. И Яковлев тут был совершенно ни при чем. Здесь цифры говорят сами за себя.

1940 год, 1-й квартал. Из положенных Наркомату авиапромышленности 10 000 т дюралюминиевого проката реально было поставлено лишь 7 307 т, причем основным лимитирующим выпуск дюралюминия фактором была именно нехватка алюминия.

Завод №95, ведущее предприятие по дюралюминиевому литью, в январе 1940 г. получил 69% от планового количества алюминия, а в феврале — 54,5%.

Заказ НКАП по высоколегированным сталям в 1940 г. был выполнен удовлетворен на 93%, по алюминию — от 31% до 92% (в зависимости от сорта).

По приборам зажигания план НКАП выполнили на 55%, а по вооружению — на 81%.

Что говорить о том, что произошло в 1941 году, после потери украинских заводов?

Но даже в невоенном 1940-м году НКАП СССР потреблял почти 45 % всего алюминия, почти весь магний и 93% высоколегированных сталей. Без шансов увеличения, все резервы на тот момент были использованы.

Я считаю, что это главный ответ на вопрос «почему». Потому что на тот момент мы просто не могли позволить себе построить цельнометаллический истребитель. Не из чего было.

Какой был выход? Да простейший. Создать истребитель смешанной конструкции с приемлемыми характеристиками. Можно? Можно.

Кстати, к этому в конце войны пришли наши противники, когда даже проекты реактивных самолетов принимались только при наличии в них дерева. Металл крылатый у немцев закончился. Примеры? «Хейнкели» Не-162 и 176. «Бахем» Ва-349.

Сложно сказать, кто был очень умным в НКАП или это умным был Сталин. И понимал, что после начала войны металл будет просто исчезать с космической скоростью. И пойдет он в основном на производство бомбардировщиков. Потому что они тоже начнут исчезать.

Как вы думаете, Яковлев не понимал, что цельнометаллический самолет лучше деревянного? Или Лавочкин? Жаль, что Николай Николаевич Поликарпов не оставил своих воспоминаний. У Яковлева прекрасно можно прочитать на эту тему и в «Цель жизни», и в «Записках…».

Что и как думал Поликарпов в плане дюраля и прочих металлов, мы, к сожалению, не узнаем. Что сделал Яковлев – известно. Максимально убрал дефицитный металл из конструкции.



«Кремлевский подлиза»? Наши летчики на деревянных гробах бились против немцев на ЦМ «мессерах», а Яковлев… Не будем спешить.

1940 год. НКАП на всех своих заводах изготовил более 2 000 цельнометаллических (ЦМ) самолетов. 1106 ДБ-3Ф, 100 Ар-2 и около 1000 СБ.

1942 год. Заводы выпускают более 3 тысяч ЦМ-самолетов. 2524 Пе-2 и Пе-3 и 858 Ил-4.

О чем это говорит? А вот о чем! Помимо того, что нам приходило по ленд-лизу, НКАП обобрал все истребительные заводы БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ в плане металлорежущего и металлообрабатывающего станочного парка.

Нет металла – не нужны и станки. Логично? Вполне. Наверное, станки отобрали вместе с рабочими.

Смотрим и видим: Яковлев запускает в серию Як-9 с металлическими лонжеронами крыла (всего-навсего лонжероны) во второй половине 1942 года. Но параллельно с Як-9 продолжается выпуск Як-7Б с ПОЛНОСТЬЮ деревянным крылом на заводе № 153 в Новосибирске до декабря 1943 года, а на заводе №82 в Москве — до июля 44 года.

Як-9У с цельнометаллическим крылом начали выпускать только после войны.

Лавочкин? Ничуть не лучше. Ла-5ФН с металлическими лонжеронами был готов в марте 1943 года, постановление о запуске его в серию вышло в июне того же 1943 года. А в серию этот так необходимый ВВС самолет пошел в мае 1944.

Вредительство? Нет. Все просто: на заводе №21 отсутствовало металлорежущее оборудование и рабочие-металлисты. После получения станков и специалистов самолет начали выпускать.

Можно долго искать, кто виноват, но истина там, в нехватке материалов и оборудования. Уверен, что имели место обе причины.

Так что даже принятие на вооружение И-185 в первую очередь потребовало бы переработать ЦМ крыло на крыло смешанной конструкции. И понеслась… Это бы вызвало увеличение веса самолета и дальнейшее ухудшение его характеристик. Возможно, пришлось бы решать проблемы веса за счет вооружения. Лавочкин так и сделал.

Яковлев? Вот он поступил просто. «Я его слепила из того, что было». Самолет из тех материалов, которые были в наличии и с теми двигателями, которые были в серии, причем, реально. Но о двигателях вообще разговор особый.

И, кстати, у Яковлева был в наработках И-30.


С пятью огневыми точками и под мотор М-107. Но он не стал ждать 107-го и запустил самолеты с М-105.


Як-1 с М-105П


И здесь для НКАП очень простой выбор: или Як-1, который уже летает, с максимально дешевой и выгодной деревянной конструкцией, или И-185. Который надо будет переделывать с ЦМ на дерево. И что там будет на выходе, еще бабушка надвое сказала.

Но крыло – это пока еще половина дела. Двигатель.

Двигателя для И-185 тоже не было.

Вообще, если быть справедливыми, двигателя не было еще для И-180. И-180 планировался под двигатель М-88, который был на бумаге. И-180-2 заряжался двигателем М-87Б, по которому выкладки были теоретическими.

Потом М-88 пошел в серию, и тут началось... Выяснилось, что двигатель вообще «не торт». А точнее – дрянь полная. Жалобы на М-88 понеслись рекой. Моторы давали меньшую мощность, чем М-87Б, жрали бензина вдвое (эту проблему не решили, но хоть нашли причину – карбюратор АК-88), да еще и с завидной регулярностью горели.

В результате всего этого летом 1940 г. моторы М-88 были сняты с производства. Производство было восстановлено только с 13.11.1940 г. С учетом всего комплекса проблем с двигателями, если бы И-180 гипотетически пошел бы в серию, вряд ли истребителей были бы выпущены великие тысячи, как пишут некоторые. Скорее – как Су-2, имевших тот же мотор и весьма короткую судьбу.

Теперь по И-185. Поликарпов разработал самолет под мотор М-90. Кроме М-90 предполагалось использование АМ-37, М-120 и М-71. Список великолепно характеризует момент: ни один из этих моторов серийно не производился.

Мотор М-90 прошел 50-часовые испытания только в марте 1942 года, М-71 — в феврале 41-го, а М-82 — в апреле того же года. Реально же в 1941 году М-71 нарабатывал на отказ всего 12-15 часов. Это все понятно, но мы говорим о 1940-м году…

И есть документы, которые говорят о том, что ОКБ Поликарпова имело на 1941 год следующий план работ:

1.ТИС-2с мотором АМ-37 – 3 экз.
2. ИТП с мотором М-107 – 2 экз.
3. И-185 с мотором М-90 – 1 экз.
4. И-185 с мотором М-71 – 2 экз.
5. И-185 с мотором М-81 – 1 экз.
6. И-190 с мотором М-88 – 1 экз.
7. И-185 с мотором М-82 – 2 экз.
8. Планер «С» – 2 экз.
9. Самолет «ОДБ» – 2 экз.

Список более чем показательный. Вот Сталину приписывают «историческую» фразу насчет того, что «Поликарпов выдохся»… Вы согласны? Я – нет.

Извините, но как бы работа более чем большая запланирована. Да, опустим проблемы с двигателями, а то можно подумать о наличии некого очковтирательства.

Где тут Поликарпов выдохся, не совсем понятно. В списке можно увидеть довольно широкую работу над сразу четырьмя истребителями и одним бомбардировщиком. Такого, по-моему, ни у кого не было.

Да, кстати, сюда же стоит добавить работы, которые велись выделенным из состава ОКБ Поликарпова новым ОКБ Микояна и Гуревича. Которые делали из И-200 МиГ-1, а потом и МиГ-3. Но Микоян и Гуревич пошли несколько своим путем, потому МиГ в серию пошел. Не с АМ-37, а с его предшественником АМ-35, но пошел.

А вот с истребителями Поликарпова действительно ситуация складывалась более чем некрасивая: мотора нет, лишнего металла нет, станков нет, квалифицированных рабочих рук нет.

Всего ничего задача: найти мотор, переделать крыло самолета и начать выпуск.

Где здесь козни Яковлева, не понимаю. Точно не Яковлев присоветовал Поликарпову моторы, которых нет, а в основном и не будет. И не Яковлев распределял ресурсы, этим другие люди занимались.

Более того, вполне сохранились письма Яковлева Шахурину (официальные документы), в которых он говорил о необходимости доводки М-71 или М-107 для И-185, и что этот самолет нужен. Вместе с Як-9 с М-107, но тем не менее.

Подытожу. Сказку о том, как замнаркома Яковлев мешал конструктору Поликарпову, на этом можно сдавать в архив. Вины Яковлева не вижу, чтобы там не писали проповедники идеи «кремлевского заговора».

Дюралюминия для самолетов Поликарпова не было. Дюраль нужен был для бомбардировщиков и штурмовиков. Да, истребители страдали, но сделать что-то было просто нереально. Кто больше виноват, царь-батюшка, который не построил заводы или Сталин, который построил мало, разбираться не хочу.

Но даже не это главное. Главное — моторов для самолетов Поликарпова не оказалось. И это основная проблема. Здесь просчет только Николая Николаевича. А к тому времени, как начались испытания И-185 с двигателем М-82, ЛаГГ-3 с этим же мотором успешно превратился в Ла-5.

Кстати, И-185 и ЛаГГ-3 проходили испытания вместе. Но это тема отдельной статьи.

Приказом НКАП № 438 от 13 мая 1941 года по двигателю М-82 ВСЕМ конструкторам предлагалось провести работы по применению этого мотора.

«…7. Главным конструкторам т.т. Микояну, Яковлеву, Сухому и Поликарпову обеспечить установку моторов М-82 на самолетах и начать летные испытания:

а) на самолете МиГ-3 — 1 июля 1941 года;
б) на опытном двухмоторном истребителе конструкции Микояна и Гуревича — 25 сентября 1941 года;
в) на самолете Як-3 (это другой Як-3 – прим.) — 15 июля 1941 года;
г) на самолете Су-2 — 1 июля 1941 года;
д) на опытном истребителе конструкции Поликарпова (И-185) — 15 июня 1941 года.»

Яковлев экспериментировал на Як-7 с М-82, но не смог решить проблему неравномерного обдува цилиндров. К тому же короткое шасси Яка не позволяло установить винт диаметром более 2,8 метра, что не позволяло снять полную мощность мотора. В результате Яковлев потерял интерес к доводке самолета.

Поликарпов тоже не спешил. Он рассчитывал превзойти всех своих конкурентов путем установки более мощного мотора – М-90 или М-71. Да, И-185 с М-82 был построен, но на нем проводились испытания и доводки сторонних систем.


И-185 с мотором М-82


И в итоге Поликарпов остался вообще без мотора. Но причем здесь Яковлев?

Чисто по-человечески понимаю. Поликарпов хотел показать, что король истребителей остается королем. Макет королевского истребителя был. Даже летающий прототип был. Но королевского двигателя М-71 или М-90 не было.

Если внимательно осмыслить все доводы, надеюсь, станет понятно, что все эти вопли и «факты», за ними нет ничего. Был действительно отличный конструктор Поликарпов, который умел строить самолеты. Но при выборе двигателей для своих разработок конструктор совершил фатальную ошибку, сделав ставку на новые разработки.

А разработки «не взлетели». Хорошо, конечно, что был Яковлев, на которого можно навалить все грехи. Но справедливости ради стоит сказать слово в защиту Александра Сергеевича. Его вины в том, что на Запорожском заводе из рук вон плохо работали над М-71, а после переезда в Омск больше 30 моторов в месяц выпускать не могли физически.

Что могли сделать на фронте 30 (на самом деле меньше) пусть и великолепных самолетов, думаю, всем понятно. Это один авиаполк плюс запасные двигатели. А в ВВС РККА их было… несколько больше.

Здесь можно поставить точку. Поликарпов проиграл более молодым конструкторам, но проиграл не в подковерных играх. Да, Як-1, ЛаГГ-3 и МиГ-1 (работы ОКБ Поликарпова) не были шедеврами. Их действительно лепили из того, что было. Но они летали и могли воевать.

Насколько хорошо это сделал бы И-185, сказать сложно из-за многочисленных «если бы». Если бы промышленность выпускала столько металла, сколько требовалось, если бы были двигатели… Металла не было, двигателей тоже. Самолет «не взлетел». А в годы войны воевали не бумажными ТТХ, а вполне реальными боевыми машинами. Увы.

Сегодня, понятно, диванное воинство может сколько угодно рассуждать на вольную тему «а вот если бы». Но в 1942 году на самолеты ставили не рассуждения, а вполне конкретные моторы. И то, что Климов и Швецов не смогли обеспечить перспективный истребитель Поликарпова перспективными же моторами М-107 и М-71 (или М-90), так же может убить любые рассуждения, как убило И-185.

Яковлев? Дементьев? Шахурин? Кто виноват? Или все-таки Поликарпов, Климов и Швецов? Двое последних не смогли довести до ума в срок перспективные (2 000 л.с. у М-71 – это сильно) разработки, Поликарпов не пожелал работать с М-82. Но принцип «или всё, или ничего» здесь дал как раз «ничего».

