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Причиненный Минобороны ущерб разрешат компенсировать в рассрочку
Военнослужащие получат возможность в рассрочку компенсировать ущерб, причиненный ими Вооруженным силам, сообщают Известия.
Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.
В Минобороны подтвердили подготовку проекта поправок в закон «О материальной ответственности военнослужащих».
«Речь идет об уточнении ответственности солдат, офицеров и призванных на сборы граждан за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями. Документ подробно регламентирует порядок возмещения причиненного ущерба. Сейчас он находится на согласовании в силовых ведомствах и проходит независимую антикоррупционную экспертизу», – пояснили газете в ведомстве.
Подготовленные поправки предусматривают также санкции в отношении командиров, «не принявших необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба».
В Минобороны отметили, что сегодня взыскать ущерб с военнослужащего можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону ведомства: «нередко всё ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают, но в некоторых случаях судьи, наоборот, назначает неподъемные для солдат или офицеров выплаты».
По словам учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, «после принятия поправок командование части и военнослужащие смогут решить проблему выплат непосредственно в частях».
Действующее законодательство позволяет взыскивать 20% ежемесячного дохода военнослужащего. В исключительных случаях (например, если доказан факт порчи техники с целью хищения комплектующих), выплаты могут достигать 50%.
Однако такой льготой смогут воспользоваться лишь те солдаты и офицеры, которые признали свою вину и подписали обязательство о компенсациях с согласованным графиком денежных выплат.
В Минобороны подтвердили подготовку проекта поправок в закон «О материальной ответственности военнослужащих».
«Речь идет об уточнении ответственности солдат, офицеров и призванных на сборы граждан за порчу имущества, закрепленного за воинскими частями. Документ подробно регламентирует порядок возмещения причиненного ущерба. Сейчас он находится на согласовании в силовых ведомствах и проходит независимую антикоррупционную экспертизу», – пояснили газете в ведомстве.
Подготовленные поправки предусматривают также санкции в отношении командиров, «не принявших необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба».
В Минобороны отметили, что сегодня взыскать ущерб с военнослужащего можно только через суд, который далеко не всегда становится на сторону ведомства: «нередко всё ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают, но в некоторых случаях судьи, наоборот, назначает неподъемные для солдат или офицеров выплаты».
По словам учредителя Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, «после принятия поправок командование части и военнослужащие смогут решить проблему выплат непосредственно в частях».
Дела, где не фигурирует уничтожение или повреждение техники на сотни тысяч или миллионы рублей, будут решаться без участия суда,добавил эксперт.
Действующее законодательство позволяет взыскивать 20% ежемесячного дохода военнослужащего. В исключительных случаях (например, если доказан факт порчи техники с целью хищения комплектующих), выплаты могут достигать 50%.
Использованы фотографии: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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