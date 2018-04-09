17:24 09 апреля
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ОАК предложила ограничить импорт иностранных самолётов

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) предлагает ввести ограничения на ввоз в Россию иностранных воздушных судов старше 5-6 лет, передает ТАСС.



Предложения по изменению законодательной базы. Первое – это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе – ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет,
сообщил на заседании экспертного совета Госдумы РФ по авиапромышленности технический директор ОАК Юрий Тарасов.


По его словам, корпорация также предлагает «запретить применение режима временного ввоза для коммерческой эксплуатации воздушных судов».

И четвертое – это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники,
заключил Тарасов.

Агентство напоминает, что в состав OAK входят: «Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова».

Корпорация выпускает самолеты "Су", "МиГ", "Ту", "Ил", "Як", "Бериев", а также новые – SSJ100 и МС-21.

OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.

Использованы фотографии: ОАК (http://www.uacrussia.ru)
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Комментарии 34

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  1. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 15:40
    Санкции на санкции.
    Livonetc
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 16:06
      Да полностью запретить их хлам вместе с обслуживанием, надо готовиться к полной экономической блокаде, эти твари будут давить по всем фронтам.
      предки с Дона
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:09
      Давно пора поддерживать отечественного производителя ! Но вероятно кроме денег нужны управленцы-специалисты, инженеры, а не "специалисты" по распродажам, менеджеры ! А с ними видать напряг, не сберегли имевшихся, не научили новых и что дальше ?!
      Starover_Z
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:32
        Цитата: Starover_Z
        Давно пора поддерживать отечественного производителя ! Но вероятно кроме денег нужны управленцы-специалисты, инженеры, а не "специалисты" по распродажам, менеджеры ! А с ними видать напряг, не сберегли имевшихся, не научили новых и что дальше ?!

        А много ли отечественного в "отечественном" СуперДжете? - даже название такое посконно- русское...
        Серж Горелый
        1. michey (Александр) Сегодня, 17:19
          Планер наш, часть движка. Авионика не наша.
          michey
      2. michey (Александр) Сегодня, 17:17
        Зарплата Инженера-конструктора 1-ой категории на Авиастаре - 22-25 т.р. на руки. ВАСО - тоже самое. И как-то не стоят в очередь специалисты. Так что строить самолеты особо некому, увы.
        michey
  2. Antidote (Павел) Сегодня, 15:42
    Ту-154 наше всё, а то ишь, повадились, на иномаркам летать
    Antidote
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:47
      Иронию оценил. Но Ту-204 - машина хорошая, к тому же на конвейере. Было бы желание.
      Мавр
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:27
      Ту 154 наше уже ни что - отлетал своё.
      Вадим237
  3. Borik (Борис) Сегодня, 15:42
    Сами самолеты мы не успеваем для себя строить вот и приходиться покупать подержанные.

    А когда-то и себя обеспечивали и на экспорт поставляли.
    Borik
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:11
      Цитата: Borik
      Сами самолеты мы не успеваем для себя строить вот и приходиться покупать подержанные.

      А когда-то и себя обеспечивали и на экспорт поставляли.

      Тогда когда и себя обеспечивали и на экспорт поставляли, ВСЕ чиновники работали на это, а тот кто что-то делал против этого, "незаслуженно" были репрессированы за вредительство. А теперь чиновник за развал в одном деле идет на повышение, для развала другого дела, при этом у его родственников существенно растет благосостояние.
      faridg7
    2. michey (Александр) Сегодня, 17:21
      Зарплатами на авиационных предприятиях поинтересуйтесь, условиями кредитования авиационных заводов, лоббированием Б и А...
      michey
  4. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:45
    Ох, хорошо бы прекратить эту халяву!!! Россию с 90-х превратили в помойку для б/ушной авиатехники. Правильно, зачем утилизировать старые самолёты, если их можно сбагрить "туземцам", да ещё и заработать на этом. Но боюсь, что те кто кто сидит на "откатах" от этих сделок будут сильно против.
    Мавр
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 15:58
      Боюсь вам никогда не суждено понять владельцев и акционеров авиакомпаний, покупающих б.у. Арбузы и Бобики вместо новых отечественных Тушек, т.к. вы рассуждаете понятиями лжепатриотизма, а они - экономической целесообразностью и выгодой no
      Донской
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 16:02
        Цитата: Донской
        Боюсь вам никогда не суждено понять владельцев и акционеров авиакомпаний, покупающих б.у. Арбузы и Бобики вместо новых отечественных Тушек, т.к. вы рассуждаете понятиями лжепатриотизма, а они - экономической целесообразностью и выгодой no

        Ну так объясните
        Мавр
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 16:22
        Цитата: Донской
        а они - экономической целесообразностью и выгодой

        Самый лучший способ заработать - отправить жену на панель! wink Экономически очень выгодно и целесообразно. good
        П.С. Ещё бы и ограничили ввоз поддержанных автотягачей.
        Ингвар 72
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 16:34
          Цитата: Ингвар 72
          Самый лучший способ заработать - отправить жену на панель! wink Экономически очень выгодно и целесообразно. good

          Без комментариев no
          Цитата: Ингвар 72
          Ещё бы и ограничили ввоз поддержанных автотягачей.

