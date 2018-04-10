«Адмирал Кузнецов»: плохой или хороший?

USS Ronald Reagan

ТАВКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"

Транспортный С-2А садится на палубу USS Ronald Reagan

Схема, иллюстрирующая возможную дальность боевого похода ТАВКР "Адмирал Кузнецов". Красные круги: базы Северного и Тихоокеанского флотов. Красные линии — операционный радиус 1900 миль. Синие линии — операционный радиус 4200 миль

Китайский авианосец проекта 001А на верфи в Даляне

Совсем недавно начался очередной приступ дискуссии по поводу того, хороший или плохой авианосец – ТАВКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Кто-то считает, что авианосец плохой, кто-то считает, что весьма хороший. Из интересного стоит назвать предложение Юрия Селиванова построить 2-3 авианосца такого типа в Китае, коль скоро ВМФ Китая обзавелся однотипным кораблем («Ляонин», бывший «Варяг», проект 1143.6, предпоследний авианосец, заложенный в СССР), и сейчас строит второй корабль того же типа. Правда, название его настолько неблагозвучное для русского слуха, что лучше его назвать авианосец проекта 001А.К предложению строить авианосцы в Китае мы еще вернемся, а пока же рассмотрим, плохой этот авианосец или хороший.Как сравнить между собой авианосцы? Первый критерий, который наиболее часто используется: количество самолетов и вертолетов.С этой точки зрения у американских авианосцев типа «Nimitz» (в строю все 10 кораблей этого типа) ощутимое преимущество: до 90 самолетов и вертолетов на борту. ТАВКР «Адмирал Кузнецов» по проекту должен был нести 50 самолетов и вертолетов, но фактически имеет 30 самолетов: 14 Су-33 и 14 МиГ-29К/КУБ. Относительная малочисленность авиационной группы ТАВКР «Адмирал Кузнецов» была связана не сколько с возможностями самого корабля, сколько с возможностью промышленности обеспечить производство нужного количества самолетов.Но дело совсем не в этом, и даже не в количестве самолетов как таковых, а в том, что авиационная группа американского авианосца типа «Nimitz» включает в себя разнообразные самолеты, не только боевые, но и обеспечивающие.К примеру, в 2009-2010 годах на USS Nimitz (CVN-68) базировалось 11-е авианосное авиакрыло (CVW-11) в составе восьми эскадрилий:97-я истребительно-ударная эскадрилья (VFA-97) – 12 F/A-18C(N)86-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-86) – 10 F/A-18C(N)41-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-41) – 12 F/A-18F14-я ударно-истребительная эскадрилья (VFA-14) – 12 F/A-18EИтого, 46 самолетов, способных вести воздушный бой и наносить удары по земле. Но это еще не все. В составе этого же авиакрыла были и такие эскадрильи:135-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы (VAQ-135) – 4 EA-6B117-я эскадрилья раннего предупреждения (VAW-117) – 4 E-2C 2000 NP6-я вертолетная противолодочная эскадрилья (HS-6) – 7 HH-60S40-я эскадрилья логистической поддержки флота (VRC-40) – 2 C-2A.Все самолеты в этих эскадрильях, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-2С и транспортный самолет С-2А, могут садиться на авианосцы и взлетать с них. Они, кстати, однотипные, только один из них несет радар, а второй имеет грузовой отсек на 9,3 тонны полезного груза. Дальность полета 2700 км.Так что американское авиакрыло в смысле парка самолетов представляет собой вполне самостоятельное соединение, способное подавить связь и радары противника средствами РЭБ, обеспечить дальнее радиолокационное обнаружение целей, а также подвезти дополнительное снабжение с береговых баз, если очень требуется. Да, у американских авианосцев есть принципиальная возможность быстро доставить на борт, к примеру, боеприпасы или запчасти для ремонта поврежденных самолетов.На ТАВКР «Адмирал Кузнецов» ничего подобного нет и похоже, не планировалось. Радиолокационное наблюдение и борьба с подводными лодками возлагалась на вертолеты К-27, а транспортных самолетов, способных сесть на палубу, не было совсем.Из этого следует, что американский авианосец со своим авиакрылом может при необходимости вести воздушные операции самостоятельно (хотя, конечно, без поддержки его не оставят), а российский авианосец без участия сухопутных самолетов ДРЛО и РЭБ, слеп, глух и вообще мало на что годен. Разница не просто количественная, а качественная.Да, мне безусловно известно о дополнительном оборудовании и подвесных контейнерах с радаром, однако, для замены полноценного самолета ДРЛО потребуется выделить три самолета Су-33, что ощутимо скажется на боевых возможностях авиационной группы ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Это решение явно было вынужденным и призванным дать авиагруппе хоть что-то для самостоятельных действий.Второй немаловажный вопрос в сравнении авианосцев – это автономность, время, которое корабль может провести в боевом походе без захода на базу.