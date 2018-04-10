12:21 10 апреля
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29 версий отравления Скрипалей. А их уже выписывают...

Россия не выдвигала ни одну из 29 теорий отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые глава британского МИД Джонсон назвал «российскими», передает РИА Новости заявление посольства РФ в Лондоне.



Статья Бориса Джонсона вышла в газете Sunday Times. В ней министр заявил, что «Россия выдвинула 29 теорий отравления Скрипалей» и обвинил Москву в том, что она якобы начала дискредитировать вердикт, который должна вынести ОЗХО. Он также сравнил требование России допустить ее к расследованию с «попыткой водителя, подозреваемого в вождении в нетрезвом виде, использовать свой алкотестер».


Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов. Британия не представила доказательств, подтверждающих официальную версию о виновном в отравлении. Из-за отсутствия конкретных фактов естественно, что российские эксперты, журналисты и представители общественности выдвигают много теорий о том, что могло произойти,
говорится в заявлении посольства.

Дипломаты также прокомментировали утверждение, что химвещество, которым, по заявлениям Лондона, отравили Скрипалей, разработали в России.

Определение препарата как "Новичок" не было независимо доказано и должно быть подтверждено ОЗХО. Настойчивость Британии в отношении использования русского слова "Новичок" – попытка искусственно связать вещество с Россией,
подчеркнули они.

В дипмиссии отметили, что «учитывая широкий спектр научной литературы, можно с уверенностью сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать "Новичок"».

По этим причинам говорить о нервно-паралитическом веществе как о "типе, производившемся в России", так же уместно, как говорить, что все персональные компьютеры "типа, производившегося в США",
говорится в документе.

Что касается пьяного водителя с алкотестером: «свой или нет, но водитель, подозреваемый в нетрезвом вождении, имеет полное право удостовериться, что алкотестер высокого качества, в хорошем состоянии и его не подделали», заявили в посольстве.

Джонсон в своей статье также написал, что за последнее десятилетие Россия «изучила способы доставки нервно-паралитических агентов, вероятнее всего, для убийства», и в рамках этой программы «произвела и накопила небольшое количество» отравляющего вещества.

В ответ на это дипломаты отметили, что производство химоружия в России прекратилось в 1992 году, а в 2017 году ОЗХО подтвердила его полную ликвидацию.

Если у Британии есть информация о том, что Россия производит химические вещества для военных целей в нарушение ее обязательств, почему она молчала в ОЗХО?
заключили в посольстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:44
    Да не важно количество версий. Они своего добились и теперь просто тянут время что бы это подзабылось. Нас обвинили во всех грехах и это обвинение было поддержано основными игроками. Мы утерлись от бессилия и пытаемся что-то кому-то доказать, пока только самим себе получается. И это с их стороны только начало, потому что мировые гопники увидели нашу беззубость.
    Кент0001
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:01
      Да не важно количество версий

      даже очень важно, а именно, и количество версий (!)
      а главное, как так (??), после боевого отравляющего вещества, уже и выписывают из больницы (?!)
      * Чайка, сказал же, что мы сольём секретную инфу, раз так всё пошло
      Romario_Argo
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:27
        Цитата: Romario_Argo
        главное, как так (??), после боевого отравляющего вещества, уже и выписывают из больницы

        Logall
        1. Тралл Сегодня, 11:41
          Мы с тестем решили инициировать подписание петиции с требование эксгумации праха кота Скрипаля smile
          Тралл
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:50
            присоединяюсь!и морских свинок lol а на их место зарыть мэйку и бориску
            assa67
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:20
      Цитата: Кент0001
      потому что мировые гопники увидели нашу беззубость.

      согласен,потому что единственно правильной реакцией России на такое хамство со стороны Великобритании,был бы полный разрыв дипотношений,но это бы приветствовало "всего лишь" 99%населения нашей страны,однако против выступает 1% так называемой элиты,которая(детки которой), не плохо устроилась в Лондоне...
      taiga2018
    3. Монос (Виктор) Сегодня, 11:24
      Цитата: Кент0001
      мировые гопники увидели нашу беззубость.

      laughing Вот это вы ляпнули! А зубастость, по вашему, это как? Шарахнуть по Лондону из всех стволов? Вы уж поясните, раз сморозили. Будьте любезны.
      Монос
  2. gridasov Сегодня, 10:47
    Да вопрос не в Скрипале , а в поводе и цели той компании которая направлена на дискредитацию России. Однако непродуманность такой компании и других и не понимании того , что тайное рано или поздно становится явью говорит о деквалификации или потери навыков профессиональной работы соответствующих служб . Это значит , что противник уязвим и этим нужно пользоваться.
    gridasov
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:51
      на западе и спецслужбы и дипломаты сильно потеряли в профессионализме .
      они и Крым прокaкали потому что их разведка проворонила действия России , и об этом говорили публично . и в Сирии их разведка не раз лажала , что ей тоже предъявляли в в самих штатах .
      и со скрипалем они уж очень топорно сделали .
      просто экспл
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:54
      А вот думаю - долбануть где - нибудь в тайге... Ну бочку с хлором, например. А затем начать орать "Этта англичане, , больше некому, гады, отравили белочек". А затем начинать игру "А ты купи слона."
      Серж Горелый
      1. gridasov Сегодня, 11:02
        Вероятно многие помнят гениальную мудрость о том , что чтобы эффективно бороться с врагом необходимо возглавить эту борьбу . И это процесс бесконечный . В любом случае видится то , что Россия не утратила Великого достояния той Школы аналитиков , которая формировалась издавна . А более того стала не просто сильной , а эффективной на всем протяжении всех процессов трансформации как внутри самого государства так и во внешнем уровне взаимодействий и с разными формациями.
        gridasov
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:48
    Это уже сто пятьдсят восьмая фотография где чуваки в хим-защите занимаются не понятно чем....складывается впечатление что они нарочно позируют....
    Вот это слева никак не может без противогаза лямки от брезента отвязать.
    А тот что справа пытается прочитать инструкцию в которой объясняется ответ на вопрос - "фигли мы здесь делаем".
    DEZINTO
    1. Vard Сегодня, 10:51
      Это у них балет... такой... Второй акт... Марлезонского балета...
      Vard
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:50
    Ложечки нашлись, а осадочек остался... мне версия про гречку понравилась, такого идиотизма, еще не слышала... lol
    Masya Masya
    1. gridasov Сегодня, 10:54
      Нет , нет , как раз разноуровневый идиотизм и нужен , чтобы вскрывать и проявлять сущность тех или иных и отдельных людей и групповых социумов.
      gridasov
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:05
        Цитата: gridasov
        разноуровневый идиотизм

