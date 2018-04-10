12:22 10 апреля
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"Дональд Кук" и "Хибины". Теперь у берегов Сирии?

Турецкие СМИ публикуют материалы, в которых говорится, что российские самолёты, вылетевшие с авиабазы «Хмеймим» (Латакия, Сирия), взяли курс на группу американских кораблей в восточном Средиземноморье. Речь идёт о кораблях ВМС США, группировка которых пополняется буквально в эти минуты.

Одним из кораблей является ракетный эсминец USS Donald Cook типа «Арли Бёрк», входящий в 6-й флот США. «Дональд Кук», который, как известно, уже имел опыт «близкого общения» с российской авиацией (были об этом и весьма шапкозакидательские материалы) находится менее чем в 60 морских милях от российской базы ВМФ Тартус (Сирия).

Ранее «Дональд Кук» вышел из акватории военной базы, расположенной на Кипре.


Сообщается, что российские самолёты несколько раз совершили облёт американского ракетного эсминца, вооружение которого, судя по всему, может быть применено для нанесения ударов по территории Сирии (после заявления Пентагона и Трампа).

Накануне сообщалось, что с американской группировкой военных кораблей «работают» российские самолёты Су-30СМ и Су-34 с возможным вооружением в виде КРЭП «Хибины», которые потенциально любой российский воздушный объект в зоне поражения превращают в крайне сложную мишень для вооружения американский военных кораблей.

"Дональд Кук" и "Хибины". Теперь у берегов Сирии?


Другой вопрос, какая задача поставлена перед экипажами российских самолётов на фоне того, что США явно не скрывают подготовки к нанесению ударов по территории Сирии...

Использованы фотографии: МО РФ
66

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Комментарии 88

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:09
    Скорее всего наши дают понять матрасникам что они на мушке , и в случае чего по ним будет нанесен удар .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 06:11
      Пока меряются у кого РЭБ круче.... А там будем посмотреть...
      Vard
      1. Тралл Сегодня, 06:24
        Нет военной причины, по которой флот США может применить оружие по территории Сирии. Только по приказу политического руководства. Ответ российских военных по носителям ударных средств американцев тоже возможен только при наличии политической воли руководства страны. Той самой, из-за отсутствия которой мы все потеряли когда-то наш СССР.
        Тралл
        1. Станислав (Станислав) Сегодня, 07:06
          Цитата: Тралл
          Нет военной причины, по которой флот США может применить оружие по территории Сирии. Только по приказу политического руководства.
          Есть основание ожидать провокации, которую они и выдадут за "военную причину". Создаётся впечатление, что провокации у них проходят по кафедре тактики и общевойсковых дисциплин.
          Станислав
          1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:23
            Цитата: Станислав
            Создаётся впечатление, что провокации у них проходят по кафедре тактики и общевойсковых дисциплин.

            Скорее по спецкурсу в рамках повышения квалификации или переподготовки. smile
            Alex-a832
          2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 09:06
            Цитата: Станислав
            Есть основание ожидать провокации...

            Что-то мне это очень напоминает... Прямо до боли все одинаковое, как одним очень плохим летом 77 лет назад было... Один в один.
            Провокации одних, наши попытки не поддаваться, полеты разведывательных самолетов вдоль границ и вылеты наших истребителей на их перехват...
            "Партнеры" все никак не угомонятся, хотя сколько костей их предков по России-матушке лежат, не счесть. Удобряют нашу землю столетиями...
            Дай Бог, чтобы на провокациях все и закончилось. Если что, то в военкомат с тревожным чемоданчиком, конечно... Но уж очень хочется, чтобы дочка под мирным небом росла
            ROSS_Ulair
            1. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:00
              Цитата: ROSS_Ulair
              было.


              С памятью у них беда. С дыркой она.
              Ванёк
          3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:32
            Цитата: Станислав
            Есть основание ожидать провокации, которую они и выдадут за "военную причину". Создаётся впечатление, что провокации у них проходят по кафедре тактики и общевойсковых дисциплин.

