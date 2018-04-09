21:01 09 апреля
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Зрада. Во Львове украинцы избили украинцев за "защиту украинской мовы"

Украина продолжает «консолидироваться» на почве языка. В Сети появились свидетельства о том, что накануне в центре Львова группу защитников «ридной мовы» избили на выходе из одного из местных баров. В материале, опубликованном в Фейсбуке, один из избитых – бывший житель Львова, а ныне житель Праги – сообщает, что его лично и представителей его компании избивали за то, что они требовали от администрации бара выключить русскоязычную музыку. Сообщается, что на тот момент в увеселительном питейном заведении звучала композиция группы «Ласковый май».

Зрада. Во Львове украинцы избили украинцев за "защиту украинской мовы"


Сотрудники бара отказались реагировать на замечания о том, что вместо русскоязычной музыки во Львове должна звучать украиноязычная. Тогда «идейные» посетители (их было пять человек) решили устроить «демарш» и покинуть бар. Но на выходе их остановили, как сообщает впоследствии «избитый», гости из Киева, которые попытались выяснить, чем им не нравится звучавшая музыка. Когда один из «идейных» - тот самый, который теперь постоянно проживает в Праге, попытался объяснить, что «русской музыке во Львове не место», киевляне кулаками и ногами дали понять, что они думают иначе.


В итоге обе компании оказались в полицейском участке, где местные стражи правопорядка намекнули, что явно не готовы заниматься расследованием «разборок» по поводу того, какая музыка должна звучать в львовских барах. «Идейную» компанию такой подход к «защите ридной мовы» явно озадачил.

Все подробности "языковой" баталии во Львове - на страничке избитого.

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 37

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:17
    belay Даль - отдыхает! lol словарь, не поделили! Успехов - колбасьте, друг - друга! good
    Охотовед 2
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:20
      Цитата: Охотовед 2
      ! Даль - отдыхает! lol словарь, не поделили! Успехов - колбасьте, друг - друга! good

      Филилогический спор плавно перешёл в рукопашную.
      Быков.
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:25
        Жаль штакетник рядом не рос, сразу бы разобрали. smile
        ul_vitalii
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 19:37
          Я думаю, причина была не в языке, а в использовании отдельных его оборотов, за которые на ВО, например, банят. laughing А в реале дают в морду.
          Монос
          1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 20:16
            Обороты второй вопрос. Сидите Вы в заведении, заказываете, не бесплатно, музыку под сложившееся настроение ( сам иногда Шатунова включаю : воспоминания 90-х, ассоциации...), какие то щеглы ЛГБТ наружности (судя по фото в соцсетях) начинают буровить. Получили, чего добивались. Было бы о чем писать на ВО.
            KVIRTU
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:42
          Виталий,ну так рядом наверняка росла брусчатка..Надо было попробовать подковырять столовыми приборами laughing
          Цитата: ul_vitalii
          Жаль штакетник рядом не рос, сразу бы разобрали. smile
          210окв
        3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:59
          Идейную» компанию такой подход к «защите ридной мовы» явно озадачил.

          Блин разборки на кухне laughing
          vovanpain
      2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:33
        Диспут без правил
        Дормидонт
      3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 19:38
        ...на тот момент в увеселительном питейном заведении звучала композиция группы «Ласковый май»...

        Фанаты "Ласкового мая" наваляли рагулям wassat
        Ааааа... lol
        Они сделали мне вечер laughing
        Андрей К
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:45
          Белые розы и не таких с ума сводили. laughing
          ul_vitalii
        2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 19:58
          Цитата: Андрей К
          Фанаты "Ласкового мая" наваляли рагулям
          Ааааа...
          Они сделали мне вечер

          wassat Руки прочь от юры шатунова . Но авторские разину не отстёгивают .
          iliitchitch
        3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 20:10
          Но на выходе их остановили, как сообщает впоследствии «избитый», гости из Киева, которые попытались выяснить, чем им не нравится звучавшая музыка.

          Могли же и выпустить, идите с Богом...Однако наваляли свядомым, видно достали всех со своей мовой!
          Подрезчик
      4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 20:00
        Цитата: Быков.
        Цитата: Охотовед 2
        ! Даль - отдыхает! lol словарь, не поделили! Успехов - колбасьте, друг - друга! good

        Филилогический спор плавно перешёл в рукопашную.

        Мне один знакомый рассказывал об идеологическом споре в советские времена в Белградском баре с местными югославами. Спорили о том как правильно расставить по ранжиру коммунистических лидеров. Югославы ставили на первое место Броз Тито, на второе Карла Маркса, на третье, так и быть, Ленина. Наш турист на первое место ставил Ленина, на второе Карла Маркса, а на третье, так уж и быть, Броз Тито.
        Спор закончился битой мордой нашего туриста и победой Тито. После чего наш турист привел из другого бара своих знакомых черногорцев и справедливость была восстановлена - на первое место вышел Ленин, а у югославов оказались битые морды.
        Капитан Пушкин
    2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:00
      Уроки русского языка! yes
      майор Юрик
      1. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 20:31
        Ни, на "ридной мове" это будет не кофе, а кава, и это и не "оно" и не "он" а уже "ОНА" !
        tihonmarine
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 19:17
    Погнали наши "деревенских"...
    Altona
  3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:18
    Сообщается, что на тот момент в увеселительном питейном заведении звучала композиция группы «Ласковый май».
    laughing надобно вот так было спивати..:
    Дедкастарый
  4. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:27
    такой подход к «защите ридной мовы» явно озадачил

