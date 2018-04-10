12:21 10 апреля
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Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил новую должность. Областным парламентом Тулеев большинство голосов избран на должность председателя. В ходе внеочередной сессии законодательного собрания Кузбасса за Тулеева проголосовали 38 человек, один высказался против.

Тулеев стал спикером парламента Кемеровской области


Таким образом, Тулеев, покинувший губернаторский пост в Кемеровской области, становится спикером регионального парламента – фактически вторым человеком в областной управленческой иерархии.


Предыдущий председатель парламента Алексей Синицын накануне сам сложил спикерские полномочия, заявив, что корпус депутатов в большинстве своё представлен командой экс-губернатора, а потому именно Аман Тулеев «и должен возглавить парламент».

Напомним, что Аман Тулеев ушёл в отставку после трагических событий в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Его на губернаторском посту сменил заместитель главы региона Сергей Цивилев, которого на днях принял у себя президент Владимир Путин.
Цивилев запомнился многим своим общением с кемеровчанами, когда встал на колени и попросил прощения от имени всей кемеровской власти.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 54

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  1. Монос (Виктор) Сегодня, 09:04
    Офигеть! Человек, не вылезающий из-под капельницы, стал спикером!
    Монос
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:18
      hi О как к власти то прикипел, не оторвёшь...
      Logall
      1. Монос (Виктор) Сегодня, 09:29
        Приветствую, Александр hi
        Цитата: Logall
        О как к власти то прикипел, не оторвёшь..

        Надеюсь, это не избавит Кемеровскую область от хорошей чистки.
        Монос
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:23
          Это что-то из серии: У кареты царя отвалилось заднее левое колесо. Указ следующего дня: "У всех карет проверить задние левые колёса".
          Так и живём????
          Logall
          1. самый главный Сегодня, 10:33
            Цитата: Logall
            Так и живём????

            Та и живем.... он должен на кладбище на коленях круглосуточно стоять у могил сгоревших детей, а вместо этого залез в очередное кресло... что ещё раз доказывает о полностью отсутствующей у этого га....а совести и полной неадекватности депутатов. Плевать им на всё и на всех.... так и живем...
            самый главный
      2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:40
        Цитата: Logall
        hi О как к власти то прикипел, не оторвёшь...

        Это называется "номенклатура".
        профессор
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:15
        Цитата: Logall
        hi О как к власти то прикипел, не оторвёшь...

        Давно конечно у руля, но это был не самый плохой губернатор и область которой он руководил, в сравнении с другими не была в разрухе.
        Ныробский
    2. Vard Сегодня, 09:21
      Как в анекдоте... ну васенька... ещё капельку...
      Vard
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:28
        Незаменимых нет, а в Кемерово есть.
        ul_vitalii
        1. volodya (владимир) Сегодня, 09:34
          Цитата: ul_vitalii
          Незаменимых нет, а в Кемерово есть.

          Хорошо его пристроили!
          volodya
    3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 10:14
      Вот это наказание за Зимнюю Вишню! Чувствуется вся строгость! Очередной плевок в людей...
      bazzbazz
    4. To be or not to be Сегодня, 10:25
      Родился: 13 мая 1944 г. (73 года), Туркменбашы, Туркмения
      Супруга: Эльвира Фёдоровна Тулеева
      Политическая партия: Единая Россия
      Дети: Дмитрий Аманович Тулеев, Андрей Аманович Тулеев
      Книги: Власть в руках человека и-- человек в руках власти,..
      Родители: Мунира Файзовна Власова, Молдагазы Колдыбаевич Тулеев
      Партия:- КПСС (1968—1991),
      КПРФ (до 2000),
      Единая Россия (с 2005)
      To be or not to be
  2. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 09:05
    От кормушки только на лафете видимо...
    Dave36
    1. To be or not to be Сегодня, 10:26
      Цитата: Dave36
      От кормушки только на лафете видимо...

      .. на галере..
      To be or not to be
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:06
    Рокировка! И "короля" выводят из под угрозы. Но это все - очень временно. Тихо "уйдут"...
    Горный стрелок
  4. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:07
    Тулеев, покинувший губернаторский пост в Кемеровской области, становится спикером регионального парламента

    Задрали со своими американизмами. Спикер, дословный перевод "говоритель" (балабол по-простому). И парламентов у нас нет, есть законодательные собрания, а в них председатели.
    Piramidon
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:15
      Почему не идёте дальше? - слово пост заменить на "местоблюстительство", губернатор - на "глава волости", так как регион "нельзя", тоже не наше слово...

      Получаем: "Бывший волостной глава стал местоблюстителем при волостном сборище слуг народных"
      Володин
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:01
        Цитата: Володин
        Почему не идёте дальше?

        Есть официально признанные слова (в данном случае наименования должности) и, активно насаждаемые почитателями Запада, неологизмы, типа кастингов, имеджмейкеров, спичрайтеров... Иногда прочитаешь статью и половины слов не поймешь. Зато КРУТО!
        Piramidon
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:09
    ребят ! кто снимает ТЦ ...продолжайте своё дело ....иначе всё замылят...
    КВУ-НСвД
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:11
    Можно только руками развести и смачно плюнуть в его сторону. ИДИОТИЗМ. Ему о духовном нужно думать, хрень старая.
    Egorovich
    1. user (User) Сегодня, 09:34
      ИДИОТИЗМ. Ему о духовном нужно думать, хрень старая.


      Ты на свою морду сначала посмотри.
      Тулеев не дал сделать с Кемеровской областью то что сделали и Красноярским краем, Иркутской областью, Бурятией . . . . список можно продолжать. Он почти единственный кто остановил, хоть какую то часть, от окончательного разграбления ввереную ему территорию. Посмотрите на Новосибирскую область, где под разные всякие разговоры, действующие губернаторы и что интересно все местные в отличии от туристов в том же Красноярском крае, довели транспортную проблему почти до коллапса.
      И самое главное выборы были тайные, а ещё лучше посмотрите результат выборов Тулеева на пост губернатора, ВП о таком результате остаётся только мечтать, и это в маленьком регионе где все о всех всё знают. Это один из самых проблемных регионе России, это Вам не центральная Россия с его офисным планктоном это Кузбасс с шахтёрами, где есть ещё что откусить. Причём попытки его смещения происходили с определённой регулярностью и с определённой регулярностью он всегда побеждал на очередных выборах.

      И на по следок приведите ещё хоть один пример такой же реакции большого чиновника за ошибки мэра областного города и всех без исключения контролирующих органов на прямую не подчинённых губернатору.
      user
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:44
        Можно и тебя с ним рядом поставить, такая же хрень. И словоблудие твое. Слюной желчной не захлебнись, "спаситель Кузбасса"!!! fool
        Egorovich
      2. Soho Сегодня, 10:01
        что ты несешь? Тулеев просто убил кемеровский бизнес, который бежит из области в Новосибирск, Красноярск и Томск. Налоги собирают за год вперед!!! Где это видано?
        Результаты выборов... Я лично знаю примеры как ковались рейтинги Тулеева. А уж по уровню лизоблюдства, подхалимства, круговой поруки Кемеровская область вообще напоминает азиатское государство 17го века.
        Soho
        1. user (User) Сегодня, 10:51
          А уж по уровню лизоблюдства, подхалимства, круговой поруки Кемеровская область вообще напоминает азиатское государство 17го века.


          Особенно умиляет Новосибирская область и Красноярский край, это лучше спросить у Толоконского. Он после отстранения от губернаторства в Красноярском крае сразу поехал в аэропорт и домой в Новосибирск - боялся что по пути арестуют. Что касается бизнеса в Красноярске, то его Толоконский быстро зачистил под Новосибирских бизнесменов. А включать северные регионы Норильск, Талнах так их освоили ещё при СССР, а зарегистрированы Вы не поверите в Самаре. Нефте-газовые проекты в заслуги тоже вопрос спорный так как зарегистрированы в Москве, естественно и деньги туда перечисляются да и на сегодняшний день там работают в основном вахтовым методом и к населению и бизнесу Красноярского края имеют очень небольшое количество его жителей.
          Что касается Новосибирска, то основной его бизнес это торговля, очень удачное местоположение на перекрёстке всех дорог. Правда сейчас ожил завод Чкалова то опять к тому бизнесу который Вы якобы знаете отношение не имеет. А про люзоблюдство по Новосибирски, при Вашем его знании даже и спрашивать не хочется, потому как чужие там не ходят.
          user
      3. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 10:59
        При Евдокимове Алтайский край должен был соединится с Кузбасом. Потом Карлин не дал.
        _Сергей_
  7. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 09:13
    Интересно, а кто его выбрал??? Фамилии выборщиков в студию пожалуйста.
    Azazelo
    1. Vard Сегодня, 09:15
      Этот парламент и выбрал... причём единогласно... сказали же что там его люди...
      Vard
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:18
        Цитата: Vard
        Этот парламент и выбрал.

