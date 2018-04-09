17:26 09 апреля
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Евродолларовый скачок. В течение дня побивались многомесячные рекорды курса валют

В ходе сегодняшних торгов курс европейской валюты по отношении к российскому рублю достигал отметки в 73 рубля за евро и даже переваливал через неё. Это рекорд для курса евро с сентября позапрошлого года. Американская валюта по состоянию на 13:00 дорожала до отметки в 59,6 руб. Однако к настоящему моменту курсы доллара и евро несколько скорректировались, хотя рост курсовой стоимости остался достаточно значительным. На 10 апреля курс доллара объявлен на отметке 58,57 руб., а курс евро - 71,88 руб.

На этом фоне из США приходят сообщения о том, что в связи с продолжением наращивания американского долга обозначается бюджетный дефицит, который способен привести к новой волне долгового кризиса. Предпосылки, как отмечается, были заложены за годы президентства Барака Обамы, когда планка долга поднялась на двукратную высоту.

Евродолларовый скачок. В течение дня побивались многомесячные рекорды курса валют



В Институте Гувера (США) отмечают, что в 2019 году дефицит бюджета Соединённых Штатов превысит психологическую отметку в 1 трлн долларов. Это, как отмечено, по определению не сможет не повлиять на возможности администрации США. Одним из факторов риска называется снижение объёма возможностей адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации в экономике, включая неспособность граждан обслуживать накопившиеся долги.

При этом в Институте Гувера дали неутешительный прогноз о доходах государства по итогам года. Отмечено, что доход упадёт ниже 17 процентов ВВП США, что входит в тройку антирейтинга с конца 60-х годов прошлого века.

Использованы фотографии: artsfon.com
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Комментарии 127

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 14:29
    Да Нам (простым работягам) глубоко фиолетово по чем там доллар, хоть по 200 рублей. Долларами я не расплачиваюсь, за границей не бываю, в долларах не храню. И про евро я того же мнения. soldier
    RASKAT
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:32
      Да ну? А все продукты у вас отечественные? А отечественные продукты у вас на отечественном оборудовании изготавливаются? А сейчас вы на отечественном компе эти глупости пишите?
      Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.
      профессор
      1. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 14:34
        Плюсую. Но редиска ваша вода-водой
        Инжeнeр
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 14:36
          Цитата: Инжeнeр
          Плюсую. Но редиска ваша вода-водой

          Кушайте свою. Выведите сорт растущий зимой под снегом и наслаждайтесь. wink
          профессор
          1. Тралл Сегодня, 15:50
            Цитата: профессор
            Выведите сорт растущий зимой под снегом и наслаждайтесь.

            В конце прошлого года под Минском оперативной нарядом КГБ с поличным был задержан сотрудник израильского посольства, который под покровом ночи выкапывал на совхозном поле из под снега озимую(как он думал)картошку. Сельскохозяйственный шпион и подумать не мог, что это не засекреченный сорт картофеля, а обычный, который просто "забыли" собрать осенью smile
            Тралл
          2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:18
            Отлично растёт в Крыму ! Вкуснющая редисочка! Натуральная , в начале февраля в Севастополе были завалены прилавки . Мост .достроят и поездами в реф. вагонах вперёд в глубинную Россию !
            30 вис
      2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 14:37
        Да ну? А все продукты у вас отечественные? А отечественные продукты у вас на отечественном оборудовании изготавливаются? А сейчас вы на отечественном компе эти глупости пишите?
        Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.

        Продукты с огорода, произведенные лопатой и граблями Ивановского металлургического завода, хамон я не жру уж извините, Комп на половину Тайвань на половину Китай. Причем тут доллар? Шмотки ксати тоже на 80% китайские.
        Ну а если серьезно в нашей стране должно быть все свое, особенно что касается высокотехнологичного оборудования. И дорогая валюта это плюс, она во многом надежно перекрывает импорт который мы в состоянии делать сами.
        RASKAT
        1. viking1703 (Oleg) Сегодня, 14:43
          вам сцы в глаза - все божья роса. Политика РФ - дала трещину. К чему это приведет? Надеюсь не к коллапсу вашей экономики, ну и как я писал заодно и нашей.(((
          viking1703
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:56
            Вперед дядя Вова!!! На верном пути!!! Не в первой отражать атаки запада...
            НасРать
          2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 15:17
            Цитата: viking1703
            вам сцы в глаза - все божья роса. Политика РФ - дала трещину. К чему это приведет? Надеюсь не к коллапсу вашей экономики, ну и как я писал заодно и нашей.(((

            Ну и где политика России дала трещину? Биржа - сборище спекулянтов под контролем американцев, сегодня акции рухнули, а завтра подскочили. У того же "яблока" акции раздуты раз в 50, а то и 100, да все американские компании не стоят столько сколько их оценивают на биржах. Биржа это средство бездельникам срубать халявные деньги. Инвестиции в Россию от стран Запада только наносят вред нашей экономике. Чем больше будут падать акции наших предприятий на западных биржах и доллар будет расти, тем быстрее пройдет импортозамещение у нас в стране. У нас все есть, сырье -любое, люди -достаточно, что еще надо.
            лаврентий павлович
            1. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:12
              Цитата: лаврентий павлович
              У нас все есть, сырье -любое, люди -достаточно, что еще надо.

              В Африке 90% мировых запасов платины и кобальта, 30% - золота, "не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полунощном". И что толку? Нашу высокотехнологичную промышленность убили в конце восьмидесятых. Вы полагаете, что можно быстренько нагнать в том, в чем отстали за три десятка лет? Каким образом? Вы думаете, что можно согнать толпу нынешних неучей и они за год-два построят заводы про производству микроэлектроники, современных материалов, лекарств, ферментов, огромного ассортимента приборов, химических соединений, лекарств и т.д.? А шапками закидывать проблемы вы не пробовали?
              Мне видится один путь: дружить с Китаем и пробивать программу "газ и нефть в обмен на технологии". Вот только китайцы совсем не простые ребята и им интереснее Россия в качестве сырьевого придатка, а не товарного конкурента.
              Эх, знали бы в свое время, что Ельцын такая сволочь... Но -- знал бы карму, жил бы в Сочи.
              astepanov
          3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 15:41
            Цитата: viking1703
            вам сцы в глаза - все божья роса. Политика РФ - дала трещину. К чему это приведет? Надеюсь не к коллапсу вашей экономики, ну и как я писал заодно и нашей.(((

            Весеннее "всёпропало" это результат неправильно подобранных антидепресантов! Всё пройдет! yes
            майор Юрик
          4. виктор н (Виктор н) Сегодня, 16:01
            У вас экономика осталась?!
            При живой экономике с сумой не ходят....
            виктор н
        2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:14
          Цитата: RASKAT
          Продукты с огорода, произведенные лопатой и граблями Ивановского металлургического завода, хамон я не жру уж извините, Комп на половину Тайвань на половину Китай. Причем тут доллар? Шмотки ксати тоже на 80% китайские.

          Натурально хозяйство? Как мило. Пешком на свой огород ходите? Продукты сделанные на буржуинском оборудовании подорожают в 4 раза если " там доллар, хоть по 200". Китайцы из любви ка вам когда доллар будет по 200 продадут вам свою продукцию в 4 раза дешевле, ну а тайваньцы подарят вам комп.

          Хотите отгадаю по чем у вас будет бензин когда доллар будет по 200? wink

          Цитата: RASKAT
          Ну а если серьезно в нашей стране должно быть все свое, особенно что касается высокотехнологичного оборудования. И дорогая валюта это плюс, она во многом надежно перекрывает импорт который мы в состоянии делать сами.

          Ни одна стране в мире, даже США, не может создать "все свое".

          Цитата: Зяблицев
          Профессор, приветствую

          hi
          профессор
          1. Scoun (Roman) Сегодня, 15:38
            Цитата: профессор
            Продукты сделанные на буржуинском оборудовании подорожают в 4 раза если " там доллар, хоть по 200". Китайцы из любви ка вам когда доллар будет

            Какие нафиг продукты?
            Эмбарго с 2014 года, гугл в помощь.
            Огурцы, томаты я покупаю Московские, Питерские, Калужские или Бакинские.
            Редис.... он просто не в приориете, в пятёрочке в среднем 55 руб упаковка а наш с теплиц свежак прям с ботвой свежей, 100 руб кг в палатках.
            Пока ещё с семенной материал отечественного производства, не перекрывает всю потребность, но наши агрономы, четвёртый год ударными темпами трудятся да и мост откроется, крымчан поддержим, сельхозку скупать начнём.

            Сёмгу беру Мурманскую а аквакультуры типа форель (сёмга и форель средняя цена 450 руб кг) Питерские, осетровые Тверская обл. Сыры... нормальные технологи французы и голандцы работают в России.
            Цветы Дмитровские иногда Израиль.
            Ещё пару лет... перец и прочее тоже будут выращивать, красный перец в пятёрочке по 149 руб кг. сегодня.
            Системы капельного орошения китайцы за рубли продают..
            Scoun
            1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 15:51
              Редиска бесплатно, у соседей теплица.
              _Сергей_
        3. Скальпель (Алексей) Сегодня, 16:12
          >>Комп на половину Тайвань на половину Китай. Причем тут доллар?
          Ну не юанями же поставщики за них расплачиваются) У провайдеров тоже не отечественное оборудование стоит)
          Скальпель
          1. Scoun (Roman) Сегодня, 16:39
            Цитата: Скальпель
            >>Комп на половину Тайвань на половину Китай. Причем тут доллар?
            Ну не юанями же поставщики за них расплачиваются) У провайдеров тоже не отечественное оборудование стоит)

            Соглашение с Китаем о торговле за юани и рубли подписано ещё в 2011 году. Это раз.
            Два новости про юань и Китай.

            СМИ: Китай рассматривает возможность девальвации юаня
            aif.ru
            14:07 сегодня

            К чему бы это? Неужели идёт как минимум торговая война)))
            ПС.
            Это был не вопрос.
            Scoun
      3. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 14:41
        Цитата: профессор
        Да ну? А все продукты у вас отечественные? А отечественные продукты у вас на отечественном оборудовании изготавливаются? А сейчас вы на отечественном компе эти глупости пишите?
        Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.


