Яков Кедми рассказал о «козырях» Китая в торговой войне против США
Соединенные Штаты Америки с проходом к власти Дональда Трампа начали глобальный передел рынков. Вашингтон поставил перед собой задачу стать крупнейшим экспортером энергоресурсов – нефти и газа. Начата масштабная компания по дискредитации российских энергетических проектов в Европе. Объявлена настоящая война против второй нитки "Северного потока".
Затем, в феврале текущего года, США открывают второй фронт экономической борьбы. Подписывается указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Россию, Китай и даже союзную Европу. Последнюю, правда, временно вычеркнули из списка.
Третий фронт был открыт против Китая. Трамп открыто заявил, что Поднебесная угрожает экономической безопасности США и решил ввести дополнительные пошлины против целого ряда китайских товаров.
Израильский общественный деятель Яков Кедми уверен, что США начали неравную игру, не принимая во внимание "козыри" Пекина.
Затем, в феврале текущего года, США открывают второй фронт экономической борьбы. Подписывается указ о введении пошлин на импорт стали и алюминия из ряда стран, включая Россию, Китай и даже союзную Европу. Последнюю, правда, временно вычеркнули из списка.
Третий фронт был открыт против Китая. Трамп открыто заявил, что Поднебесная угрожает экономической безопасности США и решил ввести дополнительные пошлины против целого ряда китайских товаров.
Израильский общественный деятель Яков Кедми уверен, что США начали неравную игру, не принимая во внимание "козыри" Пекина.
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