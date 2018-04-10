12:23 10 апреля
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По каким объектам в Сирии США готовят удары?

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон приступил к подготовке по нанесению ударов по сирийским правительственным силам. Причиной для нанесения ударов, таким образом, становится фейк о применении химического оружия в городе Дума – пригороде Дамаска. Напомним, что США обвинили в использовании бочковых бомб с хлором правительство САР и назначили ответственной за это применение Россию.

Несколько часов назад Дональд Трамп заявил, что готов к принятию «быстрого решения» после просмотра материалов о «страданиях женщин и детей», о «погибших мирных жителях» Думы.

Трамп:
Мы не оставим это без ответа, он будет мощным. Когда – не могу вам сказать. Не можем допускать таких зверств.



Сегодня стало известно, что очередная группа кораблей ВМС США выдвинулась к берегам Сирии. По последним сведениям, речь идёт о ракетном эсминце и кораблях сопровождения.

В Пентагоне заявили, что президент США выбирает из тех мер, которые были ему предложены.

По каким объектам в Сирии США будут наносить удары?



С большой долей вероятности (если удары наноситься будут), целями атак станут объекты, которые акцентировано не защищены современным (российским) «зонтом» ПВО-ПРО. Такими объектами могут оказаться части военной инфраструктуры Сирии на востоке и юге страны. Так, одним из сценариев военной агрессии США против САР может являться нанесение ударов по аэродромам в провинции Дамаск. Это военные объекты Мардж-Рухаил, где находятся эскадрильи МиГ-23 и аэродром Сайквал, на котором базируются эскадрильи МиГ-29.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 91

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 05:47
    Боже!!! Дай ума - нашим Лидерам! soldier
    Охотовед 2
    1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 05:48
      а тут не поймешь как реагировать, в вилку загнали.. промолчим - БВ увидит, что мы никто и перестанет считаться, Ударим в ответку - считай открытое противостояние.. в общем сложно сейчас нашим начальникам, Трамп идет ва-банк... имхо, достойным бы ответом было проверить нашу хваленую ПВО - закрыть все.. ну, и разбомбить места с их советниквам
      dik-nsk
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
      2. Vard Сегодня, 06:08
        Блеф... Чистой воды блеф... Плохо одно... Как всегда пострадают не причастные... Но это уже традиция у США... Бить по гражданским...
        Vard
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 09:12
          А может действительно, потопить какую-нибудь американскую лоханку? Хватит уже бояться того, что мы ядерная держава. Пора и слоном в посудной лавке побыть. Может на этом всё и закончится?
          Прокат
          1. Любер (Владимир) Сегодня, 10:56
            Израиль как-то потопил их разведчик "Либерти", и ничего живет и здравствует. Стратегический партнер.
            Любер
        2. armourer (Сергей) Сегодня, 09:55
          Блеф блефом, нервы потрепают, выждут, а потом могут удар нанести. Т. е. выжидание будет для потери бдительности
          armourer
      3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:31
        Раз Трамп идёт ва-банк, то просчитал ситуацию и готов на взаимный обмен ударами, с последующим разведением сил.
        ul_vitalii
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:35
          Раз Трамп идёт ва-банк, то просчитал ситуацию
          а вот тут не факт, в истории полно случаев.. думаю, скорее посчитал, что ответки не будет.. матрасы все больше походят на загнанного зверя - авторитет нужно подправлять, пан или пропал.. загнанный зверь опасен..
          dik-nsk
      4. Stas157 (Стас) Сегодня, 06:37
        Цитата: dik-nsk
        а тут не поймешь как реагировать, в вилку загнали.. промолчим - БВ увидит, что мы никто и перестанет считаться, Ударим в ответку - считай открытое противостояние.. в общем сложно сейчас нашим начальникам

        Я думаю, ответят со смехом и лёгким презрением, что дескать там российских военных не было, а пострадали всего лишь какие то боевые союзники, и что это нам совсем не интересно.
        Stas157
        1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:43
          Я думаю, ответят со смехом и лёгким презрением
          тогда это конкретная потеря лица.. ситуация банально-дворовая, здоровенный лоб пришел дать пинка твоему кенту помладше, и тут у тебя выбор - дать пинка в ответ или промолчать.. лучший вариант, конечно, встать на пути, заслонив друга предотвратить пинок, и здоровяк отступит.. но что-то подсказывает, что не отступит и пинка даст, ведь на него рядом толпа его гопоты сморит и ждет - промахнется ли Акела
          dik-nsk
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:10
            Цитата: dik-nsk
            тогда это конкретная потеря лица..

            И это после показа мультиков, о лазере, кинжале и гиперзвуке! Как же так? Эффект должен был быть совсем не такой! ... Срочно выпустить новую серию мультфильмов и показать их израильскому руководству!
            Stas157
            1. KondratKo Сегодня, 09:07
              Либеральный мем про "мультики" уже давно протух. Как надоело читать подобные посты,,, а вам не надоело таскать за собой эту дохлую собаку?
              Не трудитесь отвечать, ответа не будет, подобные изречения, даже комментировать, себя заставлять приходится, а уж дискутировать по этому поводу подавно нет желания...
              KondratKo
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:06
                Цитата: KondratKo
                Либеральный мем про "мультики" уже давно протух.

                Какой мем? Я о мультиках прямо имел ввиду. А вы о чем? Какая дохлая собака? Вы считаете, что все что было продемонстрировано в мультиках неправда??
                Цитата: KondratKo
                Не трудитесь отвечать, ответа не будет

                Уверен в этом!)) Вам же надо было не дискутировать, а совсем другое - набросить, и в кусты.
                Stas157
            2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:20
              Всё что показали, пока в единичных экземплярах.
              Вадим237
      5. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:50
        Цитата: dik-nsk
        в вилку загнали..

        Давно и продуктивно загоняют, уже как только в грязи не изваляли...
        На мой взгляд - отворачивать нам нельзя.... отвернешься от лобовой - добьют в спину..
        Dashout
      6. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:17
        Цитата: dik-nsk
        а тут не поймешь как реагировать, в вилку загнали

        Путин сказал ясно,-в случае удара ракетного по обьектам,где есть наши военные,ответим немедленно ударом по кораблям США.
        Сейчас идет игра на нервах...матрассы пытаются понять,способны ли мы не ограничится озабоченностью,после ракетного их удара,а сделать то,о чем говорил Путин.
        НЕКСУС
      7. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:18
        Цитата: dik-nsk
        а тут не поймешь как реагировать, в вилку загнали.. промолчим - БВ увидит, что мы никто и перестанет считаться, Ударим в ответку - считай открытое противостояние.. в общем сложно сейчас нашим начальникам, Трамп идет ва-банк... имхо, достойным бы ответом было проверить нашу хваленую ПВО - закрыть все.. ну, и разбомбить места с их советниквам

        Да уж...Ситуация как "Казнить нельзя помиловать" - всё зависит от того где запятую поставить. У нас вилка такая, что оставить без ответа атаку мы не можем в том случае, если под удар попадают наши военнослужащие, о чём и было заявлено американцам, что в свою очередь вводит из в соблазн нанести удар предварительно тщательно провентилировав намеченные цели на предмет наличия россиян. Хотя, в ситуации с Северноё Кореей США свою вилку себе в задницу и воткнули. Они тоже нагнали авианосцев, грозили ударом, но глядя на то что Ким не собирается уступать и готов пожертвовать всем что есть, по тихому отошли и применили свой излюбленный метод - санкции. Понятно, что дела в Сирии у них идут не так как бы им хотелось и Трампу надо что то продемонстрировать, дабы поднять дух американцев и заодно отвлечь от нарастающего долгового кризиса. Скорее всего удар нужен ради удара и цели будут не представляющие большого значения. В противном случае у него тоже вилка - можно потерять и корабли, а предупреждение было.
        Ныробский
      8. мерцание (Николай) Сегодня, 12:03
        dik-nsk (Дмитрий)
        тут не поймешь как реагировать, в вилку загнали.. промолчим - БВ увидит, что мы никто и перестанет считаться, Ударим в ответку - считай открытое противостояние.. в общем сложно сейчас нашим начальникам

