Медведева оставляют председателем правительства?

Сегодня президент России, по информации пресс-службы Кремля, проведёт встречу с главой правительства Дмитрием Медведевым. Встреча президента и премьера традиционно проводится за сутки до выступления Медведева с отчётом перед российским парламентом. Однако в этом случае она вызывает большой интерес. Почему?Не только в связи с тем, что Медведеву завтра отчитываться перед депутатами о проделанной за последнее время работы на посту главы правительства, но и в связи с майскими событиями по формированию нового кабинета министров после инаугурации избранного президента. Насколько этот кабинет окажется новым, - сейчас пытаются гадать многие эксперты.Также вопросом является и то, оставит ли Владимир Путин самого Дмитрия Медведева на его нынешнем посту или нет? Учитывая тот факт, что статистические отчёты демонстрируют новый всплеск телевизионной активности (на крупнейших каналах страны) по освещению работы Медведева в премьерской должности, вполне можно предположить, что действующий председатель правительства продолжает оставаться одним из основных потенциальных кандидатов на новый премьерский пост. Федеральные каналы явно увеличили объёмы информационного вещания, отдаваемого под освещение деятельности Медведева, в сравнении, например, с периодом, предшествовавшим президентским выборам.На этом фоне медийная активность на тех же федеральных телеканалах других вероятных "соискателей" на премьерское кресло явно поубавилась. Если говорить о тех, кто ещё совсем недавно выступал в качестве кандидата на пост президента, то их информационная активность на главных каналах страны и вовсе сведена к нулю.Тот факт, под каким "соусом" завтра подадут выступление Дмитрия Медведева перед представителями парламента страны, о многом расскажет по поводу политического будущего нынешнего премьера.