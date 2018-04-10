12:18 10 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Первые изображения китайского бомбардировщика-невидимки Н-20

Китайский журнал Aerospace knowledge продемонстрировал, как будет выглядеть перспективный стелс-бомбардировщик Н-20, который уже десять лет разрабатывается в Шанхайском институте, сообщает Российская газета.



Издание отмечает, что самолет конструируют с 2008 года в Шанхайском авиационном проектном и исследовательском институте (SADRI). Главная задача инженеров – снижение его радиолокационной заметности. По внешнему виду перспективный самолет представляет собой «летающее крыло».


По словам военных экспертов, ВВС Китая необходим «бомбардировщик большой дальности, не требующий дозаправки в воздухе и способный нести до 10 тонн оружия».



Какие-либо детали разработки, касающиеся ТТХ, неизвестны – разработка стелс-бомбардировщика в Поднебесной строго засекречена. А публикация рисунка внешнего вида самолета, может свидетельствовать о том, что китайские конструкторы, наконец, определились с тем, как он будет выглядеть.

Напомним, все самолеты, стоящие на вооружении НОАК – иностранное копирование, в основном известных советских машин.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 09:18
    Я такие во 2-м классе делал из газеты "Пионерская зорька" smile
    Тралл
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 09:21
      разработка стелс-бомбардировщика в Поднебесной строго засекречена. А публикация рисунка внешнего вида самолета...

      laughing Ну да, ну да.... Разработка засекречена, а внешний вид - это так, мелочи. Чепуха незначительная. Кто кого дурит?
      Прокат
      1. Макс Отто (Алексей) Сегодня, 11:23
        Фуфло это, а не разработка. Воздухозаборники сверху, так не строят боевые самолеты. Эта схема летать сможет, а вот активно маневрировать в вертикальной плоскости нет, поэтому у всех они снизу.
        Макс Отто
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:25
      Точно, левой ногой хромой китаец рисовал.
      Yrec
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:27
      ВАУ да вы ЧЁ, а двигатели какие они туда поставят? Вероятно от своего аналога нашего Ту-16? Революционно lol
      Ну тут еще можно сказать что это какой то фейк, так как лично я вижу за кабиной пилотов отверстие для дозаправки, а ничего что так заправляются только США. У китайцев как и у нас штанга-конус. Похоже и картинку китайцы у америкосов скомуниздили.
      Ну это так наблюдение дилетанта. hi
      RASKAT
    4. spirit (spirit) Сегодня, 09:40
      Где то я такие сопла уже видел)вдова говорят по МПР превосходила раптора)
      spirit
      1. Gogia (Игорь) Сегодня, 10:40
        Смотри на что похоже :))))
        С небольшими изменениями формы крыла. Китайские авиастроители пока только собирать научились, нового они ничего не сделали.
        Gogia
    5. spirit (spirit) Сегодня, 09:44
      ХМ, что то знакомое) где то я такие сопла уже видел)
      spirit
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:55
        Точно! Gray Ghost из 90-х. Построено было две штуки.
        В серию не пошел.
        voyaka uh
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:05
          Я так понимаю - сопла двигателей сверху что-бы не так явно были видны раскалённые двигатели и горячий воздух с земли.!?







          А чего в серию не пошёл? Вроде не плохой аппарат?
          DEZINTO
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:15
            Не знаю. Истребитель у них пошел F-22, малый ударник F-35.
            Стратег B-2.
            А этот оказался как-бы посередине: ударник, но непонятно какого применения.
            Но его собираются "оживить" вроде для каких-то тендеров.
            voyaka uh
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:19
              А этот оказался как-бы посередине: ударник, но непонятно какого применения

              Ну я так и подумал - "опытный образец". На нём и отрабатывались, и наверняка продолжают отрабатываться будущие самолеты.
              А к слову В-2 мне очень нравится чисто дизайнерски - красивый чертяга! winked

              DEZINTO
              1. Gogia (Игорь) Сегодня, 10:43
                Он летать без АСУ не может в принципе. Хотя интересная идея, но очень дорогая. Проще сделать много ракет длинной руки.
                Gogia
                1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:53
                  Ни один боевой самолет не может сейчас летать без АСУ.
                  Отказал комп - мгновенно катапультироваться.
                  Только вот отказывают, по-прежнему, двигатели (механика) , а не компы.
                  voyaka uh
          2. spirit (spirit) Сегодня, 10:22
            По МПР вдова превосходила Раптор,и в Lockheed Martin это признали. вояки решили что более классическая схема предпочтительней, да и пуски ракет только на yf22 проводили.
            spirit
          3. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:30
            На конкурсе проиграл F-22, потому и не пошел...
            Железякин
          4. Gogia (Игорь) Сегодня, 10:42
            Воздух выходящий из сопла смешивается с забортным (что-то типа эжектора) - это довольно сильно должно уменьшать тепловую сигнатуру.
            Gogia
          5. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:15
            Из этого самолёта получился бы отличный ударный беспилотник.
            Вадим237
    6. Pivot (Василий) Сегодня, 11:00
      Наверно Пионерская правда зорька это это была радиопередача, хорошие времена были.
      Pivot
    7. mark1 Сегодня, 12:12
      Цитата: Тралл
      из газеты "Пионерская зорька"

      "Пионерская зорька" -была такая радиопередача, а газета называлась "Пионерская правда"
      mark1
  2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:18
    Бумага всё стерпит
    vkl.47
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:20
    Я такие во 2-м классе делал из газеты

    Я такие в седьмом из фанеры клелил! А!? Слабо? Что ? Сдулся?
    hi
    (шучу просто))
    DEZINTO
    1. Тралл Сегодня, 09:21
      А я в шестом 3 цветомузыки спаял smile
      Тралл
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:24
        Пфф. я в пятом макет антарктической станции соорудил. Сначала нарисовал, а потом натуральный макет сделал!
        DEZINTO
        1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:30
          Цитата: DEZINTO
          ... а потом натуральный макет сделал!

          Здорово!!! Где же участок вам под стройку выделили? fellow
          AlexVas44
          1. Комментарий был удален.
          2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:04
            Где же участок вам под стройку выделили?

            Дома на письменном столе. там все и инженерные палатки поместились, и строительные краны......
            DEZINTO
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:27
    Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
    Вид конечно футуристический. А там посмотрим на выхлопе, чего у них получится. request
    a.s.zzz888
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:29
      А там посмотрим

      А ведь действительно китайцы-то могут. как поднатужат все свои сто заводов и через пару лет мы действительно можем увидеть сие чудо.... request
      DEZINTO
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:32
        DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:29 ↑ Новый
        А там посмотрим
        А ведь действительно китайцы-то могут. как поднатужат все свои сто заводов и через пару лет мы действительно можем увидеть сие чудо.... request

        И в их истории такие моменты были не единожды. Чего только стОит выплавка чугуна и стали, когда печи ставили во всех домах, и вышли по моему, на первое место в мире.
        a.s.zzz888
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:44
          Да, да и я том же на самом деле потенциал азиатских стран очень высок. Они реально фигачат как роботы. Менталитет такой. И результативность этого свойства мы видим по результатам экономики Китая за последние тридцать лет. - Рост колоссальный!
          Так что не удивлюсь если подобная машина поднимится в воздух через два-три года.

          Если китайцам приспичит, можно не сомневаться,....и силы и ресурсы, быстро найдут.







          DEZINTO
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:58
            Экономика Китая - копировальная фабрика растёт с каждым годом, не взирая на качество продукции.
            Вадим237
            1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:11
              Качество растет с каждым годом тоже.
              MoJloT
              1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:13
                В отдельных сегментах - но ни во всех.
                Вадим237
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:42
      Что то в нижней проекции он растолстевшего амеровского "пингвина" напоминает.... Наверное показалось...
      NN52
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:44
        NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:42 ↑ Новый
        Что то в нижней проекции он растолстевшего амеровского "пингвина" напоминает.... Наверное показалось...