        Это уже сплошной, всеобъемлющий и полный... love
        Masya Masya
    2. роман66 (роман) Сегодня, 11:05
      здорово Масенька! love lol а мне вот про гречку не понравилось, как теперь ее, родимую, лопать?
      роман66
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 11:32
        Цитата: роман66
        а мне вот про гречку не понравилось, как теперь ее, родимую, лопать?
        Ртом. Жевать зубами.
        Симаргл
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:53
          а новичок? я не скрипаль не воскресеу
          роман66
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:50
    Поезд, запущенный на Россию от наглов несётся, и его не остановить. По крайней мере обычными, законными действиями. angry
    a.s.zzz888
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 10:51
    Хряк Борис в своём репертуаре..Гоните его с Британии, пока не ещё больше не нагадил, мы даже согласны обогреть его и подлечить душевно в вечно-солнечном Сан-Магадане..
    Злой 55
  7. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:54
    Даже если ложечки найдутся, осадочек останется. Надо отчетливо понимать, что вся эта возня затевалась исключительно ради ""осадочка". Вчера Небензя в ООН излагал массу фактов, и что, это кого-то убедило? Француз нес сопливую пургу о "несчастных отравленных детях", американка, как всегда - о "зверствах режима Асада". Идет делегитимизация России, формирование образа бесчеловечного режима, бешеного зверя, которого нужно уничтожить. То же самое предшествовало уничтожению Ирака, бойне в Югославии, Ливии, Ливане... Давно пора вступать в информационную войну по навязанным правилам, а не уходить в глухую оборону.
    astepanov
  8. МВГ (Валерий) Сегодня, 10:54
    По мне, так за ложь нужно наказывать: что в межгосударственных отношениях, что во внутрегосударственных, что в межличностных.
    МВГ
  9. soldat-tv (Igor) Сегодня, 10:59
    Надо провести следственный эксперимент. "Отравить" Скрипалей оригинальным "Новичком". И посмотреть, спасут ли их британские "учёные".
    soldat-tv
  10. кедр (Евгений) Сегодня, 11:00
    Вот тут всё ясно доложено.
    Зрите в корень, уважаемые...
    кедр
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:08
    Такой клоунады в истории ещё не было, но суда по тому, что политическая элита Британии стремительно деградирует, то ли ещё будет...
    Ныробский
  12. Лерыч (Валерий) Сегодня, 11:13
    Почему 29 версий? Что нас опять за дураков принимают? Вроде, как на одну версию у нас ума не хватило? Здесь,на сайте, бы добрали... Мы же русские. ; )
    Лерыч
  13. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:16
    Итак, подведём итоги возни с "отравлением" семейки Скрипалей: "Отравленные" уверенно идут на поправку ( и это после отравления боевым ОВ). Два здания под снос. Чопорные глубоко сели в лужу. Пострадал только котейка (а его действительно жаль от души) и несколько хомяков.
    А если без шуток, ну уж слишком грубо потрудились чопорные. Ведь разведка у них (даже при полнейшем неуважении к ним) по части пакостей, впереди планеты всей. Они или так зарвались, что весь мир за недалёких держат, или возможно срочно нужно было нагадить России, пришлось отработать без подготовки, вот и обделались.
    Николай Петров
  14. axiles100682 (Александр) Сегодня, 11:23
    Все это было бы очень смешно,если б небыло так грустно.Мир катится в тартарары.Нет мир катят в тартарары.Коллективный запад опять очерняет Россию и готовит войну.И это уже нифига не смешно.
    axiles100682
  15. костя1 (константин) Сегодня, 11:52
    Надо провести расследование-что у нас за боевые ОВ выпускались? с такой-то эффективностью-может проще метанолом травить? laughing
    костя1
  16. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:57
    Джонсон в своей статье также написал, что за последнее десятилетие Россия «изучила способы доставки нервно-паралитических агентов,
    Не, ну это же надо же! Доставлять и применять научились так, что на одна ищейка не может определить место отравления! Пол города под снос. А отправить и доставить секретное сообщение о проделанной работе не можем! Вчера весь день копья ломали. Британские ВВС, которые встали на один уровень с британскими учёными и британскими врачами, в день "отравления" Скрипалей перехватили "секретное сообщение"!!!! с текстом "Посылка доставлена", которую "мы" отправили из Дамаска (!!!) в Москву! Передавали видимо как индейцы, при помощи дыма! Там ещё было одно сообщение, что то про двух лиц....
    sabakina
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