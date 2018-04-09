17:28 09 апреля
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Порошенко назвал «Северный поток-2» политической взяткой Германии

Германии следует отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку этот проект является «политической взяткой за лояльность к России», заявил Петр Порошенко немецкой газете Handelsblatt.



Простите за резкие слова, но «Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность к России,
сказал украинский лидер изданию.


При этом он назвал Россию «крайне ненадежным партнером» и подчеркнул, что реализация «Северного потока» приведет к «экономической и энергетической блокаде Украины», что нанесет республике «огромный ущерб».

По словам Порошенко, у «потока» «нет экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить Берлину гораздо дешевле. К тому же украинский газопровод можно «легко и выгодно модернизировать».

Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2",
добавил он.

По данным УНИАН, ранее МИД Украины заявил, что решение Германии относительно строительства сухопутного участка «Северного потока-2» было ожидаемым, и Киев не мог на него повлиять. Сам же Порошенко назвал сторонников нового газопровода «сообщниками Москвы в гибридной войне».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:03
    Остапа понесло, пасха, куличи, куриные яички. smile
    Яйца курицу не учат и советы не дают.
    ul_vitalii
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:06
      По словам Порошенко, у «потока» «нет экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить Берлину гораздо дешевле
      Это как? За транзит будет платить Украина?
      Меньше посредников - ниже цена! - извечная истина...
      Logall
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:27
        Порошенко:
        ...«Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность к России...

        За чем дело стало. Потрох как истый цеевропеец, просто обязан подать в суд на преступников. Взяточников к ответу. Бабушку Меркель на нары laughing
        Андрей К
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 16:39
          Сам же Порошенко назвал сторонников нового газопровода «сообщниками Москвы в гибридной войне».

          Ну кто же в этом виноват, а ясно fellow
          влад66
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:28
        Несэ Ляшко воду...
        Коромысло гнэтся,
        А за ней дон Пэдро,
        Як барвинок вьется...
        Серж Горелый
      3. Scoun (Roman) Сегодня, 16:45
        Цитата: Logall
        По словам Порошенко, у «потока» «нет экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить Берлину гораздо дешевле
        Это как? За транзит будет платить Украина?

        Так малого того что сами за транзит платить начнут таа ещё и свой газ в виде бонусов будут вёдрами таскать. ))
        Scoun
    2. Зяблицев (Евгений) Сегодня, 16:06
      На следующий саммит ЕС, на трибуне форума, следует ожидать Пецу с куском газопровода Уренгой-Поморы-Ужгород... laughing
      Зяблицев
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:22
        Цитата: Зяблицев
        На следующий саммит ЕС, на трибуне форума, следует ожидать Пецу с куском газопровода Уренгой-Поморы-Ужгород... laughing

        Со всем уважением... Уренгой - ПомАры - Ужгород! hi
        Охотовед 2
    3. volodya (владимир) Сегодня, 16:11
      Цитата: ul_vitalii
      Остапа понесло, пасха, куличи, куриные яички. smile
      Яйца курицу не учат и советы не дают.

      . Видимо весёлая была Пасха!
      volodya
    4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 16:12
      Опять обидели шумерского синячка, вот бестыжие! Чувак на больничном просыхал, а они...! what
      майор Юрик
      1. Borik (Борис) Сегодня, 16:18
        Так у Поросёнко очень, очень большая болезнь души. То есть бессрочная.
        Borik
  2. Прокат (Виктор) Сегодня, 16:07
    и подчеркнул, что реализация «Северного потока» приведет к «экономической и энергетической блокаде Украины», что нанесет республике «огромный ущерб».

    Меня вот удивляет, неужели хохлы реально думают, что кого-то волнует их проблемы? Почему этот недоумок постоянно ноет и жалобит, нищеброд?
    Прокат
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:29
      Цитата: Прокат
      Почему этот недоумок постоянно ноет и жалобит, нищеброд?

      hi
      Почему? Потому, что поколение Вальцманов замешано на воровстве, халяве и вранье. Каков гетьман, обворовавший свой народ, таковы и "нукеры" сегодняшние, и вероятно таковыми будут дети и внуки этого поколения.
      Лелёк
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 16:38
        Добрый день, Лев hi
        Цитата: Лелёк
        и вероятно таковыми будут дети и внуки этого поколения.

