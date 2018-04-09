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Зрада. Во Львове украинцы избили украинцев за "защиту украинской мовы"
Украина продолжает «консолидироваться» на почве языка. В Сети появились свидетельства о том, что накануне в центре Львова группу защитников «ридной мовы» избили на выходе из одного из местных баров. В материале, опубликованном в Фейсбуке, один из избитых – бывший житель Львова, а ныне житель Праги – сообщает, что его лично и представителей его компании избивали за то, что они требовали от администрации бара выключить русскоязычную музыку. Сообщается, что на тот момент в увеселительном питейном заведении звучала композиция группы «Ласковый май».
Сотрудники бара отказались реагировать на замечания о том, что вместо русскоязычной музыки во Львове должна звучать украиноязычная. Тогда «идейные» посетители (их было пять человек) решили устроить «демарш» и покинуть бар. Но на выходе их остановили, как сообщает впоследствии «избитый», гости из Киева, которые попытались выяснить, чем им не нравится звучавшая музыка. Когда один из «идейных» - тот самый, который теперь постоянно проживает в Праге, попытался объяснить, что «русской музыке во Львове не место», киевляне кулаками и ногами дали понять, что они думают иначе.
В итоге обе компании оказались в полицейском участке, где местные стражи правопорядка намекнули, что явно не готовы заниматься расследованием «разборок» по поводу того, какая музыка должна звучать в львовских барах. «Идейную» компанию такой подход к «защите ридной мовы» явно озадачил.
Все подробности "языковой" баталии во Львове - на страничке избитого.
Сотрудники бара отказались реагировать на замечания о том, что вместо русскоязычной музыки во Львове должна звучать украиноязычная. Тогда «идейные» посетители (их было пять человек) решили устроить «демарш» и покинуть бар. Но на выходе их остановили, как сообщает впоследствии «избитый», гости из Киева, которые попытались выяснить, чем им не нравится звучавшая музыка. Когда один из «идейных» - тот самый, который теперь постоянно проживает в Праге, попытался объяснить, что «русской музыке во Львове не место», киевляне кулаками и ногами дали понять, что они думают иначе.
В итоге обе компании оказались в полицейском участке, где местные стражи правопорядка намекнули, что явно не готовы заниматься расследованием «разборок» по поводу того, какая музыка должна звучать в львовских барах. «Идейную» компанию такой подход к «защите ридной мовы» явно озадачил.
Все подробности "языковой" баталии во Львове - на страничке избитого.
Использованы фотографии: www.facebook.com
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