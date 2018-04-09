17:29 09 апреля
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Кудринские эксперты: На выборах-2018 не было конкуренции

Кудринский комитет гражданских инициатив (КГИ) представил свои «итоги» президентской гонки 2018 года в России. При этом итоги касаются и так называемого коэффициента конкуренции в ходе избирательной кампании. Доклад подготовлен экспертами КГИ Александром Кыневым, Аркадием Любаревым и Андреем Максимовым. Эти эксперты признали факт высокой явки на прошедших выборах, при этом объявив, что выборы-2018 были самыми «малоконкурентными» за все последние годы.

Из материала:
Впервые победитель получил более половины от списочного числа избирателей (51,8%). Однако подобная консолидация сопровождается снижением показателя конкуренции кандидатов на выборах, фиксируемой индексом Лааксо-Таагеперы, в том числе, обеспеченной ошибками в избирательных кампаниях основных оппозиционных кандидатов.


Кудринские эксперты: На выборах-2018 не было конкуренции



Что за индекс?

Он показывает не конкретное число участников выборов, а абстрактный показатель «эффективности конкурентоспособности кандидатов». Упрощая, можно привести такой пример: если в выборах участвуют два человека, у одного из которых рейтинговый показатель выше 80%, то упомянутый КГИ индекс будет близок к единице. То есть индекс говорит, что при наличии двух кандидатов в выборах реально участвует один (плюс-минус статвероятность для другого).

Математическая технология расчёта индекса описывается через «сумму квадратов и ряды сдвоенные», включающие рейтинговые баллы. В итоге КГИ подсчитал, что индекс конкуренции на выборах 18 марта составил 1,62, что есть наиболее низкий результат за всю историю президентских выборов в России. Например, в 2008 показатель равнялся 1,82, а в 2004 – 1,74.

Все эти применяемые индексы на самом деле выглядят обычным шумом. Мало того, не совсем ясно, каковая цель представления указанных выше данных специалистами КГИ? Понятно, что на этих выборах был явный фаворит, пара более или менее основательных конкурентов и несколько откровенных кандидатов-пустышек. А потому россияне и без расчёта «умных» коэффициентов представляли уровень конкуренции. Или в странах «истинной демократии» реальная конкуренция высока?

Использованы фотографии: 1 Канал
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Комментарии 34

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:48
    Оставлю вот такое сообщение
    Владыка Ситх
    1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:55
      laughing laughing Чуть не прочел ... с кулаками и яй..... laughing feel
      Мих1974
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 15:43
        фиксируемой индексом Лааксо-Таагеперы

        Иначе ещё называется "Эффективное число партий". Признан конвенциональным и самым простым способом измерения числа политических партий в политике. При чём здесь конкурентность? А насчёт партий..., мы и так знаем, что их у нас нет. laughing Зато у нас есть Армия и Флот, ВПК, развивающаяся экономика и Страна!
        Прокат
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 14:57
      Посмотрел общее фото - ВВП и, пожалуй, Жириновский, как мастодонт - но остальные, просто лютый п....Поэтому выборы, на самом деле, показали политическую зрелость народа Российского - если всякие КПРФ и другие, не найдут нормального чувака, над ними весь мир будет так же потешаться!
      Здесь есть и проблема - ВВП не вечен, а ни один из конкурентов даже близко не подходит по своим морально-деловым качествам и поступкам, харизме на роль Президента Великого Государства! Чувствую, что через 6 лет Россия вступит в очередное Смутное время...Вот это и хреново!
      Зяблицев
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:05
        Теоретически, мы выбираем программу, путь дальнейшего развития??? Но эт только теоретически, по факту нам до сих пор самым главным остаётся кто он будет национальный ЛИДЕР!!!
        Так бывает. Чем плох выбор то, не с теми же, которые теперь умничают, в такое не простое время отбиваться от врагов!
        Выбор от башки, эт одно ... выбор от души, вот он уже есть!
        rocket757
        1. krops777 (Алексей) Сегодня, 15:20
          Кудринские эксперты: На выборах-2018 не было конкуренции


          Что правда то правда, конкуренты Путина явно до него не дотягивают без всяких там коэффициентов.
          krops777
          1. Татьяна Сегодня, 16:10
            Кудринские эксперты: На выборах-2018 не было конкуренции

            Эта выкладка неких псевдоучёных "политологов" с ДВОЙНЫМ дном!

            Кудринскому жулью никакой веры вообще нет! Тем более с их якобы математическими выкладками, а на самом деле с метафизической прозападно оболванивающей народ манипулятивной демагогией, прикрытой для авторитета математическим "умничанием" с софистическими исходными посылами!
            СПРАВКА
            1. Алекса́ндр Влади́мирович Кынев (31 января 1975, Тракт, в Княжпогостском районе Республики Коми, СССР) — российский учёный-политолог, Специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, исследований партийных и избирательных систем. Кандидат политических наук, доцент департамента политической науки Факультета социальных наук Высшей школы экономики.
            2. Любарев Аркадий Ефимович. Родился в 1958 году, окончил в 1981 году Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. Кандидат биологических наук (1993). Работал в научных учреждениях, занимался исследованиями в области биохимии, биофизики и теоретической биологии. Автор более 40 научных публикаций в области биологии и нескольких научно-популярных статей.
            3. Андре́й Ма́ркович Макси́мов (родился 25 апреля 1959) — российский журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр. Колумнист «Российской газеты», редактор-консультант Всероссийской государственный телерадиокомпании (ВГТРК), руководитель Мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Сын поэта Марка Максимова. Заочно окончил факультет журналистики МГУ.

            Ну и кто из них математик и философ для того, чтобы делать такие математические расчёты в социологии хотя бы с позиции диалектико-материалистического метода?

            Собралась некая компашка и делает себе пиар-рекламу якобы научно состоятельных политологов, не применяя при этом в социологии самый совершенный в философии диалектико-материалистический метод. Сидят софистически на ограниченном метафизическом методе и хотят, чтобы им люди верили.

            Их метафизическая белиберда не заслуживает внимания, ибо она софистична, притянута к выборам за уши ,не достоверна - и потому не может служить руководством к действию.
            Татьяна
      2. Eragon (Дмитрий) Сегодня, 15:34
        Здесь есть и проблема - ВВП не вечен, а ни один из конкурентов даже близко не подходит по своим морально-деловым качествам и поступкам, харизме на роль Президента Великого Государства!

        Не переживайте. О ВВП в 1998 никто и ничего не знал. Прийдёт время и та же система, что в своё время выдвинула Путина, выдвинет и преемника.
        Eragon
        1. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 15:36
          Я, как человек, переживший Горбачевщину с его Перестройкой, развал Страны, Ельциниаду 90-х - не могу не переживать за будущее... hi
          Зяблицев
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:52
    Опять буржуйские штучки дрючки, никак не успокоются, из белого чёрное хотят сделать.
    В ослах и баранах ещё не считали.
    ul_vitalii
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 14:56
      Цитата: ul_vitalii
      В ослах и баранах ещё не считали.

      зачем ? есть же "классический" способ подсчета ...
      reservist
    2. Комментарий был удален.
  3. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:01
    Если говорить о Кудрине я бы поставил у букмекеров на то что он будет новым премьер -министром, а Бразилия ЧМ по футболу.
    Аскет
    1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 15:13
      Цитата: Аскет
      Если говорить о Кудрине я бы поставил у букмекеров на то что он будет новым премьер -министром

      Чур чура ,только не это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!
      astronom1973n
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:20
      Цитата: Аскет
      Если говорить о Кудрине я бы поставил у букмекеров на то что он будет новым премьер -министром, а Бразилия ЧМ по футболу.

      Станислав hi Кудрявый станет премьер-министром когда Бразилия будет чепионом мира по хоккею. yes hi
      vovanpain
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:32
        Цитата: vovanpain
        Кудрявый станет премьер-министром когда Бразилия будет чепионом мира по хоккею.

        Поживем увидим... Делайте ставки, господа, ваши кандидатуры?
        Если не Кудрин, то возможно Сахипзадовна сядет, не пойдёт Путин сейчас против сионисткого лобби. Буду рад если ошибаюсь, даже готов проиграть деньги. Если все же пойдёт, то главный кандидат Антон Вайно.
        Если наша сборная стала чемпионом мира по пляжному футболу, то почему Бразилии не стать
        по пляжному хоккею? laughing
        Аскет
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:48
          Цитата: Аскет
          Поживем увидим... Делайте ставки, господа, ваши кандидатуры?

          Вот именно Станислав поживем увидим. yes Что у Путина на уме, сам Путин не знает, может быть и Кудрявый и Сахипоповна, а то всем на удивление Димон, а может и вообще никому не известный выскочит из ларца, не, это дело безнадёжное, гадания на кофейной гуще . hi
          vovanpain
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 16:06
          Цитата: Аскет
          Поживем увидим... Делайте ставки, господа, ваши кандидатуры?

