Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил новую должность. Областным парламентом Тулеев большинство голосов избран на должность председателя. В ходе внеочередной сессии законодательного собрания Кузбасса за Тулеева проголосовали 38 человек, один высказался против.Таким образом, Тулеев, покинувший губернаторский пост в Кемеровской области, становится спикером регионального парламента – фактически вторым человеком в областной управленческой иерархии.Предыдущий председатель парламента Алексей Синицын накануне сам сложил спикерские полномочия, заявив, что корпус депутатов в большинстве своё представлен командой экс-губернатора, а потому именно Аман Тулеев «и должен возглавить парламент».Напомним, что Аман Тулеев ушёл в отставку после трагических событий в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Его на губернаторском посту сменил заместитель главы региона Сергей Цивилев, которого на днях принял у себя президент Владимир Путин.Цивилев запомнился многим своим общением с кемеровчанами, когда встал на колени и попросил прощения от имени всей кемеровской власти.