            Ожидать уже не надо, т.к. причину они уже нашли "применение хим.оружия", сейчас Трамп как маньяк пересматривает клипы от "белых касок" и накручивает себя до нужной "кондиции", что бы отдать приказ на нанесение удара. Скорее всего на этот раз готовится более массированный удар , чем тогда, когда США ударили по базе Шайрат полусотней Томагавков. Только вот Герасимов заранее вынес им предупреждение об ответном ударе целями которого могут стать не только ракеты, но и их носители. Отдельно, сам по себе, Герасимов не может делать заявления такого рода, а посему у него есть на то полномочия, что можно трактовать так, что есть и политическая воля руководства России.
            Ныробский
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:19
          Цитата: Тралл
          Той самой, из-за отсутствия которой мы все потеряли когда-то наш СССР.

          Прикольно себя почувствовать как в июне 41 да? На провокации не поддаваться wink
          Привыкли господа посмотреть ,как и что получиться ,а потом это перетереть в инете. А тут упс,может и не до перетерок будет
          Александр романов
          1. роман66 (роман) Сегодня, 07:32
            привет, Сань!знаешь, а вот ни фига не прикольно, столько планов на жизнь, и из-за каких-то ушлепков...
            роман66
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:57
              Цитата: роман66
              столько планов на жизнь

              Здорова Роман! Меняй планы,вместо отпуска-эвакуация. Вместо покупки новои машины........ну сам придумай,что нибудь.
              А если серьезно,оглянись вокруг и почитай коменты,всем наплевать ,что будет завтра.Они готовы,как никогда. Думают будут глядя на воину по телеку
              Александр романов
              1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 08:48
                Цитата: Александр романов
                А если серьезно,оглянись вокруг и почитай коменты,всем наплевать ,что будет завтра.Они готовы,как никогда. Думают будут глядя на воину по телеку

                Кстати примерно такие же настроения царили в Российской империи в начале первой мировой.
                Шапко закидательство и тому подобное, сплошной ура патриотизм..
                Ну что с ними делать?) Переделать их не получиться. Воинствующие урапатриоты критику воспринимают как проявление предательства.. Надо простить их..
                "Ибо не ведают, что творят." (С)
                Алексей Зоммер
                1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:04
                  Что предлагаешь?
                  Одуматься и сдаться?
                  Что война на пороге понятно всем. Только одни в себе уверенность поддерживают, а другие ноют про "мыпроиграем".
                  Да и откуда ты знаешь, что мы только на диване в интернетиках готовы?
                  А ты там у себя в голове можешь прощать кого угодно. Главное, что бы с радостным ржанием на встречу нашим убийцам не побежал.
                  Mestny
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:40
                    Цитата: Mestny
                    . Главное, что бы с радостным ржанием на встречу нашим убийцам не побежал.

                    Учитывая,что в моем городе авиа завод ,нефте завод,судо завод. Сюда прилетит в первую очередь,я не то что до врагов,я до военкомата добежать не успею в случае великого шухера.Это если быть до конца объективным.
                    А писаки жаждущие крови и кричащие с диванов в атаку,в большинстве своем пенсионеры,которые уже свое прожили и им глубоко наплевать на остальных
                    Александр романов
                    1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 11:14
                      Нет.
                      Полковник выше это не пенсионер.
                      Судя по всему это подросток который не понимает, что пишет.
                      Кроме того, еще и хам обычный.
                      Алексей Зоммер
                  2. shark (Владимир) Сегодня, 10:18
                    В данной ситуации , идеальный вариант - не довести ситуацию до вооруженного конфликта. Ибо достанется всем. И нашим детям, и нашим родителям и нам. Все планы рухнут в один момент. И прийдет на нашу землю горе. Кровь и слезы. разруха и голод. Можно сколько угодно махать шапками - но все одно, так и будет. Только за нами не будет стоять единая народная страна. В тыловых городах будет жировать "интеллектуальная" элита , предприниматели будут драть с наших жен тройную цену. И те, что бы прокормить наших детей будут отдавать то, немного золото, что мы успели им подарить....Просто за буханку хлеба. Дети предприимчивых граждан, уедут куда нибудь в Китай. И от туда будут учить нас как надо воевать ,да и жить вообще.А мы будем месить берцами грязь и размазывать кровавые сопли. Вы еще хотите махать шапками? Желание не отпало?
                    Конечно пойдем. А как иначе. Родина же! Вот только далеко ли уйдем. Не та идея, не та элита, не те цели...
                    shark
          2. Злой543 Сегодня, 07:35
            Чем дальше тем страшнее, не знаешь что дальше будет.