          Шойгу премьер, остальное не сильно поменяется..... hi
          Оборона + экономика+ хозяйство сильно получится...
          XXXIII
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:04
    Лааксо-Таагеперы
    финские ушки торчат судя по фамилиям...
    Ingvar0401
  5. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 15:05
    Разумеется не было. Кого там выбирать-то кроме Путина. Но это не проблема выборов, а проблема доверия к всем этим ым депутатам.Раз уж нифига не набрали => нехрен делать во власти.
    Azazelo
    1. tchoni (Евгений) Сегодня, 15:27
      Цитата: Azazelo
      Разумеется не было. Кого там выбирать-то кроме Путина.

      Кандидат то "против всех" отсутствовал. Убрали-с. После того как он однажды чуть не победил...
      tchoni
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:57
        Евгений, вы зря пытаетесь что то объяснить местным урапатриотам! Методичка то у них другая.
        andrej-shironov
  6. Ecilop (Алексей) Сегодня, 15:12
    Да, не было альтернативы. Да, я проголосовал против. Да, я прекрасно знал, что мой голос ничего не решит. Но может власть имущие хоть каплю задумаются, увидев количество проголосовавших как и я.
    Ecilop
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:28
      Таких, ничего не решающих голосов всё ж много. Ничего не решили, эт тож понятно. Забьёт власть на тех кто против, тож очень вероятно.
      Всё равно мы есть и если ваще ничего не делать, будет больше.
      rocket757
    2. ML-334 Сегодня, 15:34
      За лошадь что ли? У неё лозунг-против всех.Я выбирал Россию то есть Путина.
      ML-334
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:14
        В принципе всё равно, поскольку графы против всех нет, но есть ведь и предпочтения .... Собчак в мои не попадает.
        rocket757
  7. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 15:31
    АНАСРАТЬ...
    Ничто не изменится...
    Sverdlov
  8. Sverdlov (Sverdlov) Сегодня, 15:35
    Цитата: Зяблицев
    Посмотрел общее фото - ВВП и, пожалуй, Жириновский, как мастодонт - но остальные, просто лютый п....Поэтому выборы, на самом деле, показали политическую зрелость народа Российского - если всякие КПРФ и другие, не найдут нормального чувака, над ними весь мир будет так же потешаться!
    Здесь есть и проблема - ВВП не вечен, а ни один из конкурентов даже близко не подходит по своим морально-деловым качествам и поступкам, харизме на роль Президента Великого Государства! Чувствую, что через 6 лет Россия вступит в очередное Смутное время...Вот это и хреново!

    Смутное время будет....
    Sverdlov
  9. andrej-shironov Сегодня, 15:52
    Со стороны эта игра в оппозицию, когда одни олигархо-либералы критикуют таких же олигархо-либералов во власти, выглядит смешно. laughing Сначала конечно можно подумать что это обычная зависть к тем, кто у кормушки, а потом понимаешь что это просто фикция.
    andrej-shironov
  10. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:03
    Или в странах «истинной демократии» реальная конкуренция высока?

    Посмотрите процент проголосовавших за Хиллари и Трампа. Очень близко
    Андрей из Челябинска
  11. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:06
    Все было известно заранее это да, в первый раз что ли? laughing
    Архивариус Вася
  12. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:23
    Многие кандидаты уже себя показали в жизни: колхозник уже разрушил страну; тот кто предлагал когда то 400 дней для подъема экономики все разрушил; кому можно из этого списка доверить ядерный чемоданчик?; и т.д.
    мичман
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:35
    А ведь кудренскыя искперды свистеть не будут
    Дормидонт
  14. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:47
    Не для того выбирали ВВП 77-ю процентами, чтобы он поставил на пост председателя Совета Министров человека, которого даже свои выгнали из правительства за "либеральность" (или за "большевизм" - это кому как угодно). Теперь он нанял "экспертов" и мутит воду? Все знают, что цель у некоторых деятелей "оппозиции" одна - "разломить Россию по Уральскому хребту". Конкуренция у них в этом "деле", действительно, большая.
    В связи с этим, не как эксперт, а как обычный человек, кроме кандидатуры С.К. Шойгу на пост премьер-министра, других кандидатов я не вижу.
    1536
  15. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:59
    Кто бы мне сказал, ещё год назад, что среди этих милых лиц, будет лицо дочери " Отца русской демократии "!!! Впринципе, её присутствие, ярко характеризует " Политическую конкуренцию " в нашей стране
    Сибирский цирюльник
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