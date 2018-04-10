Сирийская ПВО вновь неприятно удивила израильские ВВС

В ночь на 9 апреля в СМИ появилась информация об атаке неизвестных самолетов базы сирийских Военно-воздушных сил Т-4 в провинции Хомс. Сообщалось, что из воздушного пространства Ливана было запущено 8 ракет неизвестной модификации, три из которых поразили намеченные цели на аэродроме. Пять ракет были перехвачены сирийскими системами противовоздушной обороны. Доподлинно известно, что в процессе обороны базы были задействованы комплексы "Бук".



Несмотря на то, что в ночь на 9 апреля многие ожидали американского ракетного удара по САР, первые подозрения пали на соседний Израиль. Именно его самолеты регулярно проводят рейды против сирийской армии и ее союзников, при этом не всегда заходя в воздушное пространство страны, а работая как раз из Ливана.



ЦАХАЛ никак не комментирует произошедшее, однако ряд израильских экс-военноначальников косвенно подтвердили участие ВВС страны в последней военной акции.











