12:19 10 апреля

Военное кинообозрение. Фильм «Рубеж»: хотели как лучше, но не в кризис же!

Месяц собирался с духом, чтобы написать свое мнение об увиденном. Не то чтобы слова не подбирались, со словами как раз все нормально. Все те же, кстати.



Так как не приведи господи порекомендовать этот фильм к просмотру, да еще не быть уличенным в рекламе, вот теперь, после окончания демонстрации, можно и поговорить.


Что в первую очередь показал этот фильм?

«Рубеж» показал кризис. Все тот же продолжающий бушевать кризис сценаристов и режиссеров, не способных к сотворению Фильмов. Так что ничего нового.

Идея фильма неплоха. Идея в том, чтобы показать войну (ладно, попытаться показать войну еще раз) и хоть как-то напомнить, что чтить ее надо не только 9 Мая.

Пожалуй, на этом все хорошее заканчивается. А, нет, пожалуй, еще одна положительная компонента есть. Стоимость. Всего 300 миллионов рублей.

Что не понравилось. Сюжет. Он не то чтобы скомканный, скорее, нелогичный и недоделанный. Понятно, что Шевцов хотел повторить «Мы из будущего», как один наш режиссер теперь снимает в разных ипостасях фильм про роту солдат.

Не вышло.

Вообще, после просмотра у меня был только один вопрос: дорогие мои, вы вообще что снять-то хотели?

«Мы из будущего-3»? Нет, там погружения такого нет в прошлое. «28 панфиловцев» передрать? Тоже не похоже. Нет-нет, слава богу, не «Цитадель» и не «Сталинград»! В принципе – уже плюс огромный.

Вот я «28 панфиловцев» в свое время нахваливал, хотя многие фильм покритиковывали. Дескать, не хватало эмоций, фабула прямая, как лом и вообще, просто показан один момент «из жизни».

Простите, в «Горячем снеге» тоже один момент показали. Тут вопрос – как…

Эмоции… Я в «Рубеже» эмоций вообще как-то не увидел особо. Сюжет не хромающий, а с простреленными ногами увидел, а вот эмоций…

Если честно, преследовало ощущение некоей «заказухи». У нас много чего такого снимается. Раньше с доярками и механизаторами, теперь с бизнесменами и президентами. Суть не важна, важен подход.

Подход здесь ощущается. Надо было снять фильм на заданную тему. Высокоморальную и духовную.

А вот не получается, хоть ты их прикладом бей! Переснять – это можно. «Экипаж» там или «Звезда» как пример. По реально существующим событиям накалякать – можем! «Салют-7», «Движение вверх». И даже наврать не более половины.

А вот на «Рубеже» становится понятно, что придумать/написать/создать самим – это уже никак. И заметно, что ни автор сценария, ни режиссер не верят в то, что снимают. Вот Михалков в «Цитадели» верил, что все так и было. И потому его ненаучно но фантастический киношедевр выглядит убедительно. А здесь нет.

Может, потому что я в жизни таких вот «Шуровых» валом встречал, а чтобы проникшихся – нет? И в первую очередь сам не верю в то, что такое может быть?

Идея фильма ведь проста, как винтовка Мосина. И просто обязана быть такой же пробивной в мозг и убойной. Показать и доказать, что нужно помнить своих предков, воевавших на той войне. Гордиться ими, и не только на День Победы.

Да, елки-палки, я и так ими горжусь! И многие из нас гордятся! Откровенно, честно, убежденно. Нам такая жувачка не нужна. Фантасмагория с модным «попаданцем».

«Попаданцы» — это уже целое течение в фантастике есть, по то как из разных времен в другие попадают. Модное, да.

Не вспомню, где увидел/услышал, но человек здорово сказал: это фильм для Коли из Бундестага.

Но даже для Коли хреново отработано. Не на 300 миллионов. Коля, он немцев слезами поливает. Он как раз будущий Шуров – в меру тупой, в меру циник, в меру хам. И плевать ему на все, кроме цифр на счете в банке.

Не покидало ощущение того, что я сам попаданец в светлые советские времена. И смотрю нечто этакое, из своего детства. Снятое «по заказу» ЦК ВЛКСМ. И по башке мне в два молотка кукудямят: ты должен помнить, ты должен уважать, ты должен чтить, ты должен…

А чего я должен? Я и так уважаю, как могу и умею. А так как умею, то и могу, соответственно.

Либо уважать команду, лихо запилившую «кинцо про войну»? Ну, уважаю. Что не миллиард потратили. Правда, уважаю.

Но за работу уважать не хочется. Неинтересный фильмец вышел. Совершенно неинтересный. Когда в «Панфиловцах» с фланга пулемет по немцам начал работать, ползала дернулось и выдохнуло. Ибо – сыграно. А перед тем – придумано.

А здесь действительно — рубеж. И за этим рубежом – бездарные монологи главного героя, бездарно исполненные Прилучным. И выдыхаешь, когда он нудеть заканчивает.

Ну хоть на мажора похож, и то ладно.

Правда, тут стоит сказать еще пару слов на тему того, что это за фильм. В отличие от «Мы из будущего», это совершенно иное творение. Это фильм-наблюдение. Главный герой не участвует в событиях, он ничего не меняет, потому что просто не может ничего изменить, он наблюдатель. И может только сам измениться. Понять, принять, переосмыслить…

Как по мне, так абсолютно ГГ не поменялся. Как был ***, так и остался им же.

