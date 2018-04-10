12:21 10 апреля

Пробный удар по Т4 «Эт-Тияс» и коронный вылет RC-135V. Небо Сирии перед большим хаосом



ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ «ФОКУС» ВРЕМЕННО ПОКИДАЕТ АЛЕППО

Ещё с момента начала проведения последней президентской избирательной кампании в России было ясно, что весенне-летний период 2018 года станет одним из финальных этапов в развязке непростой оперативно-тактической ситуации на донбасском театре военных действий (с вероятным распространением на остальные южные регионы Украины, уставшие от деструктивных действий нацистского киевского режима), а также на сирийском театре военных действий, где вся сложность картины приобретает уже стратегический характер в связи с вмешательством значительно большего количеств стран-участниц западной коалиции и главных игроков ближневосточного региона. Основные операционные направления, на которых штурмовые формирования ВСУ планируют перейти в наступление для навязывания своих условий с учётом внедрения натовских военнослужащих под видом миротворческого контингента ООН (мы уже примерно знаем).


Попытка сделать здесь какие-либо уточнённые прогнозы до начала очередного эскалационного витка является абсолютно неблагодарной работой, поскольку, несмотря на видимые направления удара, такая 4-летняя практика «предсказаний» каждый раз приводила к очередным «школьному», «новогоднему», «пасхальному», «хлебному» и другим бессмысленным «перемириям», в итоге унесшим гораздо больше жизней, чем в случае с заблаговременным выбиванием украинских войсковых подразделений с ближних подступов к Донецку, чего не было сделано в сентябре 2014 год.

Куда более отчётливо просматривается дальнейший ход событий в охваченной масштабными военными конфликтами Сирийской Арабской Республике. Ситуация с турецкой интервенцией в провинциях Идлиб и Алеппо на текущий момент временно «заморожена», о чём свидетельствует установившаяся на линии фронта близ Хадера, Абу-Духура и Тайбат эль-Имама и Джиср эш-Шугура оперативная тишина. Но её «разморозка» может иметь для Сирийской арабской армии крайне далеко идущие последствия, поскольку на момент затишья регулярные подразделения турецкой армии дополнительно прикрыли своих «прокси» из FSA и дружественные формирования «Тахрир аш-Шам» в «Идлибском гадюшнике» двумя дополнительными опорными / наблюдательными пунктами около деревени Зейтонах и города Мурак; также близ северо-восточного наблюдательного пункта Анадан турки разместили мостоукладчики и бронетехнику для возможности форсирования узкой речушки Куэйке и продолжения наступления на южные территории провинции Халеб. Все 9 опорных пунктов, оказывающих протекцию протурецким боевикам, в любой момент превратятся в мощные рубежи огневой поддержки. И это стоит хорошо помнить. В остальном же антиамериканские риторика и действия Анкары позволяют рассматривать Турецкую Республику в качестве какого-никакого, но всё же союзника России и Дамаска.

Только вот существенной пользы от данного партнёрства не просматривается даже в дальней перспективе, ведь сразу после возведения новых укрепрайонов американской и французской армий в районе Манбиджа, а также усиления северных окрестностей Синджара подразделениями иракской армии, Генеральный штаб ВС Турции вполне вполне ожидаемо пошёл на попятную, не желая открыто конфликтовать с партнёрами по НАТО. В итоге, вся сложность грядущего конфликта с силами западной коалиции была взвалена на плечи Сирийской Арабской Армии и новых проправительственных повстанческих отрядов «Народного сопротивления Восточного Региона». Последние, проникнув на оперативную глубину территории SDF, умудрились в течении одной недели нанести удары из миномётов и партизанских модификаций РСЗО по 93-й базе «Сирийских демократических сил» и ОВС коалиции, а также по американскому и французскому контингентам в укрепрайоне цементного завода «Лафарж».

