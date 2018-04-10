Постпред РФ в ООН: Ударите по Сирии - получите тяжёлые последствия

По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям. Советую вам поумерить ястребиную риторику и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. Добавлю, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Запад решил использовать арсенал средств и методов, которого не было даже во времена холодной войны. Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза Организации Объединённых Наций заявил, что в случае американской атаки по Сирии, при которой могут пострадать и российские военнослужащие, «США ожидают тяжёлые последствия».Из заявления российского дипломата:При этом Василий Небензя отметил, что западные обвинения в который раз основаны на откровенной лжи. Российский постпред в ООН высказался о том, что западные лидеры кричат о применении химического оружия в Восточной Гуте, заявляют о неких фотографиях жертв, при этом этих жертв до сих пор никто не видел, и никаких фотографий не предоставил. Если, конечно, не считать фото одной и той же девочки, которую в одной и той же одежде носят на руках разные «белокасочники» в разных провинциях Сирии – носили в Алеппо и Идлибе, теперь носят в пригороде сирийской столицы. Видимо, эта девочка и есть «главная цель кровавого Асада», как уже отреагировали в Сети.Василий Небензя:По словам российского постпреда в ООН, "сочинения" о якобы повсеместном применении химоружия -от Солсбери до Восточной Гуты - становятся инструментом для достижения истинных целей Запада - делегитимизации России. Но эта попытка потерпит фиаско.При этом не был акцентированно прокомментирован вчерашний удар по САР самолётами ВВС Израиля.