В общем, еще одна попытка, которая явственно говорит о пытках. Не муках творчества, в которых рождаются шедевры, а пытках при освоении средств и потугах сотворить хоть что-то из ничего.

Нет, так не выйдет. Ноль на что его не умножай, нолем останется. Тут надо верить в то, что снимаешь и пишешь.

Оставлю творение Шевцова и Тюрина без оценки. Нечего оценивать в этом фильме. Ничего такого, кроме хорошо подобранных кадров кинохроники. Очередная серость, к сожалению.

Так… Для домашнего просмотра, скачав из интернета. И без шансов на повторное использование.

Но если мерить убожеством типа «Сталинграда» — 0,5 будет. Жить, в принципе, можно. Смотреть тоже. Но светлых мыслей о перспективах в нашем кинематографе все это не навевает почему-то.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 05:18
    В окопе отглаженная гимностерка... Дальше можно не смотреть...
    Vard
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:34
      соль и пот на спинах в "Они сражались за Родину"-я не помню кто - но кто то из актеров говорил что они перед съемками выкопали всей группой актеров небольшой окоп - чтоб пот выступил и соль пошла по гимнастеркам,чтоб все по настоящему было...
      свой1970
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:48
      А фильм то о чем?
      Венд
  2. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:34
    Старые фильмы интересны потому, что писали, играли и контролировали их те, кто сам сидел в окопах в своё время... Современные актёры не смогут так передать чувства и эмоции, потому как запачкаться побоятся и ноготок сломать...
    Автору спасибо, фильм смотреть не буду...
    PS: На днях посмотрел начало какого то фильма, там наши спецы проворачивали операцию. Группа ночью "скрытно" крадется в кустах, при этом одеты в футболки с коротким рукавом, блестят потом под луной, главное намазаны черной краской, полосками на лице... Вот он уровень нашего фильма...
    raw174
  3. igordok (Игорь) Сегодня, 07:53
    Мне нравиться фантастические фильмы про путешествия во времени. Хотя от некоторых приходится. Но фильмы про "попаданцев" очень часто, не воспринимаю как фантастические фильмы. Мне нравятся фильмы где время перекликается. Понравился фильм "Невыученный урок 14/41"
    igordok
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:55
    А Президенту фильм понравился.. wink Смотрел.Фильм в общем то ни о чем. Из него новое поколение (те, кто плохо учился) может только понять, что была когда-то война. Какой-то особо игры актеров не видно. Война показана как набор спецэффектов. И больше ничего к сожалению... Окопы в каких-то голубых и розовых крошках. О какой связи поколений тут может идти речь? На каком-то примитивном уровне разве что. Первый раз человек задумался, что у него могли быть предки, которые воевали. В общем, так себе фильмец,третий сорт, еще не брак.
    parusnik
    1. mishastich Сегодня, 08:43
      Президенту и Викинг понравился.(или нам так сказали)
      mishastich
  5. _Vlad_ (Владимир) Сегодня, 08:15
    Статья набор слов. Кто нибудь его смотрел? Смысл в фильме есть, исполнение только подкачивает(но не везде), в некоторых моментах перекосы, но заметно ,что они специальные, для контраста.
    _Vlad_
  6. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:23
    кину (фильмом это назвать нельзя) неосилил. редкостная дрянь
    Skarpzd
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:57
    Цитата: Skarpzd
    кину (фильмом это назвать нельзя) неосилил. редкостная дрянь

    Как и большинство "новоделов". Всегда говорил,что нашему человеку вредна коммерческая составляющая.За идею мы творим шедевры-за "бабло",снимаем вот такое...
    konstantin68
  8. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 10:07
    Хорошо, что делают наши, российские фильмы. Есть ещё неинтересное и скучное. Но, самое главное что в них много искренности и русского духа. Главное, хорошее финансирование. Подбор актёров. И не обязательно знаменитых.
    Stalingradpobeda
  9. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:25
    Цитата: Stalingradpobeda
    Подбор актёров. И не обязательно знаменитых.

    ...и не обязательно ,умеющих играть,и не обязательно творческих и талантливых. Главное-это хорошее финансирование. am
    konstantin68
  10. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 10:29
    Ну "западных", "толерантных" кинематографистов уже не "переплюнуть". В последнем, смотренным мною "западном" фильме "про войну", "Дюнкерк", англичане и французы воюют против каких-то обезличенных "врагов", даже кресты заретушированы на самолетах-даже непонятно, что вообще происходит на экране-то-ли нашествие инопланетян, то-ли вылезли карлики-гномы из-под земли и пр. "Толерантное" кино- оно теперь, такое....
    Monster_Fat
  11. Старый Воин (Белов Николай Львович) Сегодня, 11:00
    Помнится, когда, в своё время, смотрел "Одиночное Плавание", зал буквально взорвался аплодисментами когда наши накрыли амеров крылатыми ракетами... Похоже просто заказ - не верю я, что у нас нет нормальных режиссёров. А если не появится Внятная Идеология, не будет и нормальных фильмов.
    Старый Воин
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 11:12
      Идеология официально запрещена "российской" "конституцией" ....
      Monster_Fat
  12. iouris (iouris) Сегодня, 12:19
    Фильмы Вам снимает Голливуд, основанный выходцами из России (не этой). Все кто может снимать фильмы здесь давно умерли.
    iouris
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