12:19 10 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ситуация в Сирии. "Бородатые мальчики" воспряли террористическим духом?

39 автобусов с боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей покинули город Дума Восточной Гуты. Население Алеппо вышло на демонстрацию в поддержку САА и правительства Башара Асада. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение дня, в соответствии с договоренностью, боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам» освободили пленных и начали покидать Думу. К концу дня из города выехало 39 автобусов с радикалами и членами их семей. Бывшие узники боевиков были эвакуированы на подконтрольные Сирийской арабской армии (САА) территории провинции Дамаск.


Сирийская армия обстреляла пункты дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Хувейн (провинция Алеппо). Также столкновения между САА и боевиками отмечались недалеко от поселений Замар и Джазрая на юге региона. В течение всего дня в административном центре провинции проходил митинг в поддержке САА и правительства Башара Асада.

Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолета ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами. Системы ПВО Сирийской армии сбили пять, однако три ракеты всё же достигли цели. В результате инцидента никто не пострадал. Один из военных источников сообщил, что спустя некоторое время после ракетного удара расположения правительственных войск САР атаковали террористы «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ).

На юге провинции Идлиб продолжилась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Российские летчики атаковали позиции террористов в окрестностях населенных пунктов Ан-Накир, Аль-Хибат и Хорш Абдин. Под прикрытием военных самолетов правительственные войска атаковали пункты дислокации радикалов недалеко от поселения Ат-Тамана. В пригороде административного центра региона прогремел взрыв: сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате погибли два мирных жителя, еще несколько человек получили тяжелые ранения.

ВКС РФ и САА продолжили наносить удары по пунктам дислокации «ан-Нусры» на севере провинции Хама. САА под прикрытием российской авиации вела артиллерийский обстрел позиций террористов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:38
    Планомерно и без суеты давят наши... давят... И судя по истерике... иначе не назовёшь... у наших западных соседей... всё получается как надо...
    Vard
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:43
      Цитата: Vard
      Планомерно и без суеты давят наши... давят... И судя по истерике... иначе не назовёшь... у наших западных соседей... всё получается как надо...

      приходиться в очередной раз убедиться, чем больше запаха навоза, лжи и провокаций, тем виднее и яснее дорога по которой мы идём
      LSA57
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:48
        Да , они сами указывают "дорогу" и направление. Приветствую Сергей! hi
        cniza
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:02
          Цитата: cniza
          Да , они сами указывают "дорогу" и направление.

          дорогу выбираем мы. а они нам навоз на дороге разбрасывают. да ещё и пятую колонну к этому привлекают.
          Привет Виктор hi
          LSA57
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:06
            И я об этом же...
            cniza
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:17
              Цитата: cniza
              И я об этом же.

              вот и договорились smile drinks
              LSA57
    2. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:47
      Как говорили раньше - "И пусть земля горит под их ногами". Желательно, чтобы разных советников там, зацепили, как можно больше
      BerBer
    3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 10:09
      Да уже надо вроде как ускориться, ибо того и гляди вмешаются соседи, тогда игра по другим правилам может пойти.
      Hariton Laptev
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 08:43
    Бородатым мальчикам надо стучать молотком по их наглым пальчикам.
    Altona
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:48
      Лучше по головёнкам бомбами и колонны автобусов с ними превращать в сирийский песок
      лесовозник
  3. Волька Сегодня, 09:01
    в навоз гадов...
    Волька
  4. ланс Сегодня, 09:09
    че то бородатые разум потеряли? им то после таких подстав и прилетало первым всегда.
    ланс
  5. tun5t (игорь) Сегодня, 09:14
    Диванные анал-итики блин в навозе. К ядрёной войне подготовились? Люди не смогут жить в городах (100 лет пророчеству). Домик в деревне запасли?
    tun5t
  6. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 09:15
    Что то начало надоедать эта тягомотина в Сирии, столько денег отвлекает от модернизации и русского народа уже потеряли достаточно.
    Тургон
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:41
    К концу дня из города выехало 39 автобусов с радикалами и членами их семей.

    Ну, а потом - со свиданицем с бомбой или снарядом! Кстати, этим дают провезти с собой по два магазина с патронами на ствол. Ранее выезжавшим оставляли по одному. request
    a.s.zzz888
  8. bumerang. Сегодня, 09:57
    Авиабаза Т-4, расположенная на востоке провинции Хомс, подверглась ракетному удару. По сведениям Министерства обороны РФ, два самолета ВВС Израиля атаковали позиции САА восемью управляемыми ракетами.
    Может кто то знает, почему нет ответки на эти атаки? Почему не делают так, как делают израильтяне, если им случайно что то прилетит , то они в ответ тоже обстреливают. Но ни США, ни Израиль да и другие любители побомбить другие государства, не получают в ответ ничего, ну разве только беженцев и теракты.
    bumerang.
Картина дня