          Понимаете в чем дело, дело в том что Россия сама выбрала капиталистический путь развития, сама вступила во всякие организации и союзы, где прямо прописано что можно, а что нельзя. Смотрите, ну хорошо, ввели вы запрет на импортные тягачи. А вместо них что? На Камазах и Мазах будем таскать огромные прицепы и тонары? Как такие фирмы будут конкурировать с теми же казахами, с которыми у нас единый рынок и у которых будут Дафы и Мерины?
          Тут невозможно рубить с плеча, а нужна программа по развитию автопрома и авиапрома. Только по ходу эффективной реализации этих программ можно постепенно вводить ограничительные меры, а лучше их совсем не вводить, а выводить наши фирмы в лидеры при помощи разных поддержек.
          Донской
      3. michey (Александр) Сегодня, 17:22
        Ага, только их сиюминутная выгода идет в ущерб для страны. К чему потеря Авиапрома приведет - догадываетесь? И помимо выгоды авиакомпаний не надо списывать выгоду конкретных лиц.
        michey
  5. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:47
    Худо бедно, но весь цикл просматривается.
    Евро....
    Сергей-8848
  6. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 15:53
    Подержанных самолетов сейчас не так уж и много. Ключевые игроки давно не покупают хлам.
    Alex_59
  7. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 16:07
    Обнулить НДС на наши самолеты? Сильно:)))) То есть мало того, сколько все эти суперджеты казенных денег сожрали, теперь давайте еще и налоги с них не платить. Замечательно
    Андрей из Челябинска
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 16:38
      С НДС да они перебрали!А запрет иностранных самолетов только приветствую !
      Александр War
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:12
    Где готовая продукция, перечень производителей громкий, а результат для гражданской авиации тихий.
    ul_vitalii
  9. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:15
    Обходились в СССР без иностранных самолетов и все летали. Было на территории РФ 1302 аэропорта. А сейчачас 254 аэропорта. Вдумайтесь! На предприятиях Минавиапрома трудилось более 3-х млн специалистов. Благодаря меченому и алкашу ликвидировали практически эту отрасль, также как Минрадиопром, где трудилось более 1,5 млн. специалистов. Поддержал завоз в нашу страну иностранных самолетов по лизингу ( тогда они сделали практически даром) Шапошников (помните такого). Вот так и разрушали все ради частных авиакомпаний. Конечно, надо запрещать ввоз иностранных лайнеров в РФ.
    мичман
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 17:12
      Цитата: мичман
      Обходились в СССР без иностранных самолетов и все летали.

      Это смотря в каком СССР. До середины 1930-ых абсолютное большинство гражданских самолётов в РСФСР/СССР были иностранными. В ВВС — до начала 1930-ых. "Юнкерсы", "Дорнье", "Фоккеры", "Фарманы"... По двигателям примерно то же самое, но, хоть начали покупать лицензии и строить сами, а потом и развивать самостоятельно.
      Сейчас мы в ситуации конца 1920-ых. Только без Сталина.
      Avis-bis
  10. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 16:20
    И это все?!? belay Мало, очень мало! no
    Нужно:
    1. Запретить закупку боингов на первом этапе, а далее всех иномарок;
    2. Закрутить болты компании Ford;
    3. Распродать оборудование Coca-Cola, освободить площади под Российские компании, с запретом импорта этой заразы из-за бугра;
    4. Обанкротить фабрику Mars co. по производству сникерсов, марсов и прочей лабуды;
    5. Национализировать ЦБ;
    6. Дальше т.д. и т.п. good
    Гильятон
  11. savage1976 Сегодня, 16:24
    Давно пора запретить Российским авиакомпаниям покупать и брать в аренду Боинги. Играть в санкции так по взрослому.
    savage1976
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 16:36
      Давно пора запретить Российским авиакомпаниям покупать и брать в аренду Боинги. Играть в санкции так по взрослому.Согласен ,вот это будут санкции !У нас есть Ту-204,Суперджет и на походе МС-21 для дальних Ил-96-400
      Александр War
  12. Александр War (Александр) Сегодня, 16:26
    Как купить самолет. Документальный фильм
    Александр War
  13. Borik (Борис) Сегодня, 16:30
    Цитата: Гильятон
    И это все?!? belay Мало, очень мало! no
    Нужно:
    1. Запретить закупку боингов на первом этапе, а далее всех иномарок;
    2. Закрутить болты компании Ford;
    3. Распродать оборудование Coca-Cola, освободить площади под Российские компании, с запретом импорта этой заразы из-за бугра;
    4. Обанкротить фабрику Mars co. по производству сникерсов, марсов и прочей лабуды;
    5. Национализировать ЦБ;
    6. Дальше т.д. и т.п. good


    Вместо Coca-Cola, можно и свою продукцию выпускать, зачем же оборудование подавать. Замени индигриенты и гони лимонад да буратины с квасом.
    А вместо Марсов и Сникерсов батончики под русскими названиями.
    Borik
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:33
    Не прошло и тридцати лет
    Дормидонт
  15. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 16:37
    Браво! А что было третие?
    Кокарев Михаил
  16. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:38
    это еще лет 20 назад надо было сделать
    Не либероид Русский
  17. Анатольевич (Александр) Сегодня, 16:54
    Цитата: Гильятон
    И это все?!? belay Мало, очень мало! no
    Нужно:
    1. Запретить закупку боингов на первом этапе, а далее всех иномарок;
    2. Закрутить болты компании Ford;
    3. Распродать оборудование Coca-Cola, освободить площади под Российские компании, с запретом импорта этой заразы из-за бугра;
    4. Обанкротить фабрику Mars co. по производству сникерсов, марсов и прочей лабуды;
    5. Национализировать ЦБ;
    6. Дальше т.д. и т.п. good

    Беда в том, что собака ЕБН и иуда меченый, оставили после себя не мало последователей.
    Анатольевич
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