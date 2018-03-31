Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 31.03.18 - 06.04.18 от военкора Маг

На этой неделе не смотря на праздники и «страстную неделю», обстрелы увеличились в 2,5 раза – со 43 до 101 раза«Пасхальное перемирие» хуже соблюдается, чем «рождественское». Нарушение начались через 9 часов после начала перемирия. Хотя количество обстрелов возросло, но применением тяжелого вооружения, такого как минометы калибром 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и 152-мм и танков, уменьшилось в два раза. В основном, противник применяет, хорошо подготовленные иностранными инструкторами, снайперов и диверсионно-развед группы. Ну и мы как говорится даем им сдачи по полной.Сейчас провокаций не ожидаю, так как весь западный мир увлечен событиями в Сирии и ситуации с вбросами о химатаках и возможными ракетными ударами США по правительственным и военным объектам Сирии. Поэтому пока зритель отвлечен, сначала делом с «отравлением Скрипаля» в Лондоне, а теперь «химатаками» в Думе, у нас вряд ли что-то будет.Наша разведка продолжает фиксировать усиление противника личным составом и техникой на линии фронта. В нарушение Минских договоренностей, в 9 километрах от линии соприкосновения нашей разведкой выявлена батарея 152-мм гаубиц 2С3 «Акация» 54-й бригады, которые скрываются на территории молочно-товарной фермы (МТФ) на северной окраине н.п. Красный Пахарь.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения. Вблизи линии боевого соприкосновения - были зафиксированы:- 152 мм буксируемые гаубицы «МСТА-Б» - 10 единиц;- 122 мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 6 единиц;- РСЗО «Град» - 3 единицы;- самоходная гаубица «Акация» - 3 единицы;- самоходная гаубица «Гвоздика» - 4 единицы;- самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» - 4 единицы;- 100 мм противотанковая пушка «Рапира» - 2 единица;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 1 единицы;- танки Т-64 и Т-72 – 10 единиц;- БМП, БТР, БРДМ - 21 единица.Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. При этом прослеживается формальный характер отношения украинской стороны к данному контролю. На этой неделе обнаружено отсутствие вооружений и военной техники ВСУ в местах хранения:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 12 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 10 единиц;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 12 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 11 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» – 8 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 10 единиц;- БМ-21 РСЗО «ГРАД» – 12 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.09:30 – ВСУ открыли огонь с направления Новозвановка – в направлении Калиново (ЛНР) со стрелкового оружия и к/к пулеметов.18:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, выпущено 4 гранаты из АГС.18:25 – ВСУ открыли огонь с направления Трёхизбенка – в направлении Красный Лиман (ЛНР), выпущено 4 гранаты РПГ.18:35 – ВСУ начали обстрел с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр (ЛНР), выпущено 4 мины калибром 82-мм.18:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка - н.п. Петровский район Донецка с применением стрелкового оружия.22:00 – ВСУ начали бой с направления Катериновка – в направлении Молодёжное (ЛНР), выпустив 29 гранат АГС, 5 мин калибром 82-мм, 2 снаряда БМП-1, а также применялось стрелковое оружие и к/к пулеметы.Согласно официальных сводок, ВСУ обстреляли ДНР 2 раза.На Донецком направлении украинские оккупационные силы обстреляли районы н.п. Старомихайловка и Трудовские, выпустив 4 гранаты и применив стрелковое оружие.ЛНР ВСУ обстреляли в субботу 4 раза, применив минометы калибра 82-мм, БМП, АГС, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Красный Лиман, Красный Яр и Молодежное.09:20 – ВСУ в районе н.п. Нижнее Лозовое, выстрелом из ПТУР уничтожили эвакуационный автомобиль «Урал», осуществлявший перевозку в медицинское учреждение тяжело больного военнослужащего Народной Милиции ЛНР. В результате данного преступления украинских силовиков три военнослужащих получили тяжелые ранения.10:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Васильевка с применением крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.11:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Васильевка с применением крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.12:15 – ВСУ в третий раз открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Васильевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.13.30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пески - н.п. Жабичево с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.14.00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Жованка - н.п. Зайцево с применением крупнокалиберного стрелкового и стрелкового оружия.14:10 – ВСУ обстреливают с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое, выпустив 3 снаряда БМП-1 и 1 ПТУР.14.20 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пески- н.п. Жабичево с применением БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.18:43 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Донецк (ш. Октябрьская) с применением БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.19:34 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Опытное - н.п. Веселое с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.20:35 – ВСУ открыли огонь по направлению Вентствол ш. Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.20:47 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Васильевка с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.21:05 – Немотря на запрошенный режим тишины, ВСУ продолжают огонь по направлению Вентствол ш. Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.22:00 –ВСУ в третий раз за сутки открыли огонь по направлению Вентствол ш. Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ, АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.22:50 –ВСУ в четвертый открыли огонь по направлению н.п. Каменка - н.п. Васильевка с применением АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.22:50 –ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая с применением АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.За воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.На Донецком направлении украинские войска из БМП, гранатомётов и стрелкового оружия обстреляли районы шести населенных пунктов.На Горловском направлении со стороны украинских боевиков обстрелам подвергся н.п. Зайцево, по которому в ответ был открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового вооружения.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы калибра ПТУР и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое.09:55 – ВСУ открыли миномётный огонь по направлению Вент. Ствол ш. Бутовка - н.п. Спартак, выпущено 6 мин калибром 82-мм.11:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Водяное - н.п. Ленинское с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.12:30 – ВСУ открыли огонь по направлению «в/ч» - н.п. Спартак, выпущено 2 гранаты из СПГ, также применяется стрелковое оружие.12:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.13:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К сожалению,военнослужащий, проводивший в это время ремонт оконного проема, одного из ранее разрушенных домов, не успел укрыться от огня, и был убит.15:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Пески - Вольво Центр, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.18:20 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Коминтерново, выпущено 29 гранат из АГС.17:50-18:20 – зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Вентствол ш. Бутовка - н.п. Спартак с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.18:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Камянка - н.п. Васильевка, выпущено 29 гранат из АГС, применяется стрелковое оружие.18:45 – зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское выпущено 4 гранаты из РПГ.19:25 – зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Дзержинск - н.п. Горловка(шахта 6/7), с применением БМП-1, стрелкового оружия.19:25 – зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделениями ПВО был сбит очередной беспилотник, через который ВСУ вели разведку в районе н.п САХАНКА.В понедельник обстреляли ДНР 14 раз, погиб один военнослужащий ВС ДНР.На Донецком направлении обстреляны районы четырех населенных пунктов. Украинская сторона вела обстрел из 82-мм минометов, БМП, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.На Горловском направлении с украинской стороны обстрелу из БМП и стрелкового вооружения подвергся район шахты Изотова.На Мариупольском направлении обстреляны н.п. Коминтерново, Саханка, Ленинское из гранатометов и стрелкового оружия.В ЛНР в понедельник обстрелов территории республики не было.00:30 – ВСУ открыли огонь по направлениям н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново и н.п. Широкино - н.п. Саханка, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.09:50 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Нижнее Лозовое, выпущено 3 снаряда БМП-3.10:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Коминтерново с применением стрелкового оружия, также ведётся снайперский огонь.12:55-13:15 – зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское с применением стрелкового оружия.13:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново с применением стрелкового оружия, также ведётся снайперский огонь.14:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка с применением стрелкового оружия.16:14 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент. ствол - н.п. Спартак с применением 5 гранат АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.17:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Невельское - н.п. Лозовое с применением БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.19:25 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент.Ствол шахты Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.19:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Авдеевка - н.п. Крутая Балка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также ведётся снайперский огонь.20:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Гнутово - н.п. Нововыбоево с применением РПГ и стрелкового оружия.20:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 21:15 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Калиновка, выпущено 5 гранат СПГ-9, 3 гранаты РПГ, 29 гранат АГС, а также применялось стрелковое оружие.23:00 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Ленинское – шахта Гагарина, выпущено 2 мины калибром 120-мм.23:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское, с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.23:45 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент.Ствол шахты Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.На Донецком направлении обстреляны районы трех населенных пунктов, по которым украинская сторона вела огонь из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении подвергся обстрелу район шахты Гагарина, по которому было выпущено восемнадцать мин калибром 120-мм, а по остальным трем населенным пунктам враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.На мариупольском направлении обстреляны н.п. Коминтерново, Ленинское, Дзержинское и Нововыбоево из гранатометов и стрелкового оружия, а по н.п. Сосоновское украинская сторона выпустила семь мин калибром 120-мм.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив БМП, СПГ, АГС, РПГ и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое и Калиновка.06:00 – ВСУ с направления н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное. Выпущено 16 мин калибром 120-мм и 4 мины калибром 82-мм.07:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское с применением 29 гранат АГС, стрелкового оружия.08:30 – зафиксированы три обстрела со стороны ВСУ по направлениям: н.п. Водяное - н.п. Ленинское, н.п. Широкино - н.п. Коминтерново и н.п. Широкино - н.п. Саханка. Применяемое вооружение: минометы 82 мм - 9 мин, АГС 58 гранат, стрелковое оружие.10:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 29 гранат из АГС.12:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, выпущено 29 гранат из АГС.13:10 – ВСУ вновь открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, выпущено 29 гранат из АГС.13:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка - н.п. Трудовские с применением стрелкового оружия, также ведется снайперский огонь.14:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Дзержинское с применением стрелкового оружия, также ведется снайперский огонь.14.45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 50 гранат из них: 40 АГС, 10 из РПГ, также применяется стрелковое оружие.19:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново с применением стрелкового оружия, также ведется снайперский огонь.20:15 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 300 выстрелов из БМП-2.21:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 29 гранат из АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.22:10 – ВСУ открыли огонь по направлению Вент.Ствол шахты Бутовка - н.п. Спартак с применением минометов 82-мм 6 мин, СПГ 2 гранаты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Подрыв на украинской мине мирного жителя 1972 года рождения, в серой зоне при движении со стороны н.п. Марьинка в направлении Петровского района Донецка. В настоящее время пострадавшему жителю, который остался без ступни, оказывается квалифицированