Я с ним очень хочу встретиться. Трамп рассказал о примерной дате встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что планирует встречу с лидером Северной Кореи "через месяц-два". В ходе заседания представителей администрации Трамп отметил, что рассчитывает на проведении американо-северокорейской встречи на высшем уровне в мае-июне текущего года.При этом отмечено, что на самом деле встреча, вероятно, будет носить трёхсторонний характер. В ней планируется и участие представителей делегации Южной Кореи.Напомним, что несколько дней назад глава КНДР, впервые выехавший в качестве главы государства за пределы своей страны (в Китай), заявил о принципиальной готовности встретиться с главами США и Республики Корея.Ожидаемым вопросом для обсуждения станет вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее делегация Республики Корея посещала Пхеньян с визитом и теперь отмечает, что встреча глав РК и КНДР готовится дипломатами двух стран.