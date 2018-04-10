"Дональд Кук" и "Хибины". Теперь у берегов Сирии?

Турецкие СМИ публикуют материалы, в которых говорится, что российские самолёты, вылетевшие с авиабазы «Хмеймим» (Латакия, Сирия), взяли курс на группу американских кораблей в восточном Средиземноморье. Речь идёт о кораблях ВМС США, группировка которых пополняется буквально в эти минуты.Одним из кораблей является ракетный эсминец USS Donald Cook типа «Арли Бёрк», входящий в 6-й флот США. «Дональд Кук», который, как известно, уже имел опыт «близкого общения» с российской авиацией (были об этом и весьма шапкозакидательские материалы) находится менее чем в 60 морских милях от российской базы ВМФ Тартус (Сирия).Ранее «Дональд Кук» вышел из акватории военной базы, расположенной на Кипре.Сообщается, что российские самолёты несколько раз совершили облёт американского ракетного эсминца, вооружение которого, судя по всему, может быть применено для нанесения ударов по территории Сирии (после заявления Пентагона и Трампа).Накануне сообщалось, что с американской группировкой военных кораблей «работают» российские самолёты Су-30СМ и Су-34 с возможным вооружением в виде КРЭП «Хибины», которые потенциально любой российский воздушный объект в зоне поражения превращают в крайне сложную мишень для вооружения американский военных кораблей.Другой вопрос, какая задача поставлена перед экипажами российских самолётов на фоне того, что США явно не скрывают подготовки к нанесению ударов по территории Сирии...