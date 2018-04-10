12:19 10 апреля
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Украинский замминистра: Надеюсь, что Россия перестанет существовать

Украинские чиновники вместо поиска путей для разрешения многочисленных внутренних проблем продолжают делать заявления о том, как «победить» Россию. Очередным высокопоставленным чиновником, который решил порассуждать на такую тему, оказался заместитель министра по так называемым оккупированным территориям Юрий Грымчак. Оно и понятно... Когда чиновнику с зарплатой на средства налогоплательщиков отвечать де-факто не за что, то удел один – многочисленные эфиры в СМИ и потоки популизма. Ровно в таком ключе г-н Грымчак и привык работать.

На сей раз его заявления касалось того, как «скоро Россия перестанет существовать».

Украинский замминистра: Надеюсь, что Россия перестанет существовать



В интервью украинскому медиаресурсу «Обозреватель» г-н Грымчак заявил:
Наши блогеры, которые общаются с россиянами, постоянно их подкалывают простым вопросом: у чеченцев есть Чечня, у татар есть Татарстан, у якутов есть Якутия, у евреев есть своя автономия на Дальнем Востоке. А где Российская республика? Где ваши коренные земли, откуда пошло Московское царство? Я очень надеюсь, что такого образования как Российская Федерация не будет. На одном из телеэфиров до меня дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что "вас не существует". С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни.


По словам Грымчака, когда Владимир Путин говорил о том, что границы России нигде не заканчиваются, то все трактовали это в сторону расширения, а лично он, Грымчак, трактовал заявление «в обратную сторону».

На заявления украинского высокопоставленного чиновника уже отреагировали в Интернете:
Когда будет уничтожена Россия? Когда рухнет Крымский мост, а Крым отойдёт обратно Украине? Когда Украину примут в Евросоюз? – об этом и другом в новой книге «Никогда!» «Никогда!», - теперь и в твёрдом переплёте.

Использованы фотографии: anna-news.info
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Комментарии 49

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  1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 07:23
    Я так же надеюсь, что бандеровцы получат своё место в аду, и чем скорее, тем лучше.
    Рысь33
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:37
      Комментировать подобный бред совсем не хочется.
      210окв
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:21
        Зачем публиковать такие статьи , мы и так знаем , что у них много больных людей.
        cniza
    2. Комментарий был удален.
    3. Татьяна Сегодня, 07:49
      Этот "при*урок" Грымчак, если он конечно не еврей, не понимает того, что если России не будет, то не будет и Украины как украинского национального государства. На её месте западной закулисой предполагается либо ещё один американский штат, либо Израиль-2 - второе национальное сионистское государство евреев на земле. А именно.

      По планам сионистов все украинцы должны эти украинские земли освободить для иностранных переселенцев. Для этого, в частности, и была развязана гражданская война в Украине. В которой большую часть русских и прочих народов на территории современной Украины предполагается по планам американцев и сионистов биологически "утилизировать", а оставшуюся часть выселить в Северную Африку и на БВ.
      Об этих планах, в частности, проговорилась Хиллари Клинтон во время своей предвыборной компании на пост президента США, а также об этом упорно говорит украинский сионист Игорь Беркут, организующий переселение евреев в Украину - в т.н. им "Новый Иерусалим"
      Татьяна
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 10:41
        Забористо! А рептилоиды? Рептилоиды тут замешаны?!
        Ушлый_башкорт
        1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 11:00
          Цитата: Ушлый_башкорт
          А рептилоиды? Рептилоиды тут замешаны?!

          Замешаны . Их на уркаине немеряно , один из них на фото в статье .
          DMB_95
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 11:15
            Чем-то он мне напоминает Серебрякова, смешанного с Невзоровым, точно жЫдорептилоид!!!
            Ушлый_башкорт
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:54
      Размечтался, блин! Украинская мечта, чтобы галушки сами в рот залетали. lol
      сибиралт
    5. volodya (владимир) Сегодня, 08:49
      Цитата: Рысь33
      Я так же надеюсь, что бандеровцы получат своё место в аду, и чем скорее, тем лучше.

      Почему то люди без мозгов, очень любят поговорить
      volodya
      1. Red_Hamer Сегодня, 09:01
        Чучело бы, обиделся, однозначно!
        Red_Hamer
    6. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:42
      А где Российская республика? Где ваши коренные земли, откуда пошло Московское царство?
      Ну если уже у свидомых такая мысль появилась в голове, то пора и нашим стратегам у власти решить этот вопрос.
      Венд
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:25
    Да сотри Россию с глобуса укроины -делов то! fool wassat
    Геркулесыч
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:30
      Есть идея лучше: ввести в оборот единственный глобус - глобус Украины, а все остальные глобусы объявить вне закона на том основании, что они нарисованы ФСБ.
      Metallurg_2
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:34
      зачем стирать , они еще не в курсе что такое РСФСР (это если брать времена СССР) а так Россия это вся российская федерация .
      просто экспл
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:26
    Достала уже эта похоронная команда, пора уже им самим указать путь на кладбище.
    ul_vitalii
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:30
      Виталий hi ...скоро выборы у бандерлогов-вот и воют с деревьев..
      assa67
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:26
    В интервью украинскому медиаресурсу «Обозреватель» г-н Грымчак заявил:

    Бред сивой кобылы. Укрофашистского разлива.
    a.s.zzz888
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:26
    Вот вам пример того, что может быть с государством, если к власти приходят умственно неполноценные подонки и мерзавцы!
    Геркулесыч
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:26
    Когда слышишь такие речи от взрослых дядек в правительстве уркаины, возникает только один вопрос, или это банальный популизм и работа на "толпу", или они реально конченные долбоящеры...... request
    С одной стороны было-бы логично предположить что всё таки просто сидят на удобном месте, зарплаты министерские, только и нужно что полоскать мозг электорату,....а с другой стороны...кто их знает, может у них действительно в голове так нагажено. ? request
    DEZINTO
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:31
      Цитата: DEZINTO
      , возникает только один вопрос, или это банальный популизм и работа на "толпу", или они реально конченные долбоящеры......

      и один ответ. всё в одном флаконе, хоть и в разных черепах
      LSA57
    2. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 07:48
      Цитата: DEZINTO
      а с другой стороны...кто их знает, может у них действительно в голове так нагажено. ?

      Нанажено-нагажено . Если бы они электорату мозг парили , то взгляд был бы , как у дедушки Ленина на портрете . А так смотришь на эти дегенератские морды , и рука непроизвольно к кирпичу тянется .
      iliitchitch
    3. ssergn (Сергей) Сегодня, 08:14
      Цитата: DEZINTO
      или это банальный популизм и работа на "толпу", или они реально конченные долбоящеры......


      Николай, всего понемножку.
      ssergn
    4. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 08:16
      Цитирую Dezinto. "Когда слышишь такие речи от взрослых дядек в правительстве уркаины, возникает только один вопрос, или это банальный популизм и работа на "толпу", или они реально конченные долбоящеры......" Словесный онанизм возникает на почве безнаказанности. Слишком долго их уверяли о дружбе народов на почве того, что они являются нашими братьями.
      mikh-korsakov
  7. Masya Masya (Марина) Сегодня, 07:29
    Не надейся, не зови, не плачь!!!! laughing
    Masya Masya
  8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:29
    а лично он, Грымчак, трактовал заявление «в обратную сторону».

    а у них вся страна "в обратную сторону". одно слово, недоразумение
    LSA57
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:33
    Яркий пример ограниченного мышления. Ну не умещается понимание такой гигантской страны, как РОССИЯ в его умишке. США кастинг, видимо, проводят на управленцев в нэзалэжной. Чем ниже уровень интеллекта - тем ближе к победе в конкурсе. lol
    Alex-a832
  10. darksoul (Василий) Сегодня, 07:35
    что тут сказать, ему весь список городов русских оглосить? а вообще Киев, мать городов русских так что, жди, за своей землей придем
    darksoul
  11. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 07:42
    деревенский если кратко об этом
    Не либероид Русский
  12. Million (Влад) Сегодня, 07:47
    И стоит это писать на главной странице?Обращать внимание на этот треп-себя не уважать
    Million
  13. Рябцев Григорий Евгеньевич (Григорий) Сегодня, 07:50
    Есть такая украинская поговорка: "Д.у.р.а.к и думкой богатие!" (Извините за корявость фразы, написАл, как удалось). Трудно сказать точнее.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  14. Теренин (Геннадий) Сегодня, 07:57
    На сей раз его заявления касалось того, как «скоро Россия перестанет существовать». А, всегда так было. Перед тем, как кинуть "подачку", проходимцам типа Грымчака, сначала нужно было выполнить у хозяина определенную работу, иначе останешься голодный. А его хозяева известны.
    Теренин
  15. Rossia (Ivan) Сегодня, 08:07
    Почему бы, собственно, и нет, лишь бы не в ущерб работе. Владимир Вольфович, вон, тоже уже Стамбул цунами от ядерного взрыва смывал - и ничего. Особого возмущения, кроме как в либеральной среде, это не вызвало. А тут, "бида бида! Украинский чиновник покусился на существование России!" двойные стандарты
    Rossia
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:22
      двойные стандарты

      Да никаких тут стандартов. Здравомыслящий человек определяет таких крикунов одинаково. И Владимир Вольфович кстати говорил про то что "Константинополь - вернём". А потом "мыть сапоги в Индийском океане".
      Но он же не министр у нас!? А на Украине таких кретинов половина во власти сидит, и страной рулит.! Всё таки разнится!
      DEZINTO
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 08:59
        Жириновский законодательная власть, что, на мой взгляд, опаснее - так как эти его заскоки могут найти отражение в законах. Грымчак же, во-первых - не министр а зам. во-вторых, это исполнительная власть, исполняющая прихоти законодательной, в-третьих, надо ещё разобраться, что это за министерство такое, по "оккупированным территориям". Скорее всего контора "рога и копыта", без полномочий и возможностей. Если на дверь сельского сортира прибить табличку министерство, министерством сортир от этого не станет. Короче, возможно что мнение уборщицы в Раде послушать куда интереснее, чем этого Грымчака)
        Rossia
  16. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 08:18
    Надеюсь, что когда хохлы станут проситься в состав России мы их примем но с формулировкой киевская область
    Hariton Laptev
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:57
      Не область. Районный центр. И только после трёх лет ползанья на корячках и искупления кровью
      Дормидонт
  17. savage1976 Сегодня, 08:34
    Ну неумные люди.....
    По Задорнову. Царство небесное мужику.
    savage1976
  18. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 08:39
    не дождётесь гниды
    Azazelo
  19. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 08:45
    Несбыточная мечта свидомых.
    jncnfdybr
  20. Волька Сегодня, 09:04
    скорее гнилая свидомая украина сгинет нежели Россия
    Волька
  21. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:43
    Россия существовать явно не перестанет, а этот свидомит уже выбрал сук, на котором его повесят?
    ioan-e
  22. костя1 (константин) Сегодня, 09:47
    "Россия перестанет существовать"-хохляцкий замминистра врать не будет. laughing
    костя1
  23. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:55
    Укроонанизм суровый и беспощадный
    Дормидонт
  24. gridasov Сегодня, 10:23
    Есть старая восточная мудрость , что когда идешь по дороге и спотыкаешься за камень , то не стоит его ругать . Так и на подобные явления так же нужно смотреть спокойно и взвешенно, а главное не уподобляться им.
    gridasov
  25. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 10:36
    Несбыточные мечты чубатых бэндэрэвцев
    Толик_74
  26. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 10:41
    Очень полезная статья (как по мне), не даёт забывать о настроени и уровне управления у соседей.
    nesvobodnye
  27. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 10:57
    Влажные мечты бандеровского лодыря. Что тут скажешь? Поплачь и смирись...
    АлеБорС
  28. Prahlad Сегодня, 11:03
    А на самом деле где земля у Русских ?
    Prahlad
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:21
      Земля русских - Россия. И она такая большая потому, что мы не американцы, мы не уничтожаем население земель, вошедших в Россию. Поэтому есть и Татарстан и Бурятия и все другие. Великий народ - уважает другие народы, а мелкий народ стремится всех вокруг уничтожить.
      домохозяйка
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