            Цитата: Александр романов
            Цитата: Тралл
            Той самой, из-за отсутствия которой мы все потеряли когда-то наш СССР.

            Прикольно себя почувствовать как в июне 41 да? На провокации не поддаваться wink
            Привыкли господа посмотреть ,как и что получиться ,а потом это перетереть в инете. А тут упс,может и не до перетерок будет
            Злой543
          3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:37
            Цитата: Александр романов
            Прикольно себя почувствовать как в июне 41 да?

            прикольного мало
            Василенко Владимир
      2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 06:24
        Воевать за сирийского мясника Асада до последнего русского солдата вдали от Родины ради того, чтобы самим себе казаться сверхдержавой- не самая удачная мысль. Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов. Но это гораздо сложнее, чем отправить русских парней за тридевять земель умирать ради сирийского людоеда...
        Hanokem
        1. Летунъ Сегодня, 06:41
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов.

          laughing Я всегда от души хохочу, когда глупости пишутся товарищами под флагом с шестиконечной звёздочкой laughing Смешнее этого может быть только нобелевский лауреат Барак Обама. Ханокем, "цивилизованный запад" вручает свою премию своим же людям, ну неужели это кому-то ещё не очевидно? lol
          Летунъ
          1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 06:59
            Во-первых, я имел ввиду премии по науке.Во-вторых, для меня Барак Хуссейн Обама крайне отрицательный персонаж, во многом напоминающий Чемберлена и Даладье...в третьих, коммуниста и русофила лауреата Нобеля по физике академика Абрикосова никак своим для Запада не назовёшь...
            Hanokem
            1. Тралл Сегодня, 07:06
              И Барак Хусейн, и Солженицын - камни в копилку США. Вот такая вот арифметика.
              А, вообще, я считаю, что за все наглые выходки США должен огребать Израиль, а не простые негро-американцы. smile
              Тралл
        2. SOF (Александр) Сегодня, 06:41
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов

          ...таких как "нобелевский лариат ПРЕМИИ МИРА обама???...

          Цитата: Hanokem
          за .... мясника ...
          - это вы о ком? О тех, кто сжег Дрезден, Токио, испытал на Хиросиме и Нагасаки атомное оружие.......отравил химикатами и сжег напалмом Вьетнам, уничтожил Ирак, Ливию, Йемен, взрастил в Афганистане Алькаиду, воспитал в Ираке ИГИЛ????? ВЫ ОБ ЭТИХ МЯСНИКАХ?????
          ... или может объясните как так выходит, что синхронно с вашим ракетным ударом игилоиды проводят свои операции, как, так же синхронно, они ходили в атаку под Дейр эз Зором, с ударом штатовских мясников, ваших лучших друзей????
          ...нет..... любезный.....команда упырей-мясников напротив нас......и вы в ее числе...........
          ....и ДА.....вы пожнёте, за это, бурю..............
          SOF
          1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 07:13
            Цитата: SOF

            ...таких как "нобелевский лариат ПРЕМИИ МИРА обама???..

            Наверное, как Солженицин и Горбачев. Но пусть Господь избавит от подобных...
            helmi8
        3. амирбек (Бахти) Сегодня, 06:45
          Цитата: Hanokem
          Воевать за сирийского мясника Асада

          кем бы Он не был и как бы Его не звали ... Большое Уважение и Честь тому кто бросил вызов сильному врагу ... а на востоке этот факт лишь укрепит его позицию ... в отличии от тех кто привык бить из подтишка как последний трус
          амирбек
        4. evp (евгений) Сегодня, 06:45
          Нафига ваши покупные нобелевские лауреаты, прошли времена науки, обам плодить там...
          evp
        5. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:48
          Цитата: Hanokem
          Воевать за сирийского мясника Асада до последнего русского солдата вдали от Родины ради того, чтобы самим себе казаться сверхдержавой- не самая удачная мысль.

