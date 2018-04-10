12:20 10 апреля
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Медведева оставляют председателем правительства?

Сегодня президент России, по информации пресс-службы Кремля, проведёт встречу с главой правительства Дмитрием Медведевым. Встреча президента и премьера традиционно проводится за сутки до выступления Медведева с отчётом перед российским парламентом. Однако в этом случае она вызывает большой интерес. Почему?

Не только в связи с тем, что Медведеву завтра отчитываться перед депутатами о проделанной за последнее время работы на посту главы правительства, но и в связи с майскими событиями по формированию нового кабинета министров после инаугурации избранного президента. Насколько этот кабинет окажется новым, - сейчас пытаются гадать многие эксперты.

Медведева оставляют председателем правительства?



Также вопросом является и то, оставит ли Владимир Путин самого Дмитрия Медведева на его нынешнем посту или нет? Учитывая тот факт, что статистические отчёты демонстрируют новый всплеск телевизионной активности (на крупнейших каналах страны) по освещению работы Медведева в премьерской должности, вполне можно предположить, что действующий председатель правительства продолжает оставаться одним из основных потенциальных кандидатов на новый премьерский пост. Федеральные каналы явно увеличили объёмы информационного вещания, отдаваемого под освещение деятельности Медведева, в сравнении, например, с периодом, предшествовавшим президентским выборам.

На этом фоне медийная активность на тех же федеральных телеканалах других вероятных "соискателей" на премьерское кресло явно поубавилась. Если говорить о тех, кто ещё совсем недавно выступал в качестве кандидата на пост президента, то их информационная активность на главных каналах страны и вовсе сведена к нулю.

Тот факт, под каким "соусом" завтра подадут выступление Дмитрия Медведева перед представителями парламента страны, о многом расскажет по поводу политического будущего нынешнего премьера.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 115

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  1. Vard Сегодня, 10:34
    Денег нет... но вы держитесь...
    Vard
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 10:38
      А что, правильно поступает ВВП, открыто, честно. Осталось только набрать в правительство Кудрина, Грефа, Чубайса, вместо их помощников, которые сегодня сидят министрами. Народ реально заслужил таких руководителей. Получите и распишитесь господа "патриоты".
      Донской
      1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 10:46
        Цитата: Донской
        А что, правильно поступает ВВП, открыто, честно. Осталось только набрать в правительство Кудрина, Грефа, Чубайса, вместо их помощников, которые сегодня сидят министрами. Народ реально заслужил таких руководителей. Получите и распишитесь господа "патриоты".


        тезис ,что "народ имеет таких правителей ,каких заслуживает" -это лживая мысль. Тем кто находится над народом пришли во власть нечестным и преступным путём.Путём обмана народа.
        Бар1
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 10:52
          Медведев фигура не самостоятельная. Его деятельность надо оценивать по тому, как добросовестно он исполняет поручения Президента. Нет оснований считать, что недобросовестно. Так почему его надо менять? Есть лучшие кандидаты? Думаю, Медведева заменят года через четыре, чтобы раскрутить нового будущего Президента. А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".
          Прокат
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 10:55
            Цитата: Прокат
            Медведев фигура не самостоятельная. Его деятельность надо оценивать по тому, как добросовестно он исполняет поручения Президента. Нет оснований считать, что недобросовестно. Так почему его надо менять? Есть лучшие кандидаты? Думаю, Медведева заменят года через четыре, чтобы раскрутить нового будущего Президента. А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".

            А где она , Деятельность МЕДВЕДЕВА? request Покажете - Оценим! yes
            Охотовед 2
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 11:05
              Цитата: Охотовед 2
              А где она , Деятельность МЕДВЕДЕВА?

              Медведев - высокопоставленный клерк. Высокопоставленный, но клерк. Вам часто показывают работу какого-нибудь начальника отдела Минтопэнерго?
              Прокат
              1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 11:10
                Полностью поддержу и добавлю: клерк, выдержавший испытание властью. Когда он грел своим задом место президента, искушение захвата власти для себя любимого было громадно, тем более все ему пели на ухо, включая штаточцев - "Ты - лучший, ты - достоин", однако выдержал давление, не подвёл настоящего президента.
                Да, ошибок в работе есть и ляпы откровенные вроде "денег нет но вы держитесь" не от большого ума есть, и сам он как управленец мне не нравится, но он проверен.
                Хотелось бы лучшего, конечно, но Путина пока не клонировали.
                nesvobodnye
                1. Пижон (Сергей ) Сегодня, 11:25
                  Цитата: nesvobodnye
                  Хотелось бы лучшего, конечно, но Путина пока не клонировали

                  Типун Вам на язык!
                  По-моему, России и одного - за глаза!
                  Боюсь, "Боливар не вынесет двоих" )
                  Пижон
              2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:35
                да не клерк он,а субстанция которая не тонет,поэтому и наблюдаем такую стабильную непотопляемость.
                Ратник с пулеметом
            2. самый главный Сегодня, 11:14
              Цитата: Охотовед 2
              А где она , Деятельность МЕДВЕДЕВА? Покажете - Оценим!

              Посмотрите всем известный фильм. Там о всех НАЙДЕННЫХ его успехах рассказано! Как то мне не верится, что сценарий фильма написан без "сценаристов" с большими звездами. Уж больно всё складно.
              самый главный
            3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:14
              Цитата: Охотовед 2
              А где она , Деятельность МЕДВЕДЕВА? request Покажете - Оценим! yes

              Уровень жизни в стране самый высокий среди стран бывшего СССР. Показатели по инфляции и росту ВВП лучшие в сравнение с остальными премьерами на его месте. Что еще Вам надо? Это при нем Россия заявила о себе на весь мир, это при нем мы пережили мировые кризисы.
              Семен1972
              1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:50
                Цитата: Семен1972
                Уровень жизни в стране самый высокий среди стран бывшего СССР. Показатели по инфляции и росту ВВП лучшие в сравнение с остальными премьерами на его месте. Что еще Вам надо? Это при нем Россия заявила о себе на весь мир, это при нем мы пережили мировые кризисы.

                Что правда?! А источник приведете? а то во всех страны Прибалтики всегда выше стояли. А сейчас так уже и Казахстан с Беларусью fellow
                https://pikabu.ru/story/uroven_zhizni_v_stranakh_
                mira_v_20172018_godu_5679100
                Стирбьорн
              2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 11:50
                Цитата: Семен1972
                Уровень жизни в стране самый высокий среди стран бывшего СССР

                В Казахстане давно были? Да и из враждебной Прибалтики русский люд на историческую родину не спешит.
                Показатель уровня жизни в странах бывшего СССС вычисляется по количеству гастробайтеров на рынках и стройках РФ. hi
                Ингвар 72
                1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 12:09
                  Цитата: Ингвар 72
                  В Казахстане давно были?

                  Средняя з/п 148 000 тэнге = 462 доллара. В России средняя з/п 39000 (в Москве 68000) = более 600 долларов. И чем же там лучше?????
                  Семен1972
              3. Sefevi Сегодня, 12:18
                "Уровень жизни в стране самый высокий среди стран бывшего СССР"
                Sefevi
          2. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:04
            Цитата: Прокат
            А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".

            Это чего он там расчистил?
            Jovanni
          3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 11:09
            да кто его знает может и сейчас нового президента начнут раскручивать. Реформы жду все и давно и в первую очередь экономические, и если раскручивать нового президента то самое удобное время. Новый человек проводит реформы и потом успешно становится президентом. А от существующего премьера уже давно ни чего не ждут. Он только что временем повелевать , да на отсутствие денег жалиться.
            Hariton Laptev
          4. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:10
            Цитата: Прокат
            Медведев фигура не самостоятельная. Его деятельность надо оценивать по тому, как добросовестно он исполняет поручения Президента. Нет оснований считать, что недобросовестно. Так почему его надо менять? Есть лучшие кандидаты? Думаю, Медведева заменят года через четыре, чтобы раскрутить нового будущего Президента. А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".

            О!А мне кажется,это грамотный анализ.
            Только ультрапрозападных либералов в лице Дворковича,Шувалова и их шайки убрали бы...А Дмитрий Анатольевич,действительно,техническая фигура.Его задача - негатив на себя оттягивать.
            ПалБор
          5. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 11:47
            Цитата: Прокат
            А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".

            А ничего, что в процессе расчистки "авгиевых конюшен" они еще больше гамном заросли? wink Потом никакой Геракл не справится. hi
            Ингвар 72
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:00
          Цитата: Донской
          А что, правильно поступает ВВП, открыто, честно...

          Скорее всего, Путин останется у власти еще лет 15.
          dorz
        3. victor50 (Виктор) Сегодня, 11:14
          А ВИНОВАТЫ АМЕРИКАНЦЫ? А мы их терпим и выбираем еще периодически?! По-моему, нет ни одного человека, кто бы с уважением относился к Медведеву. Но его же Путин назначил!!! И все... надо искать далеко идущую стратегию.... а не требовать снять премьерчика. Может кто-нибудь назовет его достижения?
          victor50
          1. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:39
            Цитата: victor50
            А ВИНОВАТЫ АМЕРИКАНЦЫ? А мы их терпим и выбираем еще периодически?! По-моему, нет ни одного человека, кто бы с уважением относился к Медведеву. Но его же Путин назначил!!! И все... надо искать далеко идущую стратегию.... а не требовать снять премьерчика. Может кто-нибудь назовет его достижения?