        Профессор, приветствую hi Хотел Вам ответить серьезно, но потом подумал, что бесполезно, поэтому старый анекдот:
        "— Хаим, как думаешь, Израиль таки большая страна или маленькая? — Таки большая. Будь маленькой, она называлась бы Изя." laughing
        Зяблицев
        1. паратирон (Василий) Сегодня, 14:49
          Тогда уже Срулик)))
          паратирон
          1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 14:52
            Это истинно Одесские евреи, а не какие нибудь хохлятские Одеские... laughing hi
            Зяблицев
      4. _Jack_ Сегодня, 14:45
        С одной стороны вроде всё правильно, с другой стороны размышляю я что изменилось лично у меня с тех пор как курс был 30-35руб. за доллар. Честно говоря, не могу ничего увидеть негативного. Ну если соберусь машину новую покупать, то да, цены неприятные по сравнению с тем что было, но я не собираюсь пока, а с другой стороны жильё даже немного подешевело. Да и для большинства населения разница только в том, что по старому курсу купили бы более крутой смартфон, а сейчас за ту же сумму возьмут модель попроще, ничего в этом катастрофичного нет.
        _Jack_
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:55
          Цитата: _Jack_
          Честно говоря, не могу ничего увидеть негативного.

          у вас очень многие цены изменились
          Василенко Владимир
          1. _Jack_ Сегодня, 14:56
            у меня текущие расходы на жизнь практически не выросли, может потому что я давно уже не покупаю никакую технику
            _Jack_
        2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:30
          Не приведись вам всем серьезно заболеть, тогда вспомните что вам был пофигу бакс по 200 рябчиков...
          Кент0001
      5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 15:09
        На пельмеши и пиво хватит и на мешок картохи и на том спасибо.
        Nix1986
      6. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:25
        Цитата: профессор
        Да ну? А все продукты у вас отечественные? А отечественные продукты у вас на отечественном оборудовании изготавливаются? А сейчас вы на отечественном компе эти глупости пишите?
        Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.

        Я из секты "Свидетелей доллара по 30". (На самом деле, я его ещё прекрасно помню по официальному курсу СССР -- 90 коп. за 1 доллар, но это уже из разряда дедушкиных сказок.)
        Пока ажиотажа возле обменников не наблюдается? Нет. Значит, рядовые россияне не спешат штурмовать банки и перекладывать сбережения из рублевой кубышки в валютную. Шевеление начнётся после пересечения психологической границы 60-65 рублей за зелёный. hi
        А. Привалов
        1. ghby (Андрей) Сегодня, 15:39
          Цитата: А. Привалов
          Шевеление начнётся после пересечения психологической границы 60-65 рублей за зелёный.

          нее это вряд ли, много народу ломанулись и брали на пике в свое время wassat думается прививку получили.
          ghby
          1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:54
            Цитата: ghby
            Цитата: А. Привалов
            Шевеление начнётся после пересечения психологической границы 60-65 рублей за зелёный.

            нее это вряд ли, много народу ломанулись и брали на пике в свое время wassat думается прививку получили.

            Как правило, народ забывчив. Причём забывчивость избирательная. Как было раньше, уже не помнят, а что в прошлом месяце, скажем, 57, а в этом уже 62, увидят все воочию. Далее, действует простой закон коллективности: все берут, нужно и мне брать!
            А. Привалов
      7. ser65 (Сергей) Сегодня, 16:09
        проффесор.... уезжал бы на родину в Одессу. начнется заварушка, арабы в тебя не тапочками будут бросать.
        ser65
      8. Железякин (Алексей) Сегодня, 16:11
        Не только по россиянину, хочу заметить.
        Железякин
      9. Александр War (Александр) Сегодня, 16:41
        Профессор вы мне напоминаете Ариеля Коэна laughing
        Александр War
    2. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 14:34
      Пора вводить статью за долларовые спекуляции внутри страны. feel
      Esoteric
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:08
        Цитата: Esoteric
        Пора вводить статью за долларовые спекуляции внутри страны. feel

        Ваши уважаемые соотечественники держат под матрасами ни как не менее 20 миллиардов зелёных. За что же вы их так хотите наказать? Мало им за последние лет 30 досталось?
        А. Привалов
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:37
      Ну говорилось же неоднократно, что госдолг можно списать только военным способом. Вот похоже все и подтверждается.
      Dimontius
    4. Ignorer_RUS Сегодня, 14:53
      Хахаха))) Смешной Вы
      Ignorer_RUS
    5. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 14:53
      Цитата: RASKAT
      Да Нам (простым работягам) глубоко фиолетово

      а вы в курсе что у нас более 50% составляющих привязано к баксу и и в СХ и в промышленности?
      вы заплатите не баксами а рублями но дороже
      Василенко Владимир
    6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:59
      Медикаменты. Закупаются за валюту. Для меня цена вырастет. Даже на те,которые "произведены" в РФ, цена увеличится, поскольку субстанция вводится, а у нас упаковывается
      Silvestr
    7. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:44
      Цитата: RASKAT
      Да Нам (простым работягам) глубоко фиолетово по чем там доллар, хоть по 200 рублей. Долларами я не расплачиваюсь, за границей не бываю, в долларах не храню. И про евро я того же мнения. soldier