          Прекратите нам рассказывать, что мы воюем за Асада. Вы же знаете, что это не так.
          IGOR GORDEEV
          1. лесовозник (игорь) Сегодня, 07:46
            Цитата: IGOR GORDEEV
            Цитата: Hanokem
            Воевать за сирийского мясника Асада до последнего русского солдата вдали от Родины ради того, чтобы самим себе казаться сверхдержавой- не самая удачная мысль.

            Прекратите нам рассказывать, что мы воюем за Асада. Вы же знаете, что это не так.

            Вот этого как раз он не знает и не понимает
            лесовозник
        6. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 06:53
          Hanokem! Когда-то Рейган назвал СССР империей зла. Судя по Вашему посту Вы являетесь жертвой империи лжи во главе со США. А насчет ваших вонючих нобелевских премий не беспокойтесь, у нас появятся свои премии, покруче ваших. Очень большая ошибка считать, что Россия не проживет без Запада. Она уже была во вражеском окружении, было трудно, но мы справились.
          mikh-korsakov
          1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 07:57
            Написал корсаков на девайсе, придуманном на Западе и выложил свои ценные мысли в Интернет , придуманный на Западе)))
            Hanokem
            1. NKT (Сергей) Сегодня, 08:23
              Уточните, плиз, этот девайс пришел как гуманитарная помощь - бесплатно или же человек купил за деньги? В мире все просто, у кого-то есть девайсы, а у кого-то деньги. У кого есть девайсы, хочет денег и получает их, а другой получает те самые девайсы. Это называется торговлей.
              NKT
            2. Ююка (Юрий) Сегодня, 09:24
              Цитата: Hanokem
              Написал корсаков на девайсе, придуманном на Западе и выложил свои ценные мысли в Интернет , придуманный на Западе)))


              вот они "западные ценности" wassat еще про голливуд забыли - главный поставщик этих "ценностей". У нас достаточно других успехов в других областях feel хотя бы и в плане обостренного чувства справедливости и желания помочь другим, даже в ущерб себе. В отличие от вас, считающих себя вправе решать кто достоин быть спасенным, а кто должен быть уничтожен. Научитесь хотя бы с соседями договариваться hi
              Ююка
            3. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:42
              Цитата: Hanokem
              Написал корсаков на девайсе, придуманном на Западе и выложил свои ценные мысли в Интернет , придуманный на Западе)))

              А ваша то какая заслуга в развитии НТП? Чем прославились? Что сделали, кроме как
              Dashout
        7. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:21
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов.

          После того,как вручили премии Обаме и "белым каскам" ,что то обгонять их в этом вопросе совсем не хочется.
          Александр романов
        8. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:32
          Огласите список Нобелевских лауреатов из славного ,преславного государства ИзраИль .
          30 вис
          1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 08:05
            Арье Варшель и Михаэль Левит.
            Исраэль Ауманн и Даниэль Канеман. ...
            Аарон Чехановеп и Авраам Гершко. ...
            Даниэль Шехтман и Ада Йонат
            Специально не внёс в список лауреатов нобелевской премии мира. Для 8-миллионной страны неплохо
            Hanokem
            1. Vard Сегодня, 08:20
              Израиль?! Причём тут эта страна... Берём первого... Живёт и работает в США... дальше продолжать не стал...
              Vard
              1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:35
                Майкл Левитт — британский, израильский и американский
                Даниел Канеман — израильско-американский
                Hammerlock
            2. RelictEmpire (Дмитрий) Сегодня, 09:03
              негусто для "избранной" нации...
              RelictEmpire
        9. лесовозник (игорь) Сегодня, 07:43
          Мясник не Асад а твой биби и все последние матрасные презики
          лесовозник
        10. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 07:45
          Вы так и не поняли, что воюют не за Асада, а за прекращение разрушений государств под надуманными предлогами. Да и вообще, - без всяких предлогов.
          Лена Петрова
          1. Комментарий был удален.
        11. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:58
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов. Но это гораздо сложнее

          Уверен это будет не так сложно, если окончательный отбор лауреатов будет осуществлять не Шведская Королевская академия и Норвежский нобелевский комитет, а Российская академия наук.
          Stas157
        12. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:39
          Цитата: Hanokem
          Но это гораздо сложнее, чем отправить русских парней за тридевять земель умирать ради сирийского людоеда...

          fool
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов.

