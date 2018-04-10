Украинский замминистра: Надеюсь, что Россия перестанет существовать

Наши блогеры, которые общаются с россиянами, постоянно их подкалывают простым вопросом: у чеченцев есть Чечня, у татар есть Татарстан, у якутов есть Якутия, у евреев есть своя автономия на Дальнем Востоке. А где Российская республика? Где ваши коренные земли, откуда пошло Московское царство? Я очень надеюсь, что такого образования как Российская Федерация не будет. На одном из телеэфиров до меня дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что "вас не существует". С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни.

Украинские чиновники вместо поиска путей для разрешения многочисленных внутренних проблем продолжают делать заявления о том, как «победить» Россию. Очередным высокопоставленным чиновником, который решил порассуждать на такую тему, оказался заместитель министра по так называемым оккупированным территориям Юрий Грымчак. Оно и понятно... Когда чиновнику с зарплатой на средства налогоплательщиков отвечать де-факто не за что, то удел один – многочисленные эфиры в СМИ и потоки популизма. Ровно в таком ключе г-н Грымчак и привык работать.На сей раз его заявления касалось того, как «скоро Россия перестанет существовать».В интервью украинскому медиаресурсу «Обозреватель» г-н Грымчак заявил:По словам Грымчака, когда Владимир Путин говорил о том, что границы России нигде не заканчиваются, то все трактовали это в сторону расширения, а лично он, Грымчак, трактовал заявление «в обратную сторону».На заявления украинского высокопоставленного чиновника уже отреагировали в Интернете: