12:21 10 апреля
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Небензя: Россия готова принять резолюцию о расследовании химатак в Сирии

Россия готова принять предложенный ею ранее проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



В отношении независимого механизма расследования – мы тоже за то, чтобы он был,
сказал Небензя на заседании Совбеза.


Дипломат напомнил, что предложенный ранее Россией проект резолюции о создании такого механизма находится в стадии «готов к голосованию».

Мы готовы принять его хоть сегодня,
сказал он.

В январе РФ распространила проект резолюции СБ ООН, который просит «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), чтобы обеспечить подлинно беспристрастный, независимый и профессиональный метод расследования».

Делегация США тогда выступила против.

Согласно предложенному РФ проекту, свои выводы эксперты должны делать на основании «надежных, проверенных и подтвержденных фактов», улики должны собираться «непосредственно на местах инцидентов». А выводы комиссии «досконально изучит Совет Безопасности ООН».

Вчера США распространили свой обновленный проект резолюции по учреждению механизма расследования. Документ, подготовленный американцами еще в марте, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности – атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета, согласно проекту, также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».

До сих пор ни один из проектов не был вынесен на голосование.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:01
    Да им сколько не тверди....
    DEZINTO
    1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:07
      Краткое содержание американской резолюции - Рус, сдавайся!
      Серж Горелый
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 11:23
        Цитата: Серж Горелый
        Краткое содержание американской резолюции - Рус, сдавайся!

        Там же профессиональные иксперды работали - "белые каски"... Объявить бы их запрещённой преступной организацией , как ИГ .
        DMB_95
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:09
      Что то Мне подсказывает... что это как сесть играть в карты с «шулером»!
      Охотовед 2
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:04
    Вчера смотрел заседание ООН по химатакам, такой чуши давно не слышал от "западных партнеров". Всю дорогу тошнило. На французе выключил, потому что мои уши не выдерживают такого потока откровенной лжи и лицемерия.
    Запад совсем берега попутал.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:19
      Давно по рогам не получали.
      Впрочем, некому давать то!
      Те кто был против, давно уже для них свои, да еще и великую державу опустили ниже уровня .....
      rocket757
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:31
        Подталкивает запад Россию к войне. А она нам нужна? Не думаю. Решать вопросы дипломатией до последнего, придумать ассиметричный ответ.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:04
    Мы то готовы, а вот мерикатосы подтягивают свои кораблики в Средиземку... angry
    a.s.zzz888
  4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:05
    СССР ни когда (!) ни перед кем не оправдывался (!)
    * либо война (!)
    * и ни кто не хрюкал (!)
    Romario_Argo
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:21
      Нет СССР. Люди ещё есть, а страны такой нет!
      Дальше что?
      Согнуться эти люди не могут и не хотят, а встать и махануть со всей силы не дают, "свои" же козл....
      rocket757
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:28
      Цитата: Romario_Argo
      СССР ни когда (!) ни перед кем не оправдывался

      у СССР не было зажравшихся бизнесменов и чиновников,у которых все жизненные планы связаны только с западом,но никак не с собственной страной...
      taiga2018
    3. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 11:32
      Цитата: Romario_Argo
      СССР ни когда (!) ни перед кем не оправдывался (!)

      СССР не оправдывался по той причине, что изначально абсолютно не зависел ни от финансовой структуры США, ни от её экономики.
      А Россия сегодня пожинает плоды конфетно-букетного периода с США горбачевско-ельцинской эпохи, когда мы на "радостях" думали, что нас там очень любят и ждут.
      x.andvlad
  5. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 11:05
    Есть вариант снять напряжённость по Сирии. Самим вдарить по Дамаску, запад офигеет
    Сергей уи
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:05
    Не будет этого "повода" - "найдут" другой...
    Сибирский цирюльник
  7. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:11
    "В отношении независимого механизма расследования – мы тоже за то, чтобы он был," Только вот где ж его взять то?
    ochakow703
  8. assa67 (андрей) Сегодня, 11:12
    ни сотен погибших,и ни тысяч отравленных зарином и хлором не найдено..испарились,самым странным образом..а чеберашкам полосатым и иже с ними,фиолетово...даже на якобы обнаруженных хим.снарядах немецкая маркировка(мохнатые не разбираются где латиница,а где кириллица)
    assa67
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:23
      Вот то-то и оно, в Сирии и России уже уничтожили хим оружие, запад этого делать не спешит, а контейнеры действительно из-под хлора нашли, надписи на немецком.

      Генерал Песчаных Карьеров
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:35
        Жора,приветствую hi ...еще и цистерну какую-то самопальную...на фига Асаду"бочками"пулять,если есть вполне современные боеприпасы,которые можно начинить чем угодно..только вот слушать не хотят "светоносы"
        assa67
        1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 12:15
          Приветствую, Андрей hi
          Тут нашел видео, в принципе и без перевода понятно что к чему, и чьи уши торчат
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:21
            good вот-вот....это захваченные позиции нусры...сирийцы показывали эти кадры по арабским каналам...видеть......ни кто не хочет..может хоть Герасимов это г=о=м=о-стае глазкт протрет при встрече....
            assa67
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:13
    Уж сколько раз твердили миру,
    Что ложь гнусна, вредна; но только все не впрок...
    Masya Masya
  10. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:14
    Я не понял а на фото это опять какой-то .... прибежал постоять над головой? Это у них фирменная практика такая?
    Ну тогда уровень этих политических деятелей - представителей в ООН, понятен, и не изменен как видно....




    Обалдеть! Вот это высший уровень политики. И они ещё что-то пытаются нам рассказывать.....

    Это видимо последняя стадия припадка, когда аргументов больше нет, и их разоблачают во всём, они просто бегут к оппоненту и плюются слюнями.....
    DEZINTO
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