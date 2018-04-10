12:23 10 апреля

«Адмирал Кузнецов»: плохой или хороший?

Совсем недавно начался очередной приступ дискуссии по поводу того, хороший или плохой авианосец – ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Кто-то считает, что авианосец плохой, кто-то считает, что весьма хороший. Из интересного стоит назвать предложение Юрия Селиванова построить 2-3 авианосца такого типа в Китае, коль скоро ВМФ Китая обзавелся однотипным кораблем («Ляонин», бывший «Варяг», проект 1143.6, предпоследний авианосец, заложенный в СССР), и сейчас строит второй корабль того же типа. Правда, название его настолько неблагозвучное для русского слуха, что лучше его назвать авианосец проекта 001А.

К предложению строить авианосцы в Китае мы еще вернемся, а пока же рассмотрим, плохой этот авианосец или хороший.

Качественная разница


Как сравнить между собой авианосцы? Первый критерий, который наиболее часто используется: количество самолетов и вертолетов.

С этой точки зрения у американских авианосцев типа «Nimitz» (в строю все 10 кораблей этого типа) ощутимое преимущество: до 90 самолетов и вертолетов на борту. ТАВКР «Адмирал Кузнецов» по проекту должен был нести 50 самолетов и вертолетов, но фактически имеет 30 самолетов: 14 Су-33 и 14 МиГ-29К/КУБ. Относительная малочисленность авиационной группы ТАВКР «Адмирал Кузнецов» была связана не сколько с возможностями самого корабля, сколько с возможностью промышленности обеспечить производство нужного количества самолетов.


USS Ronald Reagan


«Адмирал Кузнецов»: плохой или хороший?

ТАВКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"


Но дело совсем не в этом, и даже не в количестве самолетов как таковых, а в том, что авиационная группа американского авианосца типа «Nimitz» включает в себя разнообразные самолеты, не только боевые, но и обеспечивающие.

К примеру, в 2009-2010 годах на USS Nimitz (CVN-68) базировалось 11-е авианосное авиакрыло (CVW-11) в составе восьми эскадрилий:

97-я истребительно-ударная эскадрилья (VFA-97) – 12 F/A-18C(N)
86-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-86) – 10 F/A-18C(N)
41-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-41) – 12 F/A-18F
14-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-14) – 12 F/A-18E
Итого, 46 самолетов, способных вести воздушный бой и наносить удары по земле. Но это еще не все. В составе этого же авиакрыла были и такие эскадрильи:
135-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы (VAQ-135) – 4 EA-6B
117-я эскадрилья раннего предупреждения (VAW-117) – 4 E-2C 2000 NP
6-я вертолетная противолодочная эскадрилья (HS-6) – 7 HH-60S
40-я эскадрилья логистической поддержки флота (VRC-40) – 2 C-2A.
Все самолеты в этих эскадрильях, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С и транспортный самолет С-2А, могут садиться на авианосцы и взлетать с них. Они, кстати, однотипные, только один из них несет радар, а второй имеет грузовой отсек на 9,3 тонны полезного груза. Дальность полета 2700 км.


Транспортный С-2А садится на палубу USS Ronald Reagan


Так что американское авиакрыло в смысле парка самолетов представляет собой вполне самостоятельное соединение, способное подавить связь и радары противника средствами РЭБ, обеспечить дальнее радиолокационное обнаружение целей, а также подвезти дополнительное снабжение с береговых баз, если очень требуется. Да, у американских авианосцев есть принципиальная возможность быстро доставить на борт, к примеру, боеприпасы или запчасти для ремонта поврежденных самолетов.

На ТАВКР «Адмирал Кузнецов» ничего подобного нет и похоже, не планировалось. Радиолокационное наблюдение и борьба с подводными лодками возлагалась на вертолеты К-27, а транспортных самолетов, способных сесть на палубу, не было совсем.

Из этого следует, что американский авианосец со своим авиакрылом может при необходимости вести воздушные операции самостоятельно (хотя, конечно, без поддержки его не оставят), а российский авианосец без участия сухопутных самолетов ДРЛО и РЭБ, слеп, глух и вообще мало на что годен. Разница не просто количественная, а качественная.

Да, мне безусловно известно о дополнительном оборудовании и подвесных контейнерах с радаром, однако, для замены полноценного самолета ДРЛО потребуется выделить три самолета Су-33, что ощутимо скажется на боевых возможностях авиационной группы ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Это решение явно было вынужденным и призванным дать авиагруппе хоть что-то для самостоятельных действий.

Автономность

Второй немаловажный вопрос в сравнении авианосцев – это автономность, время, которое корабль может провести в боевом походе без захода на базу.

Автономность ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — 45 суток. Дальность плавания, в зависимости от скорости хода и расхода топлива, колеблется от 8,4 тысяч миль в наиболее экономичном режиме до 3,8 тысяч миль на скорости в 29 узлов. Операционный радиус авианосца составляет, таким образом от 1900 до 4200 морских миль от базы.


Схема, иллюстрирующая возможную дальность боевого похода ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Красные круги: базы Северного и Тихоокеанского флотов. Красные линии — операционный радиус 1900 миль. Синие линии — операционный радиус 4200 миль


Американский авианосец типа «Nimitz» имеет, по утверждениям Пентагона неограниченный запас хода в силу того, что атомная силовая установка имеет огромную по времени кампанию. Новейший авианосец USS Gerald R. Ford, недавно введенный в строй, вообще имеет срок кампании атомных реакторов в 50 лет. Верить этому безоговорочно, конечно, нельзя. И у атомных авианосцев есть срок автономности, ограниченный запасами для экипажа, проведением различных работ, требующих стоянки в базе, и так далее. Но эта автономность намного больше, чем у ТАВКР «Адмирал Кузнецов».

Второй момент, наличие сети военно-морских баз по всему миру избавляет американцев от необходимости гонять свои атомные авианосцы в дальние походы на предел автономности. Если возникает необходимость, то они просто перегоняют свой авианосец в базу, поближе к району, где надо побряцать оружием. Там они имеют возможность подготовиться к выходу в море, который может оказаться боевым походом. Например, во время корейских обострений, авианосцы USS Carl Vinson (CVN-70) и USS Ronald Reagan (CVN-76) выходили из военно-морской базы Йокосука в Японии и патрулировали в Восточно-Китайском море. «Рональд Рейган» вообще имеет постоянную приписку к этой базе.

В силу этих двух обстоятельств для американских авианосцев автономность практического значения не имеет. Они, как правило, действуют с ближайших к району операции баз, и могут в них зайти при необходимости.

Сколько нам нужно для обороны?

Из этого момента следует то, что авианосцы типа «Адмирал Кузнецов», «Ляонин» или «Викрамадитья» (они все советской постройки и спроектированы, исходя из схожей концепции) весьма неплохо подходят для обороны дальних подступов к побережью, к важнейшим портам или военно-морским базам в радиусе примерно 2000-2500 миль от своей базы. Они могут захватить господство в отдельно взятой морской акватории (например, в Черном море) или могут создавать локальное превосходство в воздухе прибрежных операциях. Для обороны своего побережья – пойдет.

Но для захвата стратегического господства на море, в масштабах всего Мирового океана, они явно не годятся. Стратегическое господство остается за американцами, пока у нас не придумано нечто, чем можно было бы ответить.

Поскольку у наших «заклятых партнеров» авианосцев много и они, в случае необходимости, могут собрать целое авианосное соединение из 3-4 авианосцев с ордерами и навалиться на какой-нибудь наш отдельно взятый флот, то новые авианосцы нам, конечно, тоже нужны. Одного-единственного ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — недостаточно.

Сколько нам было бы достаточно для обороны? Думается, что так: два на Северном флоте, два на Тихоокеанском, один на Черноморском флоте, и еще пару для действий в открытом море (возможно, с изменениями в проекте в сторону увеличения автономности). Итого – семь авианосцев и 350 самолетов (по 50 самолетов на корабль). С учетом других кораблей флотов, сухопутной авиации и других сил, на каждом флоте получится довольно мощный авианесущий кулак, встреча с которым будет означать серьезный бой.

Но семь авианосцев мы сами не построим по причинам отсутствия подходящих верфей. Черноморский морской завод в Николаеве, который и построил все корабли проекта 1143, остался на Украине и, судя по всему, скоро прекратит свое существование. Единственный стапель подходящих размеров есть только на Балтийском заводе (стапель «А»). Но этот завод загружен заказами на строительство атомных ледоколов, и теперь на этом стапеле строится ледокол «Урал» проекта 22220.

В этих условиях остается надеяться только на китайские верфи, в частности на то, что у компании «Чжунго чуаньбо чжунгун цзитуань», которая строит авианосец проекта 002А в Даляне, есть еще верфи и стапеля, на которых можно развернуть строительство корпусов авианосцев. Если были бы построены корпуса, то достроить их можно на многих российских судостроительных заводах.