        Вот туда китайцы и соскладируют ракетки, и бомбы...
        a.s.zzz888
  5. Vard Сегодня, 09:33
    Было бы смешно... если бы не было бы так грустно... Ведь сделают... не через год... так через пять сделают...
    Vard
  6. tun5t (игорь) Сегодня, 09:35
    Не нравится как европитеки к нам пренебрежительно к нам относятся?!, дак почему вы к Китаю так же?! Может перестанет китайцев боятся и подозревать, начнём сотрудничать без условностей?
    tun5t
  7. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:35
    Цитата: Тралл
    Я такие во 2-м классе делал из газеты "Пионерская зорька" smile

    "Пионерская правда". "Зорька"-это по радио передача была laughing
    konstantin68
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:40
    Фото? Он же невидимый
    Дормидонт
  9. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:49
    Жаль что пока не удается объединить российский научно-технический потенциал и китайские экономические и промышленные возможности. Выиграли бы все, как в области экономической, так и военной безопасности. Но думаю, что к этому все идет. Фактически ни один "официальный союзник" России по ОДКБ не поддерживает Россию на международной арене и в экономке так как это делает Китай.
    Vita VKO
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:00
      Поздно. Опоздали. Теперь Китаю ничей научно-технический
      потенциал уже не нужен. Он или покупают и копируют (как Су-35
      и С-400) или просто воруют и копируют, как Ф-35 и др. американские
      штучки. И берут к себе (в свои НИИ) иностранных ученых и инженеров
      на "американские" зарплаты.
      voyaka uh
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 10:12
        Конечно можно скопировать или украсть технологию. Но практика доказывает, что в любой технологии, есть тонкости и нюансы, которые без серьезных исследований и испытаний воспроизвести не получится. В Китае это поняли и перешли к переманиванию ученых и инженеров, так как это делает США и Израиль. Но и здесь будет прокол. Только для еврея деньги являются источником вдохновения, для всех остальных это лишь средства существования, желательно с комфортом. Поэтому сколько не переманивай ученых, но реальной научной школы создать не удастся.
        Vita VKO
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:02
          Кремниевая долина опровергает Ваш тезис. Там делает 3/4 современной
          прикладной науки мира. Почти все инновационные продукты - оттуда.
          Наука сегодня - проектальная. Под проект собирают команду: математики, физики,
          алгоритмисты, инженеры, программисты, техники.
          Новый проект - новая команда.
          Китайцы создали у себя центры науки и инноваций. Все приборы, какие пожелаете.
          Зарплаты - как в Калифорнии. Никакой бюрократии: утром и-мейл, вечером станок
          или аппарат у Вас в лаборатории/опытном цехе.
          Вы полагаете, патриотизм остановит спецов от такой "подработки"? 5 лет поработал -
          богатый человек на всю жизнь в своей стране.
          voyaka uh
        2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:48
          Цитата: Vita VKO
          Поэтому сколько не переманивай ученых, но реальной научной школы создать не удастся.


          А теперь сравните количество ВУЗов с Китае и России.
          И как быстро китайские Вузы становятся в рейтинги всякие...
          Толпами.
          ЗВО
      2. andy.v.lee (Andy Belski) Сегодня, 11:17
        Копируют и воруют в том числе и у Израиля!
        andy.v.lee
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:33
          Еще как! am
          Китайское посольство в Израиле - 4-ое по количеству
          персонала в МИРЕ. Это в 8-миллионной стране, которую не видно на карте.
          Что это за персонал такой?
          9/10 -конечно, шпионы, промышленные и военные bully . Их ловят "за руки" постоянно и
          ...тихонечко депортируют. Вместо засыпавшихся присылают свеженьких.
          Почему это терпим? Потому что потенциал проектов с Китаем много-много-миллиардный.
          На одном экспорте в Китай наша экономика может "ехать" комфортно годами.
          voyaka uh
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 09:53
    Мда...видимо понятия красоты у китайцев очень специфичное...смотря на сею картинку,почему-то подумалось о матрассовском Рапторе,только сильно беременном и с диким сколиозом.
    НЕКСУС
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:06
      Нет НИКАКОЙ связи между красотой и функциональностью.
      Крылатая фраза Туполева неверна.
      voyaka uh
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:15
        Цитата: voyaka uh
        Крылатая фраза Туполева неверна.