Но в этой ошибке короля истребителей нет вины Яковлева абсолютно точно.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 35

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  1. Vard Сегодня, 05:23
    В конечном итоге именно конкуренция между авиаконстркуторами позволило создать самолёты... Которыми была выиграна великая война...
    Vard
    1. moskowit (Николай Иванович) Сегодня, 06:44
      Абсолютно верно! Цель была достигнута.Победа была всесокрушающая! И всё перед ней меркнет
      moskowit
  2. Вован 73 Сегодня, 06:28
    Роман, все-таки, я еще раз настоятельно советую Вам, прежде чем писать опусы на тему Советской авиации предвоенного и военного периода, прочитать известную библиографию советского авиаконструктора и историка авиации Шаврова Вадима Борисовича. По И-185 вы опять не правы. Когда стало ясно что мотор м-71 в срок довести не успеют. Поликарпову предложили сделать ремоторизацию под М-82(Аш-82). Кб эту задачу выполнило и машина прошла практически полный цикл испытаний. Почему И-185 с 82-м мотором не пошел в серию вопрос. Но в то же время аналогичные моторы пытались установить на свои самолеты и Яковлев(на Як-7) и Лавочкин. Но Поликарпов выполнил эту работу гораздо раньше. У яковлева не срослось по конструктивным причинам, стойки шасси на Як-7 не позволили установить м-82 со штатным для него ВИШ, Кажется ВИШ-105. Лопасти винта находились критично близко к земле,а увеличить длину стоек шасси на Як-7 не позволяла конструкция яковлевского крыла. Была проведена попытка установить виш с укороченными лопастями, но результаты оказались неудовлетворительными. У лавочкина такой проблемы не было, у него была проблема с перегревом двигателя. И вот тут, как раз, всплывает вот какой момент. Согласно приказу Яковлева, как зам нарокома АП, КБ Поликарпова обязали передать все чертежи ВМГ (винтомоторной группы) в кб Лавочкина. После это у Лавочкина процесс, что называется пошел. Однако, Ла-5 по характеристикам получился все равно хуже чем И-185. Это было связано прежде всего с перетяжеленностью конструкции исходного Лагга. Далее, И-185 был самолетом смешанной конструкции как и все наши истребители предвоенного и военного периода. К тому же в 42 м году несколько истребителей И-185 с моторм м-82 проходили войсковые испытания на Калининском фронте.По отчетам испытателей и фронтовых пилотов машина показала себя отлично и даже был поднят вопрос о серийном производстве, но...... Яковлев на докладе у Сталина выступил против, сославшись на то , что свободных заводов дляновой машины нет. а переделка серийного производства приведет к сокращению количества самолетов отгружаемых фронту. Отмазка выглядит слабой, так как ленд лиз худо бедно но поставлял самолеты. Причина на мой взгляд в другом, И-185 даже с 82 мотором в 42 году по ТТХ превосходил даже перспективные Як-9 у и Ла-7, при этом обладая гораздо большей огневой мощью
    Вован 73
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 07:02
      Остается вспомнить еще эпопею с ИЛ-2, где Яковлев тоже приложил свою руку и тогда уже не кажется странным история с И-185.
      К сожалению, у нас и дальше губились самолеты, которые не были сделаны придворными конструкторами (это я про Туполева намекаю).
      alstr
    2. demiurg (валера) Сегодня, 07:43
      Ла-5 пошел в серию буквально через несколько месяцев. Это была синица в руке, причем синица в 42 году.
      И-185 мелкосерийной сборки при обслуживании заводскими техниками конечно показывал лучшие результаты (Як-7 при обслуживании заводскими рембригадами прибавляли по 20-30 км/ч). Что произошло пока И-185 поставили бы на конвейер, и он пошел в войска? Имели бы минимум в конце 43 года первые машины, традиционно с болячками от освоения новой техники, с никакой серийностью. И качество не менее традиционно падает при постановке в серию. А в 43 году был уже Ла-5ф, а в конце 43 года Ла-5фн, который сразу массово и без особых болячек пошел в войска. И по факту ничем не уступал И-185 М82.
      Это сейчас хорошо рассуждать, что было бы лучше. А в 42 году сейвы еще не придумали, и перезапустить проигранную войну с точки сохранения не получилось бы.
      demiurg
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:59
        Цитата: demiurg
        (Як-7 при обслуживании заводскими рембригадами прибавляли по 20-30 км/ч).

        А ещё 20-30 км/ч самолёт терял при переходе от опытных машин к серийному производству. А то и больше:
        Если предвоенные ЛаГГ-3 развивали максимальную скорость порядка 575 км/ ч, то ЛаГГи 4-й серии едва набирали 549 км/ч, катастрофически снизилась скоро­подъемность (с 750 м/мин до 600 м/мин). потолок и дальность (с 1100 км до 870 км).
        Alexey RA
      2. Вован 73 Сегодня, 11:02
        Вы не правы. Ла -5 пошел на фронт в строевые части на сталинградскую битву. Это 42-43 год.Какие несколько месяцев??????
        Вован 73
      3. Вован 73 Сегодня, 11:13
        Я прекрасно понимаю, что ломать серийное производство в условиях военного времени - это мягко говоря не есть хорошо. Только вы забываете один прелюбопытный факт, Лавочкин именно спасал свой Лагг и завод от захвата Яковлевым. Уже было практически принято решение отдать горьковский завод на котором делали Лагги Яковлеву, мотивирую это тем что выпускать два истребителя с одни мотором и при этом Лагг ну ОБЪЕКТИВНО хуже Яка лишняя расточительность в условиях военного времени. И у Лавочкина вариантов не было просто.
        Вован 73
    3. mark1 Сегодня, 08:32
      Цитата: Вован 73
      Причина на мой взгляд в другом, И-185 даже с 82 мотором в 42 году по ТТХ превосходил даже перспективные Як-9 у и Ла-7,

