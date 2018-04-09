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ОАК предложила ограничить импорт иностранных самолётов
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) предлагает ввести ограничения на ввоз в Россию иностранных воздушных судов старше 5-6 лет, передает ТАСС.
По его словам, корпорация также предлагает «запретить применение режима временного ввоза для коммерческой эксплуатации воздушных судов».
Агентство напоминает, что в состав OAK входят: «Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова».
Корпорация выпускает самолеты "Су", "МиГ", "Ту", "Ил", "Як", "Бериев", а также новые – SSJ100 и МС-21.
OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
Предложения по изменению законодательной базы. Первое – это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе – ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет,сообщил на заседании экспертного совета Госдумы РФ по авиапромышленности технический директор ОАК Юрий Тарасов.
По его словам, корпорация также предлагает «запретить применение режима временного ввоза для коммерческой эксплуатации воздушных судов».
И четвертое – это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники,заключил Тарасов.
Агентство напоминает, что в состав OAK входят: «Компания "Сухой", Корпорация "Иркут", РСК "МиГ", "Туполев", "Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова».
Корпорация выпускает самолеты "Су", "МиГ", "Ту", "Ил", "Як", "Бериев", а также новые – SSJ100 и МС-21.
OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
Использованы фотографии: ОАК (http://www.uacrussia.ru)
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