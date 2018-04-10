12:23 10 апреля

2014. Крым — не Полинезия!

Есть такой афоризм: история учит, что никто не учится на чужих ошибках. Отчасти это правильно: знание не передается половым путем, приходится каждую букву документов, каждый факт переосмысливать в свете новых, предлагаемых мировой повесткой обстоятельств. История ныне живущих народов и древних цивилизаций иной раз дает нам готовый сценарий, шаблон, воплотить который (или отвергнуть) суждено правителям.



В декабре 1835 года (исторически достоверное время, практически вчера по временной шкале), на архипелаге Чатем, что примерно в 500 километрах от Новой Зеландии, самостоятельное, длившееся многие сотни лет существование местного народа мориори пришло к неожиданному и ужасному концу. 19-го ноября на острова прибыл корабль с командой из 500 воинов маори, вооруженных ружьями, дубинами и топорами. 5 декабря того же года пришел второй корабль, который привез ещё 400 человек подкрепления. Отряды высадившихся воинов, обходя деревни мариорийские деревни, объявляли жителям, что с этих пор они становятся рабами маори, и убивали тех, кто посмел возражать. Организованное сопротивление на этом этапе ещё могло бы покончить с угрозой захвата и порабощения, поскольку численностью мориори превосходили захватчиков вдвое. Однако на Чатеме привыкли улаживать конфликты полюбовно. Собравшись на совет, мориори решили не сопротивляться, а предложить мир, добрые отношения и справедливый раздел ресурсов.


Мориори не успели донести свое предложение до завоевателей – ещё раньше те напали на них всем войском. В течении нескольких следующих дней маори убили сотни островитян, употребив тела многих для победной трапезы, остальных же обратили в рабство и за несколько лет практически истребили мориорийцев поголовно, взяв в привычку лишать жизни своих новых рабов по малейшей прихоти. По воспоминаниям спасшегося мориорийца, «маори начали забивать нас как овец… мы в ужасе бежали в лес, прятались в норах, под землей и везде, где можно было укрыться от врага. Но напрасно, потому что нас находили и убивали без разбора мужчин, женщин, детей» (не правда ли, сообщения очевидца живо напоминают картинки из Варшавского гетто при нацистах). Один из участников нападения объяснял: «Мы захватили эту землю… по нашему обычаю, мы пленили всех, от нас не ушел ни один. Кое-кто бежал – этих мы убивали, да и не только этих. Но что с того? Ведь так велит наш обычай».

Столь жестокий исход столкновения маори с мориори можно было легко предвидеть, Мориори представляли из себя малочисленное, изолированное в океане племя охотников-собирателей, с самой простейшей техникой и оружием, совершенно лишенное опыта боевых действий, обходящееся без жестокого руководства и организации. Захватчики – маори с новозеландского Северного острова, напротив, выросли в густонаселенной земледельческой области, обитатели которой вели между собой беспрерывные ожесточенные войны, использовали более совершенную технику и оружие, были привычны к строгому командованию и воинскому подчинению. Неудивительно, что когда эти две популяции вступили в контакт между собой, именно маори зверски расправились с мориори, а не наоборот. Подобные трагедии случались до и после, в современной и древней истории, когда хорошо вооруженные воины одерживали сокрушительные победы над многочисленным, плохо вооруженным сбродом. Но одно обстоятельство делает печальный урок маорийско-мориорийского конфликта особенно наглядным: обе группы происходили от общего корня и разлучились друг с другом в истории меньше чем за тысячелетие до описываемых событий. И то и другое племя относилось к полинезийской семье. Вначале потомки полинезийцев колонизировали Новую Зеландию (примерно в 1000 г. н.э), затем часть этих маори в свой черед колонизировала архипелаг Чатем и стала называть себя мориори, ведя жизнь довольно сытую и мало озабоченную проблемами выживания.