        Это точно. Нам надо реагировать соразмерно - промолчать нельзя, переусердствовать тоже. Правда мы имеем одно преимущество: любой потопленный нами американский корабль лишает США мирового доминирования, со всеми вытекающими для меринов последствиями. По сути, массированный удар матрасников по Сирии дает нам право (в глазах мировой общественности) на ответный удар - а это не просто удар, а удар лишающий меринов мирового доминирования. Это право на золотой удар. Получается, ударом по Сирии мерины решают не столько нашу судьбу сколько свою, они отдают ее в наши руки.
        мерцание
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:57
      Войной попахивает , причем реально . Зверье собирается атаковать , и если этот удар будет то в большей степени по имиджу России .
      Spartanez300
      1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 06:07
        Удар уже нанесен, причем серьезный. Акции крупнейших компании России упали до 46%. Сам немного торгую ценными бумагами, но самое главное их по дешевке массово выкупают только китайцы, плакать или радоваться покажет время.
        бизнесмен
        1. saltickov. (Михаил) Сегодня, 06:21
          У нас есть такая поговорка ,кому война ,а кому мать родна.
          saltickov.
        2. jetfors_84 Сегодня, 09:45
          Акции спекулянты пусть засунут в одно место. Предприятия работают а это главное. А если понадобится то и без акций работать будут как в союзе.
          jetfors_84
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 06:17
        Войной попахивает , причем реально . Зверье собирается атаковать , и если этот удар будет то в большей степени по имиджу России .
        Война уже идет как минимум 4 года,просто наше руководство думало что пронесет------------------не пронесло.
        72jora72
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:15
      Надо учиться сбивать американские "топоры" и топить их корабли. Сейчас там "Донаольд Кук" явно напрашивается опуститься на дно у Тартуса. winked
      сибиралт
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:23
        Им не воевать на земле, поэтому удар, большей частью, нанесут по экономическим и социальнозначимым объектам, лишь бы побольше шума и приправят все это очередной "химией".
        ul_vitalii
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:27
          Цитата: ul_vitalii
          Им не воевать на земле, поэтому удар, большей частью, нанесут по экономическим и социальнозначимым объектам, лишь бы побольше шума и приправят все это очередной "химией".

          Как раз на земле будет кому воевать. После нанесения ударов по наиболее важным сирийским объектам и воинским формированиям в наступление пойдут бородачи, сохраненные и выпестованные на американских базах на востоке и юге, возможно иракские курды, также ни для кого не секрет об усилении Сил Спн Франции и Великобритании. Основная задача перехватить стратегическую инициативу у проасадовской коалиции с целью как минимум затянуть войну, постепенно затягивая удавку экономический санкций на нашей шее. Не исключен вариант одновременного наступления на Донбассе.
          Есть сведения, что объявлена внезапная проверка БГ частей Западного и Южного ВО ВС РФ.
          Явно не к добру все это, ибо МО официально не подтверждает и не опровергает.
          Аскет
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:23
          "Нанесут по экономическим и социальнозначимым объектам" Это каким, 80 % всей Сирийской инфраструктуры уже 5 лет лежит в руинах.
          Вадим237
  2. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 05:54
    И на 100% мерикатосы будут "кидать" ракеты по Сирии. А если под удары попадут и наши военнослужащие? Помнится был разговор нашего руководства, о возможном ответном ударе не только по ракетам, но по носителям нападавших.
    a.s.zzz888
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:57
      Ближайшие 48 часов покажут, есть ли у нашего военно-политического руководства яйца, или только длинные языки...
      Metallurg_2
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:09
        Цитата: Metallurg_2
        Ближайшие 48 часов покажут, есть ли у нашего военно-политического руководства яйца, или только длинные языки...

        Переведу вам же,ваше же на русский. Ближаишие 48 часов покажут,будете ли вы дальше сидеть за компом и писать про яйца или будете сидеть в подвале и молится.
        Вас сейчас поздравить с началом 3 мировой или подождать 48 часов?
        Александр романов
        1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:16
          Не будет никакой 3 мировой: не рискнут янки Вашингтоном и Нью-Йорком. Не рискнули же лезть, когда у них была ядрена бонба, а у нас еще не было.
          Но надо показать серьезность намерений.
          Metallurg_2
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:28
            Цитата: Metallurg_2
            Не будет никакой 3 мировой: не рискнут янки Вашингтоном и Нью-Йорком.

            Вы слишком привыкли наблюдать воину по телевизору,когда она очень далека от вас. Вы уверовали в то,что так будет всегда.Была 1 мировая,была и вторая. Будет и третья.Так устроено человечество.
            Александр романов
            1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:34
              Американцы, которые родились за последние 40 лет точно так же привыкли наблюдать войну по телеку, особенно такую войну, где американские ВВС сначала стирают с лица земли всю инфраструктуру, а потом начинается наземная операция.
              Думаю, что никто из американцев не готов услышать в новостях, что "101-я воздушно-десантная дивизия разгромлена в боях под Смоленском, ее остатки отправлены на переформирование"...
              Metallurg_2
        2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:24
          Цитата: Александр романов
          Вас сейчас поздравить с началом 3 мировой или подождать 48 часов?

          Трамп и его генералы,прекрасно понимают ,что есть большая разница,воевать с маджахедами,или скажем с югославами,или воевать с нами. А теперь задайте вопрос себе-Трамп -законченный и.д.и.о.т ,чтоб начинать войну с ядерным государством,которое в состоянии стереть США в принципе с карты мира?
          НЕКСУС
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:32
            Цитата: НЕКСУС
            Трамп и его генералы,прекрасно понимают

            Ты пишешь о Трампе,как об адекватном человеке. Хоть убей,ничего адекватного и разумного в его поведении не вижу.
            Цитата: НЕКСУС
            . А теперь задайте вопрос себе-Трамп -законченный и.д.и.о.т

            Да!!!
            Александр романов
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:38
              Цитата: Александр романов
              Ты пишешь о Трампе,как об адекватном человеке.

              Да,именно так...а иначе он бы не стал одним из богатейших людей Америки. А то что он бросается заявлениями,строчит в Твиттере,это все лишь антураж и не более того. Вспомните того же Рейгана ,к примеру...тот кадр высказывался в нашу сторону куда жеще,но это не значит,что он был невменяем.
              Цитата: Александр романов
              Да!!!

              Ошибаетесь. Он весьма умный человек и успешный бизнесмен,с огромным жизненным опытом. Недооценивать противника,чревато поражением.
              НЕКСУС
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:42
                Цитата: НЕКСУС
                Да,именно так...а иначе он бы не стал одним из богатейших людей Америки.

                Рвач,хапуга,бизнесмен,но не политик. В политике он полный кретин
                Цитата: НЕКСУС
                .тот кадр высказывался в нашу сторону куда жеще,но это не значит,что он был невменяем.

                В то время были правила дипломатии,которые сейчас уже не работают.И еще в США в 70х 80Х была прокладка ,между обществом и политиками.Эта прокладка называлась журналисты.Сегодня на западе эта прокладка сгнила.Ее просто купили
                Цитата: НЕКСУС
                Недооценивать противника,чревато поражением.

                Нисколько,говорю прямо,этот даун может начать воину и не почешится.
                Александр романов
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:52
                  Цитата: Александр романов
                  Рвач,хапуга,бизнесмен,но не политик. В политике он полный кретин

                  А простите,на кой набирается команда,советники,министры,открываются аналитические центры при спецслужбах и тд?Или вы всерьез полагаете,что Трам единолично принимает решения?
                  Цитата: Александр романов
                  Нисколько,говорю прямо,этот даун может начать воину и не почешится.

                  Трамп не самоубийца,равно и те,кто его поддерживает. А нагнетание истерии и напряженности будет и дальше,тк война идет не только по телевизору...уже идет война экономическая,дипломатическая, и информационная.
                  Анло-саксам мы враги и уже не менее 300 лет как.
                  НЕКСУС
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:03
                    Цитата: НЕКСУС
                    Или вы всерьез полагаете,что Трам единолично принимает решения?

                    Понабрал под себя,как и везде это делается.Общая политика США и ее цели были вчера из уст бабенции от США в ООН.
                    И если его аналитики убедят,что США Россию победит то.....
                    И потом,один раз это рыжий болван уже нанес удар
                    Александр романов
              2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:43
                Цитата: НЕКСУС
                Цитата: Александр романов
                Ты пишешь о Трампе,как об адекватном человеке.
                Да,именно так...а иначе он бы не стал одним из богатейших людей Америки

                Трамп "отыгрывает" претензии демократов, которым он - поперёк горла. Им, демократам, что называется "по-барабану", как закончится операция по упокоению Асада, т.к. при любом исходе Трамп будет подвержен критике.
                А на месте Трампа я б послал "бешеного пса" Мэттиса на передовую - "Ты предлагал - ты и выполняй. Но не сидя в бункере в Вашингтоне, а на борту эсминца, производящего ракетный удар".
                stalkerwalker
                1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:55
                  Цитата: stalkerwalker
                  А на месте Трампа я б послал "бешеного пса" Мэттиса на передовую - "Ты предлагал, ты и выполняй.

                  Там многих горлопанов надо бы на передовую,включая и стерву Хиллари ...дипломатические элиты в США измельчали до состояния базарных бабок у подъезда.
                  НЕКСУС
        3. нектоV (виктор) Сегодня, 10:27
          Санек что вы так испугались третьей мировой,идите и сдавайтесь на милость победителя.
          Война уже идет,может это и к лучшему,цивилизация запада настолько прогнила ,что без нее на земле может на небольшое время будет спокойнее.И еще вам так нравится эта цивилизация с ее бесконечными войнам ,геноцидом,насилием ?, тогда да ваш страх понятен.
          нектоV
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:34
            Цитата: нектоV
            Санек что вы так испугались третьей мировой,

            Во первых ,воины не боится ,только д у ра к.
            А во вторых
            Цитата: нектоV
            Война уже идет,

            Она пока идет по телевизору
            Цитата: нектоV
            .И еще вам так нравится эта цивилизация с ее бесконечными войнам ,геноцидом,насилием ?, тогда да ваш страх понятен.

            У вас слишком извращенное мышление.Я бы вам порекомендовал принять успокоительное и лечь в постель.
            Александр романов
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:56
    он будет мощным
    Трамп совсем с катушек съехал ! Он что, не понимает, что будет ответка....А там и до полномасштабного махача недалеко !
    Uncle Lee
    1. alexnmv5 (Александр) Сегодня, 06:00
      Он из за внутреннего противостояния как кролик идущий в пасть питона. Всё понимает. Сделать ничего не может.
      alexnmv5
    2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 06:11
      Цитата: Uncle Lee
      до полномасштабного махача недалеко !

      Российскую экономику рушат или новости не смотрим? Тут если китайцы вабанк пойдут тогда удар будет не критическим. Пора бы уже понять что экономически уничтожить легче и дешевле чем физически.
      бизнесмен
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:14
        Цитата: бизнесмен
        если китайцы вабанк пойдут

        А они пойдут ? У них свои меркантильные интересы.....
        Uncle Lee
        1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 06:22
          Цитата: Uncle Lee
          А они пойдут ?

          Это мы увидим в ближайший месяц, если падение индексов и котировок остановятся значит Китай в игре.
          бизнесмен
          1. фрезер (александр) Сегодня, 06:28
            Цитата: бизнесмен
            Цитата: Uncle Lee
            А они пойдут ?

            Это мы увидим в ближайший месяц, если падение индексов и котировок остановятся значит Китай в игре.

            А вот и не факт что из за Китая. Просто после большого падения всегда идёт небольшой отскок и корректировка. Смотреть надо через какое то время (месяц, полгода).
            фрезер
            1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 06:39
              Цитата: фрезер
              Просто после большого падения всегда идёт небольшой отскок и корректировка.

              Но сейчас рынок рушиться из за политического воздействия и бездарного руководства Наибуллиной которая впустила спекулянтов всех мастей, вот и результат.
              бизнесмен
              1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:58
                и бездарного руководства Наибуллиной

                Ну почему бездарного - она исправно управляет Центробанком, правда делает это не в государственных интересах. Вернее в государственных, только не того государства...
                Metallurg_2
            2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:49
              какой месяц-год? Уже завтра всё будет видно
              Hammerlock
      2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 07:18
        Цитата: бизнесмен
        Российскую экономику рушат или новости не смотрим?

        Смотрим новости , и чего ? Где она рушится ? Услышат про беднеющую дерипаску - всё , хана , хлеба-кинА не будет . Спекулянты пусть вешаются , а лично я как был при деле , так и продолжу , и пофиг мне пичальки вексельбергов .
        iliitchitch
      3. Eragon (Дмитрий) Сегодня, 08:43
        Цитата: бизнесмен
        Российскую экономику рушат или новости не смотрим?

        Если заокеанское решение о санкциях на несколько компаний рушат экономику, то это не экономика, а дерьмо. Тогда нечего пыжиться. А если несколько олигархов "подешевели" на 20 лярдов, то это, по большому счёту, их проблемы. Пусть дома реализуют никель, алюминий, титан...
        Eragon
    3. фрезер (александр) Сегодня, 06:15
      Цитата: Uncle Lee
      он будет мощным
      Трамп совсем с катушек съехал ! Он что, не понимает, что будет ответка....А там и до полномасштабного махача недалеко !

      А будет ли? Моё ИМХО, мы можем попробовать сбивать запущенные топоры используя пво и авиацию, но по носителями не вдарим 100%. Ну сами подумайте, все наше высшее руководство живёт очень кучеряво и терять эту хорошую жизнь они не хотят, а в случае полномаштабной войны все это пойдёт под хвост.
      И американцы и их союзники это понимают, да и доказывали мы это не раз. Вспомните хотя бы удар американцев по базе шайрат, когда наших предупредили за два часа. И что сделали наши? Собрали манатки и свалили.
      фрезер
      1. SOF (Александр) Сегодня, 06:53
        Цитата: фрезер
        не вдарим 100%

        ...а готовы съесть что-нибудь из своего гардероба???
        ...я понимаю, конечно, что в то время, когда другие будут, молится в ожидании атомного конца света, а может, в отчаянии, искать бомбоубежище или лишний противогаз, да и просто пытаться спасти своих детей, хотя бы от радиационного воздействия продуктов распада, КУШАТЬ свою шляпу будет неуместно.... но ... за словом, ведь, должно быть дело - вы же НА ЭТО НАМЕКАЕТЕ....
        SOF
        1. фрезер (александр) Сегодня, 07:33
          Цитата: SOF
          Цитата: фрезер
          не вдарим 100%

          ...а готовы съесть что-нибудь из своего гардероба???
          ...я понимаю, конечно, что в то время, когда другие будут, молится в ожидании атомного конца света, а может, в отчаянии, искать бомбоубежище или лишний противогаз, да и просто пытаться спасти своих детей, хотя бы от радиационного воздействия продуктов распада, КУШАТЬ свою шляпу будет неуместно.... но ... за словом, ведь, должно быть дело - вы же НА ЭТО НАМЕКАЕТЕ....

          Сами на свой вопрос же ответили. :)
          фрезер
          1. SOF (Александр) Сегодня, 07:40
            Цитата: фрезер
            Сами на свой вопрос же ответили. :)

            ...значит - съедите...
            ...ну что ж ... мужик сказал - мужик сделал...
            SOF
            1. фрезер (александр) Сегодня, 08:14
              Цитата: SOF
              Цитата: фрезер
              Сами на свой вопрос же ответили. :)

              ...значит - съедите...
              ...ну что ж ... мужик сказал - мужик сделал...

              Если амер пульнут топорами а мы в ответ вдарим по их эсминцам.... Но вы и сами же в это не верите., правда. wink
              Зы, ответка в стиле "уничтожили 100500 штабов игил с американскими инструкторами" - не канает.
              фрезер
    4. askort154 (Александр) Сегодня, 07:58
      Uncle Lee.....Трамп совсем с катушек съехал ! Он что, не понимает, что будет ответка....А там и до полномасштабного махача недалеко

