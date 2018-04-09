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США: Нам нужны новые ракеты
Пентагону необходимы такая же мощная дальнобойная артиллерия, какая имеется в распоряжении российских военных, либо новые ракеты малой дальности, пишет The National Interest со ссылкой на американских военных.
Пентагон считает, что ему нужны ракеты, потому что его полевая артиллерия уступает российским пушкам, у которых дальность больше, чем у их американских коллег, пишет журнал.
Издание ссылается на высказывание командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна, сделанное в марте текущего года, в котором он заявил, что американским военным «необходимы ракеты дальностью 499 километров и больше».
Автор напоминает, что такое оружие нарушает Договор о РСМД, подписанный СССР и США, в котором странам «запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров». Однако в Пентагоне считают, что Россия уже давно нарушила это соглашение, посему считают возможным не поддерживать его.
Действительно, учитывая, что артиллерия исторически была, пожалуй, самой сильной стороной российских сухопутных войск (Сталин называл артиллерию "богом войны"), неудивительно, что Соединенные Штаты хотят иметь собственную мощную артиллерию, цитирует статью Лента.ру.
Напомним, с 2014 года, после начала украинского кризиса, а затем и сирийской операции, Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении действующих ракетных соглашений, каждый раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.
Пентагон считает, что ему нужны ракеты, потому что его полевая артиллерия уступает российским пушкам, у которых дальность больше, чем у их американских коллег, пишет журнал.
Издание ссылается на высказывание командующего сухопутными войсками США на Тихом океане генерала Роберта Брауна, сделанное в марте текущего года, в котором он заявил, что американским военным «необходимы ракеты дальностью 499 километров и больше».
Автор напоминает, что такое оружие нарушает Договор о РСМД, подписанный СССР и США, в котором странам «запрещается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров». Однако в Пентагоне считают, что Россия уже давно нарушила это соглашение, посему считают возможным не поддерживать его.
Действительно, учитывая, что артиллерия исторически была, пожалуй, самой сильной стороной российских сухопутных войск (Сталин называл артиллерию "богом войны"), неудивительно, что Соединенные Штаты хотят иметь собственную мощную артиллерию, цитирует статью Лента.ру.
Напомним, с 2014 года, после начала украинского кризиса, а затем и сирийской операции, Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении действующих ракетных соглашений, каждый раз называя любые упреки противоположной стороны в свой адрес необоснованными.
Использованы фотографии: РИА Новости / Виталий Аньков
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