Автономность ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — 45 суток. Дальность плавания, в зависимости от скорости хода и расхода топлива, колеблется от 8,4 тысяч миль в наиболее экономичном режиме до 3,8 тысяч миль на скорости в 29 узлов. Операционный радиус авианосца составляет, таким образом от 1900 до 4200 морских миль от базы.Американский авианосец типа «Nimitz» имеет, по утверждениям Пентагона неограниченный запас хода в силу того, что атомная силовая установка имеет огромную по времени кампанию. Новейший авианосец USS Gerald R. Ford, недавно введенный в строй, вообще имеет срок кампании атомных реакторов в 50 лет. Верить этому безоговорочно, конечно, нельзя. И у атомных авианосцев есть срок автономности, ограниченный запасами для экипажа, проведением различных работ, требующих стоянки в базе, и так далее. Но эта автономность намного больше, чем у ТАВКР «Адмирал Кузнецов».Второй момент, наличие сети военно-морских баз по всему миру избавляет американцев от необходимости гонять свои атомные авианосцы в дальние походы на предел автономности. Если возникает необходимость, то они просто перегоняют свой авианосец в базу, поближе к району, где надо побряцать оружием. Там они имеют возможность подготовиться к выходу в море, который может оказаться боевым походом. Например, во время корейских обострений, авианосцы USS Carl Vinson (CVN-70) и USS Ronald Reagan (CVN-76) выходили из военно-морской базы Йокосука в Японии и патрулировали в Восточно-Китайском море. «Рональд Рейган» вообще имеет постоянную приписку к этой базе.В силу этих двух обстоятельств для американских авианосцев автономность практического значения не имеет. Они, как правило, действуют с ближайших к району операции баз, и могут в них зайти при необходимости.Из этого момента следует то, что авианосцы типа «Адмирал Кузнецов», «Ляонин» или «Викрамадитья» (они все советской постройки и спроектированы, исходя из схожей концепции) весьма неплохо подходят для обороны дальних подступов к побережью, к важнейшим портам или военно-морским базам в радиусе примерно 2000-2500 миль от своей базы. Они могут захватить господство в отдельно взятой морской акватории (например, в Черном море) или могут создавать локальное превосходство в воздухе прибрежных операциях. Для обороны своего побережья – пойдет.Но для захвата стратегического господства на море, в масштабах всего Мирового океана, они явно не годятся. Стратегическое господство остается за американцами, пока у нас не придумано нечто, чем можно было бы ответить.Поскольку у наших «заклятых партнеров» авианосцев много и они, в случае необходимости, могут собрать целое авианосное соединение из 3-4 авианосцев с ордерами и навалиться на какой-нибудь наш отдельно взятый флот, то новые авианосцы нам, конечно, тоже нужны. Одного-единственного ТАВКР «Адмирал Кузнецов» — недостаточно.Сколько нам было бы достаточно для обороны? Думается, что так: два на Северном флоте, два на Тихоокеанском, один на Черноморском флоте, и еще пару для действий в открытом море (возможно, с изменениями в проекте в сторону увеличения автономности). Итого – семь авианосцев и 350 самолетов (по 50 самолетов на корабль). С учетом других кораблей флотов, сухопутной авиации и других сил, на каждом флоте получится довольно мощный авианесущий кулак, встреча с которым будет означать серьезный бой.Но семь авианосцев мы сами не построим по причинам отсутствия подходящих верфей. Черноморский морской завод в Николаеве, который и построил все корабли проекта 1143, остался на Украине и, судя по всему, скоро прекратит свое существование. Единственный стапель подходящих размеров есть только на Балтийском заводе (стапель «А»). Но этот завод загружен заказами на строительство атомных ледоколов, и теперь на этом стапеле строится ледокол «Урал» проекта 22220.В этих условиях остается надеяться только на китайские верфи, в частности на то, что у компании «Чжунго чуаньбо чжунгун цзитуань», которая строит авианосец проекта 002А в Даляне, есть еще верфи и стапеля, на которых можно развернуть строительство корпусов авианосцев. Если были бы построены корпуса, то достроить их можно на многих российских судостроительных заводах.Правда, и в Китае авианосец проекта 002А строился на стапеле с 2015 года и был спущен на воду в апреле 2017 года. При средних сроках около двух лет на корпус мы сможем получить все семь корпусов не ранее, чем через 14 лет с момента начала строительства (возможно, через 8-10, если будет задействована еще одна верфь), а боеготовые авианосцы будут не ранее 2040 года или даже позже. Строительство авианосцев – дело долгое. Даже у американцев первый авианосец типа «Nimitz» был заложен в июне 1968 года, а введен в строй в мае 1975 года, тогда как последний заложен в сентябре 2003 года и введен в строй в январе 2009 года. На строительство всей серии потребовался 41 год!Так что на авианосцы потребуется еще лет двадцать как минимум, и самое главное, чтобы за это время не случилось ничего, что сделало бы их бесполезными и ненужными, как последний советский авианосец «Ульяновск».