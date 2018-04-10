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Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем. Мнение израильского генерала
Бывший директор военной разведки Израиля, а ныне - директор Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, генерал Амос Ядлин заявил о том, что нанесение ракетного удара по сирийской военной базе T-4 не вызовет конфронтации с Россией. По словам Амоса Ядлина, удар, который "мог наноситься" из воздушного пространства Ливана, был нацелен на борьбу с наращиванием иранского военного потенциала в Сирии. Экс-глава разведки Сил обороны Израиля добавил, что удар «является сигналом Асаду о том, что применение им химоружия не останется без ответа».
При этом, после пространных рассуждений, Ядлин неожиданно заявил, что на самом деле не может подтвердить того, что удар наносился именно Израилем.
Директора Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета цитирует The Jerusalem Post:
При этом Ядлин ушёл от ответа на вопрос, могла ли существовать координация действий Израиля с Соединёнными Штатами Америки, добавив лишь следующее:
Накануне в израильской прессе со ссылкой на британских журналистов появились материалы о том, что якобы российские военнослужащие покинули авиабазу «Тифор» в провинции Хомс за несколько часов до ракетной атаки. По всей видимости, целью ставится ещё и возможность вбить своеобразный клин между Москвой и Тегераном.
Напомним, что на авиабазе T-4 в результате удара погибли 14 человек, включая троих иранских военных советников. Официально Дамаском эта информация до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута.
При этом, после пространных рассуждений, Ядлин неожиданно заявил, что на самом деле не может подтвердить того, что удар наносился именно Израилем.
Директора Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета цитирует The Jerusalem Post:
Я думаю, что за конкретным действием могут быть два разных обоснования. Существует стратегическое обоснование - прекращение иранского укоренения, и есть моральное обоснование, чтобы сделать мощное заявление о том, что при использовании химического оружия вы заплатите большую цену. Между ними нет противоречия, они идут в одном направлении.
При этом Ядлин ушёл от ответа на вопрос, могла ли существовать координация действий Израиля с Соединёнными Штатами Америки, добавив лишь следующее:
Американцам нужно больше времени, чтобы планировать, одобрять и действовать, чем другим силам, которые уже находятся в этом регионе.
Накануне в израильской прессе со ссылкой на британских журналистов появились материалы о том, что якобы российские военнослужащие покинули авиабазу «Тифор» в провинции Хомс за несколько часов до ракетной атаки. По всей видимости, целью ставится ещё и возможность вбить своеобразный клин между Москвой и Тегераном.
Напомним, что на авиабазе T-4 в результате удара погибли 14 человек, включая троих иранских военных советников. Официально Дамаском эта информация до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута.
Использованы фотографии: Фейсбук
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