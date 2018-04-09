17:25 09 апреля
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МиГ-31 ТОФ выполнили воздушную дозаправку в условиях снежного циклона

Летчики отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, продолжают совершенствовать элементы подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях, сообщает отдел информобеспечения Приморского региона.



Сообщается, что «для практической отработки элементов воздушной дозаправки от танкера Ил-78М был использован период прохождения над полуостровом снежного циклона».




Для того чтобы осуществить заправку в непростых метеоусловиях, летчикам пришлось поднять самолеты в разряженные слои атмосферы, что уменьшило влияние снежного циклона на боевые машины. Летчики самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки,
говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что «отработка задач проходила на высоте более 8500 метров, было выполнено около 10 вылетов и осуществлено порядка 20 контактов с заправщиком Ил-78М Дальней авиации ВКС России».



Ранее, в конце марта, летчики-истребители ТОФ впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4-х тыс. километров в Арктические районы с двумя дозаправками в воздухе.


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Комментарии 9

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  1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 13:37
    Вот просто преклоняюсь перед профессионализмом летчиков и ребят на бетонке. В такую погоду и собаку на улицу не выгонишь и сам постараешься никуда не передвигаться(особенно на транспорте), а тут такие полеты. Молодцы!
    faridg7
  2. bober1982 (vladimir) Сегодня, 13:45
    Взлетали и садились в условиях снежного циклона,если судить по фото,но никак не дозаправлялись.Ну и напишут же.
    bober1982
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 13:50
      ......летчикам пришлось поднять самолеты в разряженные слои атмосферы, что уменьшило влияние снежного циклона на боевые машины.
       tongue fool

      Даже Петросян так не закрутит.
      askort154
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 13:53
        Цитата: askort154
        Даже Петросян так не скажет.

        Да может он и сказал так,а кто знает?
        bober1982
    2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:33
      Вам смешно?
      Циклон, в условиях которого проходила дозаправка, даже сейчас имеет размер около 1200 км. Это значит, что его высота может достигать 12 км. Высота на которой Ил 78 может выполнять дозаправку не превышает 9000м. Вот и расскажите мне, что в условиях циклона ребята только взлетали и приземлялись.
      Вот интересно, когда вас на гражданском самолете пилот случайно над кучевыми облаками провезет, вы после посадки наверное с облегчением на трап выскакиваете?
      faridg7
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 14:56
        Я, и с трамвая с облегчением выскакиваю,а что же говорить про самолет, тем более там сейчас "кнопочников" много.
        На большой высоте ветер очень сильный, конус ходуном будет ходить,замучаются ловить.
        bober1982
      2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:19
        faridg7

        Наверняка верхняя граница облачности на 6-7 км... Пробили её и отработали дозаправку на 8,5км.
        В снегопад, с такой горизонтальной, да и вертикальной видимостью никто дозаправку не разрешит делать...
        По поводу циклона, его вертикальную составляющую надо смотреть по метеокартам, не факт, что высота его большая.
        А вот кучево- дождевые облака могут и до 14-16 км быть.... И редко кто над ними проходит, в основном обходят засветку. Ну и пролет под ними запрещен.

        Ну а пилоты молодцы!!! Летают либо СМУ, либо МИН погоды.может даже себе допуска кто понизит до миниума...
        NN52
  3. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 14:24
    Летчики тренируются по программе стратегической авиации, в условиях нанесения удара по авианосным группировкам противника. Приказ может придти в любое время года.
    Тургон
  4. san4es Сегодня, 15:35
    Ночная дозаправка МиГ-31 в небе над Камчаткой
    Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации впервые выполнили ночную дозаправку в небе над Камчаткой. Дозаправка проходила на высоте 7 000 метров при скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолётом-заправщиком. Дозаправка осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.
    «При выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с её конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров», – пояснили в пресс-службе ТОФ. soldier
    4 апр. 2018 г.
    san4es
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