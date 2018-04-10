2014. Крым — не Полинезия!

Есть такой афоризм: история учит, что никто не учится на чужих ошибках. Отчасти это правильно: знание не передается половым путем, приходится каждую букву документов, каждый факт переосмысливать в свете новых, предлагаемых мировой повесткой обстоятельств. История ныне живущих народов и древних цивилизаций иной раз дает нам готовый сценарий, шаблон, воплотить который (или отвергнуть) суждено правителям.В декабре 1835 года (исторически достоверное время, практически вчера по временной шкале), на архипелаге Чатем, что примерно в 500 километрах от Новой Зеландии, самостоятельное, длившееся многие сотни лет существование местного народа мориори пришло к неожиданному и ужасному концу. 19-го ноября на острова прибыл корабль с командой из 500 воинов маори, вооруженных ружьями, дубинами и топорами. 5 декабря того же года пришел второй корабль, который привез ещё 400 человек подкрепления. Отряды высадившихся воинов, обходя деревни мариорийские деревни, объявляли жителям, что с этих пор они становятся рабами маори, и убивали тех, кто посмел возражать. Организованное сопротивление на этом этапе ещё могло бы покончить с угрозой захвата и порабощения, поскольку численностью мориори превосходили захватчиков вдвое. Однако на Чатеме привыкли улаживать конфликты полюбовно. Собравшись на совет, мориори решили не сопротивляться, а предложить мир, добрые отношения и справедливый раздел ресурсов.Мориори не успели донести свое предложение до завоевателей – ещё раньше те напали на них всем войском. В течении нескольких следующих дней маори убили сотни островитян, употребив тела многих для победной трапезы, остальных же обратили в рабство и за несколько лет практически истребили мориорийцев поголовно, взяв в привычку лишать жизни своих новых рабов по малейшей прихоти. По воспоминаниям спасшегося мориорийца, «маори начали забивать нас как овец… мы в ужасе бежали в лес, прятались в норах, под землей и везде, где можно было укрыться от врага. Но напрасно, потому что нас находили и убивали без разбора мужчин, женщин, детей» (не правда ли, сообщения очевидца живо напоминают картинки из Варшавского гетто при нацистах). Один из участников нападения объяснял: «Мы захватили эту землю… по нашему обычаю, мы пленили всех, от нас не ушел ни один. Кое-кто бежал – этих мы убивали, да и не только этих. Но что с того? Ведь так велит наш обычай».Столь жестокий исход столкновения маори с мориори можно было легко предвидеть, Мориори представляли из себя малочисленное, изолированное в океане племя охотников-собирателей, с самой простейшей техникой и оружием, совершенно лишенное опыта боевых действий, обходящееся без жестокого руководства и организации. Захватчики – маори с новозеландского Северного острова, напротив, выросли в густонаселенной земледельческой области, обитатели которой вели между собой беспрерывные ожесточенные войны, использовали более совершенную технику и оружие, были привычны к строгому командованию и воинскому подчинению. Неудивительно, что когда эти две популяции вступили в контакт между собой, именно маори зверски расправились с мориори, а не наоборот. Подобные трагедии случались до и после, в современной и древней истории, когда хорошо вооруженные воины одерживали сокрушительные победы над многочисленным, плохо вооруженным сбродом. Но одно обстоятельство делает печальный урок маорийско-мориорийского конфликта особенно наглядным: обе группы происходили от общего корня и разлучились друг с другом в истории меньше чем за тысячелетие до описываемых событий. И то и другое племя относилось к полинезийской семье. Вначале потомки полинезийцев колонизировали Новую Зеландию (примерно в 1000 г. н.э), затем часть этих маори в свой черед колонизировала архипелаг Чатем и стала называть себя мориори, ведя жизнь довольно сытую и мало озабоченную проблемами выживания.Вернемся в зиму 2014 года, в Крым, и представим себе ситуацию, когда российские войска смотрят безучастно на прибытие на вокзалы «поездов Дружбы» из материковой Украины наполненные вооруженными фанатами футбольных команд, зараженных профашистскими идеями. Войска получили приказ не вмешиваться «во внутренние дела Украины и усилить караульную службу». Думаю, фанатам «Дружбы» понадобилось бы очень немного времени, чтобы надавать тумаков и сбросить в море травоядных сдатчиков квартир и продавцов вареной кукурузы осмелевших усомниться в тезисе «Украина по над усе». Любые блеяния про верховенство закона были бы пресечены на корню. 21 февраля 2014 года в Симферополе митинг сторонников независимости и противников евроинтеграции насчитывал около 2000 человек. Примерно столько же насчитывал невооруженный «Антимайдан» в Одессе, напомним, что закончилось это противостояние 2 мая 2014года трагедией в Доме Профсоюзов, трагедией сходной по своей жестокости с Хатынью. Только по Официальным данным пострадало 214 человек и погибло более 50. Последовавшая далее реакция властей и активистов Майдана в отношении «антимайдановцев» поставила крест на пророссийском движении в Одессе на долгие годы. Не хватало только полинезийского ритуального поедания человеческого мяса на камеру, хотя пресса и интернет Украины были полны шуточками на эту тему.Скажем более: регулярные образования защиты правопорядка отдельного, среднего по численности или малого города не способны решить поставленную задачу при межнациональных столкновениях. 9 мая 2014 года нерегулярные фашиствующие отряды украинской хунты напали на город Мариуполь и полностью сожгли УВД Мариуполя, убив при этом 46 милиционеров и более 100 гражданских лиц.Прибывшие на захват Мариуполя были в камуфляже и балаклавах, вооружены автоматическим оружием. Сымитировав доставку задержанного (роль задержанного выполнял один из прибывших в гражданской одежде), они смогли обмануть дежурного и ворвались в здание УМВД. Только ближе к вечеру встретив ожесточенное сопротивление городского ополчения, отряды националистов покинули город.Скажем также, что в новой российской истории был тяжелый эпизод, когда 14-19 июня 1995 группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей города Будённовска, которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были убиты. В результате вооруженного захвата заложников в Будённовске 129 человек погибло (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Не смогли сдержать отрядов террористов ни милиционеры Беслана в 2004 году, ни милиционеры Назрани в том же 2004 году.Что касается реакции «мирового сообщества», то не стоит забывать, что австралийский промысловый корабль, случайно зашедший на Чатем по пути в Новую Зеландию, принес новозеландцам весть об островах, «где полно рыбы и моллюсков, озера кишат угрями, а земля заросла каракой… Островитян очень много, но они не знают, как драться, и не имеют оружия». Этих новостей было достаточно, чтобы 900 маорийцев в короткое время собрались и отправились за легкой добычей на Чатем. Мир этого практически не заметил.Из всего вышеизложенного можно сделать логичный вывод: Крым в 2014 году избежал полинезийского сценария исключительно благодаря активным действиям российской армии и решительной воле политического руководства страны.