      Трамп сугубо гражданское лицо, даже не служил в армии. Выросший в богатстве, капризный монстр, привык только повелевать и изгонять из окружения тех, кто с его мнением не согласен. Эму не 45 -55 лет, а 8-й десяток.Своё пожил, могу уйти, но совсем миром. Только одно может это сдержать - высший генералитет США, который по долгу профессии, знает итоги прямой войны с Россией.
      askort154
  5. kartalovkolya Сегодня, 05:57
    Ума то у ВВП палата,а вот как бы помощнички не нагадили и главное нужна ещё решимость! Ведь США,в лице Трампа распоясались дальше некуда; мало того,что влезли в Сирию без мандата ООН и без приглашения Сирии,так они опять навязывают свои бандитские правила и в наглую,даже не скрывая этого,оказывают помощь боевикам ИГИЛ и прочему бандитскому отребью! Пора остановить это безобразие раз и навсегда!
    kartalovkolya
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:41
      Полная боевая готовность, стратеги поднять в воздух, обозначить своё присутствие у берегов Америки, это отрезвляет.
      ul_vitalii
  6. zyzx (Костик) Сегодня, 06:02
    Тут после всех наших предупреждений не ответить мы не сможем.
    zyzx
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:09
      хочется верить, но ставки высоки , трамп еще тот блефун,видимо любитель покера, высший пилотаж это его переблефовать ,без единого выстрела,а как это закрутить наверняка думают те кому надо....
      Mimohod
  7. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 06:38
    Думаю стоит перегнать все оставшиеся рабочие самолеты ВВС САР в Хмеймим и посмотреть что будет. Ну а если что Кинжал в студию
    Сумрачный стрелок
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:46
    Типичный па-до-нок у власти в сша! Как я желаю, чтобы там Йелсстоун проснулся, хотя бы на половину своей мощности, или землятрясение 11 баллов прошло по разлому Сант -Андреас! !!
    Геркулесыч
  9. zulusuluz Сегодня, 06:47
    Может под шумок пару томагавков на базу в Ат-танфе "завернуть"?
    zulusuluz
  10. лысова (владимир) Сегодня, 06:51
    Напомнить упёртым о подлодках в Атлантике и Тихом океане. В ООН заявить, объект, выпустивший ракеты по Сирии - будет уничтожен, как агрессор. Ну и исполнить это, а ни как с последним инцидентом.
    лысова
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:52
    Ударить в ответ - однозначно... Эта угроза для амеров - решающая. Они не должны сомневаться в нашей решимости... Или скоро будем жить "за плинтусом"... Опят КНДР должен показать. Надувать щеки - это одно, а "зарубиться" всерьёз... Англосаксы не слишком к этому готовы...
    Горный стрелок
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:27
      КНДР уже сдался, Иран скоро накроют, а Россию на внешней арене пинают как хотят - главное держать удар, и этих ударов будет ещё не одна тысяча, со стороны запада.
      Вадим237
  12. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 07:37
    Блин! Да что же такое? Название статьи вообще не соответствует содержанию. Да и в комментах тоже особого единства по целям (физическим объектам) нет, даже районы нанесения удара разнообразные.
    Алекс2048
  13. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 07:47
    лет через ~ 100, при 1-й каменной войне наши потомки будут называть этого демона - что поверг наш шарик в адский огонь - "Трам-тарамы"
    Romario_Argo
  14. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:12
    Цитата: Охотовед 2
    Боже!!! Дай ума - нашим Лидерам! soldier

    Наши - то лидеры с умом. Вот заокеанским не мешало бы немного добавить.
    Лена Петрова
  15. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:31
    Закрывать нашим ПВО полностью небо над Сирией, сбивать по максимуму все, что будет выпущено по объектам, самолетам ВКС не просто ни кого не впускать в воздушное пространство Сирии а по возможности патрулировать в небе над тем же Ливаном( евреям можно значит и нам не запрещено). И максимальная выдержка, это один из вариантов когда и лицо сохраним и супостату на одно место наступим.
    Hariton Laptev
    1. donavi49 Сегодня, 08:47
      Чтобы закрыть зонтиком Сирию - надо туда перевезти ПВО со всего западного ВО. То что есть прикрывает Тартус и Хмемим + ситуативно важные объекты.

      Кстати Тартус это база ВМС Сирии. Где базируются в том числе и сирийские относительно новые катера с С-703/802. С точки зрения этой - вполне могут отправить Рой топоров по Тартусу, подкинуть помех и смотреть. Если выгорит - то это эпический провал для РФ. То есть даже свой объект порушили. Если нет - то можно сказать, что там были живые катера Асада представляющие угрозу человечеству и пара ракет была направлена на их уничтожение, но злые русские сбили их.

