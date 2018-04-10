Как начиналась западная экспансия

520 лет назад, 1498 году, португальцы «открыли» Индию. Началась западноевропейская мировая экспансия. Она прикрывалась красивыми словами о «Великих географических открытиях», распространении христианства и «цивилизации». Но, по сути, европейцы выступали как хищники, насильники и грабители. А процветания западного мира основано на колонизации и паразитировании над всей планетой., разграблении других народов, племен, культур, стран и цивилизаций. В его исторической основе рабовладельческие общества Древнего Востока – Вавилон и Египет. Отсюда египетская толпо-элитарная модель-пирамида западного общества. На самом верху общества хозяева проекта, представители нескольких десятков семей-кланов, обладающих полным знанием, ниже местные «элиты» - «надсмотрщики» над народами, а основная масса людей для «избранных» - это стадо, «двуногие орудия».Эта модель была принята рабовладельческими полисами-государствами Древней Греции, а затем Римом. Оттуда её перенялИменно Рим стал концептуально-идеологическим и историческим центром западного проекта. Он оформил идею расширения «жизненного пространства». Рим стал хранителем памяти человечества, подменяя подлинную историю на исторический миф, выгодный хозяевам Запада. В этом мифе Западная Европа стала мировым центром «цивилизации» и «просвещения». Более же развитые восточные цивилизации – исламская, индийская и китайская, были оттеснены на «обочину» мировой истории. А древнейшую русскую цивилизацию, наследницу северной традиции Гипербореи и Великой Скифии, вообще постарались вычеркнуть из истории, постаравшись перенести начало её истории к моменту «крещения» или ещё лучше к основанию Москвы Юрием Долгоруким. При этом русскую государственность и цивилизацию, по западному мифу создали немцы-шведы (викинги) и христианские миссионеры.На первом этапе западная экспансия шла под католическими лозунгами, при прямом руководстве римских пап. Рим огнем и мечом «крестил» Северную и Центральную Европу. Часть народов была уничтожена, другие подчинены духовным и светским феодалам (паразитам), а через них Риму. В частности, почти полностью разрушили многотысячелетнюю кельтскую цивилизацию. Нынешняя культура Бретани, Уэльса, Шотландии и Ирландии – это жалкие остатки некогда древней и великой цивилизации. Схожим образом была починена германо-скандинавская общность. Германцы надолго стали орудием Рима и хозяев Запада в их «натиске на Восток», против Руси – русской цивилизации и суперэтноса русов (русских).Простые люди сейчас и не знают, что Берлин, Вена, Венеция-Венетия, Дрезден, Бранденбург, Росток, Лейпциг-Липицы и многие другие города и веси нынешней Европы были некогда основаны нашими прямыми предками русами-русскими. Что нынешнюю Германию, Данию, остров Рюген-Руян, Австрию, Северную Италию населяли славяно-русские племена. Жестокая и кровавая битва шла несколько столетий. Однако Рим, используя разделение и вражду славно-русских земель и союзов племен (особенно вражду ободричей-бодричей и лютичами-лютами), уничтожил «славянскую Атлантиду» в Центральной Европе. Часть славянорусов была истреблена, часть обращена в рабов, часть лишили своей знати, богов, языка, культуры и полностью ассимилирована. Многие нынешние австрийцы, немцы – это генетические потомки славян, наши братья, лишенные культурно-исторической памяти, «немцы-немые». Часть русов бежала на восток, в Пруссию, Литву, Белую Русь, Новгородскую землю. Рюрик (Сокол) со своим родом – это представитель этой волны. Ещё одна часть славян была подчинена западной матрице-проекту, обращена в католицизм, превращена в «таран» для дальнейшего наступлению на Восток. К примеру, это хорваты, ставшие орудием Ватикана на Балканах. Или западные поляне – поляки, которых сделали врагами их братьев русов-русских. Поляков, которые изначально имели практически один язык, веру и культуру с другими русами, сделали врагами оставшейся Руси – восточного ядра суперэтноса русов.Всё это элемент древней стратегии хозяев Запада – «разделяй, стравливай и властвуй». Польшу из столетия в столетия использовать в борьбе с Русью-Россией. Ничего не изменилось вплоть до наших дней. Славяне убивают славян на радость нашим историческим врагам. Только в эпоху сталинской империи Польша на короткий исторический период стала нашим другом. Однако для «перекодирования» западных полян-поляков необходимо больше времени. По этой же схеме хозяева Запада создали «Украину» и «украинский народ», вычленив «украинцев» из состава единого русского суперэтноса, превращая южных русов, малороссов-русских в заклятых врагом великороссов-русских.На Западе не говорят об этом, предпочитая создавать красивые сказки и мифы, ноОбщество, где немногие «избранные» правят массами «двуногих орудий», безвольными и превращенными в стадо людьми. Западные «хищники и чужие» изначально признают только силу и богатство. Кланы «избранных» за многие сотни лет добились феноменального процветания, беспощадно эксплуатируя подневольных людей. Нынешняя капиталистическая система, мир «демократии и свободы» - это лишь новые вывески глобальной невольничьей цивилизации. Все эти «демократии», начиная с «древнегреческих», стояли на разбоях и пиратстве, наркоторговле и работорговле, грабежах и убийствах, пытках и насилии и использовании самым нечеловеческим образом труда людей (истощение их жизненных сил уже к 30 годам).Последнее направлении в целенаправленной идиотизации человеческих масс – это цифровизация, когда людей превращают в придатки электронных приспособлений.