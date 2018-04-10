12:20 10 апреля

Удар по Сирии: США воюют израильскими руками?

Сразу же после заявления лондонской «Сирийской обсерватории прав человека», объявившей после израильского удара по сирийскому аэродрому Т-4 о том, что среди погибших от взрывов ракет есть иранцы, стало ясно, что Тель-Авив будет объяснять свои действия необходимостью «сдерживать Иран».



Напомним, что удар по той же авиабазе 10 февраля израильтяне объяснили пуском «иранского дрона» к израильской границе, якобы осуществленного с этой базы.


Однако очевидно, что подобными методами Израиль не сможет помешать ни укреплению позиций в Иране, не снабжению «Хезболлы» современным вооружением.

Более того, есть все основания говорить о том, что своими действиями по поддержке террористов, которую Израиль осуществляет на протяжении всего сирийского конфликта, он прямо способствует укреплению позиций Ирана и «Хезболлы» не только в Сирии, но и в мире.

Ведь теперь Тегеран стал одним из главных участников и гарантов программы национального примирения в Сирии, а члены «Хезболлы» приобрели всемирную известность как непримиримые и отважные воины с «халифатчиками» и прочими «джихадистами». Кто бы мог предположить до начала сирийских событий, что бойцы ливанского сопротивления станут фактическими союзниками и братьями по оружию ВС России?

Конечно, нельзя говорить, что это целиком заслуга Израиля, но то, что Тель-Авив подлил немало бензина в сирийский костер, хорошо известно. И его новые провокации, нацеленные на эскалацию конфликта, только укрепляют позиции его противников и усиливают к ним симпатии в мире.

К этому можно присовокупить, что подобные действия серьезно осложняют отношения еврейского государства с Москвой, которая подчеркнуто избегает конфликтов с Израилем.

Конечно, можно предположить, что таким образом Тель-Авив мстит за сбитый F-16 (а также поврежденный, по слухам, F-35). Но месть получилась не слишком убедительной: из восьми ракет, трусливо выпущенных из воздушного пространства другого государства, три были сбиты. А Тель-Авив не спешил признать авторство этой пиратской атаки.

При этом нападение было настолько в американской логике, что первоначально многие наблюдатели приписали его США.
Напомним, что накануне удара Трамп разразился порцией площадной брани в адрес главы Сирии Башара аль-Асада и произнес вполне однозначные угрозы в адрес Москвы и Тегерана, которые, по словам американского лидера, «заплатят высокую цену». Причиной выступления Трампа стало фейковое сообщение о газовой атаке в Думе.

А за несколько часов до израильского удара сенатор Джон Маккейн призвал американского «повторить акцию возмездия» против Сирии.

Поскольку Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте», вечером 8 апреля российский контингент в Сирии привел в полную боевую готовность системы ПВО. По некоторым данным, Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ установили постоянный контроль за американской группировкой ВМС в Средиземном море.

Примечательно, что, согласно первым сообщениям об атаке, ракеты были выпущены с «неустановленного» корабля в восточном Средиземноморье.

То есть общая ситуация была такова, что гипотетически израильтяне могли своим ударом спровоцировать вооруженное столкновение России и США.

Однако даже Тель-Авив сложно подозревать в таком безрассудстве, тем более что этот конфликт разгорелся бы в непосредственной близости от границ еврейского государства.

Можно не сомневаться, что Израиль и США (с которыми руководство еврейского государства, скорее всего, согласовало свою бандитскую атаку) убеждены в точности и эффективности российских систем объективного контроля, позволяющих исключить американское авторство нападения. Как, собственно, и произошло.

Если отбросить довольно высокую угрозу прямого военного конфликта с Россией, то в целом удар очень выгоден Вашингтону, получившему возможность «наказать Дамаск» за выдуманные прегрешения, чужими руками, практически не подвергая себя опасности российской «ответки». Причем Штаты не только таким образом спасают свое лицо, но и показывают, что в состоянии действовать чужими руками.

Ну, и наконец, израильская атака является очередной «разведкой боем», нацеленной на вскрытие российской и сирийской систем ПВО. И в этом смысле происшедшее можно рассматривать как подготовку к новым, еще более масштабным нападениям и провокациям.

Впрочем, утверждать, что Тель-Авив действовал по заказу Вашингтона, едва ли будет правильно. Хотя бы потому, что политика нынешней администрации США на Ближнем Востоке в значительной степени подчинена интересам еврейского государства. Так что вопрос о том, кто кому служит, вероятно, риторический.

Гораздо важнее то, что два эти государства своими безответственными действиями создают угрозу вооруженного конфликта между ядерными державами, способного вылиться в мировую войну.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 34

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  1. Vard Сегодня, 05:36
    В свете того что уже было... И источника информации... Верить обсерватории... Себя не уважать... Все надо делит на десять... А то и на двадцать... Может быть был обстрел... Может и попали... Может кого и убили.... Одни может быть...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:39
      Израиль реально нагнетает обстановку в регионе , если не развязывает новую войну .
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 07:08
        Удар по Сирии: США воюют израильскими руками?

        Да, США воюют израильскими руками! Т.е. Израиль в прокси-войне США на БВ – это действительно расходный материал для Вашингтона, хотя, например, авторитетнейший в РФ израильский аналитик Яков Кедми это категорически отрицает! Кедми просто заблуждается, говоря, что для Израиля безопасность евреев Израиля стоит на первом месте, а потом уже союз Израиля с США. Это не совсем так. И чтобы это понять, нужно обратиться к истории создания как Израиля, так и США, которую Яков Кедми упускает из виду и вводит тем самым в заблуждение и всех остальных. А именно.

        Дело в том, что исторически у США и Израиля имеется один и тот же общий наднациональный глобалистский хозяин сионистского толка.
        Израиль был выстроен на землях, купленных сионистом Ротшильдом у арабов. И эти земли так и остаются в собственности Ротшильдов. И именно Ротшильды определяли, определяют и продолжают определять политику государства Израиль. Иными словами, Израиль - это собственность не израильтян, как таковых, а собственность клана сионистов Ротшильдов. А где основная контора Ротшильдов? В ФРС США, т.е. в Вашингтоне! Отсюда и прозрачность государственной политики Вашингтона у Израиля.
        Кроме того, и США ведь тоже исторически создавались на деньги британских Ротшильдов и "прихватизированы" в настоящее время банкирами частнособственнической ФРС США.
        Отсюда и скоординированность действий Лондона, Вашингтона, Тель-Авива и т.д. - всей проамериканской коалиции на БВ.

        Получается, что Ротшильды как военные преступники по развязыванию ТМВ в стороне, а их топ-менеджеры - Трамп и Натаньяху - в бороне. Ну, так Трампу и Натаньяху и надо!
        Татьяна
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:52
          Цитата: Татьяна
          Израиль был выстроен на землях, купленных сионистом Ротшильдом у арабов. И эти земли так и остаются в собственности Ротшильдов.

          Серьезно? То есть на самом деле мой земельный участок записанный на мое имя в реестре принадлежит Ротшильду? Вот так расклад. wassat
          профессор
          1. Татьяна Сегодня, 08:06
            профессор (Соколов Олег)
            Серьезно? То есть на самом деле мой земельный участок записанный на мое имя в реестре принадлежит Ротшильду? Вот так расклад.

            Я не знаю, где Ваш участок. Но все земли государства Израиль, которые изначально были выкуплены Ротшильдами у арабов, находятся в собственности Ротшильдов, если он их Вам, конечно, не продал. А так в этом смысле Израиль - это нечто вроде феодального государства Ротшильдов.
            Чему Вы удивляетесь? Историю создания своего государства Вы должны знать.
            Татьяна
            1. kipod Сегодня, 08:27
              Цитата: Татьяна
              профессор (Соколов Олег)
              Серьезно? То есть на самом деле мой земельный участок записанный на мое имя в реестре принадлежит Ротшильду? Вот так расклад.

              Я не знаю, где Ваш участок. Но все земли государства Израиль, которые изначально были выкуплены Ротшильдами у арабов, находятся в собственности Ротшильдов, если он их Вам, конечно, не продал. А так в этом смысле Израиль - это нечто вроде феодального государства Ротшильдов.
              Чему Вы удивляетесь? Историю создания своего государства Вы должны знать.

              в собственности ротшильдов?
              что за бред.
              а что такое Керен Каемет Ле. Исраэль?
              Татьяна - не хотите выглядеть глупо - не пишите глупостей
              kipod
              1. Татьяна Сегодня, 08:48
                Цитата: kipod
                в собственности ротшильдов?что за бред.а что такое Керен Каемет Ле. Исраэль?