            Формально 08.08.08.Всё же он президентом был и приказ о "принуждении к миру" отдал.
            И независимость Ю.Осетии признал.
            ПалБор
            1. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:54
              А!Ещё круто на вечере встречи выпускников танцевал под "Американ бой" smile
              ПалБор
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:56
        Чубайс старенький уже... Медведев выполняет роль Рыжего - этакий громоотвод.
        Серж Горелый
      3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:16
        Монументальный список успехов ДАМа. Сначала со временем баловался туда -сюда, успокоили. Потом страстно боролся с промилями под " 0", угомонили. Рьяно кинулся на борьбу с курением и лежа в партере в этой борьбе, подняли цены до небес на всякую шнягу типа пластырей,спрэев, таблеточек для тех, кто решил бросить курить. Сверхзадача - это гонять курильщиков ссаной тряпкой по просторам сел и городов, то на 10 метров от зданий и сооружений, то на 16 м. Главное, что за победу или поражение в этой борьбе отчитываться не надо, а денюшку списать можно и немалую. Молодец, экономика это по нему не главное! negative
        майор Юрик
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:21
          Да как Вам не стыдно!!!! А главное достижение забыли - у нас теперь нет ментов! Есть полицаи.
          Серж Горелый
      4. Scoun (Roman) Сегодня, 11:35
        Цитата: Донской
        Народ реально заслужил таких руководителей. Получите и распишитесь господа "патриоты".

        А вы сам кто?
        Вы заранее в истерику впадаете, в боевой истеричный кураж себя вводите?
        Имха.
        Вообще было бы неплохо на ВО сделать обзор за 4-ре года.
        За время санкий.
        Россия стала лидером по экспорту зерна. Стала продовольственно независимой страной куры, индейка, свинина, говядина, баранина аквакультуры, овощи, фрукты, молочка и даже перепела)))
        Оборонка улучшается.....
        В саду стали детишек планово отправлять на узи, анализы и осмотры (где в Европе это делают бесплатно?).
        В Гос Университете с сентября вводят стипендии для отличников в 20000 тыс руб.
        ПС.
        Тут один камрад плачется что ве ванны с люминем "заморозили" а я помню как металл в два раза подорожал, как стройки встали.... думаю может люминю стоить подешеветь и на каркасное строительство обратить внимание? Как вариант.
        А нытьё и лозунги, утомительны и не несут конструктивизма.
        Scoun
    2. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:39
      Уже не смешно. Совсем не смешно после вчерашнего.
      Кент0001
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:49
        А почему собственно не смешно?
        Впрочем, эт всё гадание. Вдруг опять какой никакой киндер сюрприз выскочит? Будем посмотреть.
        А если честно, кто ни будь каких либо изменений ожидает? Кроме косметических, конечно?
        rocket757
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:02
          Цитата: rocket757
          А почему собственно не смешно?
          Впрочем, эт всё....

          А Вам смешно? Как Вы думаете... потери наших «бизнесменов» - за чей Счёт, компенсируются? belay
          Курс валюты - пульнул,,, думаете - бензин, продукты, ширпотреб .... будут на месте стоять??? request
          Охотовед 2
          1. Smol79 (Александр) Сегодня, 11:10
            а что бизнесмены потеряли? упущенную прибыль? завод (материальные ценности) как стоит условный миллиард так и стоит, а акции могут и 5 и 25 стоить.
            Smol79
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:14
              Цитата: Smol79
              а что бизнесмены потеряли? упущенную прибыль? завод (материальные ценности) как стоит условный миллиард так и стоит, а акции могут и 5 и 25 стоить.

              Мдя... с таким «пониманием» Экономики, Вам только баранов можно доверить пасти... no
              Или в Центробанк - на место Набиуллиной! laughing Что впрочем - тоже самое... feel
              Охотовед 2
              1. Smol79 (Александр) Сегодня, 11:18
                не можете объяснить - значит сами на уровне пастуха, развесил ухи слушая "аналитеков"
                Smol79
                1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:37
                  Скажите как Вам обьяснить понятие «капитализация» ??? request как и на что, она влияет... request
                  Охотовед 2
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:13
            Я не думаю, я знаю, что именно за наш счёт!
            В чём вопрос собственно?
            Мы это проходили не раз, совсем недавно, кстати, какие уж тут неожиданности?
            rocket757
            1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 12:19
              Не понял Вашей «толстой» иронии! hi
              Охотовед 2
      2. den3080 Сегодня, 10:55
        Дмитрий Анатольевич Медведев производит впечатление несерьёзное, легковесное, хотя столько лет находится на высших государственных постах. У меня одного такое впечатление? Уверен, что нет.
        Причём, когда он решается выступить действительно с собственной или а ля собственной инициативой, то получается удивительная чехарда, неразбериха и растрата государственных денег.
        вспомните часовые пояса... петра и февронию... да массу всего.
        это конечно хорошо, что он предан ВВП, но очень хотелось бы чего-то более профессионального и разумного плюс к этой преданности.
        den3080
        1. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 11:42
          Короче, изменения на которые надеялся электорат "За Путина" откладыватся на неопределенное время. Как распродавали Россию, так и будут распродавать. Часть Сибири уже под Китаем, а впереди Курильские острова. Все по тихому, шито-крыто. Иначе как сырьевой придаток сильных и развитых стран, мы и не сможем называться.Все как было, так и останется, если какое нибудь цунами или астрономический фактор не снесут эту систему.
          Evgeniy667b
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 10:57
      Учитывая тот факт, что статистические отчёты демонстрируют новый всплеск телевизионной активности (на крупнейших каналах страны) по освещению работы Медведева в премьерской должности, вполне можно предположить, что

      Супер вывод и супер аналитика good good laughing
      На этом фоне медийная активность на тех же федеральных телеканалах других вероятных "соискателей" на премьерское кресло явно поубавилась.