        поправка: не "этот", а "ЕГО" парламент и выбрал
        Silvestr
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:17
    Всё таки стреляться или репрессии сталинские, были бы только единственно правильными решениями для элиты. А так кочуют из кресло в кресло и ответственности никакой.
    andrej-shironov
  9. sv-georgij (Георгий) Сегодня, 09:24
    И все таки я скажу несколько слов в защиту Тулеева. Я хорошо помню те 90 годы когда Кузбасс просто лежал. Шахтеры бастовали, предприятия стояли, помню и как перекрывался железная дорога Турсиба. Как стучали касками шахтеры в Москве. Теперь многое из этого ушло и во многом это заслуга Тулеева. Помятуя об его заслугах конечно можно было и даже надо было его достойно проводить. Может быть избрать почетным членом регионального парламента. Может быть назначить почетным советником администрации. Одним словом разом не перечеркивать его заслуги, а воздать должное. Слов конечно же нет он несет ответственность за то что случилось в Кемерово. Но и нет смысла охаивать все что он сделал полезного и хорошего для Кузбасса.
    sv-georgij
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:10
      Цитата: sv-georgij
      ...конечно можно было и даже надо было его достойно проводить...

      Совершенно верно. Это и надо было сделать. Ушел в отставку, так ушел. Где его честолюбие? Готов на любую должность, лишь бы во власти. Таков, видимо, итог всех, долго бывших во власти, чьё слово было последним, кому все беспрекословно и ,может быть, подобострастно подчинялись.Ушел бы со службы, как говорится по человечески и никто не сказал бы ему плохого слова.А сейчас старый, больной человек будет "рулить".Лучше уж в почетные.....
      AlexVas44
    2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 11:02
      До 2015 года он не пускал туда москвичей. Вот Кузбас и жил. А как москвичи полезли так и случилось, то что случилось. Хозяин ТЦ москвич, живущий в Австралии.
      _Сергей_
  10. 3vs Сегодня, 09:25
    Ему самому не стыдно?
    3vs
  11. kostya-petrov (Константин) Сегодня, 09:26
    О сколько пинателей старого льва нашлось!
    Это не обязанность губернатора области бегать по ТЦ и проверять, открыт или не открыт пожарный выход, каким материалом сделали ТЦ и т.д.
    Вы лучше вспомните, откуда началась перестройка - а началась она с Кузбасса. Не зря Тулеев сказал в свое время: "Если Кузбасс чихнет - у России насморк". Президенту России нужен стабильный Кузбасс, но никак не бастующий. Цивилев не справится с этим регионом. Да и главное, Тулеев хорошо знает регион, когда он там в 1963 году начал работать стрелочником на железной дороге. Я думаю, дальше никому ничего объяснять не нужно.
    Да, и вот еще, осенью будут выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области, остальное додумывайте сами, чай не маленькие люди.
    kostya-petrov
  12. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:29
    Одно кресло на другое поменял... этот зад без кресла не может...
    Masya Masya
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:30
    Таким образом, Тулеев, покинувший губернаторский пост в Кемеровской области, становится спикером регионального парламента – фактически вторым человеком в областной управленческой иерархии.

    request Надеюсь, народ не против в Кемеровской области. Хотелось бы от них узнать.
    a.s.zzz888
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 10:35
      на мнение народа давно положен болт, не переживайте.
      Antidote
    2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 11:06
      Кузбасс за него. У пенсионеров бесплатный проезд по области, доплаты к пенсиям. У шахтеров и металлургов зарплаты. Я помню дороги 1995года и в 2000году. Разница очень большая. Дай бог любому региону такого губернатора.
      _Сергей_
  14. ланс Сегодня, 09:30
    но что делать старый больной человек, живший при брежневе, черненко. но хочется ему чтоб унесли с почестями.
    ланс
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:45
      Как в анекдоте:
      - Ало, это ЦК КПСС? Я слышал, что освободилось место генерального секретаря, Хочу его занять.
      - Вы что, больной?!!!
      - Да. И очень, очень старый.
      Дормидонт
  15. Комментарий был удален.
  16. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:37
    Цитата: Dave36
    От кормушки только на лафете видимо...

