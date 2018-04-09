ОАК предложила ограничить импорт иностранных самолётов

Предложения по изменению законодательной базы. Первое – это обнуление НДС на отечественную продукцию авиастроения. Второе – ограничение на ввоз иностранных воздушных судов возрастом более пяти-шести лет,

И четвертое – это возможность использования научного задела, результатов интеллектуальной деятельности, полученных при создании боевой техники,