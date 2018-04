Patriot: сделано в Америке, подводит везде!

Статья «Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere»:

http://foreignpolicy.com/2018/03/28/patriot-missiles-are-made-in-america-and-fail-everywhere/

Несмотря на самые смелые заявления в рекламных материалах, зенитный ракетный комплекс Raytheon Patriot американского производства далеко не всегда показывает желаемые результаты боевого применения. В прошлом он уже давал поводы для спора, и теперь старая тема вновь стала актуальной. Недавние события в Саудовской Аравии, где система Patriot опять не справилась с перехватом вражеских ракет, привели к появлению критической статьи в американском издании Foreign Policy. Автор этого материала был вынужден констатировать невысокий потенциал имеющейся тактической противоракетной обороны и возможные последствия военно-политического характера.28 марта издание Foreign Policy опубликовало в рубрике «Голос» статью Джеффри Льюиса под громким названием «Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere» – «Ракеты Patriot сделаны в Америке, но подводят везде». Подзаголовок пояснял: имеются сведения, что система противоракетной обороны, на которую полагаются Соединенные Штаты и их союзники, – та еще проблема.В начале статьи Дж. Льюис указал на обстоятельства, ставшие причиной для ее появления. 25 марта силы хуситов в Йемене предприняли очередную попытку атаки Саудовской Аравии. В сторону ее столицы Эр-Рияда были запущены семь баллистических ракет. Военное ведомство Саудовской Аравии подтвердило факт вражеской атаки, но заявило, что частям противовоздушной обороны удалось успешно перехватить и уничтожить все летящие ракеты.Однако эти сообщения не соответствовали действительности. Автор напоминает, что оружие хуситов достигло своей цели и упало в Эр-Рияде, убив одного человека и ранив еще двоих. Кроме того, нет никаких доказательств тому, что аравийские военные вообще смогли ответить на угрозу своими зенитными ракетами. Вследствие этого появляются весьма неудобные вопросы как к Саудовской Аравии, так и к США, которые, похоже, продали себе и союзникам негодную систему противоракетной обороны.Фотографии и видеоролики из социальных сетей показали ход отражения ракетной атаки, а именно запуск и полет ракет-перехватчиков. Саудовские «Пэтриоты» выполнили пуски ракет, но попавшие в объектив старты не завершились успехом. Одна из ракет взорвалась в воздухе почти сразу после старта и выхода из пусковой установки. Другая, в свою очередь, поднялась в воздух, затем повернула к земле, упала и взорвалась.Дж. Льюис не исключает, что другие ракеты справились с поставленной задачей, но все же сомневается в этом. Он и его коллеги из Института международных исследований Миддлсбери сделали такой вывод по результатам анализа двух ракетных атак. Изучению подверглись события ноября и декабря 2017 года, когда хуситы так же атаковали Саудовскую Аравию при помощи доступных им баллистических ракет.В обоих случаях специалисты определили, что, несмотря на официальные заявления Эр-Рияда, вероятность успешного перехвата вражеских ракет невелика. В ходе анализа они сопоставили точки падения атакующих ракет и обломков зенитного оружия. В обоих случаях такое исследование показало одинаковые результаты. Во время полета ракеты к аравийской столице происходило отделение ее боевой части. В первом случае боезаряд упал рядом с международным аэропортом в Эр-Рияде, во втором – в черте города и чуть не уничтожил официальное представительство компании Honda. Из этого следует, что официальные сообщения об успешном отражении ракетных атак не соответствуют действительности. Более того, Дж. Льюис не уверен, что Саудовская Аравия во время первой атаки, состоявшейся в ноябре прошлого года, вообще попыталась осуществить перехват.Нет никаких доказательств того, что ПВО Саудовской Аравии смогло защитить страну от хуситских ракет. И это вызывает тревожный вопрос: можно ли считать, что зенитный комплекс Patriot действительно способен решать возложенные на него задачи?Автор сразу делает оговорку. На вооружении Саудовской Аравии состоят комплексы «Пэтриот» модификации Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2). В отличие от более новых модификаций, такая версия комплекса плохо приспособлена для перехвата баллистических ракет по типу «Буркан-2», применяемых йеменскими вооруженными формированиями. По известным данным, дальность стрельбы такой ракетой достигает 600 миль (более 950 км), а на конечном участке полета она сбрасывает боевую часть.Впрочем, Дж. Льюис скептически относится к заявлениям о том, что ЗРК Patriot в реальном бою перехватывали ракеты с подобными характеристиками. По крайней мере, он пока не видел убедительных доказательств таких результатов боевой работы.Тут же автор вспоминает события 1991 года. Во время «Бури в пустыне» публика была уверена в почти идеальной работе зенитных систем: они перехватили 45 ракет Scud из 57 запущенных. Однако позднее армия США внимательно изучила вопрос, и доля успешных перехватов упала до 50%. При этом говорить об успехе с уверенностью можно было только в четверти случаев. Кое-кто из организации Congressional Research Service язвил: если армия правильно применит собственные методики оценки, то доля успеха будет еще меньше. По некоторым данным, по-настоящему успешный перехват имел место только в одном случае.Комитет Палаты представителей по государственным операциям в свое время провел собственное расследование и пришел к неприятным выводам. Указывалось отсутствие большого числа доказательств перехватов вражеских ракет системами Patriot, а имеющаяся информация не в полной мере подтверждала даже эти случаи.