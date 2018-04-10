12:22 10 апреля
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Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем. Мнение израильского генерала

Бывший директор военной разведки Израиля, а ныне - директор Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета, генерал Амос Ядлин заявил о том, что нанесение ракетного удара по сирийской военной базе T-4 не вызовет конфронтации с Россией. По словам Амоса Ядлина, удар, который "мог наноситься" из воздушного пространства Ливана, был нацелен на борьбу с наращиванием иранского военного потенциала в Сирии. Экс-глава разведки Сил обороны Израиля добавил, что удар «является сигналом Асаду о том, что применение им химоружия не останется без ответа».

При этом, после пространных рассуждений, Ядлин неожиданно заявил, что на самом деле не может подтвердить того, что удар наносился именно Израилем.

Директора Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета цитирует The Jerusalem Post:
Я думаю, что за конкретным действием могут быть два разных обоснования. Существует стратегическое обоснование - прекращение иранского укоренения, и есть моральное обоснование, чтобы сделать мощное заявление о том, что при использовании химического оружия вы заплатите большую цену. Между ними нет противоречия, они идут в одном направлении.



Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем. Мнение израильского генерала


При этом Ядлин ушёл от ответа на вопрос, могла ли существовать координация действий Израиля с Соединёнными Штатами Америки, добавив лишь следующее:
Американцам нужно больше времени, чтобы планировать, одобрять и действовать, чем другим силам, которые уже находятся в этом регионе.


Накануне в израильской прессе со ссылкой на британских журналистов появились материалы о том, что якобы российские военнослужащие покинули авиабазу «Тифор» в провинции Хомс за несколько часов до ракетной атаки. По всей видимости, целью ставится ещё и возможность вбить своеобразный клин между Москвой и Тегераном.

Напомним, что на авиабазе T-4 в результате удара погибли 14 человек, включая троих иранских военных советников. Официально Дамаском эта информация до сих пор не подтверждена, но и не опровергнута.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 74

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  1. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 08:05
    Какой высокоморальный генерал.
    Livonetc
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:09
      Пусть с Израилем разбираются арабы. Ответка будет. Время еще не пришло. winked
      сибиралт
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:20
        Ему бы заехать по лбу и спросить, не изменилось ли его мнение.
        ul_vitalii
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:24
        Этот еврей какую-то билиберду несёт. Считаю, комментировать его смысла не имеет.
        Yrec
    2. Монос (Виктор) Сегодня, 08:15
      Американцам нужно больше времени, чтобы планировать, одобрять и действовать, чем другим силам, которые уже находятся в этом регионе.

      Вполне однозначно сказал: "Aмеры попросили, мы ударили". К тому же, как я понимаю, aмеры им ещё и новые ракеты выдали, которые смогли долететь. В общем, совпали интересы двух одиноких сердец. Еврейского и пиндoccкого.
      Монос
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:30
        Он дезавуировал матрасные уши упомянув химоружие. Евреи отлично знают что химоружия и мотивов его применения у Асада нет.
        лесовозник
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:07
        А что американцам до иранских объектов на сирийской базе?
        Сирийские самолеты (которые бомбят город Думу и всю Восточную Гуту ) ведь
        не пострадали.
        Нет никакой связи между тревогами американцев о жителях Думы и тактическими операциями
        израильских ВВС против Ирана и Хизбаллы.
        voyaka uh
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 10:33
          Цитата: voyaka uh
          А что американцам до иранских объектов на сирийской базе?

          Вас интересуют иранские объекты, а пиндocoв сирийские базы. winked Вот интересы и совпали.
          Монос
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:44
            Логика детей. recourse
            "Я пришел в песочницу за лопаткой,
            а он - за машинкой. Вот наши интересы и совпали"
            voyaka uh
            1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:45
              Цитата: voyaka uh
              Логика детей.

              Ну, я не виноват, что вы ведёте себя как дети. Злые дети.
              Монос
  2. tomket (Александр) Сегодня, 08:06
    А Израилю уже смелости не хватает, признаться в своих пакостях?
    tomket
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:06
    При этом Ядлин ушёл от ответа на вопрос, могла ли существовать координация действий Израиля с Соединёнными Штатами Америки


    Занавес.

