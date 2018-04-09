«Алмаз-Антей» представит в Индии средства ПВО

Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, а также расширение круга потенциальных заказчиков среди стран юго-восточного региона,

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на международной выставке «Дефэкспо Индия – 2018» макеты систем и комплексов ПВО, в том числе С-400, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслава Дзиркална.«В рамках выставки представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Индии и других стран, принимающих участие в выставке, с потенциальными заказчиками продукции военного и гражданского назначения, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, а также по обучению специалистов заказчика проведению таких работ», – добавили в концерне.Сообщается, что на выставке будут представлены «зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Бук-М2Э", "Оса-АКМ1", "Риф-М" и "Штиль-1" и ЗПРК "Тунгуска-М1"».Также на стенде предприятия будут выставлены ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N и радиолокационные станции контроля воздушного пространства.