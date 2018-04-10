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29 версий отравления Скрипалей. А их уже выписывают...
Россия не выдвигала ни одну из 29 теорий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые глава британского МИД Джонсон назвал «российскими», передает РИА Новости заявление посольства РФ в Лондоне.
Статья Бориса Джонсона вышла в газете Sunday Times. В ней министр заявил, что «Россия выдвинула 29 теорий отравления Скрипалей» и обвинил Москву в том, что она якобы начала дискредитировать вердикт, который должна вынести ОЗХО. Он также сравнил требование России допустить ее к расследованию с «попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер».
Дипломаты также прокомментировали утверждение, что химвещество, которым, по заявлениям Лондона, отравили Скрипалей, разработали в России.
В дипмиссии отметили, что «учитывая широкий спектр научной литературы, можно с уверенностью сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать "Новичок"».
Что касается пьяного водителя с алкотестером: «свой или нет, но водитель, подозреваемый в нетрезвом вождении, имеет полное право удостовериться, что алкотестер высокого качества, в хорошем состоянии и его не подделали», заявили в посольстве.
Джонсон в своей статье также написал, что за последнее десятилетие Россия «изучила способы доставки нервно-паралитических агентов, вероятнее всего, для убийства», и в рамках этой программы «произвела и накопила небольшое количество» отравляющего вещества.
В ответ на это дипломаты отметили, что производство химоружия в России прекратилось в 1992 году, а в 2017 году ОЗХО подтвердила его полную ликвидацию.
Статья Бориса Джонсона вышла в газете Sunday Times. В ней министр заявил, что «Россия выдвинула 29 теорий отравления Скрипалей» и обвинил Москву в том, что она якобы начала дискредитировать вердикт, который должна вынести ОЗХО. Он также сравнил требование России допустить ее к расследованию с «попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер».
Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов. Британия не представила доказательств, подтверждающих официальную версию о виновном в отравлении. Из-за отсутствия конкретных фактов естественно, что российские эксперты, журналисты и представители общественности выдвигают много теорий о том, что могло произойти,говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также прокомментировали утверждение, что химвещество, которым, по заявлениям Лондона, отравили Скрипалей, разработали в России.
Определение препарата как "Новичок" не было независимо доказано и должно быть подтверждено ОЗХО. Настойчивость Британии в отношении использования русского слова "Новичок" – попытка искусственно связать вещество с Россией,подчеркнули они.
В дипмиссии отметили, что «учитывая широкий спектр научной литературы, можно с уверенностью сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать "Новичок"».
По этим причинам говорить о нервно-паралитическом веществе как о "типе, производившемся в России", так же уместно, как говорить, что все персональные компьютеры "типа, производившегося в США",говорится в документе.
Что касается пьяного водителя с алкотестером: «свой или нет, но водитель, подозреваемый в нетрезвом вождении, имеет полное право удостовериться, что алкотестер высокого качества, в хорошем состоянии и его не подделали», заявили в посольстве.
Джонсон в своей статье также написал, что за последнее десятилетие Россия «изучила способы доставки нервно-паралитических агентов, вероятнее всего, для убийства», и в рамках этой программы «произвела и накопила небольшое количество» отравляющего вещества.
В ответ на это дипломаты отметили, что производство химоружия в России прекратилось в 1992 году, а в 2017 году ОЗХО подтвердила его полную ликвидацию.
Если у Британии есть информация о том, что Россия производит химические вещества для военных целей в нарушение ее обязательств, почему она молчала в ОЗХО?заключили в посольстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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