        Убогие. "Сам я не местный. Люди добрые, допоможите чем можете-е-е...".
        Прокат
  3. Alekseits (Николай) Сегодня, 16:08
    === и подчеркнул, что реализация «Северного потока» приведет к «экономической и энергетической блокаде Украины», что нанесет республике «огромный ущерб».===
    Вот это и есть суть петиной речи, а то начинает вещать что-то про какую-то взятку, лояльность дешевый транзит и т. д.
    Alekseits
  4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:12
    А я бы назвал порошенко наглой свиньей! как минимум
    bazzbazz
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:39
      По ходу он ещё поплачет и высморкается в рваный флаг - тряпку, на фотке.
      Вадим237
  5. частное лицо Сегодня, 16:13
    Порошенко со своей стороны прав, ну откуда взять денег для страны да плюс играть ключевую роль хоть в чём то. России хорошо у неё есть что продавать нефть и газ, лес пусть даже не на благо своего народа.
    частное лицо
    1. Scoun (Roman) Сегодня, 16:49
      Цитата: частное лицо
      Порошенко со своей стороны прав, ну откуда взять денег для страны да плюс играть ключевую роль хоть в чём то. России хорошо у неё есть что продавать нефть и газ, лес пусть даже не на благо своего народа.

      Вот не надо тря ля ля.
      Поросня изначально не прав.
      Нефиг кусать руки, которые кормят и которые кормили очень хорошо.
      Пусть теперь ужрутся - #ибонефиг!
      Scoun
  6. синоби (Юрий) Сегодня, 16:13
    А нефиг было газ тырить.Воров никто не любит,хоть какую политику проводи.Вор есть вор.А бюргеры за свою денежку берегут.
    синоби
    1. volodya (владимир) Сегодня, 16:20
      Цитата: синоби
      А нефиг было газ тырить.Воров никто не любит,хоть какую политику проводи.Вор есть вор.А бюргеры за свою денежку берегут.

      volodya
  7. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 16:19
    Как говорил И.С.И.Б.М.Бендер-Бей
    Это конгениально Киса!
    Действительно, зачем вкладывать в новое (10 лярдов), если можно отдать "ИМ", типа на модернизацию, а потом будет как в том анектоде
    "Пр.....сь как-то, но вы дайте еще и мы все сделаем"
    КАРЛСОН
  8. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 16:26
    Украине следует отказаться от вступление в НАТО, поскольку этот проект является политической взяткой за лояльность к США ! wassat
    Гильятон
  9. Чичиков (Дед) Сегодня, 16:28
    Трахнутся можно! Находиться в состоянии "войны с Россией", - по его же утверждению, и одновременно требовать прокачки газа агрессора через свою территорию...
    Чичиков
    1. Лелёк (Лев) Сегодня, 16:39
      Цитата: Чичиков
      Чичиков

      hi
      Помните рекламный ролик по мази от комаров: "Потому и не кусают..."? Так вот здесь - потому и не объявляют военное положение в Донбассе, т.к. труба сразу становится на замок, последние тугрики прекращаются, промышленность окончательно дохнет, а дубина нынешних западных "друзей" бьёт по темечку. Как картинка?
      Лелёк
  10. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:32
    Толи крышу у него рвет, то ли дупу, чего-то я не пойму..или все сразу.
    Кент0001
    1. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:46
      Не напрягайтесь понять Пктюньчика Попрошенко, когда его несет они и сам себя не понимает ... тем более если балакае на мови ...
      LeonidL
  11. viktor. (Чита) Сегодня, 16:37
    Американцы Петя привезут ЖИДКИЙ ХАЗ, а жрать с рук врага не по мужски это Петя bully
    viktor.
  12. Igor-01-03-56 (Игорь Григорьев) Сегодня, 16:38
    Предложил Петро словацкий
    Всей Европе покупать.
    А потом пойдет карпатский,
    Просто нужно поискать...
    Igor-01-03-56
  13. LeonidL (Леонид) Сегодня, 16:45
    Попрошенко с тяпочкой великой укакаины советует бедной глупой Германии, что и как ей делать ...
    LeonidL
  14. prior (Влад) Сегодня, 16:51
    Скоро, очень скоро, высохнет труба, воровать будет нечего, перекачивать нечего, шантажировать нечем, отапливать нечем. Ни угля, ни газа. От такой перспективы ещё не так взвоешь !
    Это тебе Петрушка, за лояльность к "агрессору".
    prior
  15. kit88 (Александр) Сегодня, 17:19
    Пора, пора Петро Олексійович домой. В Штаты. Страну пр$рал, труба пустеет, войны края не видно, газ скоро германский покупать придется. Не, ну можно конечно свой газопровод на металлолом сдать, с проституток налог замастырить. Но лучше загодя взять билет до Вашингтона и чемодан держать собранным.
    А то не ровен час предложат вежливые хлопцы прогуляться до ближайшего фонарного столба.
    kit88
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