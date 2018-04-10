12:19 10 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Еще один эсминец США отправился к берегам Сирии

Второй американский эсминец отправился к берегам Сирии. Корабль может прибыть в Средиземное море в течение нескольких дней, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Еще один эсминец США отправился к берегам Сирии


У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. <…> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней
— сообщает газета.


Накануне Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что эсминец USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. По данным турецкого издания Hurriyet, эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Думе и пообещал в течение двух суток принять решение об ответных действиях, передает РИА Новости



Использованы фотографии: https://www.dvidshub.net/
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:28
    Пусть идут , встретить есть чем .
    Spartanez300
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 11:44
      Надеюсь наша ВТА перекинет не сколько ЗРК так для эстетики.
      Pivot
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:52
        Чем больше, тем лучше. На всех внимания хватит.
        Rusland
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:01
      ага, БРК Бастион с ПКР П-800 Оникс, эти эсминцы и потопят, если те нанесут удар по нашим войскам
      Romario_Argo
      1. Pivot (Василий) Сегодня, 12:07
        Они в зону поражения заходить не будут, а то палубу прийдется месяц отмывать.
        Pivot
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:11
          к БРК Бастион спокойно подходят ТПК с ПКР Калибр, только мы будем всё отрицать (!)
          Romario_Argo
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 12:12
      Я не спциалист-ратчик. Но здесь, на ВО, таие есть. Расскжаите мне - ядерным ВО можно жахнуть? Тем более, чтоне мы начали - Трамп всему миру растрезвонил о применении ЯО малой мощности Им, сволочам, Хиросимы и Нагасаки мало? 20 киллотнн, которыми сожгли Хиросиму - это сегодня "тактическое ЯО". Америа жгёт войну, сама не понимая, чего зажигает..
      Не говорю пр армию США - бил её руками и ногами. Говорю пр Госдепартамент. Думал, что мой внук успеет стать офицером. Смотрю- офицером стать не успеет - война будет раньше... Ну, будет, так будет. Командир батальона, который стОит бригады, у Родины есть - был бы приказ

      Алексей Андреевич, пока шевелить пальцами может - весь ваш, МО!!!

      А пока на клавиатуру пальцами тыкает - сын Игорь. Мой человек...
      Zoldat_A
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:30
    Ну а что? Пужать, так пужать! wink
    Masya Masya
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:06
      Ага, за якорь и на берег smile Здравствуй, Марина love
      ul_vitalii
  3. MIG00001 (Александр) Сегодня, 11:32
    Еще одна мишень приплела
    MIG00001
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:36
      Цитата: MIG00001
      Еще одна мишень приплела

      Тост-за 3 мировую.
      Александр романов
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:39
        Сам порой читаю коменты тут и поражаюсь что народ порой мозг не включает когда пишет что-то...
        Мишень?
        Ну-ну...
        gukoyan
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:41
          Цитата: gukoyan
          Сам порой читаю коменты тут и поражаюсь что народ порой мозг не включает когда пишет что-то

          Пьющие наверное
          Александр романов
          1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:46
            "Пьющие наверное"
            Или покуривают чего-то интересного...
            gukoyan
            1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:52
              Цитата: gukoyan
              "Пьющие наверное"
              Или покуривают чего-то интересного...

              Это называется выражать свою точку зрения request
              Deadушка
          2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 11:56
            Цитата: Александр романов
            Пьющие наверное

            угу, одно другому не мешает...
            Хемингуэй тоже пил request
            Deadушка
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:56
              Цитата: Deadушка
              Хемингуэй тоже пил

              И Ельцын
              Александр романов
              1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:00
                Цитата: Александр романов
                Цитата: Deadушка
                Хемингуэй тоже пил

                И Ельцын

                лишнее доказательство, что это не всегда причина, а лишь следствие request
                Deadушка
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:10
                  Цитата: Deadушка
                  лишнее доказательство, что это не всегда причина, а лишь следствие

                  Налить?
                  Александр романов
                  1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:14
                    Цитата: Александр романов
                    Цитата: Deadушка
                    лишнее доказательство, что это не всегда причина, а лишь следствие

                    Налить?

                    Нет, спасибо... laughing
                    Я на работе... плюс, беленькую редко употребляю request
                    Deadушка
        2. Galaxy (Сергей) Сегодня, 11:43
          Я стараюсь уже не обращать внимания на местных "урякалок"! "Всех порвем и шапками закидаем", все эти возгласы происходят из-за бурления в кишечнике.
          Galaxy
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:46
            Цитата: Galaxy
            "Всех порвем и шапками закидаем",

            Киркой и лопатой,малой кровью и на чужой территории.Чем дальше тыл,тем громче крики в атаку.
            Александр романов
      2. Sefevi Сегодня, 12:10
        "Еще одна мишень приплела"
        и много "мишеней" подбили до сих пор?
        Sefevi
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:14
          Цитата: Sefevi
          и много "мишеней" подбили до сих пор?

          Я эти эсминцы эскадрами топил
          Александр романов
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:35
    Ну приплывут, ну постоят, ну уплывут... И что?
    Вон к Северной Корее сколько авианосцев приплывало?)
    gukoyan
    1. Комментарий был удален.
  5. san4es Сегодня, 11:36
    USS Donald Cook с 60 крылатыми ракетами "Томагавк" покинул порт на Кипре

    ...Забыли как в штаны наложили am
    April 12, 2016
    san4es
    1. идунавы (Евгений) Сегодня, 11:40
      И повтор в Сирии.

      Российские боевые самолеты пролетели, по меньшей мере, четыре раза над американским эсминцем USS Donald Cook, находящимся в Средиземном море, сообщает турецкая газета Hurriyet.
      По данным издания, корабль ВМС США подошел на расстояние в 100 километров от сирийского города Тартус, в котором находится российская военно-морская база.
      идунавы
  6. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:37
    Цитата: MIG00001
    Еще одна мишень приплела

    Мишень для "серьёзных обеспокоиний" ?
    Vol4ara
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:39
    назревает,либо на нервах играют,кто кого...
    taiga2018
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:43
      Та не, просто Трамп хочет показать что у него есть яйки... Демонстрация не более...
      Даже если и пальнут по САР, наши только в лишний раз на мировой арене посакрушаются, не более...
      gukoyan
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:49
        Цитата: gukoyan
        Даже если и пальнут по САР,

        ну как я понял,наши то не против,чтобы они пальнули,это даже в какой то мере полезно,чтобы Асад не забывал благодаря кому его ещё не постигла участь Каддафи и Хусейна, единственное условие,чтобы наших военных не задели,потому что в противном случае отбрехаться как с вагнеровцами не получится...
        taiga2018
  8. axiles100682 (Александр) Сегодня, 11:40
    Да вот именно что и неособо есть чем.Сирия не защищена от ракетного удара.А потопить эсминец с несколькими сотнями человек на борту,это ни одно и тоже что сбить самолет с одним-двумя пилотами.Второе нам практически уже мало чем грозит,а первое это уже прямое обьявление войны.И как мне думается янкерсы это тоже понимают.По этому решили ударить по Сирии именно с кораблей.
    axiles100682
    1. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 12:01
      Цитата: axiles100682
      А потопить эсминец с несколькими сотнями человек на борту,это ни одно и тоже что сбить самолет с одним-двумя пилотами.Второе нам практически уже мало чем грозит,а первое это уже прямое обьявление войны.

      А утопят гадёнышей ? Собственно , почему тут все , которые терпеть не могут урякалок , так уверены , что "это будет война" ? Как раз гопники и утрутся , думаю , как оно по-жизни всегда и бывает . К войне озабоченности наших котов Леопольдов ведут , прямой дорогой .
      iliitchitch
  9. assa67 (андрей) Сегодня, 11:40
    пора "кинжалы" испытать в боевых условиях....а сказать,что испытания
    Цитата: Masya Masya
    Ну а что? Пужать, так пужать!
    assa67
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:09
      Заснять и вместо мультика показать. smile Здравствуй, Андрей hi
      ul_vitalii
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:14
        еще раз,приветствую hi ....
        Цитата: ul_vitalii
        Заснять и вместо мультика показать.

        а как смотрелось бы!...по всему миру вместо военных заводов стали бы строить фабрики по производству стирального порошка laughing
        assa67
  10. Every Сегодня, 11:45
    Американцы стягивают силы к берегам Сирии. Теперь все зависит от нашего руководства. Если смогут объяснить американцам, что не стоит этого делать (пускать ракеты), то тогда они действительно постоят, постоят и уйдут.
    А если нет? Почву для обоснования ударов они уже подготовили (газовая атака), теперь осталось подтянуть носители ракет и нанести удар.
    И что, в таком случае делать нашему руководству?
    Представитель ГШ во всеуслышание заявил, что будут сбивать ракеты и атаковать носители.
    Вот и посмотрим хватит ли духу, или останется душок в воздухе.
    Every
  11. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 11:47
    Цитата: assa67
    пора "кинжалы" испытать в боевых условиях....а сказать,что испытания
    Цитата: Masya Masya
    Ну а что? Пужать, так пужать!

    Лучше подумай что ты скажешь родственникам с лучевой болезнью
    Vol4ara
  12. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:52
    Сирийские МиГ-25 и МиГ-29 начали перелетать со своих баз
    в Хмеймим. Перезимовать в "плохую погоду". Разумно.
    voyaka uh
  13. Xroft (Ivan) Сегодня, 12:00
    Да ладно опять они отстреляються и ничего им не будет...туркам что то было? уже друзья. Вы думаете наши реально будут топить американский эсминцы? наивные.Израиль бомбит Сирию уже какой год, как и американцы и французы...хоть один самолет был сбит нами? слушайте дальше сказки про ответку.
    Xroft
  14. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:03
    Цитата: Galaxy
    Я стараюсь уже не обращать внимания на местных "урякалок"! "Всех порвем и шапками закидаем", все эти возгласы происходят из-за бурления в кишечнике.

    это лишь ваше частное мнение...
    не нужно путать оптимизм и "за державу обидно"(патриотизм) с "урякалками".
    а то сродни записыванию любого во враги кто конструктивно указывает на какие либо ошибки(в чем либо) what
    Deadушка
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:07
    Это смутно напоминает ситуацию с Северной Кореей. Только там авианосцы подгоняли. Результат все помнят?
    Горный стрелок
  16. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:12
    у Трампа тут только 3 варианта, он конечно демон, но не сумасшедший
    1-й - ударят по Туркам в Африне, и начнут наступление из Манбиджа
    2-й - ударят по ИГИЛ в Идлибе, разменяем таким образом Курдов севернее Ефрата
    3-й - 3-я Мировая война
    Romario_Argo
  17. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:14
    Цитата: Горный стрелок
    Это смутно напоминает ситуацию с Северной Кореей. Только там авианосцы подгоняли. Результат все помнят?

    Ага, только у северной кореи есть атомное оружие, а у Сирии с не атомным и то проблемы
    Vol4ara
Картина дня