Спецназ ЦВО получил партию бронеавтомобилей «Тайфун»

В ближайшее время данные бронеавтомобили пройдут обкатку на полигоне в Новосибирской области, где военнослужащие в ходе занятий по боевой подготовке отрабатывают навыки вождения техники по пересеченной местности в различных погодных условиях,

В соединение специального назначения, дислоцированное в Новосибирской области, поступили новые бронеавтомобили «Тайфун-К», передает Интерфакс сообщение пресс-службы Центрального округа.Сообщается, что всего в рамках гособоронзаказа было поставлено 8 бронеавтомобилей.говорится в релизе.Кроме того, «спецназовцы в составе групп отработают ведение оборонительного боя, огонь с брони в движении, спешивание, выход из окружения», добавили в пресс-службе.В округе напомнили, что «бронеавтомобиль "Тайфун-К" предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов». Машина обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6х6, ее максимальная скорость – 105 км/час. Десантный бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия, также на автомобиль может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение.