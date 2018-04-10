12:17 10 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Причиненный Минобороны ущерб разрешат компенсировать в рассрочку

Военнослужащие получат возможность в рассрочку компенсировать ущерб, причиненный ими Вооруженным силам, сообщают Известия.



Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.


В Минобороны подтвердили подготовку проекта поправок в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

«Речь идет об уточнении ответственности солдат, офицеров и призванных на сборы граждан за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями. Документ подробно регламентирует порядок возмещения причиненного ущерба. Сейчас он находится на согласовании в силовых ведомствах и проходит независимую антикоррупционную экспертизу», – пояснили газете в ведомстве.

Подготовленные поправки предусматривают также санкции в отношении командиров, «не принявших необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба».

В Минобороны отметили, что сегодня взыскать ущерб с военнослужащего можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону ведомства: «нередко всё ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают, но в некоторых случаях судьи, наоборот, назначает неподъемные для солдат или офицеров выплаты».

По словам учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, «после принятия поправок командование части и военнослужащие смогут решить проблему выплат непосредственно в частях».

Дела, где не фигурирует уничтожение или повреждение техники на сотни тысяч или миллионы рублей, будут решаться без участия суда,
добавил эксперт.

Действующее законодательство позволяет взыскивать 20% ежемесячного дохода военнослужащего. В исключительных случаях (например, если доказан факт порчи техники с целью хищения комплектующих), выплаты могут достигать 50%.

Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:56
    Товарищ прапорщик, можно телевизор посмотреть? Можно...,только не включайте!)))
    Глушь
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:04
      ...Причиненный Минобороны ущерб разрешат компенсировать в рассрочку...

      Навеяло laughing

      Андрей К
  2. Vard Сегодня, 11:57
    Я не понял... если в танк попал снаряд... то его стоимость могут вычесть из зарплаты?
    Vard
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:02
      Да, если вы по нему лупанули, а он оказался свой и находился при этом в ремонте. hi smile
      ul_vitalii
    2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:05
      Тут скорее главный герой недавней истории должен фигурировать. Который захотел в степи сухой костер развести, рядом с БТР под масксетью. Костер вышел на славу!
      Вот такие товарищи теперь в рассрочку платить будут laughing
      Осторожно! Много нецензурщины! feel
      ROSS_Ulair
      1. Vard Сегодня, 12:10
        То есть воин виноват в том что у нас нет возможности в полевых условиях разогреть консервы... это раз... в том что маскировочная сеть горит... и БТР... то же... Я боюсь себе представить... а вдруг война?!
        Vard
    3. loki565 Сегодня, 12:07
      Если учесть что стоимость танка 120 лямов, эта ипотека еще твоим детям достанется)))
      loki565
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:58
    В армии можно одним не ловким движением руки, попасть на десятки миллионов. Ну а почему нет, подписал контракт, будь готов платить. На гражденке так же за порчу отвечают!
    Может застраховать каждую единицу в армии. Вот кто то наварится)
    bazzbazz
  4. костя1 (константин) Сегодня, 12:02
    Здорово-это меня на сборы загребут, а я еще буду выплачивать за поврежденную технику? Нахер тогда эти сборы-уйду в партизаны.
    костя1
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:09
      Отставить панику! Всё будет пучком. laughing
      Архивариус Вася
  5. loki565 Сегодня, 12:05
    Это не прибавит энтузиазма у призывников))) Мало что год минус из жизни так еще и в рабство попадешь до конца жизни))) Попадос похлеще ипотеки, там хоть в своей квартире живешь)))
    loki565
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:06
    Я: - Пошли купим айфон!
    Зарплата: - Нет.
    Я: - Но сегодня чёрная пятница!
    Зарплата: - НЕДОСТАТОЧНО ЧЁРНАЯ!!!
    А если что, не смешно совсем...
    Masya Masya
  7. Slavik74 (Вячеслав) Сегодня, 12:11
    Все что продали высшие офицеры,спишут на младших.
    Slavik74
  8. loki565 Сегодня, 12:13
    Если этот закон примут, вот такой солдатик попадет на 28 лямов и когда он их выплатит??? ему жизни то хватит???
    loki565
  9. Мур (Андрей) Сегодня, 12:14
    Не очень понятно, в чем новизна идеи.
    Вот в этом:
    Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.
    ??
    А какой для в/с в этом смысл? Надежда на то, что командование начислит меньше, чем суд? Чтобы первая же ревизия взяла командира за цугундер за занижение ущерба?
    Если ущерб превышает возможности единовременной оплаты, суд всё равно выпишет исполнительный лист и будет в/с платить через финчасть с той же отсрочкой не больше 20%.
    Смысл, ИМХО, только в одном: не портить отношения с командованием.
    Мур
Картина дня