                А причём тут Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Исраэль») (ККЛ), если мы говорим о Ротшильдах и о выкупке Ротшильдом этих земель у арабов к 1948 году?

                Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Исраэль») (ККЛ) является некоммерческой корпорацией, принадлежащей Всемирной сионистской организации, был основана на пятом сионистском конгрессе в Базеле в 1901 году.
                Задачи фонда менялись от покупки земель для еврейских поселений до охраны природы, экологического образования и развития туризма.

                Ваши города стоят на землях, выкупленных у арабов Ротшильдом, и он от этой собственности не отказался. Он только передал земле евреям в ПОЛЬЗОВАНИЕ, а также оставил за собою право определять внешнюю и внутреннюю политику Израиля.
                Татьяна - не хотите выглядеть глупо - не пишите глупостей

                Это Вы путаете финансово-политический дар сиониста Ротшильда с яичницей.

                Еврейский Национальный Фонд (Керен Каемет ле-Исраэль) Опубликовано: 17 мая 2014 г.

                Всё о туризме и ничего о реальной собственности.
                Татьяна
            2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:06
              Цитата: Татьяна
              Я не знаю, где Ваш участок. Но все земли государства Израиль, которые изначально были выкуплены Ротшильдами у арабов, находятся в собственности Ротшильдов, если он их Вам, конечно, не продал

              Кто же Вам такую глупость сказал? Плюньте ему в лицо. Земля на которой стоит мой дом была приобретена когда-то Ротшильдами. Сейчас она в моей "собственности" о чем я имею соответствующую запись в земельном реестре, АКА "Табу". Вы намекаете, что я Ротшильд? wink

              Цитата: Татьяна
              Чему Вы удивляетесь? Историю создания своего государства Вы должны знать.

              Знаю хорошо. Могу и других научить.
              Цитата: Татьяна
              А причём тут Еврейский национальный фонд («Керен Каемет ле-Исраэль») (ККЛ), если мы говорим о Ротшильдах и о выкупке Ротшильдом этих земель у арабов к 1948 году?

              Дык этому фонду принадлежало в 1948-м году больше земель, чем Ротшильдам. fellow

              Цитата: Татьяна
              Ваши города стоят на землях, выкупленных у арабов Ротшильдом, и он от этой собственности не отказался.

              Да ну? И карта у вас имеется с расположением земель Ротшильда? Догадался. По вашему весь Израиль это земля Ротшильда. wassat
              Цитата: Татьяна
              Еврейский Национальный Фонд (Керен Каемет ле-Исраэль) Опубликовано: 17 мая 2014 г.

              Всё о туризме и ничего о реальной собственности.

              То есть мы теперь учимся по фильмам из ютуба?

              В 2007-м ККЛ принадлежало 13% всех земель нынешнего Израиля. Матачасть однако. Это самый большой не государственный собственник земли в Израиле.
              профессор
              1. Татьяна Сегодня, 12:03
                Цитата: профессор
                Земля на которой стоит мой дом была приобретена когда-то Ротшильдами. Сейчас она в моей "собственности" о чем я имею соответствующую запись в земельном реестре, АКА "Табу". Вы намекаете, что я Ротшильд?

                Ха! Ну, Олег, Вы юморист! Вы что, считаете, что раз Вы у Ротшильда этот участок земли купили, то у Ротшильдов cryingничего не осталось?! laughing
                Дык этому фонду принадлежало в 1948-м году больше земель, чем Ротшильдам.

                И что это особо меняет? Какой вклад Ротшильдов в этот т.н. "некоммерческий" фонд?
                Татьяна
        2. andrew42 (Андрей) Сегодня, 10:48
          Это точно! Ох уж этот авторитетный Кедми! Просто второй Эйнштейн! Басня про то как "кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку" актуальна здесь как никогда.
          andrew42
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:47
      А теперь что скажут израильские правозащитники на сайте ВО , что опять они защищали свою территорию и отвечали ударом на удар . Действуют под диктовку своих хозяев и это факт , пусть задумаются своими куриными мозгами к чему это может привести .
      Spartanez300
      1. kipod Сегодня, 06:07
        Цитата: Spartanez300
        А теперь что скажут израильские правозащитники на сайте ВО

        Что если это война - то какая то слабенькая

        Цитата: Spartanez300
        что опять они защищали свою территорию

        да
        Цитата: Spartanez300
        и отвечали ударом на удар

        мы упреждаем.
        Цитата: Spartanez300
        Действуют под диктовку своих хозяев

        у нас свои задачи , у вас свои , у штатов - третии.
        Этим например объясняется тот фак , что за сотни ударов по Сирии , российские вкс ни разу не работали против Израиля , да и МИд как правило или молчал или отделывался общими фразами.
        Вообще совсем недавно была встреча на высшем уровне между Турцией , Ираном и РФ -- после этого появились статьи о некоторой напряженности между РФ и Ираном.
        \Ответка не заставила себя долго ждать.
        Возможно , что это предупреждение Ирану через Израиль со стороны РФ - типа не борзейте или мы дадим возможность раскатать вас в ноль.
        Как вариант .

        Цитата: Spartanez300
        пусть задумаются своими куриными мозгами к чему это может привести .

        мы прекрасно обо всём думаем и уже то , что мы 70 лет не только выживаем в окружении этого гадюшника , но и прекрасно развиваемся - этому свидетельствою
        кстати через неделю Израилю --70 лет.
        Этона минутку больше чем просуществовал СССР.
        Это к вопросу о куриных мозгах.
        kipod
        1. Alber (Альберт) Сегодня, 06:15
          Цитата: kipod
          кстати через неделю Израилю --70 лет.
          Этона минутку больше чем просуществовал СССР.

          Дык думайте о судьбе СССР
          Alber
        2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:27
          А если ваш 70 летний "рай" начнут бомбить на упреждение и потом война вам покажется не маленькой , и не кажется вам господа евреи что ваши задачи постоянно совпадают с задачами США которые нагнетают обстановку по всему миру . Не боитесь просуществовать больше СССР на небольшой промежуток времени .
          Spartanez300
          1. kipod Сегодня, 07:03
            Цитата: Spartanez300
            А если ваш 70 летний "рай" начнут бомбить на упреждение

            а если ваш ?
            Давай без если.
            Пугалки мы слушаем уже очень много лет
            Цитата: Spartanez300
            потом война вам покажется не маленькой

            мы то постоянно в войнах - это вы забыли что это такое.
            Цитата: Spartanez300
            не кажется вам господа евреи что ваши задачи постоянно совпадают с задачами США которые нагнетают обстановку по всему миру .

            наша задача - выживание нашей страны и увеличение благосотояния её жителей.
            Если политика США совпадает с этим -- хорошо.
            не совпадает - мы идем своим путем - как это было при обаме в течении 8 лет
            Цитата: Spartanez300
            Не боитесь просуществовать больше СССР на небольшой промежуток времени .

            нет , потому что мы умные tongue и ставим перед собой реальные цели.
            kipod
            1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:38
              мы то постоянно в войнах - это вы забыли что это такое.
              Да что ты говоришь laughing ,учи матчасть юноша.
              72jora72
            2. Комментарий был удален.
        3. bandabas (bandabas) Сегодня, 06:38
          Развиваетесь? Скажите прямо- паразитируете на других и за счет других.Я не про ваше искусственное государство, а целиком по истории.
          bandabas
        4. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 06:58
          кстати через неделю Израилю --70 лет.
          Этона минутку больше чем просуществовал СССР.
          Это к вопросу о куриных мозгах.
          Если бы не СССР и т.Сталин,не было бы ни какого израильского государства,а вы бы до сих пор кизяки по пустыне собирали.
          72jora72
          1. kipod Сегодня, 08:33
            Цитата: 72jora72
            кстати через неделю Израилю --70 лет.
            Этона минутку больше чем просуществовал СССР.
            Это к вопросу о куриных мозгах.
            Если бы не СССР и т.Сталин,не было бы ни какого израильского государства,а вы бы до сих пор кизяки по пустыне собирали.

