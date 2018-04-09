20:59 09 апреля
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Я с ним очень хочу встретиться. Трамп рассказал о примерной дате встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что планирует встречу с лидером Северной Кореи "через месяц-два". В ходе заседания представителей администрации Трамп отметил, что рассчитывает на проведении американо-северокорейской встречи на высшем уровне в мае-июне текущего года.

Я с ним очень хочу встретиться. Трамп рассказал о примерной дате встречи с Ким Чен Ыном


При этом отмечено, что на самом деле встреча, вероятно, будет носить трёхсторонний характер. В ней планируется и участие представителей делегации Южной Кореи.


Напомним, что несколько дней назад глава КНДР, впервые выехавший в качестве главы государства за пределы своей страны (в Китай), заявил о принципиальной готовности встретиться с главами США и Республики Корея.

Ожидаемым вопросом для обсуждения станет вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее делегация Республики Корея посещала Пхеньян с визитом и теперь отмечает, что встреча глав РК и КНДР готовится дипломатами двух стран.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 19:55
    Трамп заявил, что примет решение по Сирии до конца дня, вот что важно сейчас.
    Сергей уи
    1. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 19:59
      Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля, заявил, что в ближайшие сутки или максимум через 48 часов примет решение о возможном ударе по Сирии после сообщений о химической атаке, якобы осуществлённой «режимом» президента Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, в городе Думе, в результате которого погибли десятки мирных жителей, если эта информация подтвердится. Ещё накануне после первых сообщений о химической атаке Трам пригрозил властям Сирии «расплатой большой ценой».
      Сергей уи
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 20:05
        Цитата: Сергей уи
        Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в понедельник, 9 апреля, заявил, что в ближайшие сутки или максимум через 48 часов примет решение о возможном ударе по Сирии п

        Угу вернее сказать
        что в ближайшие сутки или максимум через 48 часов примет решение о начале Третьей Мировой.
        vovanpain
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 20:41
          проведении американо-северокорейской встречи на высшем уровне

          Трамп и Ким Чен Ын - это ещё тот "высший уровень". laughing
          Прокат
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:59
      Трамп лицемер, лжец и трус! Вот что еще важнее для нас!
      Геркулесыч
  2. dojjdik (иван) Сегодня, 19:58
    положил Ким на желания трампа свой прибор-он знает что трампик обычная кукла пупс в руках еврейской диаспоры сша; что бы не обсуждалось с этим пупсом ничего не будет исполнено а если Ким и согласится на все его все равно повесят; совет Киму гнать этих американских послов в шею
    dojjdik
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:59
    Ын может и поколотить, тэквандо в Северной Корее развито хорошо!
    Геркулесыч
    1. kipod Сегодня, 20:07
      Цитата: Геркулесыч
      Ын может и поколотить, тэквандо в Северной Корее развито хорош

      с таким то пузиком ?
      kipod
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:12
        Так он пузом и отработает.
        Вадим237
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:27
        Что-то хрюколом запахло!
        kipod дуй до хаты, пороху привет.
        Rusland
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:00
    Наше решение, на их решение по Сирии, озвучил Герасимов, ждём.
    Не до Кима ему сейчас, да и потом.
    ul_vitalii
    1. kipod Сегодня, 20:10
      Цитата: ul_vitalii
      Наше решение, на их решение по Сирии, озвучил Герасимов, ждём

      чур меня , я уж прочитал - озвучил Герасим belay
      Повез Герасим Му-му топить. Камешек на шею собачке привязал
      и в речку бросил. Бросил и поплыл домой.
      Му-му, бедолага, барахтается, освободится пытается.
      За этим занятием ее другой, проплывающий мимо, мужичек и застал.
      Вытащил он ее, камень отвязал... и тут:
      Му-му:
      -Спасибо тебе, добрый человек! Спас ты меня!
      Мужик (в жутком удивлении):
      - Первый раз в жизни вижу говорящую собаку!
      Му-му (в еще большем удивлении):
      - Первый раз в жизни вижу говорящего мужика!!!
      kipod
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:19
        Что, самый остроумный? Или знакомые буквы в тексте нашел?
        Методичку укроп иди читай.
        ul_vitalii
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:13
    Вот только Ким его не хочет
    Дормидонт
  6. razved (Андрей) Сегодня, 20:14
    Интересный чел: сначала грязью обливает, потом хочет встретиться. Так и до желания встретиться с Асадом дойдет.
    razved
  7. костя1 (константин) Сегодня, 20:24
    А прилюдно каяться перед Кимом за то как он его обзывал-Трамп планирует?
    костя1
  8. san4es Сегодня, 20:48
    Я с ним очень хочу встретиться...
    san4es
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