Китайский авианосец проекта 001А на верфи в Даляне


Правда, и в Китае авианосец проекта 002А строился на стапеле с 2015 года и был спущен на воду в апреле 2017 года. При средних сроках около двух лет на корпус мы сможем получить все семь корпусов не ранее, чем через 14 лет с момента начала строительства (возможно, через 8-10, если будет задействована еще одна верфь), а боеготовые авианосцы будут не ранее 2040 года или даже позже. Строительство авианосцев – дело долгое. Даже у американцев первый авианосец типа «Nimitz» был заложен в июне 1968 года, а введен в строй в мае 1975 года, тогда как последний заложен в сентябре 2003 года и введен в строй в январе 2009 года. На строительство всей серии потребовался 41 год!

Так что на авианосцы потребуется еще лет двадцать как минимум, и самое главное, чтобы за это время не случилось ничего, что сделало бы их бесполезными и ненужными, как последний советский авианосец «Ульяновск».
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 05:12
    Я не разбираюсь в авианосцах... Но знаю одно... Если нас ругают... То у нас все хорошо...если поносят наш авианосец... То это замечательный корабль...
    Vard
  2. Грац (Грац) Сегодня, 05:19
    ну его ругают за размер палубы вроде что маленький, от этого вроде как в том числе и в сирии несколько самолетов утопили при приземлении на него, но в целом боевую задачу выполнил, правда как слышал после утопления самолетов с него весь авиа парк перегнали на наш аэродром на сирийской земле, значит проблемы все таки есть и не сказать чтобы маленькие
    Грац
    1. Vard Сегодня, 05:28
      Получен опыт реальных боевых действий... А это дорогого стоит... А проблемы... У тех же американцев их выше крыши...
      Vard
    2. jonht (Евгений) Сегодня, 06:28
      По той информации, что была здесь на ВО и не только, проблема на Кузе была и есть качество аэрофинишеров. При неудачной посадке один или два троса порвались и спутали остальные, в результате самолет долго барражировал рядом пока не упал, хотя правильно было отправить его на берег. Еще один при посадке выкатился за борт, скорее всего тоже виноваты аэрофинишеры....
      Но с этим на всех авианосцах есть проблемы, просто американцы уже набили шишки и имеют их решать, ну а мы только учимся....
      jonht
    3. Симаргл (Андрей) Сегодня, 11:00
      Цитата: Грац
      в том числе и в Сирии несколько самолетов утопили при приземлении на него
      Ну, утопил он не мало самолётов, но это не только его проблема. На все авианосцы самолёты садятся с полным "газом", чтобы в случае чего взлететь можно было, если трос не подхватится. Проблемы начинаются, когда трос рвётся.
      Симаргл
  3. TIT (андрей) Сегодня, 05:36
    Цитата: Грац
    но в целом боевую задачу выполнил, правда как слышал после утопления самолетов с него весь авиа парк перегнали н

    ну там вроде как аэрофинешёр накрылсякапитально ,

    ну а по делу если коротко то плохой , но другого нет и не будет в ближайшей перспективе
    TIT
  4. Товарищ Сегодня, 05:43
    С китайцами лучше не связываться, всё, что они не делают, дрянь, и разваливается на глазах. Неважно, велосипед это или ноутбук, носки или электрическая лампочка - всё одноразовое и плохо работает.
    Мой знакомый купил в автосалоне китайское "Вольво", пригнал на автомойку помыть. Пока стоял в очереди, сам собой вылетел нипель из одного из колёс, при том, что автомобиль был пуст, и пробег несколько десятков километров. А если бы на скорости на скоростной автостраде такое ?
    Перефразируя классика, можно сказать, что китайцы "общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать".
    Товарищ
    1. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:50
      Цитата: Товарищ
      С китайцами лучше не связываться
      С китайцами лучше не связываться, и, не потому, что якобы "дрянь", а потому, что при заказе у них авианосца (тем более, авианосцев) придётся передавать и свои технологии, к тому, что им уже передали хохлы. Ко всему, кто автору сказал, что китайцы будут, как мы, грузить свои верфи под чужие заказы, если у них приоритет в вооружении своей армии, а не чужой. Уже муссировалась тема таких "заказов" на авианосцы у китайцев, которую можно было принять за первоапрельскую шутку, видимо, провокация продолжается, а если так, значит это кому-либо нужно. Возможно, глядишь, этак и придёт мысль, что и танки с автоматами дешевле и быстрее у китайцев покупать, к остальному ширпотребу, коим китайцы завалили Россию. Свои производства и рабочие места похерим, оставим себя двух "союзников", - нефть и газ, всё остальное купим у китайцев... При таком раскладе, на нас и нападать особо не надо, всё само к Китаю отойдёт.
      Per se.
      1. KCA Сегодня, 10:36
        У меня 17 лет велосипеду "Merida" китайской сборки, не ломалось ничего, покрышки даже ни разу не пробил, всё ТО сводилось к подтяжке тросиков, смене тормозных колодок и смазке цепи, что у него в каретках вообще не в курсе, и лезть туда смысла не вижу, пока и так всё фунициклирует на 5 баллов, скоро выкачу из сарая и в путь. Да, дело в стоимости, велосипед без наворотов, типа советского "Туриста", но покупал я его за 400 доллеров, тогда автотазы дешевле стоили
        KCA
    2. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 07:18
      Цитата: Товарищ
      С китайцами лучше не связываться, всё, что они не делают, дрянь, и разваливается на глазах.

