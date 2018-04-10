12:22 10 апреля

Сирийская ПВО вновь неприятно удивила израильские ВВС

В ночь на 9 апреля в СМИ появилась информация об атаке неизвестных самолетов базы сирийских Военно-воздушных сил Т-4 в провинции Хомс. Сообщалось, что из воздушного пространства Ливана было запущено 8 ракет неизвестной модификации, три из которых поразили намеченные цели на аэродроме. Пять ракет были перехвачены сирийскими системами противовоздушной обороны. Доподлинно известно, что в процессе обороны базы были задействованы комплексы "Бук".

Несмотря на то, что в ночь на 9 апреля многие ожидали американского ракетного удара по САР, первые подозрения пали на соседний Израиль. Именно его самолеты регулярно проводят рейды против сирийской армии и ее союзников, при этом не всегда заходя в воздушное пространство страны, а работая как раз из Ливана.

ЦАХАЛ никак не комментирует произошедшее, однако ряд израильских экс-военноначальников косвенно подтвердили участие ВВС страны в последней военной акции.




6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:24
    Сейчас по одному событию будет два вывода - "Это победа" (типа патриоты) "Это поражение (ивритоговорящие коллеги). На самом деле - информации кот наплакал, выводы делать рано.
    Серж Горелый
    1. Vard Сегодня, 10:36
      Одно можно сказать... политика умиротворения агрессора всегда кончается печально...
      Vard
    2. kipod Сегодня, 10:39
      Цитата: Серж Горелый
      Сейчас по одному событию будет два вывода - "Это победа" (типа патриоты) "Это поражение (ивритоговорящие коллеги). На самом деле - информации кот наплакал, выводы делать рано.

      да нет - информация об ударе есть , погибшие есть и имена опубликованы ( включая полковНика - командира средств БПЛА) - была опубликована съёмка удара и количество взрывов.
      пока единственное на что нет никакого подтверждения ( кроме сирийского бла -бла) - что они что то сбили , а что не сбили грохнулось просто так
      kipod
  2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:00
    Цитата: Серж Горелый
    Сейчас по одному событию будет два вывода - "Это победа" (типа патриоты) "Это поражение (ивритоговорящие коллеги). На самом деле - информации кот наплакал, выводы делать рано.

    Именно по этому надо следовать фактам : убитые есть и имена их известны, обломков сбиты ракет нет. А если бы были их фото завалили бы все рубрики в том числе и на этом ресурсе. Отсюда вывод - эта статья и ей подобные это попытка сделать хорошую мину при плохой игре
    Vol4ara
    1. Victor19 (Victor ) Сегодня, 11:17
      Не думаю командование в Сирии будет откровенно врать, что сбили пять ракет. Отсутствие обломков ракет может быть по другим причинам. Вполне возможно, что очень трудно идентифицировать эти самые ракеты.
      Victor19
  3. Azim77 (Азим) Сегодня, 12:06
    К сожалению, при массированной залповой атаке, ПВО Сирии не сможет противостоять, просто не хватит противоракет. Поэтому это была не "атака, которую отбили", а камушек через забор, чтобы понять где собака привязана. Со стороны даже не Израиля, а коалиции.
    Azim77
Картина дня