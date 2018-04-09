В войсках ЮВО началась контрольная проверка

При проведении контрольных занятий будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и военной техники, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами,

В войсках Южного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения, которая проводится под руководством командующего Александра Дворникова, сообщает пресс-служба ЮВО.Для оценки личного состава воинских частей в округе сформированы специальные комиссии из числа подготовленных офицеров.говорится в релизе.Сообщается, что военнослужащие полевых условиях «выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, сдадут нормативы по тактической, специальной и физической подготовке».В пресс-службе уточнили, что проверка будет проведена в два этапа и завершится в конце месяца.По ее результатам «будут выставлены соответствующие оценки подразделениям, которые, в свою очередь, выявят новых претендентов на присвоение почетного наименования "Ударные", а также подтвердят звание действующим», добавили в округе.Мероприятия в рамках проверки проходят более чем на 20-ти полигонах и учебных центрах, которые расположены «в том числе в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье, в Крыму, республиках Северного Кавказа а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии».