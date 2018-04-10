12:22 10 апреля
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Постпред РФ в ООН: Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Организации Объединённых Наций заявил, что в случае американской атаки по Сирии, при которой могут пострадать и российские военнослужащие, «США ожидают тяжёлые последствия».

Из заявления российского дипломата:
По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям. Советую вам поумерить ястребиную риторику и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. Добавлю, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.


Постпред РФ в ООН: Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия



При этом Василий Небензя отметил, что западные обвинения в который раз основаны на откровенной лжи. Российский постпред в ООН высказался о том, что западные лидеры кричат о применении химического оружия в Восточной Гуте, заявляют о неких фотографиях жертв, при этом этих жертв до сих пор никто не видел, и никаких фотографий не предоставил. Если, конечно, не считать фото одной и той же девочки, которую в одной и той же одежде носят на руках разные «белокасочники» в разных провинциях Сирии – носили в Алеппо и Идлибе, теперь носят в пригороде сирийской столицы. Видимо, эта девочка и есть «главная цель кровавого Асада», как уже отреагировали в Сети.

Василий Небензя:
Запад решил использовать арсенал средств и методов, которого не было даже во времена холодной войны. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого.


По словам российского постпреда в ООН, "сочинения" о якобы повсеместном применении химоружия -от Солсбери до Восточной Гуты - становятся инструментом для достижения истинных целей Запада - делегитимизации России. Но эта попытка потерпит фиаско.

При этом не был акцентированно прокомментирован вчерашний удар по САР самолётами ВВС Израиля.


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Комментарии 108

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  1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 06:56
    А Обама был не такой уж и плохой!
    Galaxy
    1. Logall (Александр) Сегодня, 07:00
      Цитата: Galaxy
      А Обама был не такой уж и плохой!

      Ага, получил "Нобеля" с оглядкой на будущее...
      Logall
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 07:25
        Вот и ответ, зачем антидопинг и Скрипаль. Западному быдлу ничего доказывать не надо. Теперь аксиома - Россия постоянно химичит.
        Серж Горелый
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:05
          Ярлык повесили.
          В принципе пора на полосатом посольстве вывеску менять, партнёры жирно зачеркнуть, написать конкретно - ЭТО ВРАГ - .
          Не вериться однако, детишек из за бугра никто домой не перебазировал! Денешки у них уже отбирают, осталось киднеппингом заняться "западным партнёрам" и усё!
          Самое прикольное, что мне всё это поф абсолютно!
          rocket757
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:28
        Такими темпами Трамп 2 нобеля получит, а то и 3 (по литературе, когда мемуары напишет).
        Yrec
        1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:31
          Ещё ему скоро барабан дадут, а флаг и какой есть сойдёт.
          u1977020556
    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:02
      И даже иногда выглядел умилительно wink
      pvv113
      1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:35
        АААА))) Я в угаре ))) Побольше бы таких "исторических" фактов. Самое время пришло показать ИХ миру, как есть, без саммитов и переговоров ))
        u1977020556
      2. костя1 (константин) Сегодня, 11:56
        Обама в детстве симпатичнее был laughing
        костя1
    3. igor.borov775 (ИГОРЬ) Сегодня, 09:45
      Цитата: Galaxy
      А Обама был не такой уж и плохой

      Привет!! Вы Уважаемый в этом уверены, Итог правления Обамы для нас оглушительный если не хуже,Он очень технично со своей администрацией кинул Россию,Одна Украина стоит того, А республиканцам задача удержать и закрепить успех, Такие дела на международной арене хотя наши трубят о победах там,
      igor.borov775
    4. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:27
      Да неет, он просто не успел хорошенько поднагадить, прежде чем сам штаны запачкал.
      Неплохо бы хорошо запомнить, как можно развлекаться, когда ты жрёшь ресурсы планеты в три горла в открытую, потому что самый сильный.
      И список надо составить, где будут все типа "политики", которые так мразегнидно себя ведут. То, что они сейчас делают, нельзя простить или обменять, это надо вернуть, обязательно вернуть даже через десять поколений.
      Сталин был неправ, когда сказал, что дети не отвечают за поступки отцов - гнилая кровь есть гнилая кровь, и ничего тут сделать нельзя.
      u1977020556
    5. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:51
      Цитата: Galaxy
      А Обама был не такой уж и плохой!

      Ну да, ну да....Просто три войны развязал в том числе и в Сирии, из за которой сейчас бодаемся.
      Ныробский
  2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 06:59
    То то Израиль ощутил тяжелые последствия.
    бизнесмен
    1. Logall (Александр) Сегодня, 07:03
      Цитата: бизнесмен
      То то Израиль ощутил тяжелые последствия.

      в случае американской атаки по Сирии, при которой могут пострадать и российские военнослужащие
      Там русских и помине не было! Пострадали иранцы. Читайте внимательнее...
      Logall
      1. амирбек (Бахти) Сегодня, 07:11
        Цитата: Logall
        Там русских и помине не было!

        второй раз не катит надо сжечь те самолеты которые пульнули и полосу с которой взлетали am
        амирбек
        1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:45
          Сначала обоснованно предупредить, а потом сжечь, но сжечь непременно.
          u1977020556
      2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 07:12
        Но ведь в Сирии по ВС РФ бить никто не будет. Цель САА.
        бизнесмен
        1. Logall (Александр) Сегодня, 07:53
          Цитата: бизнесмен
          Цель САА.

          Опять же читайте внимательнее
          при которой могут пострадать и российские военнослужащие
          если будет допускаться, что летящая неизвестно куда ракета может нанести вред ВС РФ...
          Logall
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:53
            Они читать не умеют. Им бы попукать.
            Muvka
        2. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:47
          Какой вы наивный однако. Вы случаем не дальний родственник тех неадекватов, которые решили в 1941 году, что Германия не нападёт ?
          u1977020556
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:16
        Цитата: Logall
        Там русских и помине не было! Пострадали иранцы. Читайте внимательнее...

        а зачем? всё равно Путин виноват будет. сменить в речи полосатых на нашу либерасню и "урапатриотов" и ничего по смыслу не изменится
        LSA57
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:42
          Цитата: LSA57
          а зачем?


          С языка снял.*

          hi
          Ванёк
        2. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:53
          Поосторожней со словом ПАТРИОТ. История более 2000 лет показывает одно и тоже - когда дело доходит до дела, всё решается одним единственным обстоятельством - есть патриоты или их нет. Они решают историю. Так будет до конца времён (в астрофизическом смысле), что бы вы там ни считали или думали.
          u1977020556
      4. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:35
        а сирийцев вообще можно за жертвы не считать ?
        просто экспл
        1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 10:57
          Нет, они враги, террористы, изверги просто ... и в Аллаха не верят, когда рядом Православная Россия и нефть качать нахаляву не дают. А ещё они очень неохотно в отличии от нас закупают памперсы и сникерсы - какие там жертвы, враги однозначно ))
          u1977020556
      5. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:42
        Да если даже пострадают наши, то олигархат РФ снова пригрозит "не отделаться помидорами". А адепты ХПП на ВО придумают сотни причин, почему это так надо. Так что пустое сотрясание воздуха.
        zoolu350
      6. Правда (Юрий) Сегодня, 07:57
        Цитата: Logall
        Там русских и помине не было! Пострадали иранцы. Читайте внимательнее..

        Небыло... и не будет. Как ЧВКшников убитых небыло...
        П.С. Если ничего не можем там и всех страшимся-домой пора. Скоро анекдоты появятся про обещяния МО дать отпор супостату.
        Правда
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:55
          Цитата: Правда
          Как ЧВКшников убитых небыло...

          На этих мне ... "с высокой колокольни"! Эти гибнут везде, за деньги, не из чувства долга...
          Logall
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:39
            1 они наши граждане
            2 они воюют за НАШИ интересы . так как воюют они на стороне Асада , на той же стороны что и наша регулярная армия .
            просто экспл
            1. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 09:46
              Если они наши граждане, то они попадают под статью.
              Они воют за то, что им платят. Всё остальное - малоинтересные детали для наемников.
              Айрателинсион
            2. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:54
              Цитата: просто экспл
              1 они наши граждане
              2 они воюют за НАШИ интересы . так как воюют они на стороне Асада , на той же стороны что и наша регулярная армия .

              Чубайс тоже наш гражданин. За него тоже будете рвать? А еще много насильников, педофилов, убийц. Эти люди такие же преступники. Только работающие за деньги.
              Muvka
              1. Шепчущий в ночи (Cthutq) Сегодня, 10:13
                Цитата: Muvka
                Эти люди такие же преступники. Только работающие за деньги.

                Вы судья или у вас судебное решение на руках имеется? Нет? Тогда засуньте свое утверждение про "преступников" сами знаете куда!
                Шепчущий в ночи
                1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:14
                  Есть прямое нарушение закона - ЧВК в нашей стране запрещены!
                  Muvka
          2. Правда (Юрий) Сегодня, 10:42
            Цитата: Logall
            На этих мне ... "с высокой колокольни"! Эти гибнут везде, за деньги, не из чувства долга...

            А деньги им кто платит? И чьи интересы они там отстаивает? А как они туда попали? Только отсталая жертва телевизора может думать, что они никак не связанны с МО РФ.
            Просто очень удобно так себя успокаивать.
            Правда
          3. u1977020556 (Николай) Сегодня, 11:00
            А вы уверены, что всё именно так, как вы думаете, проверять свои соображения не пробовали ?
            u1977020556
      7. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:15
        Цитата: Logall
        Там русских и помине не было!

        belay да ну???...что читаете на ночь??...там были и есть РОССИЙСКИЕ военные советники, (вопрос - пострадали-погибли) МО ответило что все живы.....
        Тикси-3
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:51
          Цитата: Тикси-3
          там были и есть РОССИЙСКИЕ военные советники

          Откуда такая информация? Ни поделитесь источником?
          Logall
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:57
            Цитата: Logall
            Откуда такая информация? Ни поделитесь источником?

            вы вообще искать и слушать умеете?...даже зомбоящик это говорил. а для вас тут donavi49 про это написал
            Тикси-3
            1. Logall (Александр) Сегодня, 09:07
              Пропустил, каюсь... Тогда возникает много вопросов к МО РФ...
              Logall
              1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:57
                Цитата: Logall
                Пропустил, каюсь... Тогда возникает много вопросов к МО РФ...

                Это фотки 16 года. Когда было наступление в Пальмире. Не верьте всему, что вам льют в уши. Сейчас на Т-4 наших нет. Ибо смысла нахождения на этой базе нет.
                Muvka
              2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:00
                Цитата: Logall
                Тогда возникает много вопросов к МО РФ..

                всего один - ПО ЧЕМУ????? не выполняет обещания?
                Тикси-3
                1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:04
                  Нет никаких вопросов. Наших на Т-4 нет. Они были в 2016. Фотка тоже с того времени.
                  Muvka
                  1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:42
                    Цитата: Muvka
                    Нет никаких вопросов. Наших на Т-4 нет. Они были в 2016. Фотка тоже с того времени.

                    что ты тут льешь вранье, МО подтвердило, что наши советники там были!! И со слов МО ни кто не пострадал. Хватит пропагандой гнилой заниматься...помню как ты тут взахлеб доказывал, что юсовцы не убили ни одного Вагнеровца , том тихо спрыгнул с темы, так что сначало изучите вопрос - потом пишите
                    Тикси-3
                    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:48
                      Дайте мне ссылку на цитату МО? И я вам не тыкал.
                      Muvka
                      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:02
                        Цитата: Muvka
                        Дайте мне ссылку на цитату МО? И я вам не тыкал.

                        я тебе давать ни чего не буду, сам потрудись - НТВ, Россия даже на них было сказано!!! хотя это зомбоканалы
                        Тикси-3
                2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:15
                  Это мощно - на основе недостоверной информации задавать МО столь категоричные вопросы.
                  Mestny
                3. Logall (Александр) Сегодня, 10:34
                  Знаете, отвлёкся от работы, проштудировал не один добрый десяток источников, и ни один информацию о присутствии наших военных на данной базе не подтвердил. Так откуда инфа? Напоминает откровенный вброс...
                  Logall
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:18
          Разбор, что этим можно, а этим нельзя до добра не доведёт!
          Надо либо мочить всех, кто посягнул, напал, либо убираться на хаус!
          Своих же и подставляем, сколько можно?
          Разделить по полочкам, это враг, а это союзник! А то получается этот не враг, но бить ему можно .... полувраг какой то, плохая логика, плохо кончиться!
          rocket757
      8. donavi49 Сегодня, 08:54
        Э? Там целая вертолетная эскадрилья тусит. Плюс остатки штаба о/н Восток (сейчас основа в ДеЗ) - командующим которым был например погибший генерал Еремеев. Даже МО сказало - что российские военнослужащие находящиеся на объекте не пострадали.
        donavi49
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 09:58
          Откуда у вас сведения? Не дадите источник? Фото от 2016 года не катит. Там базировались вертолеты, когда было наступление на Пальмиру. А сейчас куда летают вертолеты отсюда по вашему?
          Muvka
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:16
            Да нет у них источника. Точнее есть - всякие помойки в интернете.
            Mestny
        2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:06
          Э? Там целая вертолетная эскадрилья тусит. Плюс остатки штаба о/н Восток (сейчас основа в ДеЗ) - командующим которым был например погибший генерал Еремеев. Даже МО сказало - что российские военнослужащие находящиеся на объекте не пострадали.
          Во первых вы подсунули фото 16 года,а во вторых вы откровенно лжете.
          72jora72
    2. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:26
      Цитата: бизнесмен
      То то Израиль ощутил тяжелые последствия.

      Так Россия с Израилем не конфликтует, у нас хорошие отношения и с Сирией, и с Израилем. А то, что Сирия находится с Израилем в состоянии войны - так это дело житейское! fellow И то, что у Израиля - и у всех израильтян - не совсем адекватная реакция на Иран - тоже дело житейское. yes
      Дело России - с террористами и поддерживающими их американцами разобраться. А со всеми остальными странами региона Россия имеет либо хорошие, либо вполне нормальные отношения - и с Израилем, и с Иорданией, и с Египтом, и с Турцией, Ираком, Ираном, даже с Саудовской Аравией и Катаром. Здесь нельзя подходить с мерками "враг моего друга - мой враг". Восток - дело тонкое! bully hi
      andj61
      1. u1977020556 (Николай) Сегодня, 11:12
        Если бы Россия с Израилем были в хороших отношениях, то не было бы Израильских военных советников в Азербаджане. Вы хоть в курсе, что они там саммиты проводят " ... о решении геополитических вопросов в рамках миротворческих операций" . И процесс идёт по нарастающей. Чуете, чем эта дружба пахнет ? Вы конечно, если думать умеете, скажете, что новым Карабахом. Но я вам скажу нет, вы не правы, не Карабахом, говном эта дружба пахнет и всегда пахла, оно только засыхало периодически. Но стоит потрогать немного "дружественных" израильских евреев дружественной инициативой или напомнить про обязательства. как "твердость" их слова тут же разрушается а из трещин наружу выходят их истинные дивно пахнущие намерения. Турки нам такие же друзья, "близкие" по духу и культуре. Это я ещё про историю молчу. Мало видимо славян в рабство увели и в неволе замучили насилием и трудом рабским. В общем не знаете вы истории России и её народа - она жива кровью и душами мучеников. Они не дали народу пасть, а не мудрость руководства и дипломатов.
        u1977020556
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 07:03
    Короче... ответка замучает!!!
    Masya Masya
  4. Rossia (Ivan) Сегодня, 07:06
    "Огласите весь список пожалуста!" сенатору Маккейну запретят держать рублёвую заначку в Сбербанке?)
    Rossia
    1. SOF (Александр) Сегодня, 07:11
      Цитата: Rossia
      "Огласите весь список пожалуста!" сенатору Маккейну запретят держать рублёвую заначку в Сбербанке?)

      ...все гораздо проще....запретят самого сенатора макейна...... Под замес, могут запретить и благополучную Данию......
      SOF
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 07:13
        спасибо, хорошая шутка с утра laughing весь день буду смеяться laughing
        Rossia
        1. colonel (Валерий) Сегодня, 07:20
          Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.
          colonel
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:18
            Он думает, что ничего не будет, а Запад победит.
            Там же мозги накачаны, что мы тут никуда не годимся, дикари с ржавыми ракетами.
            Накачка такая - наш пресловутый "ура-патриотизм" отдыхает за углом.
            Mestny
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 07:08
    По словам российского постпреда в ООН, "сочинения" о якобы повсеместном применении химоружия -от Солсбери до Восточной Гуты - становятся инструментом для достижения истинных целей Запада - делегитимизации России. Но эта попытка потерпит фиаско.
    --------------------------------------
    А мы все стесняемся "партнеров" приткнуть, то у "Путина мама немцев жалела", то "нехотевшие воевать идейные нацисты" в бундестаге, то "год Солженицына", то "нуреев" в Большом, то "Сталин хуже Гитлера" у Захаровой, то вообще пурга Пескова. Кричать надо везде, что англосаксы-родители нацизма, концлагерей и геноцида, что нет у них никакой демократии. Но дворковичи, шуваловы они же за копейку Родину продадут.
    Altona
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:11
      Но дворковичи, шуваловы они же за копейку Родину продадут

      За копейку нет, не продадут - они пачками вечнозеленых меряют.
      Metallurg_2
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:18
        Цитата: Metallurg_2
        За копейку нет, не продадут - они пачками вечнозеленых меряют.

        для них в заштатном посольстве отдельная бухгалтерия работает
        LSA57
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 07:18
      Цитата: Altona
      Кричать надо везде, что англосаксы-родители нацизма, концлагерей и геноцида, что нет у них никакой демократии

      Да хватит уже кричать. Пора от слов к делу. Мужик сказал - мужик сделал. Или как у них будем: джентльмен дал слово - джентльмен забрал...
      helmi8
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:15
    Потом никто и не вспомнит с чего всё началось...........



    DEZINTO
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:26
      Цитата: DEZINTO
      Потом никто и не вспомнит с чего всё началось.....

      По барабану,судя по коментам люди этого жаждут.
      Александр романов
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:19
        Да, так начинаются войны - сначала людей накачивают пропагандой, и они начинают жаждать спасти мир от диких рюсских варваров. Главное, в победу свято верят, как немцы в 41-м.
        Mestny
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:15
    Политически и уговорами не получается, значит остаётся военный ответ. Обмен ударами и все успокоются. Нехороший исход.
    ul_vitalii
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:09
      Политически и уговорами не получается

      Привет, Виталь hi Ну, а кто же позволит России занять место, где ей положено, без драки? Только наши заклятые друзья чётко понимают, что убивать за деньги можно, но вот умирать, даже за большие деньги, они не будут. Вот и ищут "дурачков" типа ИГИЛ или страны, чьи самолеты отбомбились по Т4.
      Теренин
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:22
        Они постараются не умирать. У них для этого есть пушечное мясо, например бандеровцы ( быв. украинцы).
        Первая часть задачи выполнена - превращение части славян в невменяемых злобных упырей.
        Теперь вторая - что бы славяне убили как можно больше друг-друга, желательно совсем.
        Сами они не пойдут, больше такой ошибки как в предыдущих войнах американские сионисты постараются не допустить.
        А в применение ЯО они не верят.
        Mestny
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:16
    Называть США "мировыми жандармами" просто несправедливо - так как послндние следят за законом, а США поступают, как глобальный мафиозный клан - нагло наплевав на законы и подминая под себя власть, законников и экономику.
    Alex-a832
    1. vinni-puk Сегодня, 07:31
      И правильно делают. Международное право - для лохов.
      vinni-puk
      1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 07:46
        Не много не так. Международное право - это право сильных и решительных Империй, слабые и убогие могут лишь обтекать, платить и каяться.
        zoolu350
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 07:33
      Цитата: Alex-a832
      США поступают, как глобальный мафиозный клан

      Это часть их культуры. Сначала переселенцы, большинство из которых были преступники и занимались геноцидом и грабежом коренного населения Америки, потом бизнес на рабстве, неплохо нажились на 2-х мировых войнах, а сейчас создали экономическую модель которая "законно" по их мнению может грабить экономики других государств использующих американские ценные бумаги как средства взаиморасчетов.
      Vita VKO
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:18
    Сама формулировка уже подразумивает что сша не должны бомбить места где находятся Сирийские и Российские военные. То есть , чисто по сирийской армии сша могут наносить массовые удары, и ничего им не будет за это! Лишь бы по нашим не попали!
    Геркулесыч
    1. evp (евгений) Сегодня, 08:10
      Да сказали представители МО будет ответка если будет нападение на нас ли наших союзников, коим Сирия и является.
      evp
      1. фрезер (александр) Сегодня, 08:42
        Цитата: evp
        Да сказали представители МО будет ответка если будет нападение на нас ли наших союзников, коим Сирия и является.

        Ага, была ответка, весь Израиль в бомбоубежищах спрятался.
        фрезер
  10. vinni-puk Сегодня, 07:30
    Да пустомеля этот представитель при ООН.Так же как и все остальные. Очередной раз выразят оза-боченность и всё.
    vinni-puk
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:25
      Не надо тявкать раньше времени.
      Mestny
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:35
    Постпред РФ в ООН: Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия

    Слова бы, да с делом не расходились.
    a.s.zzz888
  12. dojjdik (иван) Сегодня, 08:05
    либо евреям удалось лестью и подхалимством частично парализовать волю Путина-ну ладно допустим так а чтож тогда наши генштабисты и Шойгу сказать что трусоваты нет чет не верится-сказать нерешительны вроде нет-как то Шойгу надо мобилизовать свою волю и повлиять на волевые качества нашего главного командира; дело не в Сирийском ПВО его надо совместно с Ираном и Китаем наращивать-дело в ответных обстрелах израильских военных объектов
    dojjdik
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:26
      Ещё раз вопрос - какие российские объекты атакованы Израилем, что бы Россия могла в ответ поразить Израильские?
      Mestny
  13. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:54
    А какие "тяжелые последствия" мы можем организовать Штатам по состоянию на сегодня? Да еще и находясь очень далеко от своих логистических центров? Эффективно им противостоять мы можем,но только на своей территории! Попробуйте подвезти боекомплекты хотя бы для того вооружения,которое сейчас там находится. "Друг Эрдоган",в случае заварушки,проливы перекроет и вся группировка окажется просто без "патронов".
    Поэтому реально мы можем только "выразить возмущение" и "созвать совбез ООН". Они пока сильнее и их больше.
    konstantin68
  14. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 08:56
    Лучше нашей стране не угрожать США. Не надо таких высказываний. А то война может начаться. Западные страны очень серьёзная сила. России лучше отойти в сторонку.
    Stalingradpobeda
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:10
      Лучше нашей стране не угрожать США. Не надо таких высказываний. А то война может начаться.
      Проснись! laughing война уже давно идёт,ты видно начало проспал.
      72jora72
      1. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 10:24
        В России пока, Слава Богу бомбы и ракеты не падают. Что-то не хотелось бы такого сценария.
        Stalingradpobeda
    2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:28
      Поздно.
      Война уже началась. Теперь можно отойти только на кладбище, или заставить это сделать врага.
      Определись, по какую ты сторону. В сторонке постоять уже не получится.
      Mestny
      1. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 10:44
        Нужно как-то разрешать проблему. А не усложнять ситуацию. Например, за уход из Сирии, предложить США выгодную России сделку. Например, снятие санкций и прекращения войны на Донбассе и Луганске. Как отступные за ущерб российским интересам в Сирии. США бизнесмены и с ними надо разговаривать по-деловому.
        Stalingradpobeda
  15. BAI Сегодня, 08:56
    Одни слова. Все как всегда закончится очередным "серьезным" предупреждением. Раньше было 1001-е китайское предупреждение, теперь - российское.
    BAI
  16. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:04
    По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям.

    Как в детском анекдоте про чемодан и зайца: верните чемодан, кто украл, иначе все будет, как в Тамбове!
    - а что было в Тамбове?
    - украли и не вернули.
    Не верю. (если кратко и с грустным юмором)
    Галеон
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 09:06
    Цитата: helmi8
    Да хватит уже кричать. Пора от слов к делу. Мужик сказал - мужик сделал. Или как у них будем: джентльмен дал слово - джентльмен забрал...

    --------------------------
    Кричать в смысле не прекращать пропаганду и разоблачения "белопушистых".
    Altona
  18. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:07
    Почему Небензя в совбезе ООН постоянно оправдывается, - мол, мы этого не делали.
    Требовать надо от пингвинов прекратить бездоказательные обвинения и либо предъявить факты, либо заткнуться.
    И за любое бездоказательное обвинение России в любой стране посла "на ковер".
    Rostislav
  19. axiles100682 (Александр) Сегодня, 09:22
    Отвечать на их удары прийдется,рано или поздно.Слов,уговоров,угроз они не понимают.В Корее и Вьетнаме их самолеты сбивали наши и ни какой 3й мировой не началось.А так мы уже начинаем походить на пустозвонов у которых кишка тонка перейти от слов к делу.
    axiles100682
    1. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 09:30
      Это не России придётся отвечать, а уходить из Сирии рано или поздно. Запад всё равно нас оттуда выдавит. Чем раньше Россия оттуда уйдёт, тем лучше. На Донбассе надо разрешить проблему.
      Stalingradpobeda
      1. костя1 (константин) Сегодня, 09:51
        Точно. Вообще не понятно чего на Сирию запали-занимались бы Окраиной.
        костя1
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:31
        Вас, троллей вот не спросили - что делать.
        "Запад всё равно" бывает разное. Может вот так: "запад всё равно потерпит поражение".
        Mestny
        1. Stalingradpobeda (Саша) Сегодня, 10:57
          Ну потерпят Западные страны поражение. Русским людям что от этого? По всей стране собирают деньги на лечение детям. А что c теми детьми, которым не собирают денег? В Донбассе убивают каждый день людей и русских и украинцев. У нас, что проблем мало?
          Stalingradpobeda
        2. костя1 (константин) Сегодня, 11:45
          А надо было бы спросить-не вас же троля слушать.
          костя1
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:49
      "А так мы уже начинаем походить на пустозвонов у которых кишка тонка перейти от слов к делу". Это началось в апреле 2014 года - политика поджатого хвоста.
      Вадим237
      1. костя1 (константин) Сегодня, 11:48
        Это началось в XVII веке и никак не кончается и не осознается..
        костя1
  20. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:47
    "Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия" В виде пулемётной очереди - нот протеста, от нашего МИДА.
    Вадим237
  21. костя1 (константин) Сегодня, 09:49
    А чего же евреи "тяжелые последствия" не получили? wink
    костя1
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:32
      За что?
      Они совершили нападение на РФ?
      Mestny
      1. костя1 (константин) Сегодня, 11:43
        А США собираются бомбить РФ?
        костя1
  22. Deadушка (Виталий) Сегодня, 10:08
    Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия

    Deadушка
  23. Шепчущий в ночи (Cthutq) Сегодня, 10:19
    Цитата: Muvka
    Есть прямое нарушение закона - ЧВК в нашей стране запрещены!

    Там масса нюансов, и, повторяю, преступниками их может назвать лишь суд, а пока что это ни в чем невиновные граждане России, причем, далеко не самые худшие ее граждане!
    Шепчущий в ночи
  24. Правда (Юрий) Сегодня, 11:06
    Кто его слушает?... Серьёзными последствиями пугает, наложит кучу под стол прям в зале что ли?) Кого он пугает? Не страшно! Уже все всё поняли.
    Правда
  25. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 11:56
    чтобы грозить серьезными последствиями, необходимо где то провести показательную порку кого то. Иначе без наглядного примера никогда никто бояться таких "серьезных последствий" не будет. И устроить эту порку не каким то бармалеям, а кому то посерьезнее.
    Z_G_R
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