      Мдя,главное медийная активность,премьеров назначают по телевизору.БРАВО!!!! РЖУ НЕ МАГУ.Главное как возбудились то все. goodА заголовок то какой,будь то
      Медведева УЖЕ оставляют председателем правительства?
      laughing
      vovanpain
    4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 11:24
      Цитата: Vard
      Денег нет... но вы держитесь...

      У кого как. Походу у него есть. Вот и держится...
      Jovanni
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:35
    Можно не гадать.
    DEZINTO
    1. kapitan92 (Вячеслав) Сегодня, 10:40
      Цитата: DEZINTO
      Можно не гадать.


      Кабинет обновят, председателя оставят! (ИМХО)
      kapitan92
  3. Житель Урала Сегодня, 10:36
    Да не покинет он свой пост - это надежный друг Президента, его за лояльность держат, а не за результаты.
    Житель Урала
  4. Комментарий был удален.
  5. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:38
    Даааа...начинают сбываться самые негативные ожидания....менять никто ничего не будет.....а жаль, 74 процента Россиян ждали обратного.
    Кент0001
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:57
      Серьёзно, ждали?
      Люди просто не хотели никаких изменений! По крайне мере никто народ не убедил, что изменения эт есть лучше чем то, что есть!
      Мне "нравятся" наши "западные партнёры"!!! Дождались когда выберут, то что им не угрожает в принципе из за своей туп... невнятной политики и сомнительных достоинств, а теперь давить по полной, пока в стране опять бардак не наступит.
      Не представляю, какими мерами такому давлению можно противостоять??? В прочем у премьера же есть рецепт - Денег нет но ВЫ держитесь! - . Хочется спросить, а что они сделали, шоб деньги были и народу не пришлось держаться за всех и за всё???
      rocket757
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:33
        Цитата: rocket757
        Мне "нравятся" наши "западные партнёры"!!! Дождались когда выберут, то что им не угрожает в принципе из за своей туп... невнятной политики и сомнительных достоинств, а теперь давить по полной, пока в стране опять бардак не наступит.

        Опять Обама во всем виноват laughing
        Семен1972
    2. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 11:08
      74 процента Россиян обвели вокруг пальца. Да здравствует ещё шесть лет нулевого роста экономики, снижения рождаемости, дальнейшего падения конкурентоспособности России на мировой арене! Слава Великому Стратегу!
      Fedoslov
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:35
        Цитата: Fedoslov
        74 процента Россиян обвели вокруг пальца.

        В смысле??? Вам Путин обещал нового премьера??? Кто обманул? Помните Аршавина "Ваши ожидания. это Ваши проблемы". Путин, как раз последователен. Не хотите перемен- не будет перемен!!! Я за Путина обеими руками!!!
        Семен1972
    3. самый главный Сегодня, 11:19
      Цитата: Кент0001
      74 процента Россиян ждали обратного.

      Да что вы!!! 74% всем довольны!! а зачем голову мыслями напрягать.... она же не для этого у многих.
      самый главный
  6. Finn67 (Сергей) Сегодня, 10:38
    Ни хрена у нас не изменится! А жаль..
    Finn67
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:46
      Цитата: Finn67
      Ни хрена у нас не изменится! А жаль..

      И слава Богу!!!!
      Семен1972
  7. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:39
    почему бы, собственно, и нет. Господин надёжный, проверенный. а для противников по переписке, недовольных его работой, всегда есть аргументы: "машин видели сколько?! пройти негде!" и "очередь за айфонами видели?! а говорите всё плохо живём!")
    Rossia
  8. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:41
    За что ж так с народом обращаются? Ведь сколько лет в кресле и ни одного умного слова, про мысли и предложения уж и не говорю.
    Получается как в анекдоте:
    "Автобус. Час пик.
    — Мужчина! Вы почему на меня легли?
    — Но я же ничего не делаю!
    — Ну, так делайте что-нибудь!"
    AlexVas44
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:58
      Ха, ха, легли удобно и зачем им що то делать?
      rocket757
    2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:47
      Цитата: AlexVas44
      Ведь сколько лет в кресле и ни одного умного слова, про мысли и предложения уж и не говорю.

      Человека судят по делам, а не словам!!!
      Семен1972
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:45
    с отчётом перед российским парламентом.