        Фраза Туполева верна .Она сформирована в результате создания лучших в мире самолетов ,как в гражданской,так и в военной сфере.
        НЕКСУС
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:38
          Красота является красотой только для своего времени.
          Что сказал бы Туполев об этом, родись на 50 лет раньше?
          "Боже, какая красота и изящество!"
          voyaka uh
  11. tchoni (Евгений) Сегодня, 09:54
    В истребительной гонке за пятым поколением нас китайцы сделали (увы, но факт) Сделают, судя по всему , и в гонке за перспективным бомбардировщиком
    tchoni
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:59
      В каком месте там, они нас сделали?
      Вадим237
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 09:57
    Похож на Ту-160, который решили вытянуть до силуэта F-22.
    Altona
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:16
      Цитата: Altona
      Похож на Ту-160, который решили вытянуть до силуэта F-22.

      Самое веселье будет о том,какие двигуны туда поставят китайцы.
      НЕКСУС
  13. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:05
    Цитата: DEZINTO
    Пфф. я в пятом макет антарктической станции соорудил. Сначала нарисовал, а потом натуральный макет сделал!

    Один к одному? И со взлетно-посадочной полосой? Уважаю. Сколько же вам места понадобилось laughing
    Старый26
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:13
      Один к одному? И со взлетно-посадочной полосой?

      и взлетная полоса была и главное здание и электро-подстанции и дома для сотрудников- всё было! Но в масштабе письменного стола. 1,5 на полметра... laughing
      Ну вот так примерно:

      Две пятёрки получил! Ага! горжусь до сих пор..... laughing
      DEZINTO
  14. zyzx (Костик) Сегодня, 10:21
    Вот когда китайские копии лего,утратят условную совместимость деталей,тогда и поговорим.
    zyzx
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:52
      Цитата: zyzx
      Вот когда китайские копии лего,утратят условную совместимость деталей,тогда и поговорим.


      Про тогда и поговорим.
      Напомнить про Маска?
      ЗВО
  15. Gogia (Игорь) Сегодня, 10:45
    Цитата: DEZINTO
    Пфф. я в пятом макет антарктической станции соорудил. Сначала нарисовал, а потом натуральный макет сделал!

    Мальчишки и девчонки,
    А также их родители,
    Токсичные красители
    Понюхать не хотите ли?
    Gogia
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 10:50
    Цитата: voyaka uh
    Поздно. Опоздали. Теперь Китаю ничей научно-технический
    потенциал уже не нужен. Он или покупают и копируют (как Су-35
    и С-400) или просто воруют и копируют, как Ф-35 и др. американские
    штучки.

    -----------------------------------------
    Китай всё равно почему-то остается в роли догоняющего и вторичного компилятора чужих идей. И это несмотря на его огромный оборонный потенциал, там на одну военную авиацию и космос работает 300 мощных НИИ. И по другим направлениям есть не менее мощные научно-производственные струтуры, но каких-то прорывных вещей и разработок увы и ах. Одно радует, хоть смартфоны и бытовую технику делают не хуже брендовых.
    Altona
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:27
      "Одно радует, хоть смартфоны и бытовую технику делают не хуже брендовых."///

      Эта фраза показывает Ваше непонимание современных технологий.
      Создать современный конкурентоспособный смартфон гораздо труднее, чем любую
      ракету или самолет. Там микро-нано-"ништяки" невиданной сложности.
      Если делают смартфоны - сделают ВСЕ
      voyaka uh
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 10:52
    Цитата: Gogia
    Мальчишки и девчонки,
    А также их родители,
    Токсичные красители
    Понюхать не хотите ли?

    --------------------------------
    А что там такого? Поливинилацетатный клей(ПВА) или БФ-6 и ацетоновые краски или маслянные типа ПФ-115 краски. wink
    Altona
Картина дня