    Думаете он "бывший" ?
    То-же мне аналитика нашли. Ещё скажите что он независимый.
    DEZINTO
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:15
      Цитата: DEZINTO
      При этом Ядлин ушёл от ответа на вопрос, могла ли существовать координация действий Израиля с Соединёнными Штатами Америки


      Занавес.

      Думаете он "бывший" ?
      То-же мне аналитика нашли. Ещё скажите что он независимый.

      Он лет 15 на пенсии и активно занимается политикой. Но кроме журналистов мало кому интересен.
      Арон Заави
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:44
        И зачем тогда его представлять как эксперта?
        cniza
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:56
          Цитата: cniza
          И зачем тогда его представлять как эксперта?

          Это к журналистам.
          Арон Заави
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:58
            А я им и задаю вопрос , а не Вам ...
            cniza
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:35
      Цитата: DEZINTO
      Занавес.
      Думаете он "бывший" ?
      То-же мне аналитика нашли. Ещё скажите что он независимый.
      wassat good hi Стиль американских бравых ребят, мы тут сами, без вас, постойте в сторонке и тут же сдал место где принимаются решения.... fellow
      Американцам нужно больше времени

      Вы подождите пока гегемон родить для евреев спасительный план, мы пока сейчас не агрессивные.... bully
      XXXIII
  4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:07
    удары Израиля это разменная монета в ожидании зачистки Кунейтры
    * Голанские высоты
    Romario_Argo
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 08:08
    Ядлин, блин ! Если не видишь кто организовывает "химические атаки" в Сирии, то какой ты нафиг эксперт. tongue
    Не позорь генеральские погоны.
    askort154
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:10
      Цитата: askort154
      Ядлин, блин ! Если не видишь кто организовывает "химические атаки" в Сирии, то какой ты нафиг эксперт. tongue
      Не позорь генеральские погоны.

      Действительно, кто? Просветите нас плиз. ФИО, явки, пороли в студию.
      профессор
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:16
        Просветите нас плиз. ФИО, явки, пороли в студию

        Не знаю кого пороли. Но вот Асаду вся эта фигня с химическими атаками вот вообще совсем не нужна!. Уж это точно.
        Так что можно порассуждать - кому нужно усложнять жизнь в Сирии?
        DEZINTO
      2. ljoha_d (Драницын Алексей) Сегодня, 08:17
        Так зачем вы наносили удар?
        ljoha_d
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
          Они наносили удар по иранским спецам , а хим. атака это предлог , все они прекрасно знают и понимают.
          cniza
        2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:20
          Цитата: ljoha_d
          Так зачем вы наносили удар?

          Не знаю. Наши эту атаку не комментируют. Биби намекнул вчера: "Кто к нам с мечом придет, тот и отгребет"

          Цитата: лесовозник
          Цитата: профессор
          Цитата: askort154
          Ядлин, блин ! Если не видишь кто организовывает "химические атаки" в Сирии, то какой ты нафиг эксперт. tongue
          Не позорь генеральские погоны.

          Действительно, кто? Просветите нас плиз. ФИО, явки, пороли в студию.

          Сша, вашингтон, госдеп, пентагон.

          Они Вам сами рассказали? Хм.. Почему тогда они требуют допустить туда судмедэкспертов для расследования, а ваши против? request
          профессор
          1. Викторио (Викторио) Сегодня, 09:31
            Цитата: профессор
            Почему тогда они требуют допустить туда судмедэкспертов для расследования, а ваши против? request

            ====
            рф, сирия - за, кто против-то?
            Викторио
            1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:33
              Цитата: Викторио
              Цитата: профессор
              Почему тогда они требуют допустить туда судмедэкспертов для расследования, а ваши против? request

              ====
              рф, сирия - за, кто против-то?

              Как кто? Именно перечисленные вами страны назвавшие химатаку "фейком" еще до начала официального расследования. Зачем же расследовать "фейк"? "Это деструктивно".
              профессор
              1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:50
                Цитата: профессор
                Как кто? Именно перечисленные вами страны назвавшие химатаку "фейком" еще до начала официального расследования.