Но не стоит обольщаться одиночными действиями антиамериканских сирийских ополченцев, ведь это детские шалости на фоне тех инструментов, которые западная коалиция сегодня подключает с целью лишения боеспособности ВС Сирии, а затем попытки навязывания свох правил «игры» в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор. Наступательная операция сирийской армии на FSA, «Ахрар аш-Шам» и «ан-Нусру» и «Фейлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте хоть и проходила в несколько длительных этапов, с окончательным вывозом на автобусах в Идлиб 13190 боевиков и членов их семей, всё равно не стала главным этапом в провокации прозападных группировок с использованием химического оружия. Очевидно, что изначально весь «химический потенциал», а также соответствующие специалисты и съёмочные группы «Белых касок» находились именно в Думе. Более того, операция САА в Думе стала наиболее подходящим для коалиции моментом совершения «химического casus belli» ещё по одной причине — в связи с необходимостью максимального затягивания времени для максимального наращивания наземных сил в районе Ат-Танфа, а также согласования планируемой операции с командованием израильских ВВС (Хель Хаавир).

ЧТО СТОИТ ЗА СТОЛЬ СКУДНЫМ РАКЕТНЫМ УДАРОМ ПО «ТИФОРУ» И ЧТО ИСКАЛ «РИВЕТ ДЖОЙНТ» У ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ ЛИВАНА?

В этом мы смогли убедиться ранним утром 9 апреля 2018 года, когда вскоре после очередных беспочвенных и сфабрикованных обвинений сирийских ВС в применении бомбы с зарином и угроз возможного нанесения ракетного удара со стороны Вашингтона, ключевая сирийская авиабаза Эт-Тияс («Тифор» или Т4) была подвергнута ракетно-авиационному удару со стороны ВВС Израиля. Изначально различные западные и ближневосточные источники подкинули нашим комментаторам массу фейков о количестве применяемых тактических ракет большой дальности: фигурировали цифры в 8, 20 и 28 ед., а также 5 и 8 сбитых ракетах. Позднее Министерство обороны России предоставило уточнённые данные о 8 тактических ракетах большой дальности, запущенных с подвесок двух тактических истребителей F-15I «Ra`am», оперирующих в воздушном пространстве соседнего Ливана. При этом, 5 ракет были перехвачены сирийскими средствами противовоздушной / противоракетной обороны на подлётном участке траектории и только 3 упали в окрестностях взлётно-посадочной полосы, что привело к гибели 14 военнослужащих, включая 3-х иранских советников. По всей видимости, в ударе действительно участвовали тактические крылатые ракеты типа «Delilah-AL» или «Popeye Turbo ALCM». В этих фактах прослеживается сразу несколько небезынтересных деталей.

Во-первых, удар по АвБ Т-4 Эт-Тияс в реальности не имеет ровно никакой тактической связи со сфабрикованным Западом и «Белыми касками» инцидентом с применением зарина и хлора сирийской армейской авиацией против боевиков в Думе, поскольку данный военный аэродром расположен в 150 км северо-восточнее и не используется вертолётной авиацией сирийской армии в данных целях. Очевидно, что главной целью удара было выяснение эффективности средств ПВО Сирии, а также Воздушно-космических сил России, прикрывающих данный аэродром подскока. Ведь после начала наступления проамериканских «прокси» и подразделений КМП США из Ат-Танфа, только Т4 сможет относительно безопасно использоваться для развёртывания ударных вертолётов Ка-52 и тактической авиации (более южные плацдармы, включая аэропорт Дамаска, будут в радиусе действия HIMARSов, развёрнутых у северных границ Израиля и Иордании).

Во-вторых, запущенные израильскими «Раамами» тактические ракеты использовались в качестве «наживок» для перехода на активный режим работы РЛС обнаружения (9С15М2 и 91Н6Е) и радаров наведения (9С32М, 92Н6Е), приданных зенитно-ракетным комплексам С-300В4 и С-400 «Триумф», которые могут быть развёрнуты в целевом районе. Также перед планируемым массированным ударом по САР Хель Хаавир и ВВС США интересуются всеми радиоизлучающими источниками в южных и центральных частях страны, а также в Тартусе и Латакии, на что указывает появление самолёта стратегической радиоэлектронной / радиотехнической разведки RC-135V «Rivet Joint», курсировавшего вчера в израильском воздушном пространстве близ Голанских высот и в нейтральном воздушном пространстве над Средиземным морем (в 50 км западнее воздушных границ Ливана).