    О чем отчитываться будет? У меня на даче, в сортире, тырнет не появился! laughing
    Masya Masya
  10. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:46
    Айфона оставил в правительстве не потому ,что тот шибко умный ,а потому ,что он предан Главному.И по факту он будет говорить и делать то,что скажет ВВП.
    Другой вопрос,что лично о нем люди думают...а там все,начиная от недовольного сопения,и до нецензурных идиоматических выражений.
    НЕКСУС
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:51
      Цитата: НЕКСУС
      Другой вопрос,что лично о нем люди думают...а там все,начиная от недовольного сопения,и до нецензурных идиоматических выражений.

      А в чем он виноват то?
      Александр романов
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 10:57
        Цитата: Александр романов
        А в чем он виноват то?

        Он не виноват,он просто глупец...и ту же фразу-Денег нет,но вы держитесь! ,ему народ никогда не забудет,учитывая то,что это было произнесено в самый кризис.
        НЕКСУС
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:59
          Цитата: НЕКСУС
          ..и ту же фразу-Денег нет,но вы держитесь!

          Не забудет то,что он сказал правду. Странная логика.Я так понимаю толпе нужен тот,кто будет говорить красивые слова и врать.
          Александр романов
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:04
            Цитата: Александр романов
            Не забудет то,что он сказал правду.

            Не забудьте,что он тот,кто избираясь президентом,обещал улучшение жизни граждан. А после сказать-Ну не шмогла я!Это да,правду в матку прям рубанул.
            НЕКСУС
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:09
              Цитата: НЕКСУС
              Не забудьте,что он тот,кто избираясь президентом,обещал улучшение жизни граждан

              Ага,это насколько я помню было в момент экономического цунами 2008 года. Помню,помню.
              Только вот странная логика у тебя.
              2008 год,экономический шторм в мире. Медведев президент,Путин премьер. -Виноват Медведев во всем.
              2018 год.Путин президент,Медведев премьер.-Виноват опять Медведев.
              В рот мне ноги ,получается ,чего бы в стране не произошло,виноват будет Медведев,который с твоих слов
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата:

              Он не виноват,

              Не виноват,но виноват .
              Мммммммммммммммммммм,ща налью и продолжим.Без 0.5 не могу понять ,что к чему
              Александр романов
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:21
                Цитата: Александр романов
                В рот мне ноги ,получается ,чего бы в стране не произошло,виноват будет Медведев,который с твоих слов

                Что самое интересное,что ни он ,ни ВВП не виноваты...Медведев был временной мерой,чтоб все,что начали восстанавливать не разграбили и не поломали вновь. Тут вопрос языка,а именно ,что говорить можно народу,а что нет...
                Войну не мы Западу обьявили,а Запад нам.
                Цитата: Александр романов
                Без 0.5 не могу понять ,что к чему

                Вечером.Сейчас иду в закрома Родины "давать угля". hi
                НЕКСУС
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:34
                  Цитата: НЕКСУС
                  Вечером.

                  К вечеру я уже могу быть забанен,в следствии употребления ненормативной лексики,в следсвии употребления спиртосодежащих жидкостей
                  Александр романов
        2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 11:49
          Цитата: НЕКСУС
          Денег нет,но вы держитесь! ,ему народ никогда не забудет,

          А что, он соврал разве???? Народу в уши опиум надо лить? Про ракеты и как мы Америку нагибаем? Так эта ниша занята уже, уже один Спаситель всего русского народа есть..
          Семен1972
      2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 10:58
        Цитата: Александр романов
        Цитата: НЕКСУС
        Другой вопрос,что лично о нем люди думают...а там все,начиная от недовольного сопения,и до нецензурных идиоматических выражений.

        А в чем он виноват то?


        ну например тем ,что экономика нашей страны не растёт,что зарплаты работающих -нищенские. Грудинин говорил,что появилась новая разновидность классового разделения -это нищие работающие,такого нет ни в одной стране.
        Бар1
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:00
          Цитата: Бар1
          Грудинин говорил

          Вам с вашим Грудининым сразу Аре вуар.
          Александр романов
          1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:04
            Цитата: Александр романов
            Цитата: Бар1
            Грудинин говорил

            Вам с вашим Грудининым сразу Аре вуар.


            т.е мнение народа вы знать не хотите? Зачем тогда нужны такие статьи?
            Бар1
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:16
              Цитата: Бар1
              .е мнение народа вы знать не хотите?

              Вы не народ.
              Александр романов
              1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:21
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Бар1
                .е мнение народа вы знать не хотите?

                Вы не народ.


                тут собрался у ворот,этот как его народ
                так что дело обретает социяльный оборот
                ... laughing

                не помните сколько проголосовало за Грудинина официально? Это тоже народ.
                Бар1
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:33
                  Цитата: Бар1
                  не помните сколько проголосовало за Грудинина официально?

                  Мне по фигу сколько вас от пятой колоны за него голосовало.Вам от лица каждого никто говорить не уполномочивал
                  Александр романов
                  1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 11:49
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: Бар1
                    не помните сколько проголосовало за Грудинина официально?