                Профессор, не скатывайтесь до уровня Жоры Винника.
                Все знают, что у Москвы с Тель-Авивом есть договорённость - Россия не вмешивается в разборки Израиля с иранскими шиитами, воюющими в Сирии на стороне Асада, поскольку Москва, Тегеран и Анкара представляют из себя не союзников, а, скорее, попутчиков, в борьбе с ДАЕШ-ИГИЛ.
                Израиль же, в свою очередь, предпринимает все меры к предотвращению передачи современного оружия Ираном для Хесболлы.
                Качество шиитской пехоты известны вам лучше, чем кому-либо. Сирийская армия начала действовать эффективно только после того, как в Сирии стали работать советниками российские генералы и офицеры до уровня батарея-батальон включительно. Подтверждение - поражение под Пальмирой и Аллеппо. Основное огневое воздействие на бармалеев идёт со стороны ВКС РФ, а наземные операции поддерживаются спецназом. Асад потому и не поехал на трёхстороннюю встречу в Анкаре, т.к. отдаёт себе отчёт, что не он сегодня решает судьбу Сирии.
                stalkerwalker
                1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 11:12
                  Цитата: stalkerwalker
                  Все знают, что у Москвы с Тель-Авивом есть договорённость - Россия не вмешивается в разборки Израиля с иранскими шиитами, воюющими в Сирии на стороне Асада, поскольку Москва, Тегеран и Анкара представляют из себя не союзников, а, скорее, попутчиков, в борьбе с ДАЕШ-ИГИЛ.

                  А с Хайфой у Москвы есть договоренность?

                  Цитата: stalkerwalker
                  Качество шиитской пехоты известны вам лучше, чем кому-либо. Сирийская армия начала действовать эффективно только после того, как в Сирии стали работать советниками российские генералы и офицеры до уровня батарея-батальон включительно. Подтверждение - поражение под Пальмирой и Аллеппо. Основное огневое воздействие на бармалеев идёт со стороны ВКС РФ, а наземные операции поддерживаются спецназом. Асад потому и не поехал на трёхстороннюю встречу в Анкаре, т.к. отдаёт себе отчёт, что не он сегодня решает судьбу Сирии.

                  Всё так, но к чему Вы это?
                  профессор
          2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 10:27
            Они Вам сами рассказали? Хм.. Почему тогда они требуют допустить туда судмедэкспертов для расследования, а ваши против? request
            Прохфессор,перестаньте нести пургу.
            72jora72
            1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:47
              72jora72.....Прохфессор,перестаньте нести пургу

              Это не возможно. Сегодня он дежурный на ВО tongue от Израиля .
              askort154
          3. идунавы (Евгений) Сегодня, 11:07
            В отношении независимого механизма расследования – мы тоже за то, чтобы он был,
            сказал Небензя на заседании Совбеза.
            Дипломат напомнил, что предложенный ранее Россией проект резолюции о создании такого механизма находится в стадии «готов к голосованию».
            Мы готовы принять его хоть сегодня,
            сказал он.
            В январе РФ распространила проект резолюции СБ ООН, который просит «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), чтобы обеспечить подлинно беспристрастный, независимый и профессиональный метод расследования».
            Делегация США тогда выступила против.

            И кто там против то?
            идунавы
      3. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 08:23
        Ну да, американцы заявляют, что злобный терран Асад скоро проведет атаки химоружием, тут в Гуте находят у аллахбабахов склад и лабораторию по изготовлению. Асад такой - Блин, американцы уже заявили, химоружие у меня забрали, а тут вот нашлось, а не бахнуть ли мне? И Путин ему - Да ты не очкуй, я вон вообще в Лондоме газом людей травлю! По вашему это так происходит?
        Ушлый_башкорт
      4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:29
        Цитата: профессор
        Действительно, кто?

        длинный язык который мелет о том чего небыло в природе.
        ФИО, явки, пороли в студию.

        госдеп сша, белый дом, "Новичок"
        LSA57
      5. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:33
        Цитата: профессор
        Цитата: askort154
        Ядлин, блин ! Если не видишь кто организовывает "химические атаки" в Сирии, то какой ты нафиг эксперт. tongue
        Не позорь генеральские погоны.

        Действительно, кто? Просветите нас плиз. ФИО, явки, пороли в студию.

        Сша, вашингтон, госдеп, пентагон.
        лесовозник
      6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:44
        Цитата: профессор
        Действительно, кто?

        Есть результаты расследование? Значит это мог быть Израиль, кто его знает на что способны евреи, не предсказуемые стали, агрессивные, да и не ратифицировали конвенцию о запрещении химического оружия... yes И кому это выгодно было..... hi
        XXXIII
  6. dojjdik (иван) Сегодня, 08:15
    если мы и дальше будем прислушиватся к еврейскому бреду вроде Иранцы и Сирийцы отдельно а вы русские Иваны тоже отдельно-то ничего не получится- в любой драке единство прежде всего только вместе мы сможем отбится от израиля и сша; история говорит нам бросив Наджибулу и Арафата на произвол судьбы мы облегчили развал СССР и повлекли за этим огромное количество диверсий и прямой агрессии начиная от югославии и заканчивая украиной
    dojjdik
  7. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:16
    Ничего этот обстрел не поменял ни в отношениях, не в раскладе. Израиль лишний раз обозначил свою позицию, которая противоречит целям России по стабилизации региона. Очередная неудачная попытка спровоцировать Сирию и Иран на агрессию в отношении Израиля, который, видимо, готовится сыграть роль "жертвы" для развязывания рук США и их союзникам, чтобы продолжить передел региона.
    Alex-a832
    1. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 08:39
      Смотрел документальный фильм про Африку, там показывают, как гиены " обозначают свою позицию". Кстати, львов они не боятся.....Они просто ищут старых и слабых.......и убивают. belay
      Вояка Гамильтон
  8. gig090 (gig090) Сегодня, 08:20
    Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем. Мнение израильского генерала

    Конечно не приведёт, МО только озабоченностью отвечает и слова свои не держит. Да и ка можно посягнуть на Израиль, это же святое, там родственники.

    Кремль, вы чего творите то? вы своей нерешительностью открываете ящик Пандоры, даёте всем повод ударить по нам в Сирии. США и Израиль от того что мы ничего не делаем, а только кидаем озабоченность, наглеют ещё больше, что ведёт реально к третьей мировой. Сбивать надо было Израильские самолёты, коль даёте такие обещания. А так, поезд ушёл, ждите теперь ракетный удар с американских эсминцев, на это МО само дало им повод своей нерешительностью.
    gig090
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:27
      Цитата: gig090
      МО только озабоченностью отвечает и слова свои не держит

      Кого-то здесь точно покусали, гм... не вампиры request
      Цитата: gig090
      Да и ка можно посягнуть на Израиль, это же святое, там родственники

      Кто такая "ка"?
      То, что Израиль и Сирия находятся в состоянии войны, Вам ничего не говорит? Предлагаете влезть двумя ногами в тазик с маргарином ближневосточные разборки?
      Мудро́, чёужтам negative
      Голован Джек
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:31
        Цитата: Голован Джек
        Предлагаете влезть двумя ногами в тазик с маргарином ближневосточные разборки?

        Тогда зачем мы там ВООБЩЕ? Зачем грозные последние китайские предупреждения? belay
        Я не хуже вас понимаю, что серьёзный закус нам там не нужен, но и на провокации не отвечать то же нельзя.
        Ингвар 72
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:42
          Цитата: Ингвар 72
          Тогда зачем мы там ВООБЩЕ?

          Официально - помогаем Асаду в борьбе с бармалеями. И все.
          Воевать за Асада, тем паче - с Израилем, РФ не подписывалась.
          Цитата: Ингвар 72
          Зачем грозные последние китайские предупреждения?

          В "предупреждениях" упомянуты некие граничные условия.
          Терки Израиля с Сирией (читай - Ираном), в эти условия... не вошли, как ни странно.
          Асад цел, Дамаск нетронут - условия не нарушены.
          Если Вы даже этого не понимаете, то Вы еще глупее, чем я раньше думал,
          Цитата: Ингвар 72
          на провокации не отвечать то же нельзя

          Отвечать на провокации - нельзя. А серьезного повода (а тем более - причины) покамест нет.
          Ждем продолжения yes
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:50
            Цитата: Голован Джек
            Официально - помогаем Асаду в борьбе с бармалеями.