            если бы у бабушки был бы - вспомни что по этому поводу ввп сказал?
            Сталин - Сталин --- чем Сталин помог СССР ?
            вы со Сталиным его сохранить не смогли , а нам тут пихать Сталина как чуть ли. не залог нашего существования belay
            следуя вашей извращенной логике , можно подумать что Сталин и все последующие ген секи СССР заботились о существования и процветании Израиля больше чем о своей стране
            kipod
            1. bandabas (bandabas) Сегодня, 09:29
              Кстати. Ваше мертворожденное "государство" было создано при непосредственной поддержке Сталина. Поэтому можете сказать Иосифу Виссарионовичу огромадное спасибо за Ваше счастливое детство. У Великих тоже бывают ошибки. Но всегда можно все исправить.
              bandabas
              1. andrew42 (Андрей) Сегодня, 10:45
                Ещё не факт, что это ошибка Сталина. Скорее, оборванный план.
                andrew42
                1. bandabas (bandabas) Сегодня, 11:12
                  Не совсем правильно выразил свое мнение. Бывает.
                  bandabas
            2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 11:01
              Сталин - Сталин --- чем Сталин помог СССР ?
              Юноша,учите свою историю.
              72jora72
        5. avt Сегодня, 08:13
          Цитата: kipod
          Этим например объясняется тот фак , что за сотни ударов по Сирии , российские вкс ни разу не работали против Израиля , да и МИд как правило или молчал или отделывался общими фразами.

          request Азохенвей ! собственно
          Цитата: kipod
          тот фак
          у том , что из 100 ни одного по Тартусу и Хмеймим . А с каких радостей нам за иранский интэрэс упрягаться ? Тем более , что чем дальше, тем явственней он таки расходится с нашим у конкретном месте ??? Ну и

          Цитата: kipod
          Если политика США совпадает с этим -- хорошо.
          не совпадает - мы идем своим путем - как это было при обаме в течении 8 лет

          bully Да!? Барак Хусейнович все эти 8 лет денег не присылал ? bully
          avt
          1. kipod Сегодня, 08:35
            Цитата: avt
            Цитата: kipod
            Этим например объясняется тот фак , что за сотни ударов по Сирии , российские вкс ни разу не работали против Израиля , да и МИд как правило или молчал или отделывался общими фразами.

            request Азохенвей ! собственно
            Цитата: kipod
            тот фак
            у том , что из 100 ни одного по Тартусу и Хмеймим . А с каких радостей нам за иранский интэрэс упрягаться ? Тем более , что чем дальше, тем явственней он таки расходится с нашим у конкретном месте ??? Ну и

            Цитата: kipod
            Если политика США совпадает с этим -- хорошо.
            не совпадает - мы идем своим путем - как это было при обаме в течении 8 лет

            bully Да!? Барак Хусейнович все эти 8 лет денег не присылал ? bully

            если бы воевали деньгами - СССР бы точно ВОВ не выиграл.
            А арабы бы давно разнесли бы нас в пыль
            kipod
  2. Комментарий был удален.
  3. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:14
    Провоцирует горячую войну неразлучное трио - ФША, мелкобритания, Израиль. Делается все для спасения, в первую очередь, системы финансового порабощения мира. А факт не спровацированного нападения на суверенное государство есть, и не суть важно сколько ракет долетело или перехватили. Опосредованно это факт признают посетители ВО от Израиля- 09.04.2017г. их не было в комментариях. Но интересно следующее - воевать хотят, просто вынуждены, но не много и, для себя любимых, не больно. Проще говоря стремятся сломить дух сопротивления РОССИИ.
    Ст.пропорщик
  4. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:23
    . Гораздо важнее то, что два эти государства своими безответственными действиями создают угрозу вооруженного конфликта между ядерными державами, способного вылиться в мировую войну.

    А зачем России переживать по этому поводу? Она никого не трогала, в крайнем случае ударит в ответ. Так что пусть переживают по этому поводу США и Израиль, ведь это они развязывают конфликт.
    Stas157
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:44
    Более того, есть все основания говорить о том, что своими действиями по поддержке террористов, которую Израиль осуществляет на протяжении всего сирийского конфликта,

    И в этом нет ни какого сомнения.
    a.s.zzz888
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:48
    ...стало ясно, что Тель-Авив будет объяснять свои действия необходимостью «сдерживать Иран».

