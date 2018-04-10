Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем. Мнение израильского генерала

Я думаю, что за конкретным действием могут быть два разных обоснования. Существует стратегическое обоснование - прекращение иранского укоренения, и есть моральное обоснование, чтобы сделать мощное заявление о том, что при использовании химического оружия вы заплатите большую цену. Между ними нет противоречия, они идут в одном направлении.

Американцам нужно больше времени, чтобы планировать, одобрять и действовать, чем другим силам, которые уже находятся в этом регионе.