            Т.е союзники? wink
            Цитата: Голован Джек
            Воевать за Асада, тем паче - с Израилем, РФ не подписывалась.

            ОФИЦИАЛЬНО нас Ни в Корее, ни во Вьетнаме не было.
            Цитата: Голован Джек
            Если Вы даже этого не понимаете, то Вы еще глупее, чем я раньше думал,
            Опять детский переход на личности? Весенняя нехватка витаминов Б, С, и Е ? wink
            Цитата: Голован Джек
            Ждем продолжения

            И делаем грозное лицо? laughing
            Ингвар 72
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 08:52
              Цитата: Ингвар 72
              Т.е союзники?

              Не-а. Разницу ищите сами, мне за Ваше обучение не платят.
              Цитата: Ингвар 72
              Опять детский переход на личности?

              Если вот это -
              Цитата: Голован Джек
              В "предупреждениях" упомянуты некие граничные условия.
              Терки Израиля с Сирией (читай - Ираном), в эти условия... не вошли, как ни странно.
              Асад цел, Дамаск нетронут - условия не нарушены

              - "переход на личности", то
              Цитата: Голован Джек
              Вы еще глупее, чем я раньше думал

              Вы продолжайте, продолжайте yes
              Цитата: Ингвар 72
              И делаем грозное лицо?

              Что надо, то и делаем wink
              Голован Джек
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:00
                Цитата: Голован Джек
                Не-а. Разницу ищите сами, мне за Ваше обучение не платят

                Не льстите себе. Киса. Учитель из вас не выйдет, по причине отсутствия знания предмета.
                Цитата: Голован Джек
                Что надо, то и делаем

                Кому надо? wink
                Ингвар 72
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:02
                  Цитата: Ингвар 72
                  Учитель из вас не выйдет, по причине отсутствия знания предмета

                  Ваша самоуверенность выгодно подчеркивает Вашу же дремучую безграмотность.
                  Цитата: Ингвар 72
                  Киса

                  Ося laughing
                  Голован Джек
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:16
                    Цитата: Голован Джек
                    Ваша самоуверенность

                    Разговор был про ваши знания, вернее об их отсутствии. Вы же опять как отличник РЖД по переводу стрелок, в который раз их перевели с себя на меня.
                    Говорю же, Киса - меняйте профессию! good
                    Ингвар 72
                    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:20
                      Цитата: Ингвар 72
                      меняйте профессию

                      Меня полностью устраивает моя профессия, место работы, начальство и зарплата.
                      Зачем мне что-то менять?
                      Цитата: Ингвар 72
                      перевели с себя на меня

                      Повторяю: не подставляйтесь. Не стойте под краном (с).
                      И будет Вам щастя laughing
                      Голован Джек
                      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 09:24
                        Цитата: Голован Джек
                        Зачем мне что-то менять?

                        Стрелочник - это хобби? wink
                        Цитата: Голован Джек
                        Не стойте под краном (

                        Что то новенькое - сегодня ассоциируете себя с краном? Дерево в прошлом? laughing Вопрос - какой вы именно кран - строительный, или водопроводный? Если водопроводный, то у вас он явно течёт! good
                        П.С. Бывают ещё и козловые краны.... wassat Так что определяйтесь! good
                        Ингвар 72
          2. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 09:06
            Голован, а что " борьба с ИГИЛ "- это не ближневосточные разборки ? Когда это Сирия объявляла войну Израилю или наоборот? Если так, то Россия сделала свой выбор. Ждёте продолжения ? Ну-ну !
            Вояка Гамильтон
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:22
              Цитата: Вояка Гамильтон
              Когда это Сирия объявляла войну Израилю или наоборот?

              Вы забанены в Гугле?
              Цитата: Вояка Гамильтон
              " борьба с ИГИЛ "- это не ближневосточные разборки ?