Вернемся в зиму 2014 года, в Крым, и представим себе ситуацию, когда российские войска смотрят безучастно на прибытие на вокзалы «поездов Дружбы» из материковой Украины наполненные вооруженными фанатами футбольных команд, зараженных профашистскими идеями. Войска получили приказ не вмешиваться «во внутренние дела Украины и усилить караульную службу». Думаю, фанатам «Дружбы» понадобилось бы очень немного времени, чтобы надавать тумаков и сбросить в море травоядных сдатчиков квартир и продавцов вареной кукурузы осмелевших усомниться в тезисе «Украина по над усе». Любые блеяния про верховенство закона были бы пресечены на корню. 21 февраля 2014 года в Симферополе митинг сторонников независимости и противников евроинтеграции насчитывал около 2000 человек. Примерно столько же насчитывал невооруженный «Антимайдан» в Одессе, напомним, что закончилось это противостояние 2 мая 2014года трагедией в Доме Профсоюзов, трагедией сходной по своей жестокости с Хатынью. Только по Официальным данным пострадало 214 человек и погибло более 50. Последовавшая далее реакция властей и активистов Майдана в отношении «антимайдановцев» поставила крест на пророссийском движении в Одессе на долгие годы. Не хватало только полинезийского ритуального поедания человеческого мяса на камеру, хотя пресса и интернет Украины были полны шуточками на эту тему.

Скажем более: регулярные образования защиты правопорядка отдельного, среднего по численности или малого города не способны решить поставленную задачу при межнациональных столкновениях. 9 мая 2014 года нерегулярные фашиствующие отряды украинской хунты напали на город Мариуполь и полностью сожгли УВД Мариуполя, убив при этом 46 милиционеров и более 100 гражданских лиц.

Прибывшие на захват Мариуполя были в камуфляже и балаклавах, вооружены автоматическим оружием. Сымитировав доставку задержанного (роль задержанного выполнял один из прибывших в гражданской одежде), они смогли обмануть дежурного и ворвались в здание УМВД. Только ближе к вечеру встретив ожесточенное сопротивление городского ополчения, отряды националистов покинули город.

Скажем также, что в новой российской истории был тяжелый эпизод, когда 14-19 июня 1995 группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей города Будённовска, которых согнали в местную больницу. Тех, кто отказывался идти, расстреливали. Местные милиционеры попытались оказать сопротивление террористам, но почти все были убиты. В результате вооруженного захвата заложников в Будённовске 129 человек погибло (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Не смогли сдержать отрядов террористов ни милиционеры Беслана в 2004 году, ни милиционеры Назрани в том же 2004 году.

Что касается реакции «мирового сообщества», то не стоит забывать, что австралийский промысловый корабль, случайно зашедший на Чатем по пути в Новую Зеландию, принес новозеландцам весть об островах, «где полно рыбы и моллюсков, озера кишат угрями, а земля заросла каракой… Островитян очень много, но они не знают, как драться, и не имеют оружия». Этих новостей было достаточно, чтобы 900 маорийцев в короткое время собрались и отправились за легкой добычей на Чатем. Мир этого практически не заметил.

Из всего вышеизложенного можно сделать логичный вывод: Крым в 2014 году избежал полинезийского сценария исключительно благодаря активным действиям российской армии и решительной воле политического руководства страны.
Автор: Геннадий Генераленко


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Комментарии 11

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:51
    Крым избежал нашествия, а Донбасс еще в борьбе ! Мужества им и стойкости !
    Uncle Lee
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:59
    Пока существует нацистко-фашингтонская власть в ненужной, буду провокации как в отношении крымчан, так и в отношении россиян, и всей России.
    a.s.zzz888
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:09
    В выводе, в конце статьи, про народ ни слова.
    лысова
    1. Vard Сегодня, 06:15
      А вывод простой... Если хочешь жить... Имей волю защищать себя и своих близких...
      Vard
      1. лысова (владимир) Сегодня, 06:30
        Всё правильно, что на примере и показывают ДЛНР.
        лысова
  4. Лев Бронш (Лев) Сегодня, 09:07
    Читаю и удивляюсь... Митинги в Симферополе оказывается 2000 человек собирали, причём с обеих сторон?? Афтырь, на тех митингах под 30 000 было и под 50 000 в Севастополе. А 2000 было в Одессе, городе миллионнике, к слову! И 1,5 -а миллионный Донецк 5-6 тыс. на улицу вывел. Причём никаких пророссийских там просто НЕ БЫЛО, в Одессе и Донецке, от слова совсем НЕ БЫЛО! Выходили на митинги чуть-чуть думающие о судьбе своей страны, Украины, люди. Люди которые могли посмотреть на 2-а хода вперёд и увидеть, что формальное закрепление статуса колонии за украиной ничего хорошего НЕ даёт украинцам. Это проукраинские митинги были!! А в Крыму да, массовые и пророссийские! Поэтому жителям Крыма и была оказана военная помощь!! А кому её оказывать в Одессе, Харькове (а там здание ОГА захватили), Донецке??? Там все хотели жить в украине, просто абсолютно бОльшая часть населения хотела жить в формализованной стране-колонии, почему-то думая/веря, что за это им насыпят плюшек и "богаства". А мизерная часть населения предвидела последствия такого курса и была против. О России у них и речь не шла, вообще!! Ну и логично, что этот мизер был раздавлен, причём в "лучших традициях" ОУН-УПА. Собственно, а чего они ждали?? А вот тем кто напрямую и массово обратился за помощью к соседнему государству и выразил явное желание в этом государстве быть, тем помощь и была оказана!!! Собственно по другому как? Или вы призываете вмешаться во внутренний спор любителей "соборной и неделимой", одни из которых орут "геть вид Москвы", а другие их уговаривают "а давайте торговать со всеми, а фиги в карманах держать"??? Вам это может и интересно, но уж слишком далеко от интересов России. Вот и весь ответ....
    А так да, людей сгоревших, убитых, замученных жалко. Но это единственные насильно умерщвлённые в этом мире??? Или вы как-то избирательно людей жалеете?
    Лев Бронш
  5. антивирус Сегодня, 10:17
    Да, не хватило бы отрядов самообороны


    антивирус 2 19 июня 2017 10:20 | Крымская граница: 168 километров дуги мучений
    Что же касается крымчан, то для них визит на Украину – это сложный и порою весьма опасный квест. У тех, кто в свое время отказался от украинского гражданства официально и сдал «паспорт с трезубцем», вариантов нет в принципе.
    В АПРЕЛЕ 16 Г ПРИЕХАЛИ 2 ЧЕЛ из Джанкоя . КУПИТЬ МАШИНУ( ДВИГАТ ПЕРЕГРЕЛ)
    -что делали до референдума . как жили?
    - да ни че. любые охотничьи патроны покупали
    антивирус
  6. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 10:34
    Геннадий, Вы забыли упомянуть о ведущей роли казаков добровольцев, которые быстро указали место фашистам из двух поездов "Дружба". Помните как они бежали?
    мичман
  7. слава1974 (слава) Сегодня, 11:02
    Крым в 2014 году избежал полинезийского сценария исключительно благодаря активным действиям российской армии и решительной воле политического руководства страны.

    В целом в статье правильные аналогии. В нашем цивилизованном мире очень быстро может слететь вся шелуха порядочности и начаться средневековье, а то и похлеще.
    Поэтому порох надо держать сухим, но и не забывать про народ. Если бы мы попытались действовать на Донбассе, как в Крыму, то как сами ополченцы говорили, пришлось бы им воевать на стороне ВСУ против нас.
    слава1974
  8. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 11:06
    Из всего вышеизложенного можно сделать логичный вывод: Крым в 2014 году избежал полинезийского сценария исключительно благодаря активным действиям российской армии и решительной воле политического руководства страны.
    Мне кажется такой вывод нацелен на то, чтобы вызвать обиду у Крымчан, т.е. статья антипатриотическая. Сравнить крымчан с Маои... Автор, извините но я предельно культурно выражаясь не согласен. Крымчане сами отстояли свой выбор, и только благодаря этому стала возможным вмешательство Российской армии. Т.е. российской руководство пошло на этот шаг только при условии полной поддержки населения. При этом до этих событий, все 25 лет Украинской истории Крыма российские власти почти никак не работали с населением, не велась агитация и подготовка людей к возможному возврату (хотя любому, даже в Киеве было ясно что такой возврат рано или поздно встанет на повестку дня). В 2014 году власти реагировали на стихийно сложившуюся экстримальную ситуацию - вот это главная проблема наших властей. Они не создали эту ситуацию сами, они ее не готовили и не управляли ей. Для политика это провал.
    Alex_59
  9. Опер (Игорь) Сегодня, 12:03
    Цитата: Лев Бронш
    Читаю и удивляюсь... Митинги в Симферополе оказывается 2000 человек собирали, причём с обеих сторон?? Афтырь, на тех митингах под 30 000 было и под 50 000 в Севастополе.

    Такк и было!
    Опер
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