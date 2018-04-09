МиГ-31 ТОФ выполнили воздушную дозаправку в условиях снежного циклона

Для того чтобы осуществить заправку в непростых метеоусловиях, летчикам пришлось поднять самолеты в разряженные слои атмосферы, что уменьшило влияние снежного циклона на боевые машины. Летчики самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки,

Летчики отдельного смешанного авиаполка Тихоокеанского флота, дислоцированного на Камчатке, продолжают совершенствовать элементы подготовки экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях, сообщает отдел информобеспечения Приморского региона.Сообщается, что «для практической отработки элементов воздушной дозаправки от танкера Ил-78М был использован период прохождения над полуостровом снежного циклона».говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что «отработка задач проходила на высоте более 8500 метров, было выполнено около 10 вылетов и осуществлено порядка 20 контактов с заправщиком Ил-78М Дальней авиации ВКС России».Ранее, в конце марта, летчики-истребители ТОФ впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4-х тыс. километров в Арктические районы с двумя дозаправками в воздухе.