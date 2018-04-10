Запланирована встреча военного руководства России и НАТО

Для нас действия НАТО не стали сюрпризом. Трудно представить, чтобы НАТО осталось в стороне от этой вакханалии. Понятно и то, что в последнее время кампания по демонизации России стала явно выдыхаться, и понадобился новый "горючий материал", ведь впереди саммит (НАТО), где надо будет обосновывать решения об усилении восточного фланга, увеличении военных расходов, закупке вооружений,

Эта формулировка из заключения Евросовета наряду с highly likely (с высокой долей вероятности) и пробиркой Пауэлла (в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, доказывая, что у лидера Ирака Саддама Хусейна есть лаборатории по изготовлению оружия массового уничтожения) станет еще одним украшением фасада так называемой евроатлантической солидарности. Она начинает целенаправленно использоваться в качестве инструмента нагнетания конфронтации, недопущения нормализации отношений с Россией и объединения усилий в деле противодействия общим вызовам и угрозам в интересах всех европейских народов,