    Не заслужил лафета имхо.
    konstantin68
  17. sv-georgij (Георгий) Сегодня, 09:39
    Наверное ошибки Тулеева в подборе кадров, но они такие какие есть других нет. А что у Путина с кадрами хорошо? Так тоже такие же. Так и смотрят на запад где у них дома и семьи. Что Путину есть на кого опереться? Или его не подставляют? Или в случае чего его не сдадут? С сдадут и еще как сдадут.
    sv-georgij
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:26
      А у кого с кадрами было хорошо? Даже у Сталина не всё было блестяще, если через несколько дней после его смерти его ближайший соратник Маленков на закрытых совещаниях начал вести разговоры о борьбе с культом личности и концентрацией власти в руках одного человека. Да, кстати, и Лаврентий Берия в том же духе выступал. Не надо думать, что всё по инициативе одного Хрущёва происходило.
      Sergej1972
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:42
    От перемены мест область не меняется
    Дормидонт
  19. лысова (владимир) Сегодня, 10:13
    Стал вторым человеком в иерархии, интересно после кого?! Это что то изменит в области ?
    лысова
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:27
      После губернатора, неужели не понятно. Формально ( а в подавляющем большинстве случаев и фактически) председатель местного законодательного органа и есть второй человек в регионе.
      Sergej1972
      1. лысова (владимир) Сегодня, 10:52
        Я утрирую. Это на бумаге, а реально - фактический. Грубо говоря, всё это понты.
        лысова
  20. alekc75 Сегодня, 10:16
    это паскуда хочет до гроба на троне сидеть???
    alekc75
  21. prior (Влад) Сегодня, 10:23
    Ни одна свинья добровольно от корыта не отойдёт.
    prior
  22. Комментарий был удален.
  23. Antor Сегодня, 10:28
    Губернатором ,исходя из его личного заявления,ему невозможно быть по моральным основаниям ,а вот председателем областного собрания -можно!!!?? Да уж какая тут мораль!!!????
    Причем как все это проделано-просто фантастика !! Прежний,молодой,не больной,не клятый, не мятый, пишет лично заявление об отставке в пользу.......Тулеева!!! Супер!!! Да и как тут не написать,если тут же Единая Россия вносит кандидатуру Тулеева на освободившееся место!!!???? Наверное Тулеев много сделал для Кузбасса,но вот то что он сейчас проделал или с ним проделали с его согласия-это некрасивая история и ему еще аукнется!!! Уважение людей вряд ли можно заслужить такими манипуляциями!!??? Ну сделали бы его почетным советником при губернаторе,опыт то у него огромный и помогал бы он своими советами,как старший наставник,так нет же без власти уже не могут и слабое здоровье и возраст по боку!!!! Молодым везде у нас дорога.......это как издевка при таких вот манипуляциях во власти!!!
    Antor
  24. DPN (ДПН) Сегодня, 11:23
    Из мужика делают позднего Л.И.Брежнего .что бы самим у власти остаться,а это пахнет керосином-поговорка такая была, после этого СОЮЗА не стало.
    DPN
  25. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:37
    "... Цивилев запомнился многим своим общением с кемеровчанами, когда встал на колени и попросил прощения от имени всей кемеровской власти... "
    Ппц!!! Пять мин. "позора" и никакой ответственности! Более того, теперь князь!!
    Или обо всем происходящем, в области, не ведал??
    Сибирский цирюльник
  26. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 12:09
    Тулеев, покинувший губернаторский пост в Кемеровской области, становится спикером регионального парламента – фактически вторым человеком в областной управленческой иерархии.

    Не может человек, прибравший к рукам почти всю экономику региона и рассадивший по всем постам своих людей быть "фактически вторым". Он владелец этого региона - что с должностью, что без неё. В середине 90-х годов я по нескольку раз в году наведывался в кемерово и область по рабочим вопросам. Там было дофига вопросов по хищению целых шахт, земли и т.д. На мой вопрос, почему не идут в суд по очевидным делам все отводили глаза в сторону и говорили "да бесполезно всё это, себе дороже выйдет".
    И ещё запомнилось, что как-то сидел целый день в гостинице (нужные начальники где-то шарились по угольным разрезам). Включил телевизор. А там в течение 4,5 часов без умолку выступает этот самый губернатор. И знаете на какую тему? Про то, как опасно по весне поджигать траву. Причём тон у него был такой, словно в области живут только неумные люди. Какой-то уровень детского сада...
    Berkut24
  27. KrolikZanuda Сегодня, 12:17
    А еще после отставки губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил в пожизненное безвозмездное (то есть даром) пользование резиденцию и еще много разных интересных плюшек.
    KrolikZanuda
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