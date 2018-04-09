Кудринские эксперты: На выборах-2018 не было конкуренции

Впервые победитель получил более половины от списочного числа избирателей (51,8%). Однако подобная консолидация сопровождается снижением показателя конкуренции кандидатов на выборах, фиксируемой индексом Лааксо-Таагеперы, в том числе, обеспеченной ошибками в избирательных кампаниях основных оппозиционных кандидатов.

Кудринский комитет гражданских инициатив (КГИ) представил свои «итоги» президентской гонки 2018 года в России. При этом итоги касаются и так называемого коэффициента конкуренции в ходе избирательной кампании. Доклад подготовлен экспертами КГИ Александром Кыневым, Аркадием Любаревым и Андреем Максимовым. Эти эксперты признали факт высокой явки на прошедших выборах, при этом объявив, что выборы-2018 были самыми «малоконкурентными» за все последние годы.Из материала Что за индекс?Он показывает не конкретное число участников выборов, а абстрактный показатель «эффективности конкурентоспособности кандидатов». Упрощая, можно привести такой пример: если в выборах участвуют два человека, у одного из которых рейтинговый показатель выше 80%, то упомянутый КГИ индекс будет близок к единице. То есть индекс говорит, что при наличии двух кандидатов в выборах реально участвует один (плюс-минус статвероятность для другого).Математическая технология расчёта индекса описывается через «сумму квадратов и ряды сдвоенные», включающие рейтинговые баллы. В итоге КГИ подсчитал, что индекс конкуренции на выборах 18 марта составил 1,62, что есть наиболее низкий результат за всю историю президентских выборов в России. Например, в 2008 показатель равнялся 1,82, а в 2004 – 1,74.Все эти применяемые индексы на самом деле выглядят обычным шумом. Мало того, не совсем ясно, каковая цель представления указанных выше данных специалистами КГИ? Понятно, что на этих выборах был явный фаворит, пара более или менее основательных конкурентов и несколько откровенных кандидатов-пустышек. А потому россияне и без расчёта «умных» коэффициентов представляли уровень конкуренции. Или в странах «истинной демократии» реальная конкуренция высока?