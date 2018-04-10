По каким объектам в Сирии США готовят удары?

Мы не оставим это без ответа, он будет мощным. Когда – не могу вам сказать. Не можем допускать таких зверств.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Пентагон приступил к подготовке по нанесению ударов по сирийским правительственным силам. Причиной для нанесения ударов, таким образом, становится фейк о применении химического оружия в городе Дума – пригороде Дамаска. Напомним, что США обвинили в использовании бочковых бомб с хлором правительство САР и назначили ответственной за это применение Россию.Несколько часов назад Дональд Трамп заявил, что готов к принятию «быстрого решения» после просмотра материалов о «страданиях женщин и детей», о «погибших мирных жителях» Думы.Трамп:Сегодня стало известно, что очередная группа кораблей ВМС США выдвинулась к берегам Сирии. По последним сведениям, речь идёт о ракетном эсминце и кораблях сопровождения.В Пентагоне заявили, что президент США выбирает из тех мер, которые были ему предложены.По каким объектам в Сирии США будут наносить удары?С большой долей вероятности (если удары наноситься будут), целями атак станут объекты, которые акцентировано не защищены современным (российским) «зонтом» ПВО-ПРО. Такими объектами могут оказаться части военной инфраструктуры Сирии на востоке и юге страны. Так, одним из сценариев военной агрессии США против САР может являться нанесение ударов по аэродромам в провинции Дамаск. Это военные объекты Мардж-Рухаил, где находятся эскадрильи МиГ-23 и аэродром Сайквал, на котором базируются эскадрильи МиГ-29.