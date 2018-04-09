Евродолларовый скачок. В течение дня побивались многомесячные рекорды курса валют

В ходе сегодняшних торгов курс европейской валюты по отношении к российскому рублю достигал отметки в 73 рубля за евро и даже переваливал через неё. Это рекорд для курса евро с сентября позапрошлого года. Американская валюта по состоянию на 13:00 дорожала до отметки в 59,6 руб. Однако к настоящему моменту курсы доллара и евро несколько скорректировались, хотя рост курсовой стоимости остался достаточно значительным. На 10 апреля курс доллара объявлен на отметке 58,57 руб., а курс евро - 71,88 руб.На этом фоне из США приходят сообщения о том, что в связи с продолжением наращивания американского долга обозначается бюджетный дефицит, который способен привести к новой волне долгового кризиса. Предпосылки, как отмечается, были заложены за годы президентства Барака Обамы, когда планка долга поднялась на двукратную высоту.В Институте Гувера (США) отмечают, что в 2019 году дефицит бюджета Соединённых Штатов превысит психологическую отметку в 1 трлн долларов. Это, как отмечено, по определению не сможет не повлиять на возможности администрации США. Одним из факторов риска называется снижение объёма возможностей адекватно реагировать на чрезвычайные ситуации в экономике, включая неспособность граждан обслуживать накопившиеся долги.При этом в Институте Гувера дали неутешительный прогноз о доходах государства по итогам года. Отмечено, что доход упадёт ниже 17 процентов ВВП США, что входит в тройку антирейтинга с конца 60-х годов прошлого века.