    Кобыла пошла поперек борозды lol
    pvv113
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:32
    Гранат бы им побольше
    Дормидонт
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 19:33
    ой та ладно вам.Ласковый май даже гитлер с наполеоном слушали и ничего.Клёвенкий музон. laughing
    Heterocapsa
  7. Александр 3 Сегодня, 19:40
    Оппоненты( ласкового мая) хотели послушать наверно (майский лай)
    Александр 3
  8. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 19:42
    Ребятки, хватить ДратьСя, может пора уже помочь индейцам Северной Америки освободиться от гнёта оккупантов!
    SlavaS
  9. Громобой Сегодня, 19:51
    Пусть в своей Праге права качает,а Львов это русский город! wassat )))
    Громобой
    1. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 20:34
      Да что то сомнительно, что он русский, пусть будет лучше польским.
      tihonmarine
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:57
    Почаще бы там нацикам вбивали прописные истины, о том, что за язык , в частности Русский в случае его притеснения, придется отвечать.
    Геркулесыч
    1. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 20:29
      Вернее несказть
      Озеленитель
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 20:18
    Цитата: Капитан Пушкин
    Цитата: Быков.
    Цитата: Охотовед 2
    ! Даль - отдыхает! lol словарь, не поделили! Успехов - колбасьте, друг - друга! good

    Филилогический спор плавно перешёл в рукопашную.

    Мне один знакомый рассказывал об идеологическом споре в советские времена в Белградском баре с местными югославами. Спорили о том как правильно расставить по ранжиру коммунистических лидеров. Югославы ставили на первое место Броз Тито, на второе Карла Маркса, на третье, так и быть, Ленина. Наш турист на первое место ставил Ленина, на второе Карла Маркса, а на третье, так уж и быть, Броз Тито.
    Спор закончился битой мордой нашего туриста и победой Тито. После чего наш турист привел из другого бара своих знакомых черногорцев и справедливость была восстановлена - на первое место вышел Ленин, а у югославов оказались битые морды.

    Тито это был Тито... Коли за него, хорвата, сербам даже не зазорно было по морде получить.
    mavrus
  12. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 20:19
    Ну, что, ну есть такое наречие русского языка - малороссийский. Нехай будэ! Только и на нём и на всех других должны разговаривать нормальные люди, а не фашисты!
    домохозяйка
  13. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:20
    Новое смертельное оружие Кремля. Дывытесь гарны хлопцы am
    Tusv
  14. Штатский (Геннадий) Сегодня, 20:25
    Интересны комментарии на странице онного утырка.
    --Мой совет. Когда до вас заговорят по русские во Львове не переходите сразу на руску. Имейте достоинство , львовяне.
    -КАК ЧТО БЫ КАЖДЫЙ ЛЬВОВЯНИН ТАК ПОСТУПАЛ - ТО НАШ ГОРОД УЖЕ БЫ БЫЛО ЧИСТОЕ ОТ ГНОЙКІВ -ЛОЙКІВ
    -Долбаный комплекс неполноценности и толерантности. Если мы не схаменемось, нас растопчут (далее мат)
    -Я из Киева и мне стыдно за таких индюков. Я всегда добиваюсь, чтобы со мной в украинской столице в сфере услуг говорили по-нашему. Часто выходит. Но бывают и особые моменты.
    Ну и так далее. Ни одного - "вали в свою Прагу, патриот .....ов,защитник словестности! "
    Ушла Украина, похоже надолго.
    Штатский
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:59
      Цитата: Штатский
      Ушла Украина, похоже надолго.

      Её Россия не гнала. Ушла сама, с гордостью вскинув правую руку (зиг), и в сторону сильного хозяина. Да ещё, на перегонки с прибалтами, гадить нам стала. Ну, что же, придёт время - встретимся...
      Теренин
  15. костя1 (константин) Сегодня, 20:26
    Бей своих-чтоб чужие боялись.
    костя1
  16. iouris (iouris) Сегодня, 20:26
    Здесь нет противоречия. Можно быть бандеровцем и любить слушать "Ласковый май".
    iouris
  17. Suhow (Сергей) Сегодня, 20:30
    идейный? ну ну ... ЕСЛИ ИДЕЙНЫЙ ТО ПУСТЬ РАБОТАЕТ ДОМА ,ПОДЫМАЕТ ЭКОНОМИКУ Украины или идет в армию захыщать нэньку от клятых ,сепаров и внутришних ворогив.А так приехал с заробитков и права качает...Достали уже свидомиты ,все пытаються втюхать свои не всегда понятные ценности.Язык (мова) это нужно,но нельзя из него делать то что янык делал с Азаровым заставляя того разговаривать на украинском (кровосиси к примеру) обидно и смешно такое было слушать,как за язык так и за неглупого человека...
    Suhow
  18. kefan (kefan) Сегодня, 20:40
    Да это просто зрада какая-то! Куда смотрит СБУ!
    kefan
  19. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 20:43
    Потомки скифов и шумеров схлестнулись из-за падежей?
    Berkut24
  20. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 20:45
    Напомнило, как 2 года назад этнический грузин Саакашвили и этнический армянин Аваков на чистом русском языке выясняли, кто из них более щирый украинец...
    Metallurg_2
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