      Не скажИте. Недавно прочитал расследование местных журналистов. Они решили выяснить, с какого бодуна в местном "сельпо" подорожали грибы "вешенки" чуть ли не в два раза. Производитель местный. Стали пытать производителя, тот говорит, что закупочная и отпускная цены не изменялись, и что он поставляет продукцию ОПТОВИКАМ. Ну а те, в свою очередь, начали вешать макаронные изделия на уши, типа что упаковочное оборудование импортное, и оно, в связи с санкциями, подорожало. На вопрос - "вы что, сразу оборудование обновили?" был ответ - "ну, не замена оборудования, а его обслуживание подорожало". В общем, расследователи мужику-производителю посоветовали приобрести собственное упаковочное оборудование (российского производства) и болт положить на этих посредников-оптовиков. Но фермер очкует, потому как оптовая мафия всё там держит под контролем. И я его понимаю.
      Piramidon
  2. viking1703 (Oleg) Сегодня, 14:31
    всё капец тузику. два брата акробата дули щеки, что нам санкции на пользу - в итоге сегодняшние новости - это только начало!!!! Надорвется рф экономика. Жаль - мы с ней на дно то же пойдём, бо 80% экономики рб завязано на рф.
    viking1703
    1. kot28.ru Сегодня, 14:38
      Аыыыыы мывсеумрееееем hi
      доколи lol
      не сцы
      90-е пережили,вот где жопа была
      а теперь что?
      денехнайфон-хамон и пармезан не хватает?
      заграница вам не поможет,ей на вас пофиг!как всегда! hi
      kot28.ru
      1. viking1703 (Oleg) Сегодня, 14:45
        в 90-х еще закалка советская ещё была. Много не надо было людям. А сейчас большинство привыкли жить с комфортом, есть и пить без дефицита. И как это падение отобразится на людях - ещё не понятно.
        viking1703
        1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 14:53
          Цитата: viking1703
          И как это падение отобразится на людях - ещё не понятно.

          А лапки к верху Вы заранее вскинули? belay
          Прорвёмся! wink
          Dym71
          1. viking1703 (Oleg) Сегодня, 14:56
            Причем тут лапки? Надо быть реалистом - свои финансовые потери и ваши и наши власти будут решать за наш счет. Вот и вся арифметика.
            viking1703
            1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 15:11
              Цитата: viking1703
              Надо быть реалистом - свои финансовые потери и ваши и наши власти будут решать за наш счет.

              Наши власти продают за валюту, а с нами рассчитываются рублями. Какие потери?
              Нам за внутренними ценами приглядывать скрупулезно надобно, да с Востоком торговые связи расширять на деле, а не на словах. hi
              Dym71
              1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:36
                За кордоном власти покупают тоже за валюту, и эти траты определяют цены на внутреннем рынке. Власти никогда не будут торговать себе в убыток
                Silvestr
                1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 15:44
                  Цитата: Silvestr
                  Власти никогда не будут торговать себе в убыток

                  Хотелки свои поприжмут, всё в порядке будет.
                  Пришло время проверки на вшивость. hi
                  Dym71
                  1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:19
                    Цитата: Dym71
                    Цитата: Silvestr
                    Власти никогда не будут торговать себе в убыток

                    Хотелки свои поприжмут, всё в порядке будет.
                    Пришло время проверки на вшивость. hi

                    Вы серьёзно?Кто кого будет проверять?
                    Silvestr
                    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:39
                      Цитата: Silvestr
                      Вы серьёзно?Кто кого будет проверять?

                      Полагаю, что Вам и так всё понятно, а мне хотелось бы увидеть и оценить действия наших властей в данной ситуации, причём интересуют меня не столько решения внешнеполитические, сколько внутренняя экономическая политика. Им давно уже пора к людям лицом повернуться!
                      Это и есть по мне время - Ч - проверка на вшивость. hi
                      Dym71
                      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:24
                        Конечно понятно,что власть себя проявит во всей красе путём поднятия ставок налогов, цен. Поэтому что-то путное ждать не приходится. КПРФ приняло решение поддержать Медведева на отчете в Думе,т.к. прогнозирует приход Кудрина на его место
                        Silvestr
        2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 14:59
          Цитата: viking1703
          в 90-х еще закалка советская ещё была. Много не надо было людям. А сейчас большинство привыкли жить с комфортом, есть и пить без дефицита. И как это падение отобразится на людях - ещё не понятно.

          На людях - практически никак , а любители потреблять перезимуют как-нибудь . Может , и людьми станут некоторые .
          iliitchitch
        3. ML-334 Сегодня, 15:00
          Сказано же-не сцы,советская закалка ни куда не делась у народа а те которые с комфортом-они в Англии по гречке скучают.
          ML-334
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:26
      Цитата: viking1703
      всё капец тузику.

      Цитата: viking1703
      Жаль - мы с ней на дно то же пойдём,

      Тебе там и место каркуша.
      vovanpain
    3. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 15:50
      Так встраивайтесь в украинскую экономику, - она завязана с с европейской и на невиданном подъёме.
      Лена Петрова
  3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 14:31
    думаю, эти болезненные изменения дадут толчок для развия экономики США со временем. Или будут дальше пузырь надувать.
    bogart047
  4. антивирус Сегодня, 14:35
    сша упадут на дно колодца --по причине несогласия разных групп населения (элит) учитывать мнение др групп.
    пока уважают др друга --есть социальное гос-во( оба мы уважаемые люди --из АРайкина)
    а бабло -мелочь
    антивирус
  5. viktor. (Чита) Сегодня, 14:40
    Цитата: RASKAT
    хоть по 200 рублей.

    это бочка нефти нормально рублях бы стоила wassat интересно на топливо наши алигаторы поднимут цены или снизят? дт у нас два с копейками до полтийника не дотягивает belay
    viktor.
    1. Alexanast (Александр) Сегодня, 15:34
      Цитата: viktor.
      интересно на топливо наши алигаторы поднимут цены или снизят?


