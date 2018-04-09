17:25 09 апреля
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«Алмаз-Антей» представит в Индии средства ПВО

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на международной выставке «Дефэкспо Индия – 2018» макеты систем и комплексов ПВО, в том числе С-400, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.

«Алмаз-Антей» представит в Индии средства ПВО


Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, а также расширение круга потенциальных заказчиков среди стран юго-восточного региона,
цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.


«В рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран, принимающих участие в выставке, с потенциальными заказчиками продукции военного и гражданского назначения, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, а также по обучению специалистов заказчика проведению таких работ», – добавили в концерне.

Сообщается, что на выставке будут представлены «зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Бук-М2Э", "Оса-АКМ1", "Риф-М" и "Штиль-1" и ЗПРК "Тунгуска-М1"».

Также на стенде предприятия будут выставлены ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

Использованы фотографии: http://niros.ru
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Комментарии 14

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  1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 14:13
    Надо было сегодня ночью применять С 400 по F15, как обещал Герасимов. Тогда никакой рекламы и выставок не понадобилось бы.
    сергей32
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:16
      Цитата: сергей32
      Надо было сегодня ночью применять С 400 по F15, как обещал Герасимов


      во первых били по Иранцам... во вторых где атаковать надо было Ф15 в небе Ливана?
      vorobey
      1. gig334 (прохожий) Сегодня, 14:38
        Цитата: vorobey
        Цитата: сергей32
        Надо было сегодня ночью применять С 400 по F15, как обещал Герасимов


        во первых били по Иранцам... во вторых где атаковать надо было Ф15 в небе Ливана?


        Нет, бить по аэродромам, с которых взлетели израильские самолёты. Кроме иранцев там были сирийцы и наши советники.
        gig334
      2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 14:44
        А что Ливану есть что и чем возразить?
        сергей32
    2. Borik (Борис) Сегодня, 14:18
      Герасимов обещал американские ракеты сбивать. А тут евреи отметились.
      Borik
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 14:23
        Цитата: Borik
        Герасимов обещал американские ракеты сбивать. А тут евреи отметились.


        евреи около Месяца подбирали ключи к преодолению системы ПВО.. и то не смогли показать результат... пять сбитых из восьми запущенных .. считаю для арабов это не плохо..

        правда как говорил великий диктатор дедушка Ленин - учиться учиться и еще раз учиться... laughing laughing это я арабам..

        а Евреям... ну гребаные вы папуасы... у вас же большинство наших. кто с нами учился вместе. кто один сухарь на двоих в окопе мусолил. Вы же знаете нас. мы знаем Вас.. ну какого банана вы на люли лезете как мухи на сладкое.. знаете же что сладко не будет... и ненадо упрекать как Вы любите типо союзники у нас не подходящие... мы квиты вы на своих безбашенных союзников посмотрите.. кинут..
        vorobey
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 14:24
      Цитата: сергей32
      ... как обещал Герасимов...

      Герасимов, вообще-то, обещал вот так:
      Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим будут приняты ответные меры воздействия

      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/armiya-i-opk/5024872

      То, что Вы невнимательно читаете, не есть проблема РФ и Герасимова лично.
      Голован Джек
      1. сергей32 (Сергей) Сегодня, 14:41
        Ага, летит топор на авиабазу, где находятся наши советники. Траектория у него отнюдь не баллистическая, чтобы заранее вычислить место удара. А наши якобы уже знают, что атакованы будут иранцы в западной части авиабазы, и нашим советникам ничего не грозит. Или предупредили?
        сергей32
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:41
          Цитата: сергей32
          де находятся наши советники

          А они там точно находятся?
          Голован Джек
      2. gig334 (прохожий) Сегодня, 14:44
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: сергей32
        ... как обещал Герасимов...

        Герасимов, вообще-то, обещал вот так:
        Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим будут приняты ответные меры воздействия

        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/armiya-i-opk/5024872

        То, что Вы невнимательно читаете, не есть проблема РФ и Герасимова лично.


        Насколько я помню, речь шла о ракетах и их носителях, кто бы их не выпустил, что их уничтожат, если будет угроза Российским военным. И как я понял из сегодняшнего заявления МО, на этой базе были Российские советники, которые не пострадали. Значит угроза была. Но суть в том, что кому нужен такой союзник, который не помогает отразить атаки и уничтожать тех, кто производит эти атаки. Вот поэтому у России так мало союзников, никому не нужен союзник , который помогает только озабоченностью.

        Цитата из заявления министерство обороны, скопировал с РИО

        Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". Еще пять сбили сирийские ПВО. Российские советники при атаке не пострадали.


        Не пишут что Российских военных, советников там не было, пишут что не пострадали. А значит, они там были.
        gig334
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:40
          Цитата: gig334
          Не пишут что Российских военных, советников там не было, пишут что не пострадали. А значит, они там были

          Логика, скажем... небесспорная.
          Когда на медпрепаратах, например, пишут "No animal is harmed" (Ни одно животное не пострадало) - означает ли это, что на фабрике-производителе этих препаратов эти животные... таки были?
          Цитата: gig334
          Насколько я помню, речь шла о...

          Ссылку же привел специально, "о чем шла речь". Пересказ "близко к тексту своими словами" - нещитово, извините request
          Голован Джек
  2. Borik (Борис) Сегодня, 14:14
    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на международной выставке «Дефэкспо Индия – 2018» макеты систем и комплексов ПВО, в том числе С-400,


    А зачем вести туда макеты не проще и нагляднее показать этим индусам все у нас. Пущай пощупают руками а не на макеты смотрят тогда быстрей и что-то купят.
    Borik
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:20
      Ска́жите тоже, они привыкли уже к всеобщему вниманию, рот открыли, ждут когда с ложечки кормить будут. Это нужно всем, а не им, вот так они думают.
      ul_vitalii
  3. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:26
    Желательно было бы представить и авиационные системы, выпускаемые в " Концерне". Индия некоторые из них уже использует.
    мичман
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