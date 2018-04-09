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Порошенко назвал «Северный поток-2» политической взяткой Германии
Германии следует отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку этот проект является «политической взяткой за лояльность к России», заявил Петр Порошенко немецкой газете Handelsblatt.
При этом он назвал Россию «крайне ненадежным партнером» и подчеркнул, что реализация «Северного потока» приведет к «экономической и энергетической блокаде Украины», что нанесет республике «огромный ущерб».
По словам Порошенко, у «потока» «нет экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить Берлину гораздо дешевле. К тому же украинский газопровод можно «легко и выгодно модернизировать».
По данным УНИАН, ранее МИД Украины заявил, что решение Германии относительно строительства сухопутного участка «Северного потока-2» было ожидаемым, и Киев не мог на него повлиять. Сам же Порошенко назвал сторонников нового газопровода «сообщниками Москвы в гибридной войне».
Простите за резкие слова, но «Северный поток-2» – это политическая взятка за лояльность к России,сказал украинский лидер изданию.
При этом он назвал Россию «крайне ненадежным партнером» и подчеркнул, что реализация «Северного потока» приведет к «экономической и энергетической блокаде Украины», что нанесет республике «огромный ущерб».
По словам Порошенко, у «потока» «нет экономически оправданной основы», а транзит газа через Украину будет стоить Берлину гораздо дешевле. К тому же украинский газопровод можно «легко и выгодно модернизировать».
Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2",добавил он.
По данным УНИАН, ранее МИД Украины заявил, что решение Германии относительно строительства сухопутного участка «Северного потока-2» было ожидаемым, и Киев не мог на него повлиять. Сам же Порошенко назвал сторонников нового газопровода «сообщниками Москвы в гибридной войне».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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