      Истребители Яковлева (36000 экз) как известно оснащались двигателями Климова которых за годы ВОВ было произведено более 80 тыс экз т.е дефицита не было, моторов АШ-82 было произведено 28 000 экз для 16 000 лавочкиных ,это был физический предел, не зря производились ЛаГГи со 105 мотором до 44 г включительно - дефицит, знаете ли! Так что для Яковлева небыло даже теоретической угрозы .
      mark1
      1. mark1 Сегодня, 08:52
        А Ла-7 по своим ТТХ был выше И-185М82-увы
        mark1
        1. Вован 73 Сегодня, 11:00
          Конечно, Ла-7 с учетом опыта эксплуатации получилмся по-лучше 185-го, но.... в 1944 году, а 185-й в 42 году на Калининском фронте уже давал результат.И каким бы стал 185-й к 44-му году, можно только предполагать. Факт остается фактом, подтверждение тому воспоминания Громова(командующего авиацией Калинского фронта) и летчиков принимавших участие в войсковых испытаниях(не помню кто конкретно,я про это у М.Л. Галлая читал), которые говорили, что на Калинском фронте была только одна машина на которой можно было успешно воевать против немцев - И-185.
          Вован 73
      2. Вован 73 Сегодня, 10:54
        Это верно. Яки оснащались моторами ВК-105, но если вы копнете историю этого мотора то поймете почему Яковлев пытался воткнуть Аш-82 на Як-7. Як -7 был тяжеловат для Вк-105, Вк-107 довести до ума, по хорошему , не удалось даже к концу войны. Налет у Як-9 У с мотором ВК-107 А до ремонта в 1944 году был крайне мал. 82 мотор в этом плане выглядел значительно лучше, в смысле ресурса,а уж мощность в 1450 л.с в нефорсированном варианте по сравнению сс1050 л.с стандартного вк-105 на яке была вообще мечтой. И пошли на это потому, что никакие попытки поднять мощность 105-го толком не удавались, а мессера надо было догонять как-то. В 42 году уже густав пошел в бой и только только, кое как, догнав фридриха яковлев опять оказался в проигравших. Опять же, поэтому(высокая нагрузка на л.с) самолеты Яковлева несли весьма скромное вооружение. Одна ШВАК и один БС даже против Ю-87 маловато было. Если вы посмотрите на реальную ситуацию с моторами Климова то увидите что самым мощным из реально рабочих был ВК-105 ПФ2 1350 л.с, но.....на высоте до 3 км, а дальше с увеличением высоты полета мощность падала. Швецовский мотор был высотнее и мощнее
        Вован 73
    4. kapitan281271 (Константин) Сегодня, 08:55
      Полностью с Вами согласен, но где-то читал, что ВМГ Поликарпов сам предложил Лавочкину, единственное, потом приказом оформили ( уже не помню,где но были версии, что это было чуть ли не предсмертной просьбой Поликарпова). А по поводу Яковлева................. Две родные тётки моего отца работали одна в КБ Ильюшина вторая у Микояна. Когда были редкие приезды их из Москвы в гости, я ещё мальчишкой, ухо грел о чем они иногда беседовали так вот, очень удивительно было слышать от этих интеллигентных женщин, ............. слова................ русские слова в адрес Яковлева самыми приличными из которых были НЕГОДЯЙ. Мемуары Покрышкина мягко скажем очень не лесные упоминания об этом человеке, Кербер Л.Л. в своих мемуарах ( А дело шло к войне) практически в прямую обвиняет Яковлева в посадке Туполева и МНОГИХ других. Со своим родственничком Шахуриным много чего они натворили.
      kapitan281271
      1. mark1 Сегодня, 10:49
        Цитата: kapitan281271
        практически в прямую обвиняет Яковлева в посадке Туполева и МНОГИХ других. Со своим родственничком Шахуриным много чего они натворили.

        Так вот с чем корень зла! Вы по тщательнее изучите биографию каждого "страдальца" и убедитесь что с морально-этической точки зрения хороши были все а с практической -в деятельности Яковлева пользы было гораздо больше чем вреда.
        mark1
    5. Snakebyte Сегодня, 09:35
      Цитата: Вован 73
      Согласно приказу Яковлева, как зам нарокома АП, КБ Поликарпова обязали передать все чертежи ВМГ (винтомоторной группы) в кб Лавочкина. После это у Лавочкина процесс, что называется пошел.

      Сказки. Никто не заставлял Поликарпова передавать чертежи. С Микояном они сами договорились о сотрудничестве, а ВМГ Ла-5 собиралась "на коленке". Проблему с охлаждением помог решить зам Швецова Ведерников, который рассчитал нужную конфигурацию изгиба дефлекторов потока (их загибали прямо на месте, без чертежей).
      Snakebyte
    6. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:53
      Цитата: Вован 73
      Однако, Ла-5 по характеристикам получился все равно хуже чем И-185. Это было связано прежде всего с перетяжеленностью конструкции исходного Лагга.