Полный отчет Комитета, авторы которого призывали Пентагон опубликовать больший объем данных об использовании зенитных систем и провести независимую оценку их работы, до сих пор остается засекреченным. Опубликовали только общие тезисы, описывающие ситуацию в целом. Причины этого были просты – военное ведомство и компания Raytheon с ожесточением боролись за свои интересы.Учитывая события «Бури в пустыне», автор издания Foreign Policy скептически относится и к сообщениям 2003 года. Тогда Пентагон говорил об успешных перехватах иракских ракет комплексами «Пэтриот», и такие заявления в основном принимались на веру. Когда схожие события произошли в Саудовской Аравии и Дж. Льюис пожелал ознакомиться результаты боевого применения ЗРК, увиденное его уже не удивило.Автор задает вопрос: если комплекс Patriot не решает свои боевые задачи, почему Соединенные Штаты и Саудовская Аравия говорят об обратном?Рассматривая этот вопрос, Дж. Льюис призывает к пониманию. Основная функция правительства заключается в обеспечении безопасности граждан. Саудовское правительство сейчас сталкивается с серьезными угрозами и вынуждено принимать особые меры для защиты населения. Утверждения об успешных перехватах вражеских ракет, распространяемые средствами массовой информации, являются своего рода заявлением официального Эр-Рияда о выполнении своих обязательств в области безопасности.Кроме того, как считает автор, заявления о работающей обороне – подобно событиям 1991 года – помогают снизить напряженность в регионе. В свое время такие принципы сработали в случае с иракскими ракетами, которые не стали поводом для наступления армии Израиля. Теперь же заявления саудовской столицы позволяют скрыть тот факт, что атаки организованы иранскими специалистами, использующими иранские ракеты.Однако Дж. Льюис и его коллеги – не государственные чиновники, а независимые аналитики. Автор напоминает, что его главная обязанность в этом контексте заключается в установлении истины. И в рассматриваемой ситуации истина в том, что зенитные ракетные комплексы Patriot PAC-2 не справляются со своей работой. Такая ситуация опасна тем, что лидеры Саудовской Аравии и Соединенных Штатов могут поверить в свою собственную ложь об успешной работе ПВО.Автор предлагает вспомнить сообщения недавнего времени. Так, в ноябре прошлого года некоторые официальные лица США в анонимном порядке утверждали, что саудовским военным не удалось перехватить ракету хуситов. Тем не менее, президент США Дональд Трамп выступил с противоположным заявлением. По его словам, американская система «сшибла ракету с неба». Президент добавил: «Вот, какие мы молодцы. Никто не делает такие системы, а мы продаем их по всему миру».Д. Трамп возвращался к теме противоракетной обороны раз за разом. Комментируя угрозу ядерных сил Северной Кореи, он смело заявил, что Соединенные Штаты располагают ракетами с вероятностью поражения цели на уровне 97%. Для гарантированного поражения вражеской ракеты требуется всего два таких изделия. Неоднократно президент указывал, что существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны защитят Соединенные Штаты.Джеффри Льюис полагает, что такие измышления могут быть опасными, особенно на фоне текущих событий и имеющихся планов. Администрация Д. Трампа, похоже, собирается разорвать ядерную сделку с Ираном и пустить дальнейшие события по тому же пути, что и в случае с КНДР. В результате этого Тегеран сможет развивать свой ядерный потенциал, что позволит ему наносить удары по партнерам США в ближневосточном регионе. В конечном счете, Иран сможет угрожать даже самим Соединенным Штатам.Поэтому Дж. Льюис призывает признать правду и сказать ее вслух. Существующие системы противоракетной обороны не являются решением имеющихся проблем. Развитие ракетных технологий и ядерных вооружений приводит к новым проблемам, от которых не удастся избавиться. Автор считает, что нет и не может быть некой «волшебной палочки», которая сможет гарантировано сбить все ракеты, направленные на США или дружественные государства.Единственный выход из такой ситуации, по мнению автора Foreign Policy, находится в области дипломатии. Он полагает, что следует убедить третьи страны не разрабатывать и не принимать на вооружение новые средства ракетно-ядерного удара. Если американцам не удастся решить такую задачу, то их не спасет никакая противовоздушная или противоракетная оборона.***Зенитный ракетный комплекс Patriot был принят на вооружение США в 1982 году. Он представляет собой мобильную систему ПВО, способную атаковать цели на больших дальностях и больших высотах. Изначально комплекс мог использовать только ракеты MIM-104 нескольких модификаций, предназначенных для атаки аэродинамических целей, но имевших некоторый противоракетный потенциал. В модификации PAC-3 была введена ракета ERINT, изначально предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами.Комплексы «Пэтриот» модификаций PAC-2 и PAC-3 состоят на вооружении девяти стран. При этом большая часть армий использует системы второй версии, тогда как США полностью перешли на самую новую модификацию. Буквально на днях был подписан новый контракт, в соответствии с которым новым эксплуатантом таких ЗРК станет Польша.Первые случаи боевого применения ЗРК Patriot относятся к войне в Персидском заливе в 1991 году. Применение этих систем стало поводом для длительных споров, упомянутых в статье от Foreign Policy. В ходе операции «Буря в пустыне» зенитные ракеты MIM-104 не применялись против летательных аппаратов, но использовались только для перехвата иракских баллистических ракет. Ирак выполнил несколько десятков запусков, а количество перехваченных ракет до сих пор вызывает споры. Кроме того, имеются определенные трудности в определении успешности перехвата.Несмотря на определенные проблемы, выявленные в ходе тех или иных учебно-боевых мероприятий или вооруженных конфликтов, зенитный комплекс Patriot остается на вооружении Соединенных Штатов и дружественных государств. Замена этих систем другими комплексами пока не планируется.