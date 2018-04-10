12:23 10 апреля

Как начиналась западная экспансия

Как начиналась западная экспансия 520 лет назад, 1498 году, португальцы «открыли» Индию. Началась западноевропейская мировая экспансия. Она прикрывалась красивыми словами о «Великих географических открытиях», распространении христианства и «цивилизации». Но, по сути, европейцы выступали как хищники, насильники и грабители. А процветания западного мира основано на колонизации и паразитировании над всей планетой.

Западный мир – это паразитарная хищная «цивилизация», благополучие хозяев которых основано на захвате чужих территорий, ресурсов и энергии, разграблении других народов, племен, культур, стран и цивилизаций. В его исторической основе рабовладельческие общества Древнего Востока – Вавилон и Египет. Отсюда египетская толпо-элитарная модель-пирамида западного общества. На самом верху общества хозяева проекта, представители нескольких десятков семей-кланов, обладающих полным знанием, ниже местные «элиты» - «надсмотрщики» над народами, а основная масса людей для «избранных» - это стадо, «двуногие орудия».

Эта модель была принята рабовладельческими полисами-государствами Древней Греции, а затем Римом. Оттуда её перенял первый «командный пункт» Запада – католический Рим. Именно Рим стал концептуально-идеологическим и историческим центром западного проекта. Он оформил идею расширения «жизненного пространства». Рим стал хранителем памяти человечества, подменяя подлинную историю на исторический миф, выгодный хозяевам Запада. В этом мифе Западная Европа стала мировым центром «цивилизации» и «просвещения». Более же развитые восточные цивилизации – исламская, индийская и китайская, были оттеснены на «обочину» мировой истории. А древнейшую русскую цивилизацию, наследницу северной традиции Гипербореи и Великой Скифии, вообще постарались вычеркнуть из истории, постаравшись перенести начало её истории к моменту «крещения» или ещё лучше к основанию Москвы Юрием Долгоруким. При этом русскую государственность и цивилизацию, по западному мифу создали немцы-шведы (викинги) и христианские миссионеры.


На первом этапе западная экспансия шла под католическими лозунгами, при прямом руководстве римских пап. Рим огнем и мечом «крестил» Северную и Центральную Европу. Часть народов была уничтожена, другие подчинены духовным и светским феодалам (паразитам), а через них Риму. В частности, почти полностью разрушили многотысячелетнюю кельтскую цивилизацию. Нынешняя культура Бретани, Уэльса, Шотландии и Ирландии – это жалкие остатки некогда древней и великой цивилизации. Схожим образом была починена германо-скандинавская общность. Германцы надолго стали орудием Рима и хозяев Запада в их «натиске на Восток», против Руси – русской цивилизации и суперэтноса русов (русских).

Рим за несколько столетий уничтожил западное ядро суперэтноса русов в Центральной Европе. Простые люди сейчас и не знают, что Берлин, Вена, Венеция-Венетия, Дрезден, Бранденбург, Росток, Лейпциг-Липицы и многие другие города и веси нынешней Европы были некогда основаны нашими прямыми предками русами-русскими. Что нынешнюю Германию, Данию, остров Рюген-Руян, Австрию, Северную Италию населяли славяно-русские племена. Жестокая и кровавая битва шла несколько столетий. Однако Рим, используя разделение и вражду славно-русских земель и союзов племен (особенно вражду ободричей-бодричей и лютичами-лютами), уничтожил «славянскую Атлантиду» в Центральной Европе. Часть славянорусов была истреблена, часть обращена в рабов, часть лишили своей знати, богов, языка, культуры и полностью ассимилирована. Многие нынешние австрийцы, немцы – это генетические потомки славян, наши братья, лишенные культурно-исторической памяти, «немцы-немые». Часть русов бежала на восток, в Пруссию, Литву, Белую Русь, Новгородскую землю. Рюрик (Сокол) со своим родом – это представитель этой волны. Ещё одна часть славян была подчинена западной матрице-проекту, обращена в католицизм, превращена в «таран» для дальнейшего наступлению на Восток. К примеру, это хорваты, ставшие орудием Ватикана на Балканах. Или западные поляне – поляки, которых сделали врагами их братьев русов-русских. Поляков, которые изначально имели практически один язык, веру и культуру с другими русами, сделали врагами оставшейся Руси – восточного ядра суперэтноса русов.

Всё это элемент древней стратегии хозяев Запада – «разделяй, стравливай и властвуй». Польшу из столетия в столетия использовать в борьбе с Русью-Россией. Ничего не изменилось вплоть до наших дней. Славяне убивают славян на радость нашим историческим врагам. Только в эпоху сталинской империи Польша на короткий исторический период стала нашим другом. Однако для «перекодирования» западных полян-поляков необходимо больше времени. По этой же схеме хозяева Запада создали «Украину» и «украинский народ», вычленив «украинцев» из состава единого русского суперэтноса, превращая южных русов, малороссов-русских в заклятых врагом великороссов-русских.

На Западе не говорят об этом, предпочитая создавать красивые сказки и мифы, но с древнейших времен в основе западной «элиты» - кланы рабовладельцев и работорговцев. Синтез этих кланов с Ближнего Востока и Западной Европы и создал западную цивилизацию. Поэтому «новый мировой порядок по-западному, проект «Новый Вавилон» и «Новый Рим» - это глобальная неорабовладельческая, кастовая цивилизация. Общество, где немногие «избранные» правят массами «двуногих орудий», безвольными и превращенными в стадо людьми. Западные «хищники и чужие» изначально признают только силу и богатство. Кланы «избранных» за многие сотни лет добились феноменального процветания, беспощадно эксплуатируя подневольных людей. Нынешняя капиталистическая система, мир «демократии и свободы» - это лишь новые вывески глобальной невольничьей цивилизации. Все эти «демократии», начиная с «древнегреческих», стояли на разбоях и пиратстве, наркоторговле и работорговле, грабежах и убийствах, пытках и насилии и использовании самым нечеловеческим образом труда людей (истощение их жизненных сил уже к 30 годам).

Основа западной цивилизации – это присваивающее, паразитарное хозяйство. «Демократия» по-западному – это власть паразитарных кланов-дегенератов, «избранных» над множеством людей, которые заняты производительным, созидательным трудом, чей труд и чьи плоды труда перераспределяются в пользу социальных паразитов. Таким образом, западная «демократия» - это самое жесточайшее рабовладельческое общество, где кучка сверхциничных паразитов господствует над «двуногими орудиями» - специально оглуплёнными массами. Последнее направлении в целенаправленной идиотизации человеческих масс – это цифровизация, когда людей превращают в придатки электронных приспособлений.

Поэтому нынешние всхлипы российских чиновников и бизнесменов, что «нас обижают» и нарушают некие «правила» и основы «демократии», просто смешны. Западные хищники и паразиты уважают и боятся только сильных, умеющих себя защищать. Так, уважали и боялись империю Сталина, которая не играла по чужим правилам, а вела свою игру. Западные хищники везде используют стратегию «охотников», никогда в открытую не нападают на равных или более сильных. Но, напав на слабых, враждующих между собой, истребляют их (как огромные индейские племена в Америке), порабощают. Кланы паразитов богатеют и наливаются силой, убивая, грабя и порабощая. Не созиданием и умом, а тысячелетиями убийств, кровавого рабовладения, грабежей и насилия Запад обеспечил себе преимущество над другими странами, народами и цивилизациями. Огромный планетарный паразит высасывает кровь и все соки из планеты. И вырождается, разлагается, отравляя своими ядами всё вокруг – отсюда и планетарный биосферно-экологический кризис. Общество потребления, истребления и самоуничтожения убивает планету и человечество. Эволюция человека остановилась, более того началась инволюция, упрощение и деградация человека.

Ничего не изменилось и в настоящее время. Достаточно посмотреть на судьбу уничтоженных и разграбленных «мировым сообществом» (паразитом) Ирака, Ливии и Сирии. Богатства этих стран разграблены или поставлены под контроль западных кланов – транснациональных корпораций и банков. Мировое культурно-историческое достояние всего человечества хищнически разграбляется и разрушается. Население отброшено в прошлое, стремительно дичает, возвращается во времена родоплеменных отношений. Вернулась откровенная работорговля. Процветают кланы местных хищников и паразитов, связанных с наркоторговлей, продажей оружия, работорговлей, распродажей культурно-исторических памятников, хищнической эксплуатацией людей.

В средние же века главную роль в контроле над населением выполняла церковь. Она была хранителем знаний, обучала нужных ей людей. Представителей альтернативного знания сознательно истребляли («охота на ведьм»). Развитие науки полностью контролировали. Простое население учили покорности и смирению, держали в бедности, не давали возможности учиться, чтобы власть духовных и светских феодалов была «вечной». Учение Христа превратили в инструмент контроля и агрессии, направляя недовольство масс против «язычников», «еретиков», «мавров-сарацин».

Неудавшийся прыжок западного зверя на Восток

С самого начала, как только сложилась грабительская рабовладельческая цивилизация Запада, она ринулась на Восток. Это ныне рассказывают сказки о «миссионерах» и «просветителях». Западные орды шли на Восток с одной целью – уничтожить соперника, убить, ограбить, обратить людей в рабов. «Просвещенная» несла Руси смерть и рабство. Наши западники-либералы до сих пор тупо и слепо молятся Европе, видя в ней «свет просвещения». Однако хозяева Запада всегда воспринимали нас как врагов, как «жизненное пространство», которое необходимо захватить и «освоить». Хозяевам Запада не давали спокойно спасть наши пространства и богатства.

Поэтому «натиск на Восток» никогда не прекращался. И современным правителям России необходимо понять, что это многотысячелетнее противостояние будет, пока есть Русь-Россия. Хозяевам Запада без разницы, кто правит – великие князья, цари, генсеки или демократически избранные президенты. И какой в России режим – монархия, советы или либеральная демократия. На Россию смотрят как на «дикое поле» и «жизненное пространство», которое необходимо «освоить». Поэтому от Москвы будут требовать полного послушания, как от колониальной администрации (как в Киеве). Никакой суверенитет в этой модели невозможен. Единственный путь из нынешнего тупика – свой проект развития, отказ от безумного западного общества потребления и истребления, создание общество служения и созидания, самодержавие-автаркия с восстановлением производственного потенциала страны, воссоздание Великой России (с участием всех русских земель – Малой и Белой Руси, Приднестровья, Прибалтики). Жесткий отпор любым поползновениям на нашу землю и сферу влияния.

Запад уничтожил и «освоил» западное ядро суперэтноса русов – славянорусские племена Центральной Европы. Такая же судьба ждала и восточное ядро – славянорусские союзы племен и земли Восточной Европы (восточных полян, кривичей, радимичей, вятичей, ильменских словен, дреговичей, древлян и т. д.). Кроме того, на юге наступал хищный Хазарский каганат, который также был создан на основе присваивающего хозяйства, паразитирования. Опасность на южном стратегическом направлении также исходила от Византии и Арабского халифата. Русь могла стать жертвой мировых хищников.

Однако с помощью русского жречества, владеющего концептуальной властью, началось создание державы Сокола-Рюрика. Русские союзы племен и земли были объединены в империю Рюриковичей. Первый князья этой династии (Рюрик, Олег, Игорь и Святослав) действовали в интересах цивилизации и народа. Русь дала отпор внешним хищникам. Отбросили Византию. Святослав выгнал западных «миссионеров», пытающихся методом «культурного сотрудничества» (через религию) подчинить Русь Западу. Затем Святослав уничтожил хазарское «чудо-юдо» и нанес мощный удар по Восточно-Римской империи (Византии). Русь была спасена.

