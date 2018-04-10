12:20 10 апреля
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Запланирована встреча военного руководства России и НАТО

Переговоры между начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапарротти должны состояться на следующей неделе, сообщает Коммерсантъ.



Это будет первая встреча в подобном формате с 2013 года. О месте ее проведения не сообщается.


Газета напоминает, что 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана. Таким образом он выразил солидарность со странами-партнерами, выславших российских дипломатов в ответ на якобы организованное Москвой покушение на Сергея Скрипаля.

По словам генсека, действия альянса «посылают четкий сигнал России, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения».

Для нас действия НАТО не стали сюрпризом. Трудно представить, чтобы НАТО осталось в стороне от этой вакханалии. Понятно и то, что в последнее время кампания по демонизации России стала явно выдыхаться, и понадобился новый "горючий материал", ведь впереди саммит (НАТО), где надо будет обосновывать решения об усилении восточного фланга, увеличении военных расходов, закупке вооружений,
сказал изданию замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, решение о высылке дипломатов «выстраивается на абсолютно абсурдной основе – "отсутствие правдоподобных объяснений", что вина за инцидент в Солсбери лежит не на России».

Эта формулировка из заключения Евросовета наряду с highly likely (с высокой долей вероятности) и пробиркой Пауэлла (в 2003 году тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл принес в Совбез ООН пробирку с белым порошком, доказывая, что у лидера Ирака Саддама Хусейна есть лаборатории по изготовлению оружия массового уничтожения) станет еще одним украшением фасада так называемой евроатлантической солидарности. Она начинает целенаправленно использоваться в качестве инструмента нагнетания конфронтации, недопущения нормализации отношений с Россией и объединения усилий в деле противодействия общим вызовам и угрозам в интересах всех европейских народов,
убежден замминистра.

Он добавил также, что Москва «непременно» ответит на действия НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:30
    Нужно как то договариваться , а то конфликт зашел уже слишком далеко .
    Spartanez300
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:38
      Цитата: Spartanez300
      Нужно как то договариваться , а то конфликт зашел уже слишком далеко .

      Договариваться не о чем, американские войска действуют в Сирии незаконно, а действовать они намерены по примеру Югославии.
      dorz
    2. Тралл Сегодня, 11:38
      Место встречи - полуостров Крым
      Тралл
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:42
        В Севастополе, в школе, которую они хотели отжать.
        ul_vitalii
    3. Прокат (Виктор) Сегодня, 11:41
      Ой, а почему это Скапаротти возжелал встречи с Герасимовым? Небось красный карандаш привезёт для вычерчивания новых линий. laughing Топографы, плин!
      Прокат
    4. iouris (iouris) Сегодня, 12:09
      Выполнить всё, что они требуют - как-то так.
      Нечего с НАТО разговаривать вообще, отозвать всех бездельников и потенциальных шпионов из штаб-квартиры НАТО, вести переговоры только на двухсторонней основе. В противном случае руководство РФ признаёт, что является угрозой для НАТО, комитета по разделу СССР, и льёт воду на "мельницу русофобской пропаганды".
      Договариваться будем только с США, если они нас окончательно не завалят.
      iouris
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:38
    27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что аккредитация семи российских представителей при альянсе будет отозвана

    О чем разговоры разговаривать?
    Masya Masya
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:44
      Цитата: Masya Masya
      О чем разговоры разговаривать?

      ну то политика,а тут люди военные,им есть о чем поговорить,прежде чем начать стрелять...
      taiga2018
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 11:45
      Марина,привет hi поговорить-то есть о чем...вопрос в том,услышат ли нас? эти "ничегоневижуничего несышу,а скажу только гадость,распоясались совсем..может хоть Герасимов им уши прочистит
      assa67
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:50
        Андрей, приветик! love
        Цитата: assa67
        Герасимов им уши прочистит

        Тоже верно... когда молчат дипломаты, говорят пушки...
        Masya Masya
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 11:56
          и все-таки,хочется надеяться на включение здравого смысла у "партнеров",или хотя бы на чувство самосохранения...не думаю что залуженцам так жить надоело lol
          assa67
      2. амирбек (Бахти) Сегодня, 12:05
        Цитата: assa67
        поговорить-то есть о чем...

        навеяло что-то ...
        ― Кто там?
        ― Это я, добpый Э-эх. Я здесь.
        ― И я здесь!
        ― А ты кто такой? Откyда взялся?
        ― С того беpега моpя.
        ― Hа чем пpиехал?
        ― Оседлал хpомyю блохy, сел и пpиехал.
        ― Моpе что - лyжа?
        ― Может, и лyжа, да только тy лyжy оpел не пеpелетел.
        ― Значит, оpел - птенец?
        ― Hавеpное, птенец. Hо тень от его кpыльев гоpод закpывает, в гоpоде ночь настает.
        - Гоpод, небось - кpо-охотный?
        ― Чеpез тот гоpод заяц бежал - не пеpебежал.
        ― Выходит, заяц - ма-аленький?
        ― Заяц как заяц. Из его шкypы тyлyп вышел.
        ― Кyда вышел?
        ― Вышел из того гоpода, где заяц бежал, на котоpый тень от оpла yпала, и пошел, кyда глаза глядят.
        ― Чьи глаза?
        ― Глаза того тyлyпа, котоpый из шкypы зайца вышел в гоpоде, где ночь настает, когда над ним птенец пpолетает веpхом на хpомой блохе.
        ― Чего-о?!
        ― Чего-чего. Hа хpомой блохе с того беpега моpя, котоpое зайцy не пеpелететь, оpлy не пеpебежать, хоть моpе - не моpе, а так, лyжа посpеди гоpода, где тень от блохи на зайца yпала и насмеpть yбила, а из шкypы зайца тyлyп вышел и пошел, кyда глаза глядят. Тyт заяц ка-а-ак пpыгнет!
        ― Какой заяц!???
        ― Hасмеpть yбитый! Как пpыгнет, кyда глаза глядят, аж на тот беpег моpя, котоpое ни пеpелететь, ни пеpебежать, из котоpого тyлyп вышел, на котоpый тень от блохи yпала и зайца yбила, хоть заяц - не заяц, а оpел!
        ― Какой заяц?! Какой оpел?!! Какая блоха-а-а-а-а-а-а?!!!
        ― Хе-хе, повтоpить? Hy, значит, та самая блоха с того беpега лyжи...
        ― А-а-а-а-а, да хва-ати-и-и-ит, ой!!!
        ― Эй, погоди, далеко еще до pассвета!..
        БУУУМ.
        амирбек
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:08
          забавный мультик... и действительно ,актуальный,в данной ситуации yes
          assa67
  3. Vard Сегодня, 11:49
    Как то аполитично получается... Волюнтаризм понимаешь... (с)
    Vard
  4. костя1 (константин) Сегодня, 12:06
    То есть представителей отозвали, а переговариваться хотят? laughing -ладно приезжайте в Крым на переговоры, а мы какого-нибудь мелкого чиновника пришлем. laughing
    костя1
  5. мерцание (Николай) Сегодня, 12:10
    Он добавил также, что Москва «непременно» ответит на действия НАТО.
    НАТО само дает нам шанс. НАТО без США - ничто, его нет. Говорим НАТО подразумеваем США, любой потопленный нами американский военный корабль ставит крест на мировом господстве США, со всеми вытекающими для США последствиями.
    мерцание
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