17:25 09 апреля
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Спецназ ЦВО получил партию бронеавтомобилей «Тайфун»

В соединение специального назначения, дислоцированное в Новосибирской области, поступили новые бронеавтомобили «Тайфун-К», передает Интерфакс сообщение пресс-службы Центрального округа.

Спецназ ЦВО получил партию бронеавтомобилей «Тайфун»


Сообщается, что всего в рамках гособоронзаказа было поставлено 8 бронеавтомобилей.


В ближайшее время данные бронеавтомобили пройдут обкатку на полигоне в Новосибирской области, где военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают навыки вождения техники по пересеченной местности в различных погодных условиях,
говорится в релизе.

Кроме того, «спецназовцы в составе групп отработают ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения», добавили в пресс-службе.

В округе напомнили, что «бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов». Машина обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, ее максимальная скорость – 105 км/час. Десантный бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на автомобиль может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Самогонщик (Viktor) Сегодня, 14:15
    Маловато будет!
    Самогонщик
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:38
      Цитата: Самогонщик
      Маловато будет!

      Видимо для пробы... Если устроят и понравятся, закажут больше...
      raw174
  2. sib.ataman Сегодня, 14:20
    Не очень понятно какой спецназ. Если армейская разведка, то им Тайфуны только на полигон гонять. В остальное время ножками-ножками. Если РВСН, то подойдёт кататься в составе колонны. Если хим-дым-то техника оборудуется специальными приборами, но про это ничего не сказано. ФСБшные структуры к ЦВО никакого отношения не имеют, так же и Росгвардия. Что же за спецназ?
    sib.ataman
    1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 14:28
      24 бригада спецназа дислокация Шилово,Новосибирский район. общеармейский спецназ,ничего особеннго
      Хаджи Мурат
    2. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 14:31
      все бригады спецназа в наши ВС вооружены кстати только колесной техникой-БТР 82А,Тигры,тайфуны,все лучше,чем незащищенные Уралы и Камазы...
      Хаджи Мурат
  3. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:23
    Бестолковая машина...кто -то откат явно получил
    Самара_63
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 14:40
      Цитата: Самара_63
      Бестолковая машина.

      С чего это? Для оперативной переброски групп вполне ничего... Сопровождать грузы в колонне опять же. Лучше чем под тентом сидеть.
      raw174
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:06
        Громоздка,плавать не умеет, дно от мин не защищено...из ручного пулемёта ушатать можно
        Самара_63
      2. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 15:26
        http://oruzhie.info/bronetekhnika/699-tajfun-k
        "Бронирование произведено в соответствии с уровнем 3b натовской классификации STANAG 4569, по которому машина выдерживает подрыв осколочно-фугасных устройств массой 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым местом автомобиля";
        "Установлена комбинированная броня из керамики и стали, которая защищает от бронебойных пуль калибра 14,5×114 мм. В том числе и бронестекло толщиной 128,5—129,0 мм с прозрачностью в 70 %, разработанное компанией «Магистраль ЛТД» и испытанное в НИИ Стали, выдерживающее 2 выстрела с расстоянием между ними в 280—300 мм при обстреле из КПВТ со скоростью пули 911 м/с в момент соприкосновения со стеклом."
        https://bmpd.livejournal.com/2174256.html
        Фото с испытаний.



        Очень полезная и нужная машина для современный конфликтов, в отличие от всякого "водоплавающего". Из ручного пулемета ее "ушатывать" устанешь.
        Рязанец87
    2. Santyrro (Александр) Сегодня, 14:43
      Приходилось использовать эту машину или чисто диванная аналитика???
      Santyrro
  4. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 14:24
    24-я отдельная бригада специального назначения (24-я обрспн)
    Хаджи Мурат
  5. sib.ataman Сегодня, 15:18
    Откровенно говоря, с трудом представляю работу этой техники в спецназе, где скрытность является одним из ключевых моментов.
    sib.ataman
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