              Нет. Это более глобально.
              Впрочем, "государство ИГИЛ" (да не будет он назван), как глобальный проект, уже приказало долго жить. Это на случай, если Вы и этого не заметили.
              Цитата: Вояка Гамильтон
              Ну-ну

              Ням-ням laughing
              Голован Джек
              1. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 10:05
                Игра в напёрстки , Голован ! Т.к. " Гугл" оказывется -это Вы , то очень хотелось бы от "гугла" узнать точное время и дату объявления войны между Сирией и Израилем. Кто участвовал, кто присутствовал, кто предъявлял ноту и кто делал сообщение. Вдвойне непонятно поведение " союзника". Япония не нарушила территорию СССР, а по гландам получила.......Бросте Голован.... скучно ...... bully
                Вояка Гамильтон
                1. Вояка Гамильтон (Константин) Сегодня, 10:31
                  Содержать военный контингент в ближневосточной стране, участвовать в военных операциях - Это и есть :" участвовать в ближневосточных разборках" и нечего тут чего-то другое придумывать ....... bully
                  Вояка Гамильтон
    2. Дон Аналитик (Женя) Сегодня, 08:56
      Англо-саксы используют любые провокации.
      Новая идея - рассорить Россию с Израилем и евреями.
      Жаль, что израильтяне стали заложниками англо-саксов.
      Ни в коем случае на провокации не поддаваться!
      А вот кто в Израиле льёт воду на американскую мельницу знать обязательно!
      Дон Аналитик
  9. savage1976 Сегодня, 08:32
    У Ирана уже давно есть право отстреливать любых Израильских военнвх в других странах однако. Причина - возможное усиление Израильского влияния. Особенно сбивать Израильские самолеты в небе Ливана.
    savage1976
  10. anjey (Андрей) Сегодня, 08:46
    Экс-глава разведки Сил обороны Израиля добавил, что удар «является сигналом Асаду о том, что применение им химоружия не останется без ответа».
    Это дб и махровая ложь на школьном уровне ,всей шакальей стаи сша уже сидит в печенках, если не будем отвечать этим наглым недоумкам ,мнящими себя пупами земли,значит скоро томагавки полетят и по России...., затихнем на трамповские угрозы значит добро пожаловать в рабство к англосаксам...
    anjey
  11. alta (Анатолий) Сегодня, 08:57
    Цитата: savage1976
    У Ирана уже давно есть право отстреливать любых Израильских военнвх в других странах однако. Причина - возможное усиление Израильского влияния. Особенно сбивать Израильские самолеты в небе Ливана.

    Хочу напомнить : Израиль находится в состоянии войны с Сирией, Ираном и Ливаном!
    Иран много лет угрожает уничтожить Израиль, поэтому Израиль не позволит создание военных баз Ирана на территории Сирии.
    Проблема Ирана состоит в том, что Израиль располагает гораздо большими возможностями атаковать Иран, чем Иран себя защитить.
    Поэтому Иран хочет воевать с Израилем с территории Сирии, он по всему миру устраивает теракты против Израиля.
    Даже прокуратурой Аргентины были обвинены , в теракте на территории Аргентины, президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .
    Кстати, атака Израиля была направлена против иранской базы Т-4, где был уничтожен полковник, командующий иранскими беспилотниками.
    alta
    1. ланс Сегодня, 09:25
      израиль просто ходит по краю пропасти. все изменится в одну секунду, если ракета заденет спецов рф, тем более в данный период. вам бы лучше узнать не находятся ли амер кораблики на ваших пирсах, а то по вашим же уверениям система гефест не совсем точна.
      ланс
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:54
        alta (Анатолий) Сегодня, 08:57 Проблема Ирана состоит в том, что Израиль располагает гораздо большими возможностями атаковать Иран, чем Иран себя защитить.

        ...где то уже эту кальку читал... ничего нового в своём оправдании....
        a.s.zzz888
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:47
          Цитата: a.s.zzz888
          ...где то уже эту кальку читал... ничего нового в своём оправдании....

          yes Кончились аргументы и факты, остались только способности..... lol
          XXXIII
  12. Волька Сегодня, 09:03
    ... они обнаглели, чем дальше тем больше, доколе все это будет продолжаться
    Волька
  13. Romul_78 (Роман) Сегодня, 09:06
    Киссинджер в 2012 году заявил что государства Израиль через 10 лет не будет. А куда денутся все евреи? Так на Украину и в Крым, о котором они давно мечтают. В целом же выход из мирового кризиса будет через войну. В этой войне Россия проиграет, что приведет к смене всей элиты. К власти придут большевики ленинцы наших дней
    Romul_78
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:30
      Цитата: Romul_78
      Киссинджер в 2012 году заявил что государства Израиль через 10 лет не будет.