                    Мне по фигу сколько вас от пятой колоны за него голосовало.Вам от лица каждого никто говорить не уполномочивал


                    это достойный ответ.Для того ,что выдвинуться в кандидаты на президента нужно собрать 0.5мил. подписей,так что по вашим законам,никто не уполномачивал.
                    Бар1
                2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:00
                  Цитата: Бар1
                  не помните сколько проголосовало за Грудинина официально? Это тоже народ.

                  Замполит 11 с чем то там % это народ,а 76% это покурить пришли наверное. laughing И где сейчас Грудинин?Вернее Зюганов,который выдвинул марионеткой клубничного олигарха,да даже не он
                  Сразу после того как Грудинин возглавил совхоз, он продал 5,6 гектара совхозной земли на пересечении Каширского шоссе и 24-го километра МКАД владельцу компании "Крокус" Арасу Агаларову, вице-президенту Всероссийского азербайджанского конгресса, якобы по цене в $1 млн долларов.Тогда новым частным владельцем совхозных гектаров стала фирма "Кротекс", учредителем которой значилось АО "Крокус", чьим президентом и единственным учредителем является Арас Агаларов.Однако эксперты заявили что "сотка на МКАД" может достигать цены в $100 тыс, а не $5,2 тыс., как задекларировали продавцы земли в 1995 году, заявив, что стоимость проданного участка составила $840 тыс. Куда пошли остальные деньги, можно только догадываться, но вряд ли их поделили работники совхоза.Секрет успеха Грудинина напрямую связан с близостью совхоза к МКАД и доходам от сдачи в аренду его "золотых" земель. Ведь именно здесь расположены такие акулы бизнеса, как торговый центр "Вегас", StarLight Cash & Carry, "Вэймарт" и дилерские центры "Ниссан", "Тойота" и "Лексус". А деньги за аренду идут ЗАО "Совхоз имени Ленина", объясняют эксперты. Плата за аренду этих "золотых" участков в районе МКАД может исчисляться в десятках и сотнях миллионов долларов.zlobnoe.info/otkuda-dengi-u-grudinina/
                  Хороший социализм да. wink Сталину и Брежневу такие коммунисты и в страшном сне бы не приснились. laughing
                  vovanpain
                  1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:18
                    Цитата: vovanpain
                    Замполит 11 с чем то там % это народ,а 76% это покурить пришли наверное.


                    я не верю в эту цифру.
                    Бар1
              2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 11:57
                Цитата: Александр романов
                Вы не народ

                Саня, народ это ТОЛЬКО ты! good Прости нас грешных. feel
                Ингвар 72
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:59
                  Цитата: Ингвар 72
                  Прости нас грешных.

                  Бог простит
                  Цитата: Ингвар 72
                  Саня, народ это ТОЛЬКО ты!

                  Я не народ
                  Александр романов
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 12:01
                    Цитата: Александр романов
                    Бог простит

                    Ах да, ты же только ЦАРЬ. wink
                    Цитата: Александр романов
                    Я не народ

                    Все мы народ Саня, и ты, и я, и Бар1. hi
                    Ингвар 72
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:07
                      Цитата: Ингвар 72
                      Все мы народ Саня, и ты, и я, и Бар1.

                      Все вместе да,и я от своего имени его ничего не просил писать
                      Александр романов
          2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 12:01
            Александр! А вот когда у власти был "Уральский самородок" (ЕБН), вы тоже ему рукоплескали и были горой "За"? А ведь в 90е таких было весьма много.
            Evgeniy667b
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:06
              Цитата: Evgeniy667b
              Александр! А вот когда у власти был "Уральский самородок" (ЕБН), вы тоже ему рукоплескали и были горой "За"?

              Когда он пришел к власти мне было 15 лет,мы на политику было глубоко наплевать
              Цитата: Evgeniy667b
              А ведь в 90е таких было весьма много.

              Кудаж вы все за Ельцина голосовавшие подевались
              Александр романов
      3. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:13
        Цитата: Александр романов
        А в чем он виноват то?

        В том, что про него и сказать то нечего,а он второй человек в государстве! hi
        Dym71
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:15
          Цитата: Dym71
          В том, что про него и сказать то нечего,а он второй человек в государстве

          Вынужден вас разочаровать,но по всему получается,это вам сказать нечего в чем он виноват.
          Александр романов
          1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:48
            Цитата: Александр романов
            Вынужден вас разочаровать,но по всему получается,это вам сказать нечего в чем он виноват.

            Есть что сказать, Александр, он бездельник.
            Dym71
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:49
              Цитата: Dym71
              он бездельник.

              wassat wassat wassat
              Вам в КВН
              Александр романов
              1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:55
                Цитата: Александр романов
                Вам в КВН

                За что и дорого ВО wink
                Dym71
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:13
      Цитата: НЕКСУС
      Айфона оставил в правительстве не потому ,

      Андрей ,а скажи ка друг дорогой,а НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕ СФОРМИРОВАНО? belay Где?,Когда?Я что то пропустил?
      Словно мухи тут и там
      Бродят слухи по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам. drinks hi
      vovanpain
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:24
        Цитата: vovanpain
        Андрей ,а скажи ка друг дорогой,а НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УЖЕ СФОРМИРОВАНО?

        Владимир,судя по всему процесс идет,раз Айфона уже обозначили. А там как кривая выведет. hi
        НЕКСУС
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:39
          Цитата: НЕКСУС
          Владимир,судя по всему процесс идет,раз Айфона уже обозначили

          Андрей возможно все,может и айфон и Сахитпоповна и хрен знает кто,айфона обозначили
          Учитывая тот факт, что статистические отчёты демонстрируют новый всплеск телевизионной активности (на крупнейших каналах страны) по освещению работы Медведева в премьерской должности, вполне можно предположить, что действующий председатель правительства продолжает оставаться одним из основных потенциальных кандидатов на новый премьерский пост.

          Обозначение хоть стой,хоть падай,можно в ромашку поиграть,можно казино открыть будет,не будет ставки принимать. request А может все таки дожить до 7-го мая и своими глазами увидеть.Повторю Андрей возможно все ,а сейчас только вангование на кофейной гуще,раньше на ВО не было такого. request
          vovanpain
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:50
    Вот ни капельки не удивлюсь, если всё останется как есть! (( может быть, будут какие-то переназначения, но это чисто технический момент.. Суть та же..
    И даже не сомневаюсь, что это правительство сделает в ближайшее время: начнёт "спасать" санкционные компании и лиц, которым они принадлежат. Ощущение, что санкции- один из новых "красивых" способов заработка и вывода денег.. Ждём повышения налогов и цен..
    Очень, хотелось бы,ошибаться
    Сибирский цирюльник
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:52
    Насколько этот кабинет окажется новым, - сейчас пытаются гадать многие эксперты.

    Осталось только дождаться 7 мая с.г., и всё станет ясным и понятным.
    a.s.zzz888
  13. ЗВС Сегодня, 10:57
    Если это так, то тарифы на энергоносители будут расти, инфляцию будут на бумаге занижать, рабочие места не появятся, а народ будет и дальше нищать.
    Народ здорово просчитался выбирая Путина, Путин и Медведев это единое целое. А все думали, что вот переизберут Путина и он тогда наведет порядок. Лоханулся народ по полной. Ну, что-же теперь делать, надо терпеть еще 6 лет... если доживем.
    ЗВС
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 11:13
      Вопрос а из кого можно было выбирать?.Такой деградации я еще не видел ,что Собчак ,Грудинин и др. это кандидаты?,это политики ?,театр абсурда и уже не смешно.Наша власть не терпит конкурентов.А Вы не забыли откуда это власть появилась после развала СССР, и как пришел Путин к власти.
      нектоV
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:27
        Наша власть не терпит не только конкурентов, но и страну и людей, в ней живущих! Декларировать можно, все что угодно, НО " Птицу видно по помёту"(
        Этот пост, не про "все пропало")) просто факт, скорее..
        Недра "качаем", деткам, на лечение, с миру по нитке, собираем..
        Главное, чтобы был " Бюджет "
        Сибирский цирюльник
        1. нектоV (виктор) Сегодня, 11:38
          Правильно, но не забываем ,это КАПИТАЛИЗМ
          нектоV
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 11:59
        Цитата: нектоV
        Грудинин

        Единственный кандидат, которого топили во всех СМИ. Причем бездоказательно.
        Ингвар 72
    2. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:45
      Цитата: ЗВС
      Народ здорово просчитался выбирая Путина,