Запад не может жить без захвата и разграбления чужих территорий. Без постоянного притока ресурсов, энергии и рабов западный мир полностью съест себя и разрушится. Поэтому Рим бросил западную бедноту (по сути, на смерть, чтобы уменьшить количество беспокойной человеческой массы) и «псов-рыцарей» освобождать Гроб Господень. Фактически западные захватчики захватывали новые земли и грабили богатые города Ближнего Востока. Но «крестовые походы», война с мусульманским Востоком завершилась неудачей. Западным хищникам дали отпор. В то время «сарацины» были представителями более развитой культуры (в частности, научили смердящих рыцарей мыться) и умели драться.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Комментарии 40

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  1. Vard Сегодня, 05:25
    Любопытно то что сейчас в Европе очередная попытка создать общество где эмигрантам отводится роль новых рабов... Только чего то не получается...
    Vard
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 05:46
      Так и помывает вбросить лозунг: "рабы не мы, мы не рабы"!
      А теперь по существу. Какое отношение данная статья имеет к рубрике - История. Максимум ее место в разделе - Мнения. Почему? Отвечаю. Когда в работе автора на бочку дегтя, ложка меда. То деготь - дегтем и останется.
      Формируя псевдоисторическую и антинаучную реальность, мешая лож и правду и отрезая взмахом пера хороших наших от плохих плохихне наших. Автор делает "медвежью услугу" нашему молодому поколению. Которое не обремененное особенностями ЕГЭ И ОГЭ за милую душу "хавает" простые и сладкие решения. Ведь еще один шаг и мы станем оспаривать у соседей "кто копал море" и "чей деда настоящий шумер"!
      Причем как "правда-матка" красиво подается - " нас подманули - нас подвели"!
      Печально однако........
      Котище
      1. 3x3zsave ( антон) Сегодня, 06:06
        Есть замечательный фильм Тима Бёртона "Марс атакует!", чем-то он мне сии опусы напоминает.
        3x3zsave
        1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:20
          Цитата: 3x3zsave
          Есть замечательный фильм Тима Бёртона "Марс атакует!", чем-то он мне сии опусы напоминает.

          В фильме, хоть не скрывали, что он фантастический! А тут....
          Котище
          1. 3x3zsave ( антон) Сегодня, 06:33
            Не столько фантастический, сколько - злая сатира над голливудскими штампами. Кстати, в этом и анологичность, автор гонит волну за волной, забывая что они неотличимы.
            3x3zsave
      2. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:50
        Цитата: Котище
        А теперь по существу. Какое отношение данная статья имеет к рубрике - История. Максимум ее место в разделе - Мнения. Почему? Отвечаю. Когда в работе автора на бочку дегтя, ложка меда. То деготь - дегтем и останется.
        Формируя псевдоисторическую и антинаучную реальность, мешая лож и правду и отрезая взмахом пера хороших наших от плохих плохихне наших. Автор делает "медвежью услугу" нашему молодому поколению. Которое не обремененное особенностями ЕГЭ И ОГЭ за милую душу "хавает" простые и сладкие решения. Ведь еще один шаг и мы станем оспаривать у соседей "кто копал море" и "чей деда настоящий шумер"!

        Я с вами совершенно согласен, эти новые неоязычники-долбославы, со своими теориями про древних русов, ничем не отличаются от поклонников древних укров. Все в статье перемешано в какой-то чудный компот
        Стирбьорн
      3. Бар1 (Тимур) Сегодня, 08:51
        Цитата: Котище
        Формируя псевдоисторическую и антинаучную реальность, мешая лож и правду и отрезая взмахом пера хороших наших от плохих плохихне наших. Автор делает "медвежью услугу" нашему молодому поколению. Которое не обремененное особенностями ЕГЭ И ОГЭ за милую душу "хавает" простые и сладкие решения. Ведь еще один шаг и мы станем оспаривать у соседей "кто копал море" и "чей деда настоящий шумер"!
        Причем как "правда-матка" красиво подается - " нас подманули - нас подвели"!
        Печально однако........


        однако тенденция,т.е. направления в развитии общественной исторической мысли изложено в статье Самсонова верно,приблизительно так оно и было,те кто сидит на голове руского народа не только эксплуатируют народ,но естественно и обрабатывают людей идеологически ,типа "евро-христианская цивилизация-это путь прогресса и процветания для всего человечества".Но если сегодняшние пропагандисты отмечают паразитическую и хищнеческую сущность европейской цивилизации,то спроецировать тоже самое вглубь веков т.е. исправить историю людям не позволяет современная историческая наука,потому что были написаны тысячи работ и томов и историки ,как люди дисциплинированные и трусливые не смеют поднять свой голос и ступить ни шагу в сторону попирая и здравый смысл, и научную этику,и имеющиеся факты в угоду существующей концепции.
        Печально вам? Скоро будет ещё печальней.
        Бар1
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 08:37
      такое впечатление ,что это я сам написал. Самсонов наконец то после тысячи публикаций всё таки пришёл к правильному пониманию истории.
      Если разговоры про татаромонгольскоеиго,или варяжское происхождение руских можно считать бесконечными, то применяя приём отталкиваясь не от прошлого,а от настоящего можно уже делать выводы.И эти выводы такие ,на примере происхождения "великих укров" можно говорить ,тоже самое было и со славянами германии,и с поляками ,и с Галицкой Русью,тут Самсонов чётко угадал вектор развития истории.Именно так и создавались народы и языки.
      Бар1
  2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:22
    Но, по сути, европейцы выступали как хищники, насильники и грабители.

    Это да. Но и между собой они вели себя так же.
    А в той же Индии бесчисленные раджи не вели себя так же? А в Ю Америке? А в Азии?
    Везде и всюду-одно и то же.
    Кто-то более успешно, кто-то менее.
    Сильные поглощали слабых, слабые других слабых.
    Единственое ислючение с оговорками-это Россия.
    Ольгович
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 08:34
      Хм это в чем же исключения позвольте узнать? Все то что творилось в Европе с успехом происходило и на Руси
      Nehist
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:34
        Цитата: Nehist
        Хм это в чем же исключения позвольте узнать?

        Народы сохранились и стали полноправными подданными .
        Аборигены Австралии ( полчти кничтоженные и ассимилированные) признаны гражданами только в 1967 г, то же с индейцами США.
        Ольгович
        1. Nehist (Александр) Сегодня, 10:04
          Хм полная ассимиляция произошла и с большинством славянских племен...
          Nehist
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:01
          Цитата: Ольгович
          Народы сохранились и стали полноправными подданными .

          Уверены? Как зауралье объясачивали в школах конечно не рассказывают, но информация в сети есть. Как брали в заложники главу рода и закрывали в холодную, пока род дань не соберёт, как карательные экспедиции направляли и вырезали стойбища не жалея женщин и детей... Сибирь и Дальний восток с древних времен были густозаселены, вот только сейчас большинства народностей уже не существует. И то что осталось сохранено советской властью, в начале 20 века малые народы были на грани вымирания.
          П. С: про черкесов можно ещё напомнить, но это окончательно испортит ваше восприятие мира.
          Дырокол
          1. Черкашин Иван Сегодня, 11:09
            А вот тут вы перегибаете палку. Откуда у вас информация о численности населения за Уралом и масштабов его уничтожения? На мой взгляд ваше утверждение о большой плотности населения Сибири и Дальнего Востока не выдерживает критики.Там жили охотники- собиратели и скотоводы, а эти формы хозяйствования, сами по себе не способствуют многолюдности.
            Ну а черкесы это отдельная тема, там не прослеживается желание покорить народ, чтобы потом его "доить". Тут скорее желание обезопасить себя от народа с набеговой экономикой в основе.
            Черкашин Иван
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:47
              Цитата: Черкашин Иван
              А вот тут вы перегибаете палку. Откуда у вас информация о численности населения за Уралом и масштабов его уничтожения? На мой взгляд ваше утверждение о большой плотности населения Сибири и Дальнего Востока не выдерживает критики.