      Не всё так однозначно. ©
      Дело в том, что сравнивая И-185/М-82 и Ла-5, обычно берут данные опытных машин (впрочем. других И-185 и не было). Так вот, опытного Ла-5 - не было. В том смысле, что не было опытной машины сборки опытного завода, вылизанной спецами до последнего винтика. В качестве опытной машины выступал серийный истребитель ЛаГГ-3 военной сборки, к которому прикрутили мотор М-82 с минимальными изменениями исходного фюзеляжа. Достаточно сказать, что на опытной машине (и первые полгода на серийных) пришлось оставить без изменения силовой каркас в носовой части, рассчитанный на размещение "узкого" двигателя водяного охлаждения. Вместо нормального "широкого" фюзеляжа пришлось поверх старого каркаса городить "лёгкий корпус", плавно сводящий круг М-82 к обводам старого фюзеляжа. Почему? Ответ прост - на заводе не нашлось специалиста по дереву, который смог бы изготовить новый каркас и оснастку для его производства. То есть, по готовым шаблонам завод работать мог, а изменить конструкцию - уже нет.
      То есть, "опытный Ла-5" по факту можно считать серийной машиной. И сравнивать его ТТХ напрямую с И-158/М-82 нельзя по одной простой причине: постановка самолёта в серию даже в мирное время всегда ухудшала его ТТХ. Например, серийные машины традиционно уступали опытным по скорости - 20-30 км/ч.
      Alexey RA
    7. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:20
      А ничего, что дюраля для И-185 не было?
      meandr51
  3. MooH (Андрей) Сегодня, 06:30
    Спасибо, отличная статья. С удовольствием бы прочитал продолжение. Очень заинтересовали темой совместных испытаний И-185 и ЛаГГ-3 ну и естественно крайне интересен Ваш взгляд на "разгром КБ Поликарпова"
    MooH
  4. амурец (николай) Сегодня, 07:50
    А разработки «не взлетели». Хорошо, конечно, что был Яковлев, на которого можно навалить все грехи. Но справедливости ради стоит сказать слово в защиту Александра Сергеевича. Его вины в том, что на Запорожском заводе из рук вон плохо работали над М-90, а после переезда в Омск больше 30 моторов в месяц выпускать не могли физически.
    Мотор М-71( АШ-71) Всё-таки щвецовский и проиводился в Перми на заводе №19.
    А вот про авиаматериалы Шахурин писал:"Случалось и наоборот: мы брали все или почти все. Например, забирали почти весь алюминий, магний, кобальт, легированные стали, абсолютное большинство легированных труб и т. д. Здесь мы были монополистами: нам давали то, что никому не давали. Многого в стране еще не хватало. Какие-то отрасли только начинали развиваться. Но для авиации не скупились.
    Мы были "неудобны" и в смысле заказов на будущее. Прогнозируя развитие нашей промышленности, что во многом определялось теми задачами, которые ставились перед нами, мы подсчитывали, что будет нужно через год или, допустим, через два года, и выходили с соответствующими предложениями. Не было еще мощностей, не хватало какого-то сырья, недоставало еще чего-то, тем не менее все это мы получали. Каждый наш заказ давал как бы толчок той или иной отрасли - она начинала производить высококачественные металлы, высокооктановый бензин, негорючие материалы, какие-то еще специальные вещи, которые в известной степени определяли прогресс экономики или отдельных ее направлений. Нам разрешали самим закупать оборудование и ставить его на заводах. Так, для цеха, выпускавшего нержавеющую сталь на металлургическом заводе, прокатные станы были куплены Наркоматом авиационной промышленности.
    Остро стоял вопрос о качестве поставляемой нам продукции. На всех основных заводах-поставщиках у нас существовала техническая приемка. Мы имели на этих заводах своих специалистов, которые были как бы нашими глазами и ушами, сообщая, что делается, а что не делается, а главное - следили за качеством." Даже с авиадревесиной были проблемы.Еще более сложной оказалась проблема обеспечения лесом. Наши самолеты в основном были смешанной конструкции - металл и дерево, и авиационный лес имел для нас особое значение. Казалось бы, какие тут трудности - леса в стране много. Но нас любой лес не устраивал. Дерево, которое применялось в авиационной промышленности, было особым. Оно добывалось так называемым "приисковым" методом. Специально обученные люди из нашей лесной приемки, а их было человек двести, уходили в леса и ставили на пригодных деревьях специальные клейма. В основном нас интересовала сосна и береза. Только эти две породы шли в дело. Деревья выбирались прямослойные, имевшие мало сучков. Клеймились они зимой и в течение зимы отправлялись на заводы Наркомата лесной промышленности. А у нас остались на юге Украины, в Белоруссии и Прибалтике основные места, где заготавливалась авиадревесина. И почти все авиационные фанерные и деревообрабатывающие заводы находились там же. Мы потеряли с началом войны свои основные базы. Оставались Кавказ, Сибирь, Урал, где для авиационной промышленности лес никогда не заготавливался. Теперь надо было взять его на новых местах. И гораздо больше, чем прежде. Вопрос об авиалесе стоял очень остро. Даже для лошадей, которые использовались на вывозке древесины, был установлен особый паек. Наступил момент, когда с лесозаготовками стало совсем туго. Собрали специальное совещание на самом высоком уровне. С мандатами ЦК партии люди разъехались по всем фанерным и деревообрабатывающим заводам, во все леспромхозы, на все базы, где хранился лес. Дело дошло до того, что для отбора авиационного леса установили специальный контроль на шпалопропиточных заводах Наркомата путей сообщения, где скопились миллионы шпал. Даже там отбиралась древесина, пригодная для авиапроизводства. В Главснаблесе ввели специальную должность - заместитель начальника Главлесосбыта по авидревесине."
    амурец
  5. BAI Сегодня, 09:26
    Речь идет об истребителях Поликарпова И-180 и И-185, которые якобы на голову превосходили все имеющееся на тот момент в разработках. И если бы не злой гений Яковлева, «запоровшего» эти самолеты, расклад был бы совершенно иным.

    И самолеты Поликарпова, и МиГи (а Микоян был родственником не самого последнего человека в государстве) прекратили существование в годы войны по одной причине - ВСЕ производственные мощности были отданы под производство уже отработанных и более менее соответствующих текущим требованиям войны. МиГ-3 был зарублен прямым указанием Сталина - "Нам нужен Ил-2". Поликарповские самолеты - указанием ГКО "Ни при каких обстоятельствах не снижать выпуск самолетов". Поэтому встали и И-185, и МиГ-9, да и Сухого работа притормозилась. Постановка в производство принципиально новых самолетов - неизбежное снижение объемов выпуска. Более подробно об этом рассказано в хорошем документальном сериале "Крылья родины". Там этот момент специально разбирался.
    А вот после войны, когда ограничения были сняты, возродились и МиГ, и Су.
    BAI
  6. Snakebyte Сегодня, 09:31
    Сколько можно уже приписывать ставку на перспективные моторы лично Поликарпову?
    ВСЕ конструкторы разрабатывали свои проекты под перспективные моторы. Тот же Яковлев планировал М-106.
    И разрабатывал... цельнометаллический И-30. Наверное от острой нехватки алюминия.
    Прямой вины непосредственно Яковлева в злоключениях Поликарпова нет. Хотя есть версии, что Шахурин занимался исключительно организационными вопросами, а вопросами, непосредственно связанными с авиатехникой заведовал Яковлев. Тогда на него можно возложить ответственность на саботаж серийного производства И-180 за 21-м заводе. Но, это неподтвержденная информация. А точные имена "вредителей" - Воронин и Пашинин.
    Snakebyte
  7. металлика Сегодня, 09:53
    Цитата: kapitan281271
    Кербер Л.Л. в своих мемуарах ( А дело шло к войне) практически в прямую обвиняет Яковлева в посадке Туполева и МНОГИХ других

    Которая (посадка) состоялась задолго до назначения Яковлева замнаркома. Кербер вообще много сказок рассказывает.
    Со своим родственничком Шахуриным много чего они натворили

    Шахурин был родственником главкома ВВС Новикова, Яковлев тут каким боком?

    Цитата: alstr
    Остается вспомнить еще эпопею с ИЛ-2, где Яковлев тоже приложил свою руку

    Хотелось бы подробностей. И автора этих подробностей.
    металлика
  8. металлика Сегодня, 10:04
    Дали наводку на книгу о Яковлеве: Николай Якубович "Неизвестный Яковлев"
    Ознакомившись с авиационной промышленностью Германии, молодой заместитель наркома начал свою деятельность в новой должности с 'чистки' сомнительных проектов летательных аппаратов, и первым попал под руку весьма сомнительный 'Ротоплан', по которому уже развернулись проектные работы. Вслед за этим приказом НКАП была назначена комиссия во главе с профессором Б. Н. Юрьевым по рассмотрению и даче заключений о целесообразности постройки по инициативным проектам самолетов и моторов, не вошедших в план опытного строительства на 1940 год.

    Из выводов комиссии под председательством А. А. Сенькова
    Обращает на себя внимание возможность, при этом очень легкая, стать главным конструктором. Для этого нужна 'идея', неглубокое изучение предложения лицами, подготавливающими заключения и решение, получение огромных сумм и привлечение откуда угодно действительных конструкторов, за 'сходную' цену готовых разрабатывать что угодно и создавать авторитет и звание главного конструктора кому угодно.
    К сожалению, таких конструкторов еще достаточно. 'Главные конструктора' типа Шевченко, Никитина, Сильванского оперируют огромными суммами, бесконтрольно нанимают, нанимают и увольняют кого хотят, когда угодно и сколько им нужно и при этом все-таки никогда не поспевают в срок. Начинают всегда с обзаведения штатом 'деловых' людей и автомобилей.