      Патруль над Ливаном может наткнуться на НЛОшные ракеты из другого измерения. И кому ответку бросать?
      donavi49
  16. Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:40
    Если США нанесут удар - надо отвечать, бить по кораблям... Пропустим удар они так и будут давить до тех пор пока не станут бомбить уже Москву...
    Ratmir_Ryazan
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:34
      Для начало надо измотать и уничтожить всех существующих и потенциальных союзников России - США этим и занимаются. Сейчас это Сирия, завтра будет Иран, Белоруссия, Казахстан, затем за Китай примутся.
      Вадим237
  17. kaschey (vik) Сегодня, 08:44
    "США обвинили в использовании бочковых бомб с хлором правительство САР и назначили ответственной за это применение Россию."
    А как же борьба с ИГИЛ.
    Самое интересное, что остановить этот "цирк" можно только сила. Без применения ответных мер ситуация будет только усугубляться.
    kaschey
  18. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 09:00
    Вряд ли Трамп ударит. Возле берегов Кореи побыковал но не ударил. Знал,что ответка прилетит.
    jncnfdybr
    1. donavi49 Сегодня, 09:05
      Ударит. Тут вопрос в другом. Будет ли это одиночный удар по типу предыдущего. Или полноценная операция с целым рядом ударов, засылкой бабахов с поддержкой ВВС США и вылавливанием летающих сирийский бортов и их обстрелом.

      Ну то есть - что выберет Трамп - мягкое решение (одиночный удар), жесткое (полноценная операция).
      donavi49
  19. keeper03 (Александр) Сегодня, 09:08
    Первое, что нужно сделать - это прикрыть Дамаск зонтом ПВО (триумф+панцири), второе - поднять все самолёты в воздух с полным боекомплектом, дабы они не превратились в груду металлолома, третье - быть готовым нанести встречный мгновенный удар, как сирийцам, так и нашим !!! angry soldier
    keeper03
    1. donavi49 Сегодня, 09:16
      Дамаск большой. Надо свезти туда все Триумфы и Панцири, тогда Хмемим и Тартус будут отбиваться из рогаток.

      Опять же задача прикрытия Сирии - это свезти все ПВО с западного округа. С тем рельефом, с тем порушенным РЛ полем (да и до разрушения оно было так себе). Меньшим задачу не выполнить.

      Взлетать уже? Или подождать еще? Удар ведь может быть и завтра.
      donavi49
      1. Глушь (Станислав) Сегодня, 09:53
        Наверное, даже если свезти все ПВО, возникнет проблема с маневрированием этими силами. Техника должна иметь возможность сменить позицию (и не один раз). Даже нынешним средствам тесновато. Протащить по нынешней территории Сирии колонну пусковых на десяток километров....это сколько пехоты, брони и вертолётов нужно? (на сопровождение)
        Глушь
      2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 11:59
        Да ,взлетать ,от винта,в бой идут одни старики ,как не печально а янки с шакалами бить надо, готов бежать с ребенком в подвал только бы эту залужную и европейскую англосаксонскую дебилоидную расу выжечь...,простых людей конечно же жалко ,выжечь всех политиков -идиотов меряющихся пиписками и играющими миром ...
        Mimohod
  20. Волька Сегодня, 09:08
    каленым железом пахнет, не к добру это...
    Волька
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:35
      Готовь доспехи и щит.
      Вадим237
  21. fan5 Сегодня, 09:12
    Цивилизованные страны запада. Цивилизация варваров это тоже цивилизация?
    fan5
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 10:30
      Наша общая цивилизация на планете земля ,это тупик рано или поздно она себя уничтожит.
      нектоV
  22. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:19
    200 крылатых ракет по военным объектам Сирии точно запустить смогут.
    Вадим237
  23. 100502 (2203) Сегодня, 10:29
    Одно ясно ПВО в Сирии не сможет отразить массированный удар, вся надежда на наших военных.
    100502
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 10:50
      Если им военным отдадут приказ,в чем я сомневаюсь с такой нашей политикой.
      нектоV
  24. Victor19 (Victor ) Сегодня, 11:02
    Нельзя поддаваться на провокации. Сирия, конечно, важна, но не настолько для выживания России. В 1938 в Испании СССР тоже пришлось уйти, там фашисты победили. Ни в коем случае нельзя все ставить все на кон и отвечать американцам. Пускай нанесут удар, возможно что-то собьют Сирийские ПВО, вероятно штатовцы какие-то объекты повредят . Тем не менее, удары томагавками какого-то существенного перелома не внесут в борьбу сирийского народа против иностранных захватчиков. Надо понимать Сирия это не Ливия и не Ирак - у стран коалиции нет преимущества в воздухе, их самолеты не летают там, за исключением единичных случаев. Учитывая события годичной давности, удар даже 200 томагавков погоды там не сделает. Даже если собьют процентов 10-15%, а остальные попадут по целям.
    Victor19
  25. Комментарий был удален.
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