      Поднимут в любом случае... yes
      Alexanast
    2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 15:57
      у нас на 92 упало на 0,7рубля, было 37,2 - стало 36,5
      _Сергей_
      1. Alexanast (Александр) Сегодня, 16:04
        Цитата: _Сергей_
        у нас на 92 упало на 0,7рубля,


        Это скорее временное явление
        Alexanast
      2. viktor. (Чита) Сегодня, 16:26
        у вас даром, у нас 47,10 дт 92. 46 руб. wassat
        viktor.
  6. Zubr Сегодня, 14:41
    Это реакция на ракетные удары по Сирии.
    Zubr
    1. фрезер (александр) Сегодня, 14:55
      Цитата: Zubr
      Это реакция на ракетные удары по Сирии.

      Это реакция на пятничный санкции.
      фрезер
      1. Zubr Сегодня, 15:41
        Тоже не исключено. Я обычно заметил такую тенденцию, как только попытка евробандитов начать активные действия боевые, так евро и доллар начинают плясать.
        Zubr
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:42
    Дерипаска попал под санкции, Русал рухнул и оказался на
    грани дефолта. Русал потянул вниз биржу, а заодно и рубль.
    voyaka uh
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:51
      Так нехрен спекуляциями заниматься, надо работать а не шарики надувать
      faridg7
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:52
      И что, на самих заводах Русал, что то изменилось?... НЕт!!!! НЕТ!!! Мы уже это по многу раз проходили....Дядя Вова продолжай жать свою линию! Если будем помирать - прихватим весь мир!!.. laughing
      НасРать
    3. _Jack_ Сегодня, 14:53
      Я вас умоляю. "Русал рухнул и оказался на грани дефолта", "все пропало гипс снимают клиент уезжает". Вы сейчас рассуждаете на уровне тех "экспертов", которые постоянно кричат что F-35 фуфло и развод на бабки, ничего в этом не смысля.
      Ну высказался Дерипаска что возможен технический дефолт по некоторым бумагам (видимо для того что-бы заокеанские инвесторы пролоббировали его интересы там в смысле этих санкций) - акции и полетели вниз, сейчас все кто в теме закупятся по минимуму и неплохо на этом поимеют. Реальным дефолтом там и не пахнет. Это хорошо видно по стоимости облигаций Русала, они хоть и просели, но совсем немного, т.е. у инвесторов нет сомнений по поводу возможностей Русала погашать свои долги.
      _Jack_
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:56
        "высказался Дерипаска что возможен технический дефолт по некоторым бумагам "///

        Он - владелец, ему виднее. Я же не свой прогноз написал, а прочитал, что сказал
        владелец завода.
        voyaka uh
        1. _Jack_ Сегодня, 15:06
          не говорил Дерипаска что "Русал рухнул и оказался на грани дефолта"
          _Jack_
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:09
            Снижение курса акций за один день на 40% (Русал) на всех биржах
            называется "рухнул". Даже падение биржи на 5% называется
            "биржа рухнула".
            voyaka uh
            1. _Jack_ Сегодня, 15:16
              -28% на данный момент и сейчас, судя по графику, пойдёт отскок, сколько будет в итоге посмотрим через несколько дней, были бы у меня свободные средства, я бы сейчас вложился, но увы
              _Jack_
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:19
                Цитата: _Jack_
                -28% на данный момент и сейчас, судя по графику, пойдёт отскок, сколько будет в итоге посмотрим через несколько дней, были бы у меня свободные средства, я бы сейчас вложился, но увы

                профессор
                1. _Jack_ Сегодня, 15:22
                  я график с московской биржи привел, вы с гонконгской
                  _Jack_
              2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:17
                А на мировой бирже металлов, алюминий взлетел в цене на 3%.
                Вадим237
          2. MadCat Сегодня, 15:22
            Цитата: _Jack_
            не говорил Дерипаска что "Русал рухнул и оказался на грани дефолта"

            снижение на бирже акций более чем в 2 раза переводит ее в подраздел "мусорных" и она снимается с торгов на бирже.
            MadCat
            1. _Jack_ Сегодня, 15:23
              и где вы это видите по отношению к русалу?
              _Jack_
              1. MadCat Сегодня, 15:39
                Цитата: _Jack_
                и где вы это видите по отношению к русалу?

                в том что дно еще не пробито, но близко.
                MadCat
                1. _Jack_ Сегодня, 15:44
                  это только ваши предположения
                  _Jack_
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 15:58
          Цитата: voyaka uh
          "высказался Дерипаска что возможен технический дефолт по некоторым бумагам "///

          Он - владелец, ему виднее. Я же не свой прогноз написал, а прочитал, что сказал
          владелец завода.

          Алексей, я Вас умоляю, кто же из дерипасков правду скажет! Во-первых, раскрывать планы при спаде- лоховство, а во-вторых, поприбедняйся и дадут! А прибедняться его учить не надо, это у него в крови, он ведь из ваших, а по сему сползет с темы без потерь! yes
          майор Юрик
      2. moscowp (moscow) Сегодня, 15:44
        Пахнет как раз реальным дефолтом
        moscowp
      3. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 15:59
        Русал не рухнул. Рухнули акции у держателей за рубежом. Русалу это ничем страшным не грозит. Такое было два года назад.
        _Сергей_
    4. сергей32 (Сергей) Сегодня, 14:53
      Путин, вероятно, воспользуется положением и государство по дешевке возьмет контроль над их активами.
      сергей32
      1. vadsonen (Вадим) Сегодня, 15:09
        и государство по дешевке возьмет контроль над их активами

        Т.е. станет госкомпанией. Соответственно руководителем там будет друг Путина. Спроса с него не будет никакого, но все убытки лягут на плечи налогоплательщиков.
        vadsonen
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:11
        Может быть. Но это не помогает. Чавес и Мадуро национализировали всю
        промышленность Венесуэлы, и экономика рухнула совсем.
        voyaka uh
        1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:16
          Рухнула экономика не по причине национализации, а по причине падения цен на нефть, и вы это прекрасно знаете.
          Мавр
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:22
            Нет. Цены на нефть в момент национализации были высокими.
            Поэтому Чавес и решил "хапнуть", как ему казалось, лакомый кусок.
            Но не учел, что нефть в Венесуэле вязкая как пластилин, добывать ее
            умеют только голландцы, а перерабатывать - только американцы.
            voyaka uh
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:32
              Основные проблемы в экономике Венесуэлы начались в 2014 году, (именно с падением цен на нефть), а национализация Чавеса пошла в 2007. А нефтяную экономику он начал прихватывать ещё ранее - в 2002-2003, увеличением налога и платы за недра. Там конечно ещё масса других проблем.
              Мавр
  8. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:44
    Буржуины пляшут около собственных виртуальных денег. Телеканалы наподобие "РБК" рассказывают нам, какая вследствие этого нарисуется задница.
    Ничего и никому не нарисуется, кроме аналитиков "РБК" и "Дождя".
    Сергей-8848
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 14:50
    Цитата: профессор
    Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.

    --------------------------------
    Чем ударит? Ударялка еще в 2014 году закончилась. У нас нет американских товаров. У меня есть ручка Parker американская, купленная в 2001 году. Всё! Больше нет ничего американского.
    Altona
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:26
      Цитата: Altona
      Цитата: профессор
      Дорогой доллар ударит по каждому россиянину.

      --------------------------------
      Чем ударит? Ударялка еще в 2014 году закончилась. У нас нет американских товаров. У меня есть ручка Parker американская, купленная в 2001 году. Всё! Больше нет ничего американского.

      Вот, Евгений,Вы запасливый! recourse А у меня кроме полотенца в виде американского флага ничего нет! Правда ,я как русский офицер, с удовольствием вытираю им ж.... после бани! feel
      майор Юрик
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:58
    Вообще-то события на биржах несут угрозу России куда более серьёзную чем "топоры" в Сирии. Самое печальное, что руководство категорически не хочет ничего этому противопоставлять. Какие-то "чрезвычайные меры" рассматриваются только: "пострадавшим бизнесменам надо помочь" да "скорректировать курс доллара". Попытки автора новости прицепить к этим событиям долг США нелепы. Американцы вполне комфортно переложили свои бюджетные проблемы на стран-экспортёров.
    Больше всего пугает, что "элиту РФ" действительно прижали и они могут сдать очень многое: и Донбасс, и "другие регионы" и ЯО.
    samarin1969
    1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:17
      Уже побежали сдавать. Очередь заняли, чтобы быстрее отдать - Крым или Асада. Сколько раз уже слышали этот плач Ярославны. Спекулятивный скачок приняли за конец света. Хорошо, что в СССР в 41 году не было биржи и РБК, а то бы Гитлер до Владивостока дошел за неделю.
      Moskovit
  11. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:00
    Цитата: voyaka uh
    Дерипаска попал под санкции, Русал рухнул и оказался на
    грани дефолта. Русал потянул вниз биржу, а заодно и рубль.

    Что есть дефолт? Дефолт есть невозможность выплатить по обязательствам. О чём объявил РусАл? О возможности "технического" дефолта, сиречь отсутствии возможности выплат не по причини неплатёжеспособности, а по причине отсутствия технической возможности сделать это. Переводя на язык родных осин - злые дяди не дают расплачиваться в долларах. По сути это - форс-мажор, и Рус Ал слагает с себя обязательства по валютным платежам. Я так думаю, что заключившие и уже внёсшие предоплату клиенты в Европе и в тех же США сейчас просто в "восторге" от ситуации, с чем я их и поздравляю. А алюминий..., алюминий нужен по-прежнему, и по каким схемам и за какую валюту он будет приобретаться - будущее покажет. А скачки на бирже - всего лишь одномоментные спекуляции, не более. Было уже, проходили.
    Мавр
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:16
      Русалу нужна техника для добычи алюминия? Старая портится со временем.
      Россия ее не выпускает. Покупают за валюту. Кто продаст фирме объявившей
      "технический дефолт" да еще и находящейся под санкциями? Может, китайцы купят Русал.
      Или заводы встанут со временем от износа оборудования. Или найдут какое-нибудь компромиссное решение.
      voyaka uh
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:23
        Цитата: voyaka uh
        Русалу нужна техника для добычи алюминия? Старая портится со временем.
        Россия ее не выпускает.

        Уверены? Вы прямо таки точно знаете, что выпускает Россия, а что нет. Я вот живу в России и то толком не знаю, что сами делаем, а что завозим.
        Цитата: voyaka uh
        Кто продаст фирме объявившей "технический дефолт"

        Не объявившей, а всего лишь заявившей о "возможности". Разницу чувстствуете?
        Цитата: voyaka uh
        Кто продаст фирме объявившей "технический дефолт" да еще и находящейся под санкциями?

        Тот кому нужен алюминий. laughing
        Мавр
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:46
          "Тот кому нужен алюминий. "///

          Алюминий можно купить у разных стран. И если тот, кому нужен
          алюминий (авиастроительня фирма, например) , начнет выбирать:
          "у кого купить?", то Русал после санкций - не самый удобный поставщик.
          Потому что "мятежных" авиастроителей американцы легко прижмут с их основной
          продукцией - самолетами.
          Единственный, кто как-то может плюнуть на американские санции - это Китай
          со своей гигантской экономикой. Или наоборот "нулевые" страны, как Зимбабве.
          voyaka uh
          1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:55
            В 2016 году были введены санкции против 46 "дочек" Газпрома. Но газ в Европе продолжают покупать. А вот Зимбабве по-прежнему отказывается.
            Мавр
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:02
              Газ-то покупают. Но, например, разведка новых месторождений газа
              и нефти почти свернута: нет оборудования для шельфового бурения
              и горизонтального бурения. Санкции.
              Газпром из гиганта превратился в компанию средних размеров.
              Так же упала и Роснефть. Ее даже Лукойл обогнал.
              voyaka uh
          2. Scoun (Roman) Сегодня, 16:17
            Цитата: voyaka uh
            Алюминий можно купить у разных стран. И если тот, кому нужен
            алюминий (авиастроительня фирма, например) , начнет выбирать:
            "у кого купить?", то Русал после санкций - не самый удобный поставщик.

            Ну и титан надо перестать им продавать, пусть через РБ, РК или вообще Китай покупают.
            Scoun
    2. moscowp (moscow) Сегодня, 15:49
      Основные кредиторы Русала - российские банки, помимо кредитов Русал теряет рынок сбыта в США а это 20-30 проц его реализации. С учётом того что это очень закредитованная компания, то ей
      moscowp
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 15:01
    Цитата: samarin1969
    Больше всего пугает, что "элиту РФ" действительно прижали и они могут сдать очень многое: и Донбасс, и "другие регионы" и ЯО.

    ----------------------------------
    Сдадут и что получат? Народный бунт в придачу?
    Altona
    1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 15:40
      Народного бунта не будет, как и в 1991м. Народу объяснят, что это план такой. wink
      samarin1969
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:32
      Кстати.Медведев уже распорядился помочь компаниям,попавшим под санкции
      Silvestr
  13. Шурале (Шурале) Сегодня, 15:09
    Не евро долларовый скачек, а рублей скачек, при этом в низ, хватит чушь писать.
    Шурале
  14. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 15:14
    Смешная статья. Идет обвал российского фондового рынка. Русал на грани банкротства. Руководство говорит о техническом дефолте. А в в статье говорится об американском долге....
    Три года говорят о том, что надо прекратить поставки аллюминия в Штаты. И кудринские ученики были категорически против. Но кажется теперь придетс явсе же останавливать торговлю со Штатами. Причем в худших условиях. То, что Дерипаска обеднеет на пару миллиардов, большой проблемы нет. Что с биржой делать?
    Закрывать к бениной маме и переходить на авторкию. Пусть ущербную, но поставки сырья за бугор надо приостанавливать,пока не утрясется ситуация. Пока на месяц. Объяснение - нарушение правил международной торговли и технический дефолт страны. Пусть на Западе порадуются пару дней.
    Bakht
    1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 16:04
      Русал не рухнул. Рухнули акции у держателей за рубежом. Русалу это ничем страшным не грозит. Такое было два года назад.
      _Сергей_
      1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 16:21
        Акции крупнейшего в России производителя алюминия – компании «Русал», принадлежащей Олегу Дерипаске, – на Московской бирже рухнули на 16%, всего за три часа сократив стоимость компании более чем на $1 миллиард.
        Стоимость другой компании Дерипаски – En+ – обвалилась на 19,6%, или $1,9 миллиарда. На еврооблигации «Русала» покупателей вообще не нашлось.

        Русалу это грозит техническим дефолтом, то есть невозможностью обслуживать свои долговые обязательства
        На этот раз удар сокрушительной силы был нанесен по целому сектору российской экономики, что и обусловило падение акций и рубля.
        «О поставках российского алюминия в США можно, по-видимому, забыть», – прокомментировал происходящее директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. – Активы в США будут арестованы, сделки запрещены, контрагенты в случае проведения «существенных транзакций» также могут попасть под санкции».
        Bakht
  15. Nix1986 (Никита) Сегодня, 15:17
    Скажу честно - оборудование иностранное (нашего аналогов нет), сырье иностранное (нашего аналогов нет), поэтому удар почувствуем, следом наши покупатели. Завидую тем, кто сидит на картохе с водой и им все равно (большинство отчего то так думает).
    Nix1986
  16. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:18
    Дарагие соотечественники , коллеги хочу поздравить вас с началом очередно нашего с вами ограбления метом обесценивания наших с вами зарплат! Ура товарищи!!!
    tchoni
  17. Rossia (Ivan) Сегодня, 15:20
    вторая часть статьи, писана, по методу Владимир Владимировича - "подсластить пилюлю" рассказать во второй части послания о ракетах) Думаю это Русала упала, отсюда и курсовой скачок. дальше будет веселее - США откажуться от российского алюминия, в пользу канадского и индийского. Кто-то потеряет работу из-за сокращения производства, другого рынка, как американский, на планете нет. страна потеряет валютную выручку. Вобщем, "смешные, смешные" санкции)
    Rossia
    1. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 15:30
      Без аллюминия мир не останется, но цена будет повыше. В условиях бюджетных дефицитов хуже будет всем. На долю России приходится более 5% мирового производства аллюминия
      Bakht
  18. MadCat Сегодня, 15:30
    В Институте Гувера (США) отмечают, что в 2019 году дефицит бюджета Соединённых Штатов превысит психологическую отметку в 1 трлн долларов. Это, как отмечено, по определению не сможет не повлиять на возможности администрации США. Одним из факторов риска называется снижение объёма возможностей адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации в экономике, включая неспособность граждан обслуживать накопившиеся долги.