    В общем, прикрыли лавочку многим желающим присоседиться к деньгам, выделяемым на новые самолеты. И заинтересованные лица наверняка знали, с чьей подачи.
    Неудивительно число "доброжелателей" у Яковлева после такого.
    металлика
  9. rubin6286 (Карташев Виктор Виленович) Сегодня, 10:16
    Уважаемый автор!
    Я во многом согласен с Вами. Сегодня бытует мнение, что Сталин,делая ставку на "молодых конструкторов", был осведомлен о ходе работ по И-180 и И-185. Вы совсем ничего не рассказали о личности конструктора, предъявленном обвинении и помещении в тюрьму-"шарашку" ЦКБ-39. Его освободили, но судимость не сняли.Перед войной Яковлев и Поликарпов были направлены в командировку в Германию.Яковлев был там месяц, а Поликарпов почти год. Чир делал там наш "король истребителей",чего добился и что именно сделал. Статья хорошая, но.конструктор Поликарпов, на мой взгляд. заслуживает чтобы о нем написали подробнее.
    Из заслуживающей внимания литературы по этому вопросу я бы выделил сегодня следующие издания:

    1. В.Б.Шавров " История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 г. Издание 2, Москва,Машиностроение.1988.
    2.Ю.А. Остапенко "Великий Яковлев."Цель жизни" гениального авиаконструктора". Москва, Эксмо,2013 г.
    3.М.Маслов "Король истребителей.Боевые самолеты Поликарпова". Москва,Яуза,2009.
    4.В.П.Иванов «Самолеты Н.Н.Поликарпова» Москва «Русавиа»2004. В ней, в отличие от других книг, больше внимания уделено личности конструктора, его характеру, условиям жизни и труда, а не только созданным им самолетам.
    5.М.Маслов «Роковой истребитель Чкалова.И-17, И-180, И-185. Самая страшная катастрофа Сталинской эпохи». Москва.»Яуза» 2011.
    6.Ю.Гугля «Последние истребители Поликарпова И-180,И-185» Киев «Архив Пресс» 1998.
    7.Р.А.Беляков, Ж. Мармен « Самолеты МиГ 1939-1995» Москва «АВИХО ПРЕСС» 1996.
    8.А.С.Яковлев «Цель жизни» Москва . Политиздат 1987.
    9.Н.Якубович «Боевые самолеты Яковлева» Москва «Яуза»2013.
    rubin6286
  10. Gnus_ Сегодня, 10:23
    Да, с И-26 (будущий Як-1) было все не гладко. Летчик-испытатель ОКБ Яковлева Юлиан Пионтковский в первой серии заводских испытаний в 43-х полетах совершил 15 вынужденных посадок! И 27 апреля 1940 г. произошла катастрофа, унесшая жизнь этого замечательного летчика. Да, гибель летчика-испытателя не делает чести ОКБ. Но, с другой стороны, все, кто тыкает этим Яковлеву, тихонько забывают, что два проекта Поликарпова, И-180 и И-185 унесли жизни ТРЕХ испытателей. Погибли: В. Чкалов, Т. Суза, В. Степанчонок. - А что вы не_уважаемый автор не написали про то как именно проводились испытания И-26 и И-180 с И-185? Не, так-то оно понятно что считать погибших испытателей гораздо проще.
    Я бы сказал, что Яковлеву то ли везло, то ли чутье было. Но его ОКБ было изрядно по оперативнее других. Возможно – потому что он работал как конструктор один. Не дуэтом, как Микоян и Гуревич, и не триумвиратом, как Лавочкин, Горбунов и Гудков. - а с кем дуэтом работал Поликарпов? И где тогда его оперативность, если он работал один?
    И хоть закритикуйте, но не вижу я здесь картины маслом «плохой Яковлев и хороший Поликарпов». Пока не вижу. - удобная позиция... как у Терезы Мей.
    Королевский истребитель И-185 строить было не из чего. Я считаю, что это главный ответ на вопрос «почему». Потому что на тот момент мы просто не могли позволить себе построить цельнометаллический истребитель. Не из чего было. - только вот бЯда И-185 был смешанной конструкции. Упс. Здесь вы не_уважаемый автор немножечко соврали.
    Какой был выход? Да простейший. Создать истребитель смешанной конструкции с приемлемыми характеристиками. Можно? Можно. - и он был создан Поликарповым. И-185 называется.
    1940 год. НКАП на всех своих заводах изготовил более 2 000 цельнометаллических (ЦМ) самолетов. 1106 ДБ-3Ф, 100 Ар-2 и около 1000 СБ. - что мешало вместо 1000 СБ изготовить 1000 И-185? То что к 40-му году СБ сильно устарел возражений не взывает?
    Смотрим и видим: Яковлев запускает в серию Як-9 с металлическими лонжеронами крыла (всего-навсего лонжероны) во второй половине 1942 года. Лавочкин? Ничуть не лучше. Ла-5ФН с металлическими лонжеронами был готов в марте 1943 года, постановление о запуске его в серию вышло в июне того же 1943 года. А в серию этот так необходимый ВВС самолет пошел в мае 1944. - то есть металлический лонжерон самолет конкурента Лавочкина получил только после того как металл. лонжероны получили "свои" самолеты Яковлева. А так-то Яковлев белый и пушыстый, ога.
    И здесь для НКАП очень простой выбор: или Як-1, который уже летает, с максимально дешевой и выгодной деревянной конструкцией, или И-185. Который надо будет переделывать с ЦМ на дерево. И что там будет на выходе, еще бабушка надвое сказала. - выбор еще проще - И-180, но эту машину грамотно притормозили "отсутствием" двигателя, и кого печалит, что потом с М-88 И-4 всю войну пролетал. В серии уже была Яковлевская машина.
    Двигателя для И-185 тоже не было. - а вот тут вы не_уважаемый автор соврамши еще раз. М-71 дважды прошел гос испытания.
    Вообще, если быть справедливыми, двигателя не было еще для И-180. И-180 планировался под двигатель М-88, который был на бумаге. И-180-2 заряжался двигателем М-87Б, по которому выкладки были теоретическими. Потом М-88 пошел в серию, и тут началось... В результате всего этого летом 1940 г. моторы М-88 были сняты с производства. Производство было восстановлено только с 13.11.1940 г. - вообще если быть справедливым то тут вы соврали в очередной раз. Как было написано выше с М-88 всю войну отлетал Ил-4, и пр-во И-180 надо было возобновлять как раз с 13.11.1940, тогда к началу войны имели бы сколько-то И-180 не уступающих немцам.
    Если бы И-180 гипотетически пошел бы в серию, вряд ли истребителей были бы выпущены великие тысячи, как пишут некоторые. Скорее – как Су-2, имевших тот же мотор и весьма короткую судьбу. - или все-таки их были бы выпущены великие тысячи, как Ил-4 имевший тот же мотор и весьма славную судьбу. Для справки произведено - 1 528 (ДБ-3), 5 256 (Ил-4).
    Теперь по И-185. Поликарпов разработал самолет под мотор М-90. Кроме М-90 предполагалось использование АМ-37, М-120 и М-71. Список великолепно характеризует момент: ни один из этих моторов серийно не производился. - и Як и ЛаГГ планировался под М-107, которого на тот момент так же не было. Проектирование самолета под перспективный двигатель это нормальная практика.
    Мотор М-90 прошел 50-часовые испытания только в марте 1942 года, М-71 — в феврале 41-го, а М-82 — в апреле того же года. - Осенью 1940 г. успешно прошел стендовые госиспытания новый двигатель Швецова М-82, мощностью 1700 л.с. автор-->автор-->автор вы это опять соврамши.
    А вот с истребителями Поликарпова действительно ситуация складывалась более чем некрасивая: мотора нет, лишнего металла нет, станков нет, квалифицированных рабочих рук нет. - эта проблема существует исключительно в вашей голове. Про металл и моторы было выше, и если бы не чье-то желание - любой ценой обогнать "короля истребителей", пусть даже "придерживая за майку"...
    Подытожу. Сказку о том, как замнаркома Яковлев мешал конструктору Поликарпову, на этом можно сдавать в архив. Вины Яковлева не вижу, чтобы там не писали проповедники идеи «кремлевского заговора». - как однако удобно. Несколько раз соврать, несколько доводов отбросить аргументом - "не вижу" и вуаля... продолжайте дальше - "не видеть", у вас это неплохо получается.
    Подытожу - как очень хорошо было кем-то сказано - "Рома решил, что он научился думать и стал писать статейки". В принципе и добавить нечего.
    Gnus_
    1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:31
      Цитата: Gnus_
      И здесь для НКАП очень простой выбор: или Як-1, который уже летает, с максимально дешевой и выгодной деревянной конструкцией, или И-185. Который надо будет переделывать с ЦМ на дерево. И что там будет на выходе, еще бабушка надвое сказала

