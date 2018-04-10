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Небензя: Россия готова принять резолюцию о расследовании химатак в Сирии
Россия готова принять предложенный ею ранее проект резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химоружия в Сирии, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
Дипломат напомнил, что предложенный ранее Россией проект резолюции о создании такого механизма находится в стадии «готов к голосованию».
В январе РФ распространила проект резолюции СБ ООН, который просит «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), чтобы обеспечить подлинно беспристрастный, независимый и профессиональный метод расследования».
Делегация США тогда выступила против.
Согласно предложенному РФ проекту, свои выводы эксперты должны делать на основании «надежных, проверенных и подтвержденных фактов», улики должны собираться «непосредственно на местах инцидентов». А выводы комиссии «досконально изучит Совет Безопасности ООН».
Вчера США распространили свой обновленный проект резолюции по учреждению механизма расследования. Документ, подготовленный американцами еще в марте, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности – атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета, согласно проекту, также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».
До сих пор ни один из проектов не был вынесен на голосование.
В отношении независимого механизма расследования – мы тоже за то, чтобы он был,сказал Небензя на заседании Совбеза.
Дипломат напомнил, что предложенный ранее Россией проект резолюции о создании такого механизма находится в стадии «готов к голосованию».
Мы готовы принять его хоть сегодня,сказал он.
В январе РФ распространила проект резолюции СБ ООН, который просит «учредить независимый механизм ООН по расследованию химических атак в Сирии (United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI), чтобы обеспечить подлинно беспристрастный, независимый и профессиональный метод расследования».
Делегация США тогда выступила против.
Согласно предложенному РФ проекту, свои выводы эксперты должны делать на основании «надежных, проверенных и подтвержденных фактов», улики должны собираться «непосредственно на местах инцидентов». А выводы комиссии «досконально изучит Совет Безопасности ООН».
Вчера США распространили свой обновленный проект резолюции по учреждению механизма расследования. Документ, подготовленный американцами еще в марте, «самым серьезным образом осуждает продолжающиеся случаи применения химического оружия в Сирии, о которых сообщалось, в частности – атаку в Думе 7 апреля 2018 года». Члены Совета, согласно проекту, также «выражают решимость привлечь виновных к ответственности».
До сих пор ни один из проектов не был вынесен на голосование.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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