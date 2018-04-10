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Запланирована встреча военного руководства России и НАТО
Переговоры между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти должны состояться на следующей неделе, сообщает Коммерсантъ.
Это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года. О месте ее проведения не сообщается.
Газета напоминает, что 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана. Таким образом он выразил солидарность со странами-партнерами, выславших российских дипломатов в ответ на якобы организованное Москвой покушение на Сергея Скрипаля.
По словам генсека, действия альянса «посылают четкий сигнал России, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения».
По его словам, решение о высылке дипломатов «выстраивается на абсолютно абсурдной основе – "отсутствие правдоподобных объяснений", что вина за инцидент в Солсбери лежит не на России».
Он добавил также, что Москва «непременно» ответит на действия НАТО.
Это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года. О месте ее проведения не сообщается.
Газета напоминает, что 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана. Таким образом он выразил солидарность со странами-партнерами, выславших российских дипломатов в ответ на якобы организованное Москвой покушение на Сергея Скрипаля.
По словам генсека, действия альянса «посылают четкий сигнал России, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения».
Для нас действия НАТО не стали сюрпризом. Трудно представить, чтобы НАТО осталось в стороне от этой вакханалии. Понятно и то, что в последнее время кампания по демонизации России стала явно выдыхаться, и понадобился новый "горючий материал", ведь впереди саммит (НАТО), где надо будет обосновывать решения об усилении восточного фланга, увеличении военных расходов, закупке вооружений,сказал изданию замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, решение о высылке дипломатов «выстраивается на абсолютно абсурдной основе – "отсутствие правдоподобных объяснений", что вина за инцидент в Солсбери лежит не на России».
Эта формулировка из заключения Евросовета наряду с highly likely (с высокой долей вероятности) и пробиркой Пауэлла (в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, доказывая, что у лидера Ирака Саддама Хусейна есть лаборатории по изготовлению оружия массового уничтожения) станет еще одним украшением фасада так называемой евроатлантической солидарности. Она начинает целенаправленно использоваться в качестве инструмента нагнетания конфронтации, недопущения нормализации отношений с Россией и объединения усилий в деле противодействия общим вызовам и угрозам в интересах всех европейских народов,убежден замминистра.
Он добавил также, что Москва «непременно» ответит на действия НАТО.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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