Траектория «Ривет Джойнта» в момент радиоэлектронной / радиотехнической разведки средств тактической увязки и радиолокационных комплексов сирийских и российских средств ПВО в Дамаске, Хомсе, Тартусе и Латакии (9 апреля)


В-третьих, ВВС Израиля и Пентагон в очередной раз проверили время реакции сирийских подразделений РТР и оперативность передачи целеуказания средствам ПВО в ситуации со скрытной атакой из горной цепи Антиливан. Ранее подобные атаки заканчивалась полным уничтожением всех намеченных стратегически важных объектов САА; в этот раз аэродром получил минимальные повреждения, а уцелевшие крылатые ракеты упали в окрестностях полотна ВПП, что может говорить об эффективном использовании средств РЭБ и оптико-электронного противодействия. «Панцири», однозначно, отработали неплохо. Судя по информации, поступившей из Вашингтона и Тель-Авива вечером 9 апреля, где Трамп анонсировал 48-часовое принятие решения о нанесении удара по Сирии, а Израиль неожиданно «обзавёлся неопровержимыми доказательствами» разработки Дамаском химического оружия, до серьёзной развязки осталось очень мало времени.

Источники информации:
https://www.m24.ru/news/za-rubezhom/09042018/29861
http://rusjev.net/2014/11/22/kak-rabotaet-sistema-proryiva-pvo-protivnika-v-izrailskoy-armii/
http://rusvesna.su/news/1523308285
https://syria.liveuamap.com/
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 61

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  1. Vard Сегодня, 05:41
    Вполне возможно что убедившись что ПВО отработало в штатном режиме больше ни чего не последует... Это второй случай когда эффект от ракетного удара мизерный...
    Vard
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:07
      Цитата: Vard
      Вполне возможно что убедившись что ПВО отработало в штатном режиме больше ни чего не последует... Это второй случай когда эффект от ракетного удара мизерный...

      Ваша реакция напомнила реакцию детей, когда получив удар, более слабый ребенок, который боится ответить тем же, но яростно кричит: - "А мне не больно!!!". Наблюдал это не раз.
      Никто не помнит, кто то вроде грозился сбивать носители в случае удара? Очень скоро опять представится случай ответить по носителям. Как вы думаете, результат будет тот же?
      Stas157
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:12
        Никто не помнит, кто то вроде грозился сбивать носители в случае удара?
        Ещё раз внимательней просмотрите заявление наших военных.
        72jora72
      2. Sefevi Сегодня, 10:02
        "действия Анкары позволяют рассматривать Турецкую Республику в качестве какого-никакого, но всё же союзника России и Дамаска."
        Улыбнуло. Автору нужно детально ознакомится с реальным положением вещей. Анкара никогда не будет союзником Дамаска. В турецких СМИ Асада называют не иначе, как " Katil Esad"- то есть "убийца Асад", что кстати, недалеко от истины.
        Sefevi
        1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 10:57
          А кто в Сирии не убийца? Включая самих турков. Это война. Что касается СМИ, то они - крутятся, как флюгер. Прикажут - будут в вечной дружбе клясться. Несколько лет назад Кадаффи с дьяволом сравнивали, а теперь он в Ливии - святой, причем у всех сторон.
          meandr51
    2. kipod Сегодня, 07:18
      в этот раз аэродром получил минимальные повреждения, а уцелевшие крылатые ракеты упали в окрестностях полотна ВПП, что может говорить об эффективном использовании средств РЭБ и оптико-электронного противодействия


      как я понимаю фотографии обломков не заставят себя ждать... или как всегда заставят ?
      kipod
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 09:50
        Обидно, что бездарно постучали "золотыми молотками" по полянке вдоль бетонки?
        Мур
      2. meandr51 (Андрей) Сегодня, 10:59
        А вы прикажите!
        meandr51
      3. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:39
        Чего подпрыгиваем то, дружок?
        NordUral
      4. Циник (Владимир) Сегодня, 11:52
        Чересчур резкая смена риторики, совсем недавно позиция была: Прилетели и прилетели, знать не знаем, что и откудова...
        А тут только интерес, скока сбили и сбили ли?
        Получается с первым утверждением, о пусках с ваших носителей Вы согласны...
        Тут хош, не хош, вспоминается высказывание Остапа Ибрагимыча...
        Ни приведи Всевышний, но как бы в недалёком будущем нам не обсуждать количество ракет прорвавших ПВО ваших аэродромов.
        Циник
      5. stone Сегодня, 12:17
        Обломков то уже должны быть горы! wassat Уже сколько посбивали то lol Даманцев как всегда в своем репертуаре good
        stone
  2. jonht (Евгений) Сегодня, 05:46
    Началась игра на нервах, что ж будем смотреть.....
    Наверняка наше МО уже предприняло меры к купированию этой дыры в обороне ПВО (ливанскую границу), просто прикрытия аэродрома Панцирем С1 (или двумя) мало, как собственно и Панцирей С1 в Сирии....
    jonht
    1. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:49
      Цитата: jonht
      Началась игра на нервах, что ж будем смотреть.....
      Наверняка наше МО уже предприняло меры к купированию этой дыры в обороне ПВО (ливанскую границу), просто прикрытия аэродрома Панцирем С1 (или двумя) мало, как собственно и Панцирей С1 в Сирии....

      С евреями надо договориться. Нетоньяху, если припрет, то мухой летел в Москву, чтобы обсудить чувствительные для Израиля вопросы. Мне кажется, сейчас тот случай, когда Солнцеликому самому нужно снизойти до израильского руководства, пойти на уступки какие то наконец... Это конечно не решит проблемы с США, но нужно постараться отсечь по крайней мере сильного союзника.
      Stas157
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 07:13
        когда Солнцеликому самому нужно снизойти до израильского руководства, пойти на уступки какие то наконец...
        какие уступки,обрезание себе сделать?
        72jora72
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:21
          Цитата: 72jora72
          какие уступки,обрезание себе сделать?

          Нетаньяху ведь был сильно заинтересован, когда гонял в Москву просить о чем то. Видимо отказали, раз такие недружественные выпады от Израиля происходят. Все бы ничего, но страшен не столько сам Израиль, а его связка с США. Одновременно противостоять сразу двум сильным игрокам сложно. Лучше с кем то попробовать договориться, хотя бы на время.
          Stas157
      2. AKuzenka (Александр) Сегодня, 12:07
        Не выйдет с ними договориться. Как прикажет Израилю его хозяин, так он и сделает. Израиль может что то подписать с Россией, но выполнять не будет. Не он решает. А с его хозяином договариваться тоже бесполезно, не он же нанёс удары.
        AKuzenka
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:40
      Кабы так все просто, одним или двумя...
      NordUral
    3. Циник (Владимир) Сегодня, 11:56
      Цитата: jonht
      купированию этой дыры в обороне ПВО (ливанскую границу)

      Тут единственно договариваться с Ливаном о контроле его воздушного пространства и возможности уничтожения в ней угроз.
      Сомнительно...
      Циник
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:16
    Очевидно, что главной целью удара было выяснение эффективности средств ПВО Сирии, а также Воздушно-космических сил России, прикрывающих данный аэродром подскока.

    Этот и есть цель евреев, чтобы мерикатосы нанесли наиболее разрушительный удар со своих кораблей из Средиземки. Тем более мерикатосы направили ещё один эсминец к Сирии, в сопровождении судов обеспечения.
    a.s.zzz888
  4. avia12005 (Юрий) Сегодня, 07:10
    Надо срочно договариваться с Венесуэлой и размещать там российскую военную базу. У амеров должна болеть голова о своих границах, а не о чужих. А потом решать вопрос: мы уходим с Венесуэлы, а они -- с Украины и Сирии.
    avia12005
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:10
      Ну от размещения нашей военной базы в Венесуэле у США точно голова болеть не будет - в случае чего блокируют с моря и воздуха.
      Вадим237
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:00
        А ракеты с нее уже пойдут к целям. Перехватить их они не смогут.
        meandr51
    2. Sefevi Сегодня, 10:17
      и много просуществует ваша база на фоне ненавидимого всеми бездарного Мадуро?
      Sefevi
      1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:49
        Которого с вероятностью 90% переизберут на ближайших президентских выборах в Венесуэле. И армия за него. Никогда армейцам в Венесуэле не было так хорошо, как при Чавесе и Мадуро.
        Sergej1972
      2. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:01
        Не меньше самой Америки.
        meandr51
    3. omit (Олег) Сегодня, 10:40
      avia12005
      "мы уходим с Венесуэлы, а они -- с Украины и Сирии."

