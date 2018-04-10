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Ситуация в Сирии. "Бородатые мальчики" воспряли террористическим духом?
39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули город Дума Восточной Гуты. Население Алеппо вышло на демонстрацию в поддержку САА и правительства Башара Асада. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение дня, в соответствии с договоренностью, боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» освободили пленных и начали покидать Думу. К концу дня из города выехало 39 автобусов с радикалами и членами их семей. Бывшие узники боевиков были эвакуированы на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории провинции Дамаск.
Сирийская армия обстреляла пункты дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Хувейн (провинция Алеппо). Также столкновения между САА и боевиками отмечались недалеко от поселений Замар и Джазрая на юге региона. В течение всего дня в административном центре провинции проходил митинг в поддержке САА и правительства Башара Асада.
Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолета ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами. Системы ПВО Сирийской армии сбили пять, однако три ракеты всё же достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал. Один из военных источников сообщил, что спустя некоторое время после ракетного удара расположения правительственных войск САР атаковали террористы «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ).
На юге провинции Идлиб продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Российские летчики атаковали позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Ан-Накир, Аль-Хибат и Хорш Абдин. Под прикрытием военных самолетов правительственные войска атаковали пункты дислокации радикалов недалеко от поселения Ат-Тамана. В пригороде административного центра региона прогремел взрыв: сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили тяжелые ранения.
ВКС РФ и САА продолжили наносить удары по пунктам дислокации «ан-Нусры» на севере провинции Хама. САА под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел позиций террористов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.
В течение дня, в соответствии с договоренностью, боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» освободили пленных и начали покидать Думу. К концу дня из города выехало 39 автобусов с радикалами и членами их семей. Бывшие узники боевиков были эвакуированы на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории провинции Дамаск.
Сирийская армия обстреляла пункты дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Хувейн (провинция Алеппо). Также столкновения между САА и боевиками отмечались недалеко от поселений Замар и Джазрая на юге региона. В течение всего дня в административном центре провинции проходил митинг в поддержке САА и правительства Башара Асада.
Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолета ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами. Системы ПВО Сирийской армии сбили пять, однако три ракеты всё же достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал. Один из военных источников сообщил, что спустя некоторое время после ракетного удара расположения правительственных войск САР атаковали террористы «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ).
На юге провинции Идлиб продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Российские летчики атаковали позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Ан-Накир, Аль-Хибат и Хорш Абдин. Под прикрытием военных самолетов правительственные войска атаковали пункты дислокации радикалов недалеко от поселения Ат-Тамана. В пригороде административного центра региона прогремел взрыв: сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили тяжелые ранения.
ВКС РФ и САА продолжили наносить удары по пунктам дислокации «ан-Нусры» на севере провинции Хама. САА под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел позиций террористов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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