          не смешите ни кого нобелевская премия уже давно является политически мотивированной
          Василенко Владимир
        13. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:07
          Цитата: Hanokem
          Есть только один способ победить Америку - обогнать ее по количеству нобелевских лауреатов.

          Со времен награждения Горбачева, нобелевская премия с каждым разом все больше становилась похоже на конкурс Евровидения...так что в эти перегонки сейчас играть бессмысленно и глупо с Западом,тк победитель будет избран исходя из политических выгод.
          НЕКСУС
      3. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:48
        Цитата: Vard
        Пока меряются у кого РЭБ круче.... А там будем посмотреть...


        Линейки уже достали....

        Но Трамп переитрал наш ГШ - ракеты пустил Израиль....
        Titsen
        1. Dikson (Евгений) Сегодня, 11:26
          А в следующий раз ракеты выпустит Франция, к примеру, и опять Трамп переиграет наш ГШ... А следом -британцы... или немцы.. А уж если они все хором переиграют наш ГШ... -то Штатам и воевать не придётся.. - игрушка сломается.. Сразу не дали по соплям - значит сами регулярно получать будем.. А политикам хоть в глаза ссы -им всё до Петра...
          Dikson
      4. Комментарий был удален.
      5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:07
        Цитата: Vard
        Пока меряются у кого РЭБ круче.... А там будем посмотреть...

        Израиль показал, при налёте на авиабазу Т-4, что средства подавления РЭБ есть и у них. Борьба "щита с мечом" никогда не останавливается.
        stalkerwalker
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:16
      Жёстко обозначать наши намерения, с подключением всех средств воздействия, как на политическом, так и военном уровнях.
      ul_vitalii
    3. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:16
      Цитата: Spartanez300
      Скорее всего наши дают понять матрасникам что они на мушке , и в случае чего по ним будет нанесен удар .

      Я во всех подобных случаях вспоминаю, что англичане-американцы мастера провокаций. Там тоже не дураки и просчитывают все наши возможные реакции. Но как говориться: "ломать не строить" - у них пространство для маневра сильно больше.
      IGOR GORDEEV
      1. Станислав (Станислав) Сегодня, 08:53
        Цитата: IGOR GORDEEV
        англичане-американцы мастера провокаций
        Это мастерство опирается на какое-то массовое безразличие, отношение к истине как к чему-то не только несущественному, но почти несуществующему. Растиражированная в общественном сознании ложь оценивается не сама по себе как аморальное деяние, но в зависимости от политических и экономических результатов, которые удаётся получить посредством этого деяния (либо представления о которых удаётся внушить массе тем же лжецам).
        Так же и с правдой. Если бы у нас, к примеру, нелицеприятная правда о популярном кандидате в президенты была вскрыта нелегальными методами китайских, израильских, штатовских или ещё каких хакеров, кто-то бы их за это осуждал? Вряд ли, значимость правды для огромного количества людей перевесила бы, нмв.
        Станислав
    4. Комментарий был удален.
    5. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:57
      Цитата: Spartanez300
      Скорее всего наши дают понять матрасникам что они на мушке , и в случае чего по ним будет нанесен удар .


      А они дают понять нашим, что наши базы так же "под прицелом"...
      ЗВО
  2. Папандреу (Андрей) Сегодня, 06:10
    Да спишите этот Кук. В конце концов он нарвется.
    Папандреу
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 06:55
      Цитата: Папандреу
      Да спишите этот Кук

      пусть кук остается как спас поплавок для выживших bully
      амирбек
  3. Ren (Renat) Сегодня, 06:20
    Не хватайтесь за чужие талии,
    Вырвавшись из рук своих подруг,
    Вспомните, как к берегам Австралии
    Подплывал покойный ныне Кук.
    ...
    И вовсе не было подвоха или трюка,
    Вошли без стука, почти без звука,
    Пустили в действие дубинки из бамбука,
    Тюк прямо в темя, и нету Кука.
    wassat
    Ren
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:24
    Заруба похоже будет не детская, если конечно мерикатосы не передумают, что вряд ли, с учётом их гонора. angry
    a.s.zzz888
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:49
      Не передумают, как с КНДР? Напомнить, как они грозились? И чем все закончилось? А у них всего несколько сомнительных ракет.
      Muvka
  5. федоров (Валерий) Сегодня, 06:27
    А я то думал, что Карибский кризис был до моего рождения и ушел в небытие. А тут Сирийский намечается. Жаль как-то Федю Кастрова, Ассад совсем не он.
    федоров
    1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:45
      Цитата: федоров
      А я то думал, что Карибский кризис был до моего рождения и ушел в небытие. А тут Сирийский намечается. Жаль как-то Федю Кастрова, Ассад совсем не он.

      Постоянно, как минимум раз в сто лет происходит большая война. Вы надеялись, что в 21 веке будет иначе? Может быть массовых сражений подобных 2-й мировой не будет, но заинтересованные стороны что-нибудь придумают.
      IGOR GORDEEV
  6. Сахалинец (Сергей) Сегодня, 06:44
    Поживем, увидем.
    Надеюсь слова, а том что угроза нашим военнослужащим будет основанием для удара в зубы матрасникам будет осуществлена. А то пока сопли и возмущения, а собственно действий в виде сбитых матрасных самолетов и безвременно потопших мореманов нет.
    Сахалинец
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:51
    Ничего не будет с нашей стороны, и это уже понятно. Власть боится любой конференции с сша, и даже на дипламотическом уровне ответка типа невнятно мямлинья! Янки будут бомбить и армию Сирии, и нам попадет а мы будем только к оон гневно взывать,
    Геркулесыч
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:03
      Цитата: Геркулесыч
      Ничего не будет с нашей стороны

      Чтобы стать мировой державой ... надо учится говорить, воевать и договариваться
      амирбек
    2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 07:04
      Цитата: Геркулесыч
      Ничего не будет с нашей стороны, и это уже понятно. Власть боится любой конференции с сша, и даже на дипламотическом уровне ответка типа невнятно мямлинья! Янки будут бомбить и армию Сирии, и нам попадет а мы будем только к оон гневно взывать,

      Надеюсь когда нибудь дождаться от вас положительного комментария.
      IGOR GORDEEV
  8. Flatter (Иван) Сегодня, 07:05
    В ТВ передачах не акцентируют внимание на Сирии и не разогревают зрителей в связи с последними заявлениями США.По видимому,принято решение максимально сгладить отрицательный эффект в случае возможного удара.Никаких решительных действий со стороны России не последует.
    Flatter
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:44
      Цитата: Flatter
      В ТВ передачах не акцентируют внимание на Сирии

      вы с Луны, на ТРЕХ федеральных каналах только об этом и говорят
      Василенко Владимир
  9. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:14
    Решили навестить главный источник терроризма во всём мире? Я надеюсь самолёты летят не пустые, а с полным комплектом противокорабельных ракет? Пора янкам дать понять, что памперся их более не спасут.
    Рысь33
  10. Seaflame (М) Сегодня, 07:37
    Кто-то серьезно думает что наши могут ударить по мериканским кораблям? Думаю в самом смелом сценарии - задействуют наши средства ПВО по "Томагавкам". А если потопят Кука или еще какую "калошу" представляете что может начаться? Не хочется об этом думать...
    Seaflame
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:55
      Цитата: Seaflame
      А если потопят Кука или еще какую "калошу" представляете что может начаться?

      а если не потопят думаете будет лучше?!
      это как на улице дал слабину и будут гнобить до самого конца
      Василенко Владимир
  11. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:02
    Цитата: Vard
    Пока меряются у кого РЭБ круче.... А там будем посмотреть...

    А торпеду в борт пониже ватерлинии заполучить нехило будет? belay
    сибиралт
  12. дахпаз (евгений) Сегодня, 08:09
    Доброе утро. Больше года не оставлял комментариев.
    ситуация в Сирии вновь обострилась и снова разговоры об ожидаемом массированном ударе по САР. Не разделяю точку зрения многих моих соотечественников на ВО по части непрекращающихся ударов по объектам в Сирии. Когда в 11 ом всё начиналось там за забором..то понятно было что здешнее руководство попытается извлечь свою пользу из разрушения сирий как государства и последующего расчленения на части.да асад был врагом.но он глава светского режима и вполне рационален и последователен. С алавитами в Сирии можно было договариваться...но би-би и ко решили добить асада раз за разом "штыряя" того в спину. Но сейчас в очередной раз штаты решают(если ещё не решили) бить сирию или не стоит...надеюсь не ударят...но если таки решатся то очень бы хотелось чтоб РФ не смолчала и что россияне дадут достойный ответ штатовцам. Если кто то и может остановить ихнее упоение от собственной силы и безнаказанности от её применения то это только РФ.
    дахпаз
    1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 08:56
      Ну вот хоть один вменяемый комментарий. Ваша взвешенная и разумная позиция - редкость. Респект.
      КОТ БАЮН
  13. Рябцев Григорий Евгеньевич (Григорий) Сегодня, 08:11
    Вот же "битому неймется"! Или это экспериментальная проверка тылового обеспечения с целью уточнить необходимый запас памперсов и туалетной бумаги на один эсминец? Надеюсь, что второго Тонкийского залива не будет.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  14. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 08:23
    "Дональд Кук" и "Хибины". Теперь у берегов Сирии?

    А до этого где Кук сталкивался с Хибинами? Или снова про медийный баян вспомнили?
    Инжeнeр
  15. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:34
    Слушайте,ну что за истерика? Вроде все взрослые адекватные люди. Когда наша группировка стоит возле берегов Сирии-это нормально,почему матрасы не могут туда эсминец послать? У них там тоже есть свои интересы,которые они продавливают. Никакого столкновения не будет,уверяю Вас! У Трампа сейчас основная доктрина-экономический подъем,торговая война с Китаем. Вот их главный соперник,с которым уже начато противостояние. Вот их основной вектор силы ,по состоянию на сегодня. И стратегически правильно Россию держать ,как минимум ,в нейтралитете. Это не значит,что они уйдут и "сольются",дергать будут постоянно . Но буржуи никогда не пойдут на открытое военное противостояние. Не забывайте,что за спиной у их лидеров стоят местные дерипаски,потанины и пр.
    konstantin68
    1. ланс Сегодня, 09:04
      в этот раз не все так просто, небезя предупредил сша и коалицию о том что очередная и последующие «химутки» не пройдут- будет ответ. насколько адекватный каждый думает в силу испорчености.
      ланс
      1. Громобой Сегодня, 11:19
        Цитата: konstantin68
        Не забывайте,что за спиной у их лидеров стоят местные дерипаски,потанины и пр.

        Они и в 14-ом за их спиной стояли и в 39-ом,так что всё идёт по плану.
        Громобой
  16. kaschey (vik) Сегодня, 08:53
    "Накануне сообщалось, что с американской группировкой военных кораблей «работают» российские самолёты Су-30СМ и Су-34 с возможным вооружением в виде КРЭП «Хибины», которые потенциально любой российский воздушный объект в зоне поражения превращают в крайне сложную мишень для вооружения американский военных кораблей."
    Да плевать они хотели на Хибины или на Альпы, боятся они только одного - удара по морде, вот если обратно топорики прилетят, да по-мощнее, только это может остановить.
    Они все просчитали давным давно, что ответа не будет, вот и беснуются.
    kaschey
  17. Волька Сегодня, 09:11
    спектакль продолжается, осталось дождаться последнего акта (когда висящее на стене ружье выстрелит), но аншлага не будет...
    Волька
  18. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 09:30
    Цитата: Hanokem
    Написал корсаков на девайсе, придуманном на Западе и выложил свои ценные мысли в Интернет , придуманный на Западе)))

    Тридцать лет тому назад мне выдали на работе ЕС1840 (производство СЭВ), потому что было нужно издать много разрешительной документации на наш процесс. Но математики работали на ДВК, полностью советской разработки, с его смешной клавиатурой в алфавитном порядке, но они к ней привыкли. В настоящее время чувствительные органы управления в военной сфере и ВПК переведены на приборы полностью российского производства и работают в закрытом интернете, применяя мобильники полностью российского производства. А свой компьютер я купил за свои деньги и плачу за Интернет. Но если вы будете продолжать России гадить, то наши компьютеры появятся и в открытой продаже. Нас пугают технологиями. Неужели пример с атомной бомбой не научил вас, что все сможем, а что будет неудобно делать самим у вас же и украдем.
    mikh-korsakov
    1. Vard Сегодня, 09:47
      Кстати PL-1 язык программирования для неё был... Поручили мне заказать эту машинку для нашего института... а что да как было секрет... ну и заказал... на полтора миллиона... А потом случайно встретил на улице знакомого, который в этом немного соображал... и пришлось ночью срочно всё переделывать... так экономия составила почти миллион рублей...
      Vard
  19. ланс Сегодня, 09:44
    60 миль от берега? это что отряд непуганых иди..отов? у сирийцев вообще то не один дивизион балов и бастионов. могут и не стерпеть.
    ланс
  20. Викторио (Викторио) Сегодня, 09:44
    да уж, вопрос, если рф ответят, решатся-ли американцы начать войну
    Викторио
  21. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 10:02
    Обращаюсь к комментаторам выше: голуби вы наши,а что вы предлагаете, сидеть и ждать пока нас не изничтожат...? Конечно Россия не будет идти на провокации и будет ждать до последнего,но поступать как в 41 -ом точно нельзя,лучше бить первым и обезопасить себя,чем ждать пока противник не разрушит пол страны и уже потом доблестно вступив в войну,доказывая всему миру что вот мол какие мы правильные.Клал я на весь цивилизованный мир,мне важнее благосостояние моей семьи и Родины.
    Владыка-Вселенский
    1. Ronald Reagan Сегодня, 11:04
      Бояре дерутся - у холопов чубы трещат. laughing
      Ronald Reagan
  22. Дед Мозай Сегодня, 10:45
    На земле в небесах и на море
    Наш напев и могуч и суров:
    Если завтра война,
    Если завтра в поход,
    Будь сегодня к походу готов!
    Дед Мозай
  23. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 10:45
    Я что-то не помню, "Бал" в Тартусе имеется или нет? Если имеется, то можно взять эскадру полосатых на сопровождение - пусть понервничают.
    Чёрный Полковник
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:16
      Цитата: Чёрный Полковник
      "Бал" в Тартусе имеется или нет?

      Имеется "Бастион". Кстати, в прошлом году он отработал вглубь территории по бармалеям, показав, что может поражать и наземные цели.
      в ходе совещания президента России Владимира Путина с высшим руководством Вооруженных Сил РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что береговые ракетные комплексы "Бастион" совершили пуски по целям в глубине Сирии.

      РИА Новости https://ria.ru/syria/20161115/1481421070.html
      Paranoid50
  24. Громобой Сегодня, 11:06
    Возможно,что "Кук" так демонстративно отвлекает и ведёт разведку ,а удар или серии ударов будут наносится с других направлений.
    Громобой
    1. SOF (Александр) Сегодня, 12:18
      Цитата: Громобой
      Возможно,что "Кук" так демонстративно отвлекает и ведёт разведку ,а удар или серии ударов будут наносится с других направлений.

      ...вполне возможно... и совсем не ручками "исключительных" утырков. Выходка Израиля служит тому косвенным подтверждением.
      SOF
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