Поэтому нынешние всхлипы российских чиновников и бизнесменов, что «нас обижают» и нарушают некие «правила» и основы «демократии», просто смешны. Западные хищники и паразиты уважают и боятся только сильных, умеющих себя защищать. Так, уважали и боялись империю Сталина, которая не играла по чужим правилам, а вела свою игру. Западные хищники везде используют стратегию «охотников», никогда в открытую не нападают на равных или более сильных. Но, напав на слабых, враждующих между собой, истребляют их (как огромные индейские племена в Америке), порабощают. Кланы паразитов богатеют и наливаются силой, убивая, грабя и порабощая. Не созиданием и умом, а тысячелетиями убийств, кровавого рабовладения, грабежей и насилия Запад обеспечил себе преимущество над другими странами, народами и цивилизациями. Огромный планетарный паразит высасывает кровь и все соки из планеты. И вырождается, разлагается, отравляя своими ядами всё вокруг – отсюда и планетарный биосферно-экологический кризис. Общество потребления, истребления и самоуничтожения убивает планету и человечество. Эволюция человека остановилась, более того началась инволюция, упрощение и деградация человека.Ничего не изменилось и в настоящее время. Достаточно посмотреть на судьбу уничтоженных и разграбленных «мировым сообществом» (паразитом) Ирака, Ливии и Сирии. Богатства этих стран разграблены или поставлены под контроль западных кланов – транснациональных корпораций и банков. Мировое культурно-историческое достояние всего человечества хищнически разграбляется и разрушается. Население отброшено в прошлое, стремительно дичает, возвращается во времена родоплеменных отношений. Вернулась откровенная работорговля. Процветают кланы местных хищников и паразитов, связанных с наркоторговлей, продажей оружия, работорговлей, распродажей культурно-исторических памятников, хищнической эксплуатацией людей.В средние же века главную роль в контроле над населением выполняла церковь. Она была хранителем знаний, обучала нужных ей людей. Представителей альтернативного знания сознательно истребляли («охота на ведьм»). Развитие науки полностью контролировали. Простое население учили покорности и смирению, держали в бедности, не давали возможности учиться, чтобы власть духовных и светских феодалов была «вечной». Учение Христа превратили в инструмент контроля и агрессии, направляя недовольство масс против «язычников», «еретиков», «мавров-сарацин».С самого начала, как только сложилась грабительская рабовладельческая цивилизация Запада, она ринулась на Восток. Это ныне рассказывают сказки о «миссионерах» и «просветителях». Западные орды шли на Восток с одной целью – уничтожить соперника, убить, ограбить, обратить людей в рабов. «Просвещенная» несла Руси смерть и рабство. Наши западники-либералы до сих пор тупо и слепо молятся Европе, видя в ней «свет просвещения». Однако хозяева Запада всегда воспринимали нас как врагов, как «жизненное пространство», которое необходимо захватить и «освоить». Хозяевам Запада не давали спокойно спасть наши пространства и богатства.ПоэтомуИ современным правителям России необходимо понять, что это многотысячелетнее противостояние будет, пока есть Русь-Россия. Хозяевам Запада без разницы, кто правит – великие князья, цари, генсеки или демократически избранные президенты. И какой в России режим – монархия, советы или либеральная демократия. На Россию смотрят как на «дикое поле» и «жизненное пространство», которое необходимо «освоить». Поэтому от Москвы будут требовать полного послушания, как от колониальной администрации (как в Киеве). Никакой суверенитет в этой модели невозможен. Единственный путь из нынешнего тупика – свой проект развития, отказ от безумного западного общества потребления и истребления, создание общество служения и созидания, самодержавие-автаркия с восстановлением производственного потенциала страны, воссоздание Великой России (с участием всех русских земель – Малой и Белой Руси, Приднестровья, Прибалтики). Жесткий отпор любым поползновениям на нашу землю и сферу влияния.Запад уничтожил и «освоил» западное ядро суперэтноса русов – славянорусские племена Центральной Европы. Такая же судьба ждала и восточное ядро – славянорусские союзы племен и земли Восточной Европы (восточных полян, кривичей, радимичей, вятичей, ильменских словен, дреговичей, древлян и т. д.). Кроме того, на юге наступал хищный Хазарский каганат, который также был создан на основе присваивающего хозяйства, паразитирования. Опасность на южном стратегическом направлении также исходила от Византии и Арабского халифата. Русь могла стать жертвой мировых хищников.Однако с помощью русского жречества, владеющего концептуальной властью, началось создание державы Сокола-Рюрика. Русские союзы племен и земли были объединены в империю Рюриковичей. Первый князья этой династии (Рюрик, Олег, Игорь и Святослав) действовали в интересах цивилизации и народа. Русь дала отпор внешним хищникам. Отбросили Византию. Святослав выгнал западных «миссионеров», пытающихся методом «культурного сотрудничества» (через религию) подчинить Русь Западу. Затем Святослав уничтожил хазарское «чудо-юдо» и нанес мощный удар по Восточно-Римской империи (Византии). Русь была спасена.Запад не может жить без захвата и разграбления чужих территорий. Без постоянного притока ресурсов, энергии и рабов западный мир полностью съест себя и разрушится. Поэтому Рим бросил западную бедноту (по сути, на смерть, чтобы уменьшить количество беспокойной человеческой массы) и «псов-рыцарей» освобождать Гроб Господень. Фактически западные захватчики захватывали новые земли и грабили богатые города Ближнего Востока. Но «крестовые походы», война с мусульманским Востоком завершилась неудачей. Западным хищникам дали отпор. В то время «сарацины» были представителями более развитой культуры (в частности, научили смердящих рыцарей мыться) и умели драться.Продолжение следует…