    Ни Тель-Авив, ни Герцелия никому никогда не объясняют. Этим занимается Иерусалим. Дальше статью читать не стал. Итак ясно какой там уровень "аналитики". negative
    профессор
  7. vlad007 (Владимир) Сегодня, 09:08
    "Удар" был слабенький - 8 ракет, 5 сбили. О разрушениях информации нет, погибших нет , раненых немного. Почему столько шума?
    vlad007
    1. wellaut (олег) Сегодня, 11:23
      Все просто, как мне представляется: наше руководство заявило, что любые удары по территории Сирии, где могут находиться российские военнослужащие, получат молниеносный ответ как по самим ракетам, так и по носителям.
      Наше МО проверили на вшивость - оно проглотило.
      Все остальное - мы знаем кто, откуда, сколько их было, все под контролем - банальные отговорки, чтобы скрыть неспособность к принятию жестких решений. Именно поэтому появляются пачками статьи экспертов и аналитиков, какое наше МО мудрое и выдержанное, что не поддается на провокации. Надо себя выгородить.
      wellaut
  8. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 10:36
    Нам пришлось в 1972 году в Египте участвовать примерно в такой ситуации. Тогда США забросало нашу страну нотами ООН.
    мичман
  9. andrew42 (Андрей) Сегодня, 10:41
    Заголовок статьи в данном случае уже всё поясняет на 100%. США всегда воевали, воюют и будут воевать руками Израиля ,что бы там не вещали "независимые" и гордые израильские эксперты. Было бы странно, если бы Каганат не воевал руками своего ближневосточного филиала, - не для того туда бедных родственников заселяли, чтобы освободить их от отработки. То ,что за Трампом стоит сильное произраильское лобби, это притча во языцех, стоит именно потому, что этому лобби обещано больше заботы об Израиле, не дай бог чтоб не кинуть на съедение как германских родственников в 30-е годы. Но связь работает и в обратную сторону, - в общем то вектор США >>> Израиль и был изначально основным во 2-й половине 20-го века. По крайней мере у советских "политологов в руководстве" (назовем их так) не было на этот счет никаких иллюзий. Что то основательно об этом подзабыли. А конкретно по ракетной атаке на Т-Фор, тут для отработки целеуказаний США -> Израиль проводников у Трампа полно, начиная с Иванки и зятя. Ближе некуда.
    andrew42
  10. Башибузук (Игорь Владимирович) Сегодня, 11:42
    Воюют, воюют штатовцы. И как рачительные хозяева - воюют чужими руками. Ногами, мозгами, оборудованием.
    И молоды, а что еще сказать.
    Наш Генштаб высказался - дескать, пусть только пострадают россияне, мы тогда... ух, ах... Верю, еще как верю.
    Но, обращались-то мы к американцам, и их шестеркам - Англии там, Франции. Которых легко и просто было бы пристегнуть к американцам.
    НО! Американцы понятливые. Очень понятливые. И рисковать дорогостоящими носителями...платформами...не будут.
    Они возьмут да натравят на Сирию тех, с которыми у России странные отношения. Договорняк, проще говоря. Израиль натравят, а израильтянам и понуканий не надо, они сами с удовольствием арабов размолотить готовы. По поводу, без повода, а если еще и американцы впрягутся бедных-несчастных израильтян защищать-оберегать - так с утроенным рвением шерстить начнут. Всех кто вокруг.
    И вот "...терзают меня смутные сомнения...", что нашим ВКС, нашим войскам и делать нечего будет в таком случае. Мы предупреждали одних, а громят - другие. А с этими другими...мы не то, чтобы дружим, но и ругаться хотя бы не собираемся даже. Дружно ходим в КИПАчках, дружно беседуем, дружно...да все дружно, дружно Россию продаем....разве можно тут воевать. Погорюем, что опять доблестные российские офицеры погибли, но....война же, потери неизбежны.
    Это раз.
    Но помимо Израиля, там же, в операционной зоне имеются и другие силы - саудиты те же самые. Что им мешает запустить пару- тройку десятков ракет по Сирии. Окажется мало, еще запустят. В целях борьбы с террористами, так сказать, исключительно с террористами. И что опять нам делать? Просить поточнее ракеты наводить?
    Американцы воевать будут чужими руками!
    А мы, с этими чужими руками и сделать не сможем ничего. Ровным счетом - НИЧЕГО.
    Такие вот грустные расклады.
    Такая вот работа нашего неоценимого МИДа, который умудрился Россию оставить - в одиночку - перед всем миром.
    Фиг бы с ними, не помогали никто. Но уж и не нападали бы. А то ведь....нападают весьма серьезные господа. А вся остальная, мелкотравчатая шелупонь, заткнулась в тряпочку, и молчит.
    Очень досадно.
    Башибузук
Картина дня