      Похоже, за время пока ваш друг мыл автомобиль в мире многое изменилось. Китайцы давно делают превосходное качество, если такая задача стоит. У них по прежнему есть проблемы в ряде отраслей, но от "разваливается на глазах" в целом давно уже ушли. Просто качество дешевым не бывает. Если купить китайскую подделку айфона за 3000 руб, то да, разваливается. Но думаю такая поделка собранная в любой стране будет разваливаться. Покупаешь MI за 12-15 тыс. руб качество уже вполне на уровне.
      Alex_59
  5. MooH (Андрей) Сегодня, 06:02
    Автор - шутник каких свет не видывал. Заказать у китайцев 7 устаревших советских ТАВКР и через 14 лет получить их в виде голых корпусов - это сделка века. Тупее угробить 5-10 миллиардов долларов реально затруднительно.
    MooH
  6. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 06:40
    Автор упускает некоторые моменты:
    1. Для наших ТАВРК самолеты ДРЛО были предусмотрены, но не построены из-за развала.
    2. В Черном море авианосцев не нужно от слова совсем, т.к. оно простреливается насквозь. Тут больше поможет береговая авиация.
    3. В Николаеве строили в основном по двум причинам: климат и наличие верфи с рабочим. В настоящий момент, целесообразно верфь для авианосцев строить на Дальнем востоке.
    т.к. На Питере и так все крупное строиться, а на Севере климат подводит.
    4. Нам не нужно мировое господство поэтому и авианосцы не особо нужны.
    alstr
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:42
      Цитата: alstr
      Для наших ТАВРК самолеты ДРЛО были предусмотрены, но не построены из-за развала

      Не созданы по причине абсолютной импотенции КБ им. Яковлева потратившей кучу денег и времени (десять лет!) выдав по итогу бесполезный макет.
      Цитата: alstr
      Нам не нужно мировое господство поэтому и авианосцы не особо нужны

      Следуя вашей логике нам и сухопутных авиация не нужна
      Дырокол
    2. vlad007 (Владимир) Сегодня, 10:50
      Цитата: alstr
      В настоящий момент, целесообразно верфь для авианосцев строить на Дальнем востоке.

      Уже строится самый большой в России Дальневосточный судостроительный завод Звезда, под строительство СПГ танкеров, но не исключены и военные суда.
      vlad007
    3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:31
      Цитата: alstr
      1. Для наших ТАВРК самолеты ДРЛО были предусмотрены, но не построены из-за развала.

      Только для 11437 и далее. 11435 и 11436 моли рассчитывать только на вертолёты ДРЛО - потому как первоначальный проект с двумя и даже одной катапультой не прошёл через "сапогов".
      В апреле 1980 г. Главком ВМФ С. Г. Горшков утвердил ТТЗ на выполнение НПКБ проектных проработок с целью определения рациональных путей реализации директивы министра обороны о сокращении водоизмещения корабля и ориентации его авиапарка в основном на СУВП.
      В мае того же года Д. Ф. Устинов принял предложение МАП, ВВС и ВМФ о проведении на комплексе "Нитка" экспериментальных работ по укороченному взлету с трамплина истребителей Су-27 и МиГ-29.
      В числе самолетов, базирующихся на корабле, предлагалось предусмотреть, кроме СК/ВВП Як-41, самолеты Су-27К, МиГ-29К и РЛД с обеспечением их взлета с трамплина с двумя взлетными дорожками. Вопрос о катапульте для этого корабля был снят. Более того, Генеральным штабом был поднят вопрос о прекращении всех работ по созданию и отработке катапульт.
      После неоднократного посещения "Нитки" различными комиссиями Министерства обороны, с участием Н. Н. Амелько, из состава оборудования этого комплекса была исключена катапульта, предназначенная для летных испытаний самолетов и обучения летчиков катапультному взлету, и оставлена лишь технологическая (названная разгонным устройством), необходимая для отработки, тарировки и проверки аэрофинишеров. Работы по созданию самолетов катапультного взлета, начатые в 1972 г. были свернуты.
      © Морин А.Б. "Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".
      Alexey RA
  7. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 07:12
    Относительная малочисленность авиационной группы ТАВКР «Адмирал Кузнецов» была связана не сколько с возможностями самого корабля, сколько с возможностью промышленности обеспечить производство нужного количества самолетов.
    Да ладно? Тысячи Су-17, МиГ-23, МиГ-27, сотни Су-27, МиГ-29, МиГ-31... А тут не шмогла 50 аэропланов?
    Да, мне безусловно известно о дополнительном оборудовании и подвесных контейнерах с радаром,
    Круто. А еще кому-то известно о подвесных контейнерах с радаром?
    Думается, что так: два на Северном флоте, два на Тихоокеанском, один на Черноморском флоте, и еще пару для действий в открытом море (возможно, с изменениями в проекте в сторону увеличения автономности).
    И на Каспии еще один можно? Два туда, два сюда, четыре на ум пошло.
    Итого – семь авианосцев и 350 самолетов (по 50 самолетов на корабль).
    Выше было указано что еле выдавили 28 аэропланов для "Кузнецова", а тут уже 350 легко. Ага.
    С учетом других кораблей флотов, сухопутной авиации и других сил, на каждом флоте получится довольно мощный авианесущий кулак, встреча с которым будет означать серьезный бой.
    Что такое КОН автор не слышал похоже.
    Alex_59
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:53
      Цитата: Alex_59
      А тут не шмогла 50 аэропланов?

      Дело не в "не шмогли", просто выяснилось, что Су-33 мягко говоря не подходит для Кузи. Большая посадочных масса стала причиной образования прогиба палубы и выхода из строя котлов. Поэтому после ремонта ввели ограничения на посадочных массу, из-за чего не приняли Су-33М, который оказался ещё тяжелее, даже со снятой авиапушкой. Ну и возврат к МиГ-29 этим обусловлен.
      Дырокол
      1. Sander113 (Александр) Сегодня, 10:57
        А можно поинтересоваться откуда инфа про прогиб палубы и выход из строя котлов? И про Су-33М?
        Sander113
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:39
        Цитата: Дырокол
        Большая посадочных масса стала причиной образования прогиба палубы и выхода из строя котлов.

        Это какая же должна быть масса самолёта, чтобы деформации уходили с полётной палубы аж до котельных отделений? belay
        С котлами у 11435 проблема была в другом: платой за мощность стала чрезвычайная требовательность котлов к подготовке л/с и соблюдению всех инструкций и сроков обслуживания. А у нас в 90-е всё посыпалось: трубок нет, личного состава нехватка, ремонт будет когда-нибудь... вот и полетели котлы на 11435 - да и на 956-м проекте тоже.
        Alexey RA
      3. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 12:17
        Цитата: Дырокол
        просто выяснилось, что Су-33 мягко говоря не подходит для Кузи. Большая посадочных масса стала причиной образования прогиба палубы и выхода из строя котлов.

        Версия столь невероятная, что я прочитав, задумался, а достаточно ли хорошо я знаю жизнь? А вдруг это правда? )))
        Почему-то глупые советские инженеры предпочли не укрепить палубу силовым набором, а ограничили посадочную массу самолета. Почему-то F-14 с такой же массой садится на Нимитц ничего не прогибая. Видимо русские слишком криворукие, ага.
        Поэтому после ремонта ввели ограничения на посадочных массу
        Тяговооруженность? Нет, не слышали. Всё погнутая палуба виновата, ага.
        Alex_59
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 10:26
      Опять началось... Попытка сравнить... ТАВКР и амеровский полноценный авианосец....
      И статья в таком виде от автора, причём с плохим знанием предмета, ну точно должна быть в рубрике Мнение...
      То самолётов не хватило... То самолёт ДРЛО не планировался...
      NN52
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:20
        Цитата: NN52
        И статья в таком виде от автора, причём с плохим знанием предмета, ну точно должна быть в рубрике Мнение...

