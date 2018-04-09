17:29 09 апреля
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США: Нам нужны новые ракеты

Пентагону необходимы такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая имеется в распоряжении российских военных, либо новые ракеты малой дальности, пишет The National Interest со ссылкой на американских военных.

США: Нам нужны новые ракеты


Пентагон считает, что ему нужны ракеты, потому что его полевая артиллерия уступает российским пушкам, у которых дальность больше, чем у их американских коллег, пишет журнал.


Издание ссылается на высказывание командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна, сделанное в марте текущего года, в котором он заявил, что американским военным «необходимы ракеты дальностью 499 километров и больше».

Автор напоминает, что такое оружие нарушает Договор о РСМД, подписанный СССР и США, в котором странам «запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров». Однако в Пентагоне считают, что Россия уже давно нарушила это соглашение, посему считают возможным не поддерживать его.

Действительно, учитывая, что артиллерия исторически была, пожалуй, самой сильной стороной российских сухопутных войск (Сталин называл артиллерию "богом войны"), неудивительно, что Соединенные Штаты хотят иметь собственную мощную артиллерию, цитирует статью Лента.ру.

Напомним, с 2014 года, после начала украинского кризиса, а затем и сирийской операции, Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении действующих ракетных соглашений, каждый раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.

Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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Комментарии 18

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 14:49
    А докажите что истинная дальность полета ракет Искандера 500 км. Для всех да. А на самом деле она сможет и дальше улететь.
    Borik
    1. viktor. (Чита) Сегодня, 14:54
      Искандер для их страх и Чессотка wassat
      viktor.
    2. Every Сегодня, 15:11
      Цитата: Borik
      А докажите что истинная дальность полета ракет Искандера 500 км. Для всех да. А на самом деле она сможет и дальше улететь.

      И скорее всего летает дальше. (только тихо, кругом шпионы). Наши, правда, нашли элегантный выход из ситуации, показав, что это ракеты не сухопутного базирования, а авиационного - это про систему "Кинжал". Да, ракеты похожи, да, летает дальше, но базируется на авиа носителе, что не запрещено.
      Что касается американцев, то как обычно изобретут сверх дорогую систему, со сверх навороченным боеприпасом и естественно со сверх стоимостью.
      Every
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:51
      Издание ссылается на высказывание командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна, сделанное в марте текущего года, в котором он заявил, что американским военным «необходимы ракеты дальностью 499 километров и больше».

      Видать надоело им извращаться насчёт нарушений Россией Договора о РСМД, начали цитировать "плачущих" генералов ! Значит "похоронят" и этот Договор, как Договор по ПРО ! Нет предела коварству этих "ковбоев" !
      Starover_Z
  2. Kars (Запорожье) Сегодня, 14:52
    Лобисты ВПК США хотят больше денег хозяевам))
    Kars
  3. Оператор (Андрей) Сегодня, 14:53
    Генерал Роберт Браун: "необходимы ракеты дальностью 499 километров и больше»

    Спасибо за поддержку, Роберт bully
    Оператор
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:53
    Короче, им надо сделать свой Искандер. И начать играть в контрбатарейные игры
    на 500 км.
    voyaka uh
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 15:00
      Зачем этим "орлам" "пешеходные " ракеты? Эти утырки без авиаподдержки даже перднуть в сторону противника поятся, на хрена им наземная ракета тогда, только не говорите что они "подозревают" вариант когда их авиацию будет "отодвинута" за 500 от линии фронта negative belay . Матрасня в таких условиях - не воевали и воевать никогда не сможет.
      Мих1974
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:34
        Для тактических действий. Ответка БР быстрее, чем
        ответка авиации, хотя мощность удара авиации значительно больше.
        Почему появился Искандер? - быстрая и точная доставка 500 кг взрывчатки
        на 500 км.
        Но и симметричный ответ не сложен. Технология относительно простая.
        Скоро подобные ракеты появятся у многих. У нас уже есть.
        voyaka uh
    2. Вадим Курбатов (Вадим Курбатов) Сегодня, 15:00
      Искандер не панацея как и авиация и флот все решать будет полевая артиллерия которая должна отстреляться да свалить по шустрому
      Вадим Курбатов
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:28
      Цитата: voyaka uh
      И начать играть в контрбатарейные игры
      на 500 км.


      боюсь в контрбатарейные игры с Россией они хотят заставить кого нить другого типа Поляков или Румын.. удел России и Штатов в контрбатарейных играх - кнопками меряться.. laughing laughing

      редкая ракета долетит до середины атлантики... laughing laughing
      vorobey
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 15:07
    Судя по тому как быстро хотят США организовать глобальную войну у них уже все есть. Осталось только всё это богатство пустить в ход. А если ещё чего-то нет, то почему они стремятся к новой мировой войне? Как-то нелогично получается. Тем более, что их предупредили, что атакуют их ядерным оружием, а не конвенциональным, как они рассчитывают.
    Altona
  6. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 15:22
    Действительно, не нужны нам никакие договоры, бей полосатых!!! fellow angry soldier
    Гильятон
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 15:29
      Цитата: Гильятон
      Действительно, не нужны нам никакие договоры, бей полосатых!!! fellow angry soldier


      радикально... но смысл имеет.. lol lol
      vorobey
  7. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:25
    Зря "ВО" размещает подобные материалы, т.к. они вселяют необоснованный оптимизм в американские "морды лица".
    Сергей-8848
    1. Чичиков (Дед) Сегодня, 15:56
      А вон, на аваторке vorobey весь этот оптимизм разрушается быстро и просто, - "русским совком по наглой армириканской роже".
      Чичиков
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:08
    Действительно, учитывая, что артиллерия исторически была, пожалуй, самой сильной стороной российских сухопутных войск (Сталин называл артиллерию "богом войны"), неудивительно, что Соединенные Штаты хотят иметь собственную мощную артиллерию,

    А кто им мешает иметь ее? Сами же отказались в своей артиллерии от калибра 175-мм и 203-мм, перейдя на единый 155-мм калибр, а теперь "плачутся"? А ведь еще в 60-х у них была 175-мм М-107 с дальностью стрельбы более чем 30 км и 203-мм М-110 с дальностью стрельбы в 20 с копейками километров? Что мешало развивать это направление? Ничего. Так теперь начинают бурчать, что у русских артиллерия дальнобойнее. Нет своей - купите у той же ФРГ самоходку, которая АРСом бьет ЕМНИП километров на 60....
    Старый26
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:36
    Надо бы им ракет подкинуть
    Дормидонт
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