29 версий отравления Скрипалей. А их уже выписывают...

Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов. Британия не представила доказательств, подтверждающих официальную версию о виновном в отравлении. Из-за отсутствия конкретных фактов естественно, что российские эксперты, журналисты и представители общественности выдвигают много теорий о том, что могло произойти,

Определение препарата как "Новичок" не было независимо доказано и должно быть подтверждено ОЗХО. Настойчивость Британии в отношении использования русского слова "Новичок" – попытка искусственно связать вещество с Россией,

По этим причинам говорить о нервно-паралитическом веществе как о "типе, производившемся в России", так же уместно, как говорить, что все персональные компьютеры "типа, производившегося в США",

Если у Британии есть информация о том, что Россия производит химические вещества для военных целей в нарушение ее обязательств, почему она молчала в ОЗХО?