      Нет, не так. Вы уходите с Украины и Сирии, а мы вм даём конфету. tongue
      omit
  5. Shahno (Павел) Сегодня, 07:22

    Никто не знает это человечка... Это же он, один из ликвидироаанных на базе, один из организаторов провокации в результате которой был потерен ф 16.Слов у автора много и в чем то правильных. Минимальный ущерб?... Да да.
    Shahno
    1. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 08:14
      Провокации? Это когда Сирия "коварно напала на ваши самолёты, мирно бомбившие врага"?
      Никогда не думал, что эта фраза про фашистских стервятников станет реальностью в наши дни, да ещё применима к евреям - которые из жертв фашистов сами стали фашистами.
      Феникс_Львов
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 08:35
        Не нужно здесь эмоций. Подразделение этого полковника постоянно осуществляло проникновение бпла через границу. А вот полезная нагрузка у этих игрушек была, как бы помягче, не самая безопасная...
        Shahno
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:53
          Цитата: Shahno
          проникновение бпла через границу

          Вопрос - ваши БпЛА через границу летают?
          Ингвар 72
        2. Мур (Андрей) Сегодня, 10:02
          Цитата: Shahno
          Не нужно здесь эмоций

          Ваше традиционное фарисейство здесь тоже ни к чему. Понятно, природная хуцпа позволяет бить в спину - так гораздо безопаснее.
          Вопрос - насколько полно будет отоварен Израиль, когда там все сцепятся со всеми. Напомню про пару рейсов судёнышка со скромным именем "Яуза".
          Мур
        3. uhu189 (Максим) Сегодня, 10:20
          А можете поподробнее рассказать про полезную нагрузку?
          uhu189
          1. Мур (Андрей) Сегодня, 10:41
            Цитата: uhu189
            А можете поподробнее рассказать про полезную нагрузку?

            Кто же Вам это расскажет?... what
            А сама "Яуза" - специализированное транспортное судно ГУМО-12 (кто знает - хорошо), на ремонт которого недавно влупили около 4 млрд. руб.
            Что она туда возила? Уверен, что валенки и тулупы для суровой сирийской зимы. Ну и УАЗики для проведения парадов - как без них...
            Мур
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:43
      Вам с амерами что-то доказывать - пустое дело. Сбить израильский истребитель в воздушном пространстве Сирии для вас - провокация.
      NordUral
  6. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 07:34
    А " они" из кожи выпрыгивали,
    доказывали,что мы друзья.
    Да как были они нам недруги,с времён
    хазарского каганата.
    Так ими и остались.
    Крановщик Нахамкинсон
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:13
      Россия для Израиля друг, по этому мы не сбиваем их ракеты и самолёты.
      Вадим237
      1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:03
        Прихлопнем - так сразу весь.
        meandr51
      2. wellaut (олег) Сегодня, 11:16
        Неужели Израиль официально признал, что это они нанесли ракетный удар?
        Или наше ПВО-ПРО все израильские самолеты рассматривает по системе "свой-чужой" как родных?
        wellaut
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:44
          Вот-вот, как родных...
          NordUral
        2. Циник (Владимир) Сегодня, 12:01
          Цитата: wellaut
          наше ПВО-ПРО все израильские самолеты рассматривает

          Там всё рядом, видно кто откуда взлетел и куда сел.
          Только вот там не война, не каждый вылет боевой, угадай ...
          Циник
  7. usovo1 (Роман) Сегодня, 09:52
    Проверяли и ставили помехи в диапазонах работы наших РЛС. На 9 мая много войск будет отвлечено на парад, ы готовятся.
    usovo1
  8. Ольгович (Андрей) Сегодня, 10:15
    Тупое животное Трамп поймет только тогда, когда заплатит большую цену...
    Ольгович
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:47
      Не успеет, если заварится, то уже некому будет понимать. Потому как в обычной войне мы проиграем объединенному Западу, а в ядерной всем капут. Если только Кремль не сдрейфит и не сдаст нас со всеми потрохами. А там сейчас такая публика командует, что грустно и стыдно за страну.
      NordUral
  9. Глушь (Станислав) Сегодня, 10:16
    Всё понятно, просто осторожно потрогали за коленку. Если залепит по уху - значит ну его нафиг. Ну а если промолчит, или даже захихикает - можно нахальничать дальше и глубже.
    Глушь
  10. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:24
    Нельзя бросаться заявлениями и потом не выполнять! Я понимаю, выборы были, надо было подкормить ура патриотов. Но теперь наше МО в полной... Удар по базе был - был. Теоретически могли быть наши советники - могли, угроза была - была. А то что не погибли(в чем я сомневаюсь, но хотелось бы верить) это не имеет для имиджа никакого значения! Мы пошли на попятную. Съели. Это унижение в чистом виде, нас будут теперь унижать и унижать... МО Россию подставило, лучше бы они не делали заявлений, жду отставок! Меня другой вопрос интересует: похоже Асад нам не союзник. Если Путин знал о провокации, почему не были предприняты шаги по созданию доказательной базы заранее?? Пригласили независимых экспертов по хим оружию, съемка взлетов и бомбадировок, проверка аэрадромов и т.д. Чтоб были железные доказательства.. Я уже сомневаюсь в том, что Асад дествительно не применял хлор. Больше того, похоже он подставил нас. То есть никакого влияния мы на него не имеем. И что это за союзник? Он нашими руками расчищает Сирию без какого либо намека на взаимность. Когда все это закончится, нам пинок под зад дадут. Ох, не впервой же...
    Imobile
    1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:04
      Что, не впервой пинок из Сирии получать? Ври, да не завирайся.
      meandr51
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:50
      Это мы голодранцы,нам нечего терять, кроме остатков иллюзий и памяти о великом сталинском Союзе. А эти животные, что сейчас во власти в стране , когда-то нашей, у них одна забота, как сохранить наворованное. И ведь сохранят. Или сдав нас всех скопом, как тупых баранов, или остригут до мяса. восполняя потери.
      NordUral
    3. Циник (Владимир) Сегодня, 12:03
      Цитата: Imobile
      Нельзя бросаться заявлениями и потом не выполнять!

      Ещё ТУТ вам не объяснили, кто вы?
      Циник
  11. businessv (Вадим) Сегодня, 10:34
    Евгению спасибо за статью! При всём уважении, но неужели Вы и вправду считаете, что частотные характеристики наших комплексов неизвестны нашим "партнёрам"? Особенно, если получение этих данных являлось первостепенной задачей со времени анонсирования этих комплексов! Конспирологии, по мнению Якова Кедми никакой нет! Эксперт объясняет это наличием поставок Ираном оружия Хезболле. Также он говорит, что таких ударов уже сделано более 100 и они будут производиться в будущем, после подтверждения разведданных о месте расположения складов. Судя по потерям (иранские советники), эти утверждения косвенно подтверждены. Осведомлённость Кедми не вызывает сомнений, в отличие от многих других экспертов - он инсайдер в недалёком прошлом.
    businessv
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:51
      Частотные и прочие характеристики - не константа, их постоянно надо отслеживать.
      NordUral
  12. Totah155 (Alex) Сегодня, 10:52
    РЭБ и Панцири сработали на отлично
    Пять ракет сбили
    Три упали где-то на краю базы
    Все шикарно
    Откуда взялись 14 жмуров ? fellow
    Totah155
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:07
      Может, это... с РЭБом переборщили?
      Глушь
  13. wellaut (олег) Сегодня, 11:12
    Очередное исследование на ВО, призванное преподнести командование нашего МО, как опытнейших и выдержанных руководителей, все знающих, все контролирующих и не поддающихся на дешевые провокации.

    А по факту - российские военные на базе были, хорошо, что не погибли (правду все равно не скажут), а вся наша хваленая ПВО-ПРО в Сирии элементарно зассала дать залп по носителям.
    Проглотили до гланд. Ждите теперь на порядок больше подарков от "партнеров".
    Ах да, видимо наше МО совсем скоро выпустит по всем каналам новое, "последнее китайское предупреждение" о недопустимости и что ответ будет молниеносным и неотвратимым ...
    wellaut
    1. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:26
      Дали бы залп - померли бы все увы(((. Сильная сторона мериканцев и Израиля - умение прорывать ПВО и наносить массированные удары, технологию этого они оттачивали на практике большой кровью.
      Глушь
      1. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:54
        Так и когда по нам будут бить, уже по России, надо не сбивать, а тупо согласиться, что англосаксы умнее? Кто тогда Вьетнам отстоял?
        NordUral
        1. Глушь (Станислав) Сегодня, 12:00
          Я, применительно к Сирии так сказал, маленькая группировка, ограниченные возможности. Провокацию отразить можно, массированный удар - нет. 100-200 самолетов могут даже и не заметить, что там С-400 стояло.
          Глушь
    2. gendowar (Геннадий) Сегодня, 11:36
      wellaut (олег), вновь избранному не до этого, ждёт свою инаугурацию, - если дождётся!
      gendowar
    3. omit (Олег) Сегодня, 12:08
      wellaut
      "А по факту - российские военные на базе были"

      http://postskriptum.org/2018/04/10/t4-12/
      omit
    4. Циник (Владимир) Сегодня, 12:09
      Цитата: wellaut
      призванное преподнести командование нашего МО, как опытнейших и

      Угу, четырнадцать "200"-х это как раз это прекрасно характеризует...

      Блин, весна, очередное обострение у некоторых, что ли?
      Циник
  14. 100ik Сегодня, 12:04
    Цитата: businessv
    При всём уважении, но неужели Вы и вправду считаете, что частотные характеристики наших комплексов неизвестны нашим "партнёрам"?

    Из описания операции "Медведка 19" в долине Бекаа 1982 год:
    Операция подавления ЗРК (см. стр.253) началась серией разведывательных полетов БПЛА оснащенных ТВ-камерами. Как только один из них обнаруживал батарею ЗРК и передавал ее изображение наземному командованию, в воздух поднимались еще два БПЛА, один - в качестве ложной цели, имитирующей атакующий самолет, чтобы заставить батарею ЗРК включиться на излучение, и другой ЛА, оборудованный системой ДРТР (ESM) - для перехвата излучения РЛС ЗРК, его анализа и ретрансляции на борт самолетов E-2C и Boeing 707. Затем, полученная информация о параметрах излучения обрабатывались бортовыми компьютерами самолетов, чтобы выдать в реальном масштабе времени данные наведения противорадиолокационных ракет. После этого, один из этих самолетов отдавал приказ на пуск противорадиолокационной ракеты поверхность-поверхность израильского производства Zeev, если батарея ЗРК находилась в пределах 40-километровой дальности ее поражения, а если нет, то приказ отдавался оснащенному ракетой Shrike самолету F-4 Phantom.

    Иногда, сирийцы понимали, что противник использует БПЛА для перехвата излучения их РЛС и последующего пуска по ним противорадиолокационных ракет, и немедленно выключали свои РЛС, лишая ГСН израильских ракет электромагнитного луча самонаведения. В этом случае израильтяне поднимали в воздух БПЛА с лазерным целеуказателем и ударный самолет, вооруженный ракетами с лазерной ГСН AGM-65 Maverick. Сразу же после поражения РЛС, ослепшая батарея ЗРК атаковалась кассетными бомбами, которые уничтожали и ЗУР, и средства их транспортировки.    [b][/b]

    Тут нет вопроса зачем бомбили Т-4, вопрос в том нахрен евреям нужна ядерная война???
    100ik
  15. 100ik Сегодня, 12:09
    Цитата: 100ik
    Операция подавления ЗРК (см. стр.253)

    http://rubooks.org/pic/214/_24.jpg
    100ik
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