      В истории советского авиастроения был подобный вынужденный эксперимент, когда В.Ильюшин в связи с нехваткой алюминия был вынужден заменять ЦМ элементы в конструкции ДБ-3 на деревянные. В итоге вышел Ил-4, вылизанный и более лучшей аэродинамикой. Но в итоге вес пустого самолёта оказался больше, а жёсткость конструкции - слабее.
      stalkerwalker
  11. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 10:38
    Речь идет об истребителях Поликарпова И-180 и И-185, которые якобы на голову превосходили все имеющееся на тот момент в разработках
    ----------
    Не надо смешивать в одну кучу 180 и 185 . Первый был первоначально просто переделкой ишака под гном-роновские двигатели . Соответственно , у него остались многие недостатки ишака -такие как тесная кабина , плохой обзор на взлете ,неустойчивость при стрельбе .
    А вообще , Поликарпов слишком разбрасывался - он разве что тяжелые бомберы и летающие лодки не разрабатывал , а в остальных темах отметился
    sivuch
    1. амурец (николай) Сегодня, 11:53
      Цитата: sivuch
      А вообще , Поликарпов слишком разбрасывался - он разве что тяжелые бомберы и летающие лодки не разрабатывал , а в остальных темах отметился

      Это точно. Даже если посмотреть по энциклопедиям: в эту пору Поликарпов вёл работу по двум истребителям И-185 и И-200 без модификаций. В. Иванов. Неизвестный Поликарпов.
      "В конце 1937 г. фактически было разгромлено КБ Туполева. Такая же участь ожидала и КБ Поликарпова. Мы уже упоминали о том, что в конце 1938 г. второе по величине КБ не было включено в план финансирования на 1939 г. Систематически, а может быть, и сознательно, срывались программы строительства новых опытных машин и внедрения в серию уже прошедших летные испытания. Поликарпова стали обвинять в том, что число плановых заданий его ОКБ в среднем в 2,5 раза превосходит число заданий любого другого КБ, из-за чего сроки проектирования растут, а качество доводки опытных машин падает. При этом совершенно игнорировались следующие факты: 1) что Поликарпов, как уже упоминалось выше, сам неоднократно ставил вопрос о сокращении числа плановых заданий; 2) что ОКБ Поликарпова по состоянию на начало января 1940 г. в среднем в три раза превосходило по численности другие самолетостроительные КБ, так как в его составе находились фактически отдельные КБ на заводах №№ 1, 21, 22 и особая бригада по вооружению.
      Николай Николаевич понимал, что из него хотят сделать «козла отпущения» за положение дел в нашей авиации. Что оставалось ему в этой непростой ситуации? Работать, только работать…
      В марте-апреле 1939 г., глубоко проанализировав перспективы развития авиации, Поликарпов совершенно правильно выделил главную тенденцию этого процесса — повышение удельной мощности двигательной установки одновременно с улучшением аэродинамики самолета.
      К этому времени находящееся на заводе № 1 его ОКБ включало три структурных подразделения: КБ-1 (маневренные истребители), КБ-2 (скоростные истребители-монопланы), КБ-3 (бомбардировщики и многоцелевые самолеты)."
      амурец
  12. Gnus_ Сегодня, 10:49
    Цитата: stalkerwalker
    Цитата: Gnus_
    И здесь для НКАП очень простой выбор: или Як-1, который уже летает, с максимально дешевой и выгодной деревянной конструкцией, или И-185. Который надо будет переделывать с ЦМ на дерево. И что там будет на выходе, еще бабушка надвое сказала

    В истории советского авиастроения был подобный вынужденный эксперимент, когда В.Ильюшин в связи с нехваткой алюминия был вынужден заменять ЦМ элементы в конструкции ДБ-3 на деревянные. В итоге вышел Ил-4, вылизанный и более лучшей аэродинамикой. Но в итоге вес пустого самолёта оказался больше, а жёсткость конструкции - слабее.

    Все верно, только это не мое утверждение, автора статьи.
    Gnus_
  13. Дедок (Сергей) Сегодня, 10:57
    Цитата: kapitan281271
    Полностью с Вами согласен, но где-то читал, что ВМГ Поликарпов сам предложил Лавочкину, единственное, потом приказом оформили ( уже не помню,где но были версии, что это было чуть ли не предсмертной просьбой Поликарпова). А по поводу Яковлева................. Две родные тётки моего отца работали одна в КБ Ильюшина вторая у Микояна. Когда были редкие приезды их из Москвы в гости, я ещё мальчишкой, ухо грел о чем они иногда беседовали так вот, очень удивительно было слышать от этих интеллигентных женщин, ............. слова................ русские слова в адрес Яковлева самыми приличными из которых были НЕГОДЯЙ. Мемуары Покрышкина мягко скажем очень не лесные упоминания об этом человеке, Кербер Л.Л. в своих мемуарах ( А дело шло к войне) практически в прямую обвиняет Яковлева в посадке Туполева и МНОГИХ других. Со своим родственничком Шахуриным много чего они натворили.