      А кого нужно было выбирать?
      Оглашу полный список:
      Владимир Путин, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Борис Титов.
      Товарищ Берия
    3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 11:47
      А потом избрать Грудинина..и марш полоть грядки с клубникой..а жрать то что..а армия?Прежде чем писать,думать надо...ну предложу альтернативу?
      игорка357
  14. valent45 (Валентин) Сегодня, 11:03
    Упаси, господи! Это будет полный пи...ц !
    valent45
  15. victor50 (Виктор) Сегодня, 11:16
    тезис ,что "народ имеет таких правителей ,каких заслуживает" -это лживая мысль. Тем кто находится над народом пришли во власть нечестным и преступным путём.Путём обмана народа.
    А ВИНОВАТЫ АМЕРИКАНЦЫ? А мы их терпим и выбираем еще периодически?! По-моему, нет ни одного человека, кто бы с уважением относился к Медведеву. Но его же Путин назначил!!! И все... надо искать далеко идущую стратегию.... а не требовать снять премьерчика. Может кто-нибудь назовет его достижения?
    victor50
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 11:28
      "тезис ,что "народ имеет таких правителей ,каких заслуживает" -это лживая мысль. Тем кто находится над народом пришли во власть нечестным и преступным путём.Путём обмана народа."
      Вы историю надеюсь изучали в школе,где и когда народ выбирал для себя правителей?Во все времена народу позволялась только тихо роптать на власть,а особо буйных ликвидировали.Не ведитесь на эту "демократию".
      нектоV
  16. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:18
    Чего гадать то на кофейной гуще? Будет инаугурация, будет новое правительство, будем "посмотреть". От нас в данном случае - точно ничего не зависит.
    Ныробский
  17. DPN (ДПН) Сегодня, 11:19
    МЫ своих не бросаем это было давненько сказано и самое главное за внутреннюю политику отвечать гораздо труднее чем за внешнюю. Попробуйте примерить нищих и олигархов у ДАМа это получается,в противном случае придётся менять капитализм на социализм ,кому это сейчас выгодно ??? Поезд ушёл в 1991 году ,так что Медведев вечен как Путин.
    DPN
  18. prior (Влад) Сегодня, 11:21
    По одному из законов Мерфи, ситуация обычно развивается от плохого к худшему.
    Так, что надеяться не на кого, только на самих себя.
    prior
  19. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:23
    Печально всё это. Надеялись хотя бы на какие-то перемены, а тут снова надо "держаться, когда денег нет." Я так понимаю, что если не господин Медведев, то доллар по 100 рублей или по 150? Выбирать, в общем-то, опять не приходится. В этом случае можно еще А. Козырева обратно в МИД? И доллар по 30?
    1536
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 11:35
      Вопрос, а что изменится если вместо Медведева будет например Сидоров или Петров,рассуждения в духе вот приедет барин одарит нас всех и вот мы и заживем.
      нектоV
      1. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:49
        Не знаю насчет Сидрова или Петрова, а также вашего барина, но если вместо Медведева будет другой человек, изменится очень многое. Если вы этого не понимаете, то лишний раз убеждаешься, что крепостное право в России дает о себе знать по сей день.
        1536
  20. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:26
    Соус один - "Денег нет, но вы держитесь". В нынешнем правительстве только два государственных человека - Шойгу и Лавров, остальные чисто для кворума, ну еще, тиснуть чего под шумок для себя любимого. Я так думаю...
    ochakow703
  21. Apollo (Алех) Сегодня, 11:31
    А что, кто-то и по сей день верит в доброго царя? Тогда верующим подарок с царского плеча - Медведев останется премьером еще на 6 лет. Это подарок всем, апологетам путинизма.. Вот так. Денег нет, но вы держитесь.
    А доллар с утра уже 62р стоит с чем я всех и поздравляю. Очередная многоходовочка мудрого Пу в действии..
    Apollo
    1. нектоV (виктор) Сегодня, 11:43
      Тот кто верит в доброго царя, это неуч как раньше говорили,учите свою историю и узнаете как жили наши забитые и нищие предки и почему они были за советскую власть и выиграли гражданскую войну.
      нектоV
  22. kunstkammer Сегодня, 11:39
    Цитата: Прокат
    А пока пускай выполняет грязную работу по расчистке "авгиевых конюшен".

    Эти "конюшни" загажены и от его деятельности... хотя скорее от его полной бездеятельности.
    kunstkammer
  23. игорка357 (Игорь) Сегодня, 11:44
    Интересный сайт все-таки ВО....а давайте ка статейку на разжигание..и либеральчики набегут,и патриотики...ха-ха-ха...очень смешно...вот у поста рейтинг то поднимется!
    игорка357
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:52
      Цитата: игорка357
      ....а давайте ка статейку на разжигание..и либеральчики набегут,и патриотики.

      Александр романов
  24. Apollo (Алех) Сегодня, 11:45
    Цитата: ЗВС

    Народ здорово просчитался выбирая Путина, Путин и Медведев это единое целое. А все думали, что вот переизберут Путина и он тогда наведет порядок. Лоханулся народ по полной. Ну, что-же теперь делать, надо терпеть еще 6 лет... если доживем.

    Если последние 500 лет на землях где расположена нынешняя Россия творится полный бардак, обман и беспредел, нелепо надеяться на очередного назначенца получившего ярлык на княжение. Народ не знающий своей истории и голосующий не умом, а чем-то другим обречен.
    Apollo
  25. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:53
    Забавно смотреть как запутинцы на ходу пытаются, коряво переобуться, обеляя либерала Медведева, которого недавно еще тут во всю поливали. Типа вот выберем ВВП на новый срок, вот он Медведа погонит и назначит патриота-государственника! laughing
    Стирбьорн
  26. техник72 (техник72) Сегодня, 12:05
    Цитата: Пижон
    Цитата: nesvobodnye
    Хотелось бы лучшего, конечно, но Путина пока не клонировали

    Типун Вам на язык!
    По-моему, России и одного - за глаза!
    Боюсь, "Боливар не вынесет двоих" )

    Меня всегда пугает обещание о удвоении ВВП, его одного то уже слишком много.
    техник72
  27. groks (Олег) Сегодня, 12:05
    А разница какая? Те или эти - система не изменится.
    groks
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