      Он вам это сказал? Просто кроме Вас этого больше никто не слышал.

      Цитата: Romul_78
      А куда денутся все евреи? Так на Украину и в Крым, о котором они давно мечтают. В целом же выход из мирового кризиса будет через войну. В этой войне Россия проиграет, что приведет к смене всей элиты. К власти придут большевики ленинцы наших дней

      Снова подомнут меньшивиков и эссеров? А царя, царя куда? wassat
      профессор
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:53
      Цитата: Romul_78
      В целом же выход из мирового кризиса будет через войну. В этой войне Россия проиграет, что приведет к смене всей элиты. К власти придут большевики ленинцы наших дней
      А какая война будет, можно узнать, кто против кого или за кого?! К власти ближайшие 6 лет никто не придет, уже есть законно избранный президент, тут вы поторопились, хотя если ВВП большевик, то они уже власти.... crying
      XXXIII
  14. l7yzo (Павел) Сегодня, 09:08
    Тут уместно будет - "– Циля, и где вы пропали?! Я же переживаю! Вдруг у вас всё хорошо..." . А то даже я стал переживать , чего-то Израиль молчит )
    l7yzo
  15. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 09:17
    Если бы евреи упоминали только версию о том что этот удар был нанесён на обьекты Ирана то всё было понятно,но тот факт что они упоминули химоружие означает что аргументы России они считают пустыми мягко говоря,Россия для них не авторитет,а доводы властей и военных российских для них означают полную чушь.В таком случае можно считать израиль противником России.Пусть благодарят Господа за то что у руля России адекватный Путин,а не кто другой.Честно говоря если бы решения зависели у меня,то исраель был стёрт с лица земли в считаные минуты.Аминь.
    Владыка-Вселенский
  16. axiles100682 (Александр) Сегодня, 09:30
    Честно признаюсь статью не дочитал.Я еще могу понять что Израиль сдерживает Иран,но на кой черт Асаду применять хим оружие когда "он" и так побеждает,ума ни приложу.Сказки о том что он кровожадный мясник в расчет не беру.
    axiles100682
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 09:46
      Вы удивитесь ,они(то бишь запад) сами не понимают, эти мантры тупят их сознание и они пляшут под них и дудочку крысолова(дяди сэма)- гады (змеи) ползучие....
      anjey
  17. костя1 (константин) Сегодня, 09:44
    "Удар по Сирии не приведёт к конфронтации между РФ и Израилем"-ну слава богу-хоть Израиль на Россию не нападет. laughing
    костя1
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:51
    Как после этого жить?
    Дормидонт
  19. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:51
    По словам Амоса Ядлина, удар, который "мог наноситься" из воздушного пространства Ливана, был нацелен на борьбу с наращиванием иранского военного потенциала в Сирии.

    То есть, априори признал что израиль нанёс удар ракетами.
    a.s.zzz888
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:58
      Цитата: a.s.zzz888
      По словам Амоса Ядлина, удар, который "мог наноситься" из воздушного пространства Ливана, был нацелен на борьбу с наращиванием иранского военного потенциала в Сирии.

      То есть, априори признал что израиль нанёс удар ракетами.

      Да сдал всех с потрохами, где принимались решения, кто исполнял.wassat Ну и союзник у Сша, вечером деньги, утром стулья.... lol hi
      XXXIII
  20. axiles100682 (Александр) Сегодня, 09:53
    Тогда на кой черт эти мантры о хим оружии у Асада?На западе настолько тупой пипл?Господат евреи вы правда верите в хим оружие у Асада и то что он им пуляет надо и ненадо?
    axiles100682
  21. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 10:40
    "...что применение им химоружия не останется без ответа»"
    И эти туда же? А говорят, что Израиль самостоятелен в принятии решений.
    Чёрный Полковник
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