              почему? Есть информация ,сохранились старые карты ,например эта карта уже 18в ,обратите внимание на Северную двину,какая плотность поселений,сейчас там столько посёлков нет ,ка было ещё в 18в

              Бар1
              1. Черкашин Иван Сегодня, 12:01
                да что же у вас за день такой, фейл за фейлом) Мы сейчас про Сибирь и Дальний Восток говорили? И только я хотел капитулировать перед вашим мощным интеллектом разрушителя "официальной истории", как заметил названия гидронимов "Белое море" "Онежское озеро". Это точно за Уралом? ))))
                Черкашин Иван
                1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:10
                  Цитата: Черкашин Иван
                  да что же у вас за день такой, фейл за фейлом) Мы сейчас про Сибирь и Дальний Восток говорили? И только я хотел капитулировать перед вашим мощным интеллектом разрушителя "официальной истории", как заметил названия гидронимов "Белое море" "Онежское озеро". Это точно за Уралом? ))))


                  а вам надо -точно за уралом? На сев.Двине сейчас тоже никто не живёт ,как и за уралом,плотность населения низка,но факт есть факт поселения на сев Двине исчезли.
                  Впрочем вот вам карта картографа Ремезова -Царство Гилатское-целое царство было ,куда оно пропало?

                  Бар1
                  1. Черкашин Иван Сегодня, 12:17
                    Безупречная логика. Да, мне нужна карта Дальнего Востока и Сибири. Вы путаете теплое с красным и еще хотите чтобы вашим словам кто то верил. И после этого у вас язык поворачивается настоящих историков критиковать?
                    А кроме картинок вы можете аргументированно спорить. Вот я написал про связь способа хозяйствования и плотности населения на этих территориях. Какую картинку покажете в опровержение?
                    Черкашин Иван
          2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 11:41
            Наша общая ошибка мешать не мешаемое, а если данное варево не смешивается, то начинаем придумывать удобоваримую причину и искать виноватого.
            Отвечу просто, все было куда-как сложней и куда-как не мрачно. Но и в розовых очках рассуждать о "прирощении государства Российского землями и людьми" смысла нет. Дам бесплатный совет - все было, именно было все, (ключевое слово все) и убоитесь штампов!
            Котище
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:00
              Цитата: Котище
              Отвечу просто, все было куда-как сложней и куда-как не мрачно


              ну если по вашему "не мрачно" уничтожение и изгнание СОТЕН ТЫСЯЧ староверов да ещё и инквизиция на Руси ,что всегда скрывалось властями,то на самом деле "не мрачно".
              Бар1
          3. Ольгович (Андрей) Сегодня, 12:17
            Цитата: Дырокол
            Уверены?

            Уверен.
            Цитата: Дырокол
            Как зауралье объясачивали в школах конечно не рассказывают, но информация в сети есть. Как брали в заложники главу рода и закрывали в холодную, пока род дань не соберёт, как карательные экспедиции направляли и вырезали стойбища не жалея женщин и детей...

            Все было, но никогда не было того, что в Америке и Австралии, народы сохранились и, главное, были такими же поддаными.
            Цитата: Дырокол
            Сибирь и Дальний восток с древних времен были густозаселены,

            belay fool lol
            Цитата: Дырокол
            И то что осталось сохранено советской властью, в начале 20 века малые народы были на грани вымирания.

            В начале 20 века ВЕЗДЕ начали сохранять народы-те же индейцы получили права.
            Цитата: Дырокол
            П. С: про черкесов можно ещё напомнить, но это окончательно испортит ваше восприятие мира.

            Не испортит. Что в них такого неизвестного? belay
            Ольгович
  3. Черкашин Иван Сегодня, 07:08
    Пассаж про пирамиду как модель общества понравился. А у других народов и государственных образований того времени видимо коммунизм процветал? Если автор перестанет насиловать историю своими представлениями о ней, то возможно поймет, что на том уровне развития человечества по другому (травоядно) никто себя не вел. Европейцы просто на краткое время вырвались вперед, вот и все.
    И конечно не обобщилось без геноцида "западного ядра суперэтноса русов". Автор и его защитники, если это "суперэтнос" супер русов которые по достижениям почти укров догнали, то почему они от всех отхватывают? Сирые и убогие они у вас получаются)
    Черкашин Иван
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:20
    Автора надо привлечь к уголовной ответственности, за насилие над мозгом... laughing
    parusnik
  5. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 07:33
    "Никогда такого не было.
    И вот опять" (с).

    Комментировать невозможно. Сам люблю винегрет. Но здесь, как в первом из "Полосатого рейса", явно несъедобные ингредиенты.
    Korsar4
  6. Nehist (Александр) Сегодня, 08:43
    Уважаемый Александр!!! Где Вы набрались такой ерунды? Смешали в кучу все что только возможно!!! Может быть хватит об исключительности Руси писать и говорить? Русь прошла весь тот же путь развития как и остальные страны мира и понятно что со своими перекосами в ту или иную сторону. Русь точно так же занималась набегами и экспансиями на соседей. И точно так же эксплуатировали покоренные племена и торговали рабами
    Nehist
    1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 08:52
      Цитата: Nehist
      . И точно так же эксплуатировали покоренные племена и торговали рабами


      неплохо ,а людей руские не ели по вашему?
      Бар1
      1. Черкашин Иван Сегодня, 09:40
        Зря иронизируете. во первых в описываемый период русский народ еще не сформировался. Во вторых ели наверное наши предки людей и далеко не в каменном веке, тут все зависит от обстоятельств, напоминаю про ребят из Уругвая, которые в 1972 году вполне себе ели людей. Думаете за 1000 лет нашей истории, голод не толкал людей на каннибализм? В третьих, на Руси торговали рабами, соответственно их кто то обращал в рабство и продавал, кто были эти злые и коварные инопланетяне? В феодальном обществе не было народов в нашем понимании, а уж тем более в племенном обществе. Что мешало лихим парням из одного славянского племени (или княжества) наловить девок у соседей и сдать их в скупку рабов? Ну и в четвертых, Наши предки действительно не могут "похвастаться" таким масштабом эксплуатации инородцев,но тут дело в возможностях, а не в том что они были белые и пушистые. Посмотрите как в дмонгольский период наши князья ураганили в прибалтикеи Шведции например.
        Черкашин Иван
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 09:55
          Цитата: Черкашин Иван
          Зря иронизируете. во первых в описываемый период русский народ еще не сформировался. Во вторых ели наверное наши предки людей и далеко не в каменном веке, тут все зависит от обстоятельств, напоминаю про ребят из Уругвая, которые в 1972 году вполне себе ели людей. Думаете за 1000 лет нашей истории, голод не толкал людей на каннибализм? В третьих, на Руси торговали рабами, соответственно их кто то обращал в рабство и продавал, кто были эти злые и коварные инопланетяне? В феодальном обществе не было народов в нашем понимании, а уж тем более в племенном обществе. Что мешало лихим парням из одного славянского племени (или княжества) наловить девок у соседей и сдать их в скупку рабов? Ну и в четвертых, Наши предки действительно не могут "похвастаться" таким масштабом эксплуатации инородцев,но тут дело в возможностях, а не в том что они были белые и пушистые. Посмотрите как в дмонгольский период наши князья ураганили в прибалтикеи Шведции например.


          вообще немного не по теме. Тема про столкновение социальных паразитов -"рима" и руской цивилизации,а у вас винегрет в голове от официальной истории.
          Бар1
          1. Nehist (Александр) Сегодня, 10:08
            На Руси были свои социальные паразиты и соответственно был конфликт с пришлыми социальными паразитами. Это аксиома.
            Nehist
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 10:27
              Цитата: Nehist
              На Руси были свои социальные паразиты и соответственно был конфликт с пришлыми социальными паразитами. Это аксиома.

              не обобщайте пожайлуста,надо разбирать каждый случай в отдельности.Какие у вас факты?
              Бар1
              1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:05
                Цитата: Бар1
                Какие у вас факты?

                Геноцид ногайцев на пример
                Дырокол
                1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:11
                  Цитата: Дырокол
                  Цитата: Бар1
                  Какие у вас факты?

                  Геноцид ногайцев на пример


                  геноцид ногайцев,польши,финляндии,завоевание средней азии,кавказа,уничтожение казацких орд-это уже проделки романовых ,которые и являются теми самыми -социальными паразитами про которых говорил Самсонов.С тех пор как Русь стала Россией т.е. с приходом на власть немцев,начиная с петра руское государство утратило самостоятельность и было встроено в эту самую -евро-христианскую цивилизацию.
                  Бар1
          2. Комментарий был удален.
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 10:49
              Цитата: Черкашин Иван
              Ох простите, ваш комментарий был настолько содержателен, что по нему было легко понять вашу позицию. Это мое упущение что из вашего зубоскаленья я сразу все не понял.
              Спасибо за "винегрет в голове", я не настолько добр. Абсолютно уверен, что у людей использует термин "официальная история", в голове совершенно другая субстанция, производимая ЖКТ в том числе и автором этой статьи.


              т.е реальных фактов подкрепить ваши слова у вас нет?
              Бар1
              1. Черкашин Иван Сегодня, 10:51
                А вы не пробовали вопросы задавать? Напрягитесь, сформулируйте пожалуйста, я видимо испорченный русский, в отличии от вашей секты не умею мысли читать.
                Черкашин Иван
                1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:19
                  Цитата: Черкашин Иван
                  А вы не пробовали вопросы задавать? Напрягитесь, сформулируйте пожалуйста, я видимо испорченный русский, в отличии от вашей секты не умею мысли читать.


                  вы как то выпадаете из разговора,сами же сказали ,что "на Руси были были социальные паразиты",я вас спросил вы кого имели ввиду? Уже второй раз.
                  Бар1
                  1. Черкашин Иван Сегодня, 11:25
                    У вас пальцы бегают по клаве быстрее мыслей? Рад за вашу мелкую моторику, но все же посмотрите кого вы цитируете и ского требуете ответа. В студию пожалуйста мой комментарий с "социальными паразитами".
                    Черкашин Иван
          3. Черкашин Иван Сегодня, 10:49
            Ох простите, ваш комментарий был настолько содержателен, что по нему было легко понять вашу позицию. Это мое упущение что из вашего зубоскаленья я сразу все не понял.
            Спасибо за "винегрет в голове", я не настолько добр. Абсолютно уверен, что у людей использует термин "официальная история", в голове совершенно другая субстанция, производимая ЖКТ в том числе и автором этой статьи.
            Черкашин Иван
  7. Cartalon (Михаил) Сегодня, 10:16
    Почему эти фантазии в разделе история?
    Cartalon
    1. Nehist (Александр) Сегодня, 10:18
      Видемо потому что это альтернативная история
      Nehist
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:05
      Потому что Самсонов...
      Дырокол
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