    С Шахуриным они не были "родственниками", но у них были общие интересы ( спустя годы выплывает многое, что скрывали), и "топить" Поликарпова - один из них
    Дедок
  14. Дедок (Сергей) Сегодня, 11:07
    Цитата: demiurg
    Ла-5 пошел в серию буквально через несколько месяцев. Это была синица в руке, причем синица в 42 году.
    И-185 мелкосерийной сборки при обслуживании заводскими техниками конечно показывал лучшие результаты (Як-7 при обслуживании заводскими рембригадами прибавляли по 20-30 км/ч). Что произошло пока И-185 поставили бы на конвейер, и он пошел в войска? Имели бы минимум в конце 43 года первые машины, традиционно с болячками от освоения новой техники, с никакой серийностью. И качество не менее традиционно падает при постановке в серию. А в 43 году был уже Ла-5ф, а в конце 43 года Ла-5фн, который сразу массово и без особых болячек пошел в войска. И по факту ничем не уступал И-185 М82.
    Это сейчас хорошо рассуждать, что было бы лучше. А в 42 году сейвы еще не придумали, и перезапустить проигранную войну с точки сохранения не получилось бы.

    К моменту объявления конкурса на современный истребитель в 1939 году, И-180 уже прошел все испытания, был рекомендован, но как нынче говорят "забанен".
    В 40 году И-185 прошел также испытания, его ТТХ было лучше чем у ТТХ ЯК-1, ЛаГГ-3, Миг-3; денег на двигатели Поликарпову - не давали, т.е. мы видим с вами чисто административные разборки (т.е. Яковлев и Шахурин -трудились)
    Мы сейчас разбираемся с тем, что техника сопоставимая с противником была у нас, но чисто по "подковерным делам" не была допущена к выпуску.
    А по поводу "люминия" такого дорогого металла - посмотрите на Миг-3 он был из "перкаля и фанеры"?
    Дедок
  15. Дедок (Сергей) Сегодня, 11:09
    Цитата: mark1
    А Ла-7 по своим ТТХ был выше И-185М82-увы


    И-185 был уже "мертвым" к этому времени, а вы сравните И-185 и ЛА-7 в 1940 году?
    Дедок
  16. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:12
    Что говорить о том, что произошло в 1941 году, после потери украинских заводов?

    И Волховского.
    Практически всю войну алюминий в СССР производил единственный завод - Уральский.
    Выплавка алюминия в 1942 - 51,7 тыс.т. В 1943 г. произведено 57,9 тыс. тонн, в 1944 - 72,4 тыс. тонн, в 1945 - 71,5 тыс. тонн.
    Из США в СССР в годы войны было поставлено 189,2 тыс. коротких тонн первичного и 71,9 тыс. коротких тонн вторичного алюминия, что эквивалентно 256,4 тыс. т первичного алюминия. Кроме того, в СССР поступило 35,4 тыс. т. алюминия из Великобритании и 36,3 тыс. т. алюминия из Канады. Суммарные западные поставки алюминия в СССР в 1941-1945 гг. составили 328,1 тыс. т.
    Alexey RA
  17. ангел-истребитель (Алексей) Сегодня, 11:18
    Знаете, вот смотрю я на все это дело, относительно Александра Сергеевича Яковлева, и вот какие мысли возникают. Это "обливание грязью" Яковлева началось не вчера и не позавчера, еще в перестроечные времена началось вот это "переосмысление". Высказывались тогда такие многие абсурдные "тезисы", а мы все это глотали, верить пытались. Уничтожалось и унижалось тогда таким образом все наше самосознание, вся национальная гордость. Все это проводилось под видом "борьбы за правду". И вот казалось бы, а причем же здесь Александр Яковлев? А очень даже причем. И вот почему. Никто так не популяризировал нашу советскую авиацию, как он. Вспомните его книги. Мальчишками зачитывали "до дыр".И скольким из нас эти книги дали ориентир всей жизни? Да десяткам тысяч. Авиамоделизм, аэроклубы ДОСААФ, ВВАУЛ, летная работа, жизнь в Авиации.Не хватало если здоровья- в инженеры, конструкторы. Ради Бога! Но самое главное еще и в том, что для всех нас первой машиной, первой нашей "учебной партой" БЫЛ ИМЕННО ЯК!!! У кого-то еще Як-18, Як-12, у тех кто позже, это - Як-18А, Як-18Т, Як-52. Дорога в небо у нас у всех начиналась именно с Яка. Вот поэтому и начали обливать грязью Александра Яковлева. Не могут никак простить ему "наши друзья" из "заграницы" что есть у нас в стране "Крылатое Племя". Благодаря ему и его "ЯКам"! И не просто есть, а было, есть и будет! Несмотря не на что. И что бы кто из вас тут про Яковлева не говорил, этому Человеку, Конструктору я кланяюсь в пояс! С чувством глубокой благодарности. И никак иначе.
    Роман, Вам плюс! И огромное спасибо за эту статью!
    ангел-истребитель
  18. kvs207 (Валерий) Сегодня, 11:23
    Цитата: Вован 73
    Яковлев на докладе у Сталина выступил против, сославшись на то , что свободных заводов дляновой машины нет. а переделка серийного производства приведет к сокращению количества самолетов отгружаемых фронту. Отмазка выглядит слабой, так как ленд лиз худо бедно но поставлял самолеты. Причина на мой взгляд в другом, И-185 даже с 82 мотором в 42 году по ТТХ превосходил даже перспективные Як-9 у и Ла-7, при этом обладая гораздо большей огневой мощью

    Ух ты, человек знает реалии того времени.
    "Союзные поставки очень неравномерно распределялись по годам войны. После нападения Японии на США 7 декабря 1941 поставки по ленд-лизу были приостановлены, и продолжены 28 декабря 1941 с намерением нагнать отставание к 1 апреля 1942 года.[17]. Однако положение нормализовалось начиная лишь со второй половины 1943 года. Из обещанных Англией 800 самолётов и 1000 танков, которые СССР должен был получить в октябре-декабре 1941 г., поступило 669 самолётов (для сравнения — на 1 октября 1941 года в составе 3 фронтов, защищавших Москву, было 568 самолетов и из них 389 исправных[18]) и 487 танков. США с октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. направили в СССР 545 самолётов, 783 танка, в 3 с лишним раза меньше обещанных, а также 16502 грузовые автомашины, то есть в 5 с лишним раз меньше, чем было запланировано." Википедия.
    kvs207
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