        Согласен. И это видно хотя бы по такому посылу:
        американский авианосец со своим авиакрылом может при необходимости вести воздушные операции самостоятельно (хотя, конечно, без поддержки его не оставят), а российский авианосец без участия сухопутных самолетов ДРЛО и РЭБ, слеп, глух и вообще мало на что годен.
        Это уж слишком! Еще на ТАКР "Киев" имел космическое ЦУ, в том числе и по БЦ. А его "Кольцо" вскрывало оперативную обстановку в зоне ответственности СФ точнее, чем береговые части... Так что не все тайное еще стало явным, поэтому не стоит делать скоропалительные выводы о возможностях корабля вне системы его боевого применения.
        ИМХО.
        Удав КАА
  8. baudolino (Александр) Сегодня, 07:25
    "они, в случае необходимости, могут собрать целое авианосное соединение из 3-4 авианосцев с ордерами и навалиться на какой-нибудь наш отдельно взятый флот" - это как раз тот случай, когда речь пойдёт о тотальном уничтожении противника, и наличие лишних авианосцев будет уже не принципиальным.
    baudolino
  9. demiurg (валера) Сегодня, 07:53
    Мелко плаваем. Авианосцы, атомные крейсера... Давайте сразу о звезде смерти озадачимся. А о всякой пузатой мелочи, типа эсминцев, фрегатов и ДЭПЛ вспоминать не будем. Эта мелкотня появляется стоит только авианосец построить.
    demiurg
  10. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:21
    автор забыл упомянуть по дальневосточную верфь Звезда, которая уже сейчас на открытом стапеле может строить сразу 2 авианосца, а с 2020 года, в сухом доке - ещё 2 авианосца. Думаю как раз с 2020 по 2025 год Россия получит уже спущенные на воду, в достройку 2 авианосца.
    Romario_Argo
  11. Snakebyte Сегодня, 09:11
    Потенциально, есть же завод в Керчи, на котором строился атомный лихтеровоз "СевМорПуть". Правда каково состояние этого завода после 20 лет в составе Украины?
    Snakebyte
  12. костя1 (константин) Сегодня, 10:15
    "«Адмирал Кузнецов»: плохой или хороший?"-вопрос некорректно поставлен fellow -вопрос стоит так-наш недоавианосец-полное дерьмо или могли еще и хуже сделать? laughing
    костя1
  13. tchoni (Евгений) Сегодня, 10:24
    О чем вы, батенка автор, возмечтали? Какие авианосцы!? Дай Бог , с этими санкциями, достроить имеющинся корветы-фрегаты в нужном колличестве, да пару самоходных барж, УДК именуемых.
    tchoni
  14. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 10:30
    О господи опять эта тема crying Ну не нужны нам авики в среднесрочной перспективе. Нужны хорошие фрегаты и хотя бы парочку УДК
    Сумрачный стрелок
  15. StasRasputnii (Станислав Распутний) Сегодня, 10:43
    Очень глупое сравнение, нужно смотреть не на это, а на сам принцип применения авианосца в разных странах( доктрину), бессмысленно сравнивать наши авианосцы и авианосцы США, совершенно разные концепции. Недавно была статья про Кузнецова, там автор грамотно разобрал концепцию применения нашего авианосца, и для этого он прекрасно подходит. Вот статья https://topwar.ru/138971-o-roli-avianoscev-v-vmf-
    sssr.html
    StasRasputnii
  16. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:00
    Название статьи улыбнуло!)))
    Вспомнился один комик: ".. У меня пенсия маленькая, но хорошая! ")))
    Надо грамотно использовать и поддерживать в хорошем тех. состоянии то, что досталось нам в наследство.. И уметь ценить, что имеем.. Ибо сами, пока, ничего не построили, даже близко сопостовимого...
    Извечный вопрос: чем будем обеспечивать боевую устойчивость РПКСН???
    Сибирский цирюльник
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:40
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Извечный вопрос: чем будем обеспечивать боевую устойчивость РПКСН???

      Сейчас Вам объяснят, что никакую устойчивость обеспечивать не надо - пуск БРПЛ будем выполнять прямо от причала. smile
      Alexey RA
  17. Kars (Запорожье) Сегодня, 11:54
    Ответ прост-кузнецов не авианосец,а авианесущий крейсер.и этим все сказано.
    Kars
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