    Упал рубль, а как всегда вспомнили про госдолг США, как бы США его в состоянии обслуживать и проблем не наблюдается с этим, поэтому то и правительство России выкупила облигации американские (они знают что США рухнут скоро и вложили 160млрд. доляр, ага laughing )..
    MadCat
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 16:24
      Цитата: MadCat
      правительство России выкупила облигации американские (они знают что США рухнут скоро и вложили 160млрд. доляр, ага )..

      Это паника или вводим в заблуждение сознательно?

      topwar.ru/…sokratila…gosobligacii…
      Турбо · В январе текущего года Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги до $96,9 млрд, передает ТАСС сообщение Минфина США

      Апрель, весна.)))
      Scoun
      1. MadCat Сегодня, 16:54
        Цитата: Scoun
        Это паника или вводим в заблуждение сознательно?

        эти цитатки можно не цитировать, так как после указа засекретить расходы компаний находящихся под санкциями правды вы не знаете, скорее всего эту сумму смело еще на два можете умножить. так как для торговой деятельности за рубежом нужно обеспечение. wink
        MadCat
  19. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 16:01
    Цитата: MadCat
    они знают что США рухнут скоро и вложили 160млрд. доляр, ага )..

    Ссылку на вложенные 160 млд. пожалуйста.
    Лена Петрова
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:21
      Гуглите:
      "вложения россии в гособлигации сша"
      Навскидку:
      https://lenta.ru/news/2018/02/16/us_rus/
      "В ноябре 2017 года Россия увеличила инвестиции в казначейские ценные бумаги США
      на 700 миллионов долларов, до 105,7 миллиарда долларов."
      voyaka uh
      1. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 16:59
        Так и объясню внуку: - 105,7 =160.
        И зачем брать прошлый год, когда уже были статьи и по новому:https://topwar.ru/137944-rossiya-sokratila
        -vlozheniya-v-gosobligacii-ssha.html
        Лена Петрова
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:02
          Я думал, Вы не знаете, где найти правильные цифры, хотел помочь. smile
          voyaka uh
          1. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 17:15
            Просто математика - точная наука. Не любит фривольностей и приблизительности, словно высказывания Бориса Джонсона и Терезы Мэй.
            Лена Петрова
    2. Fayth (Андрей) Сегодня, 16:21
      Да бросьте Вы, в автобусе бабка ляпнула он и понес мысль, человек даже не понимает работы финансово-экономического механизма, правительство купило... Не понятно только зачем MadCat мелочится, надо писать, что лично Путин купил.
      Fayth
  20. Fayth (Андрей) Сегодня, 16:16
    В комментариях сплошное паникерство и полное отсутствие понимания того, что все чего требуют паникеры от власти, в том числе от Путина, в других своих комментариях, в конечном счете приведет к гораздо более серьезным последствиям в экономике. Ну не получится и государство иметь национально направленное и независимую политику вести и жрать от пуза и что бы биржи с акциями в порядке были. Так не бывает. Раз нас пытаются рушить значит, что если не все, то хотя бы что-то делается правильно. Альтернатива - сдача всех интересов и страны, что даже в краткосрочной перспективе означает доллар и по 200 и по 300 и другие трагические события которые не перевести в плоскость денег. Читая этот вал всепропальческого бреда я отлично понимаю, почему на фронте за паникерство расстреливали.
    Fayth
    1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 16:26
      "Ну не получится и государство иметь национально направленное и независимую политику вести и жрать от пуза и что бы биржи с акциями в порядке были. Так не бывает." Раскажи об этом герою России руководителю Чечни laughing
      Nix1986
  21. ибирус Сегодня, 16:28
    Одного не пойму, проблемы из-за санкций у России и русских людей, а о проблемах пишут товарищи евреи из Израиля. Странно это как-то, или у них там государство всеобщего благоденствия? recourse
    ибирус
  22. Александр War (Александр) Сегодня, 16:45
    Добавлю видео Тут и про Сирию и Американскую экономику и санкции Тут с мнением Яковом Кемди согласен
    Александр War
  23. HMR333 (Владимир) Сегодня, 17:06
    биржевые вонючие скачки из за вони!
    HMR333
  24. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:15
    Начали за здравие, закончили за упокой. Рубль падает, акции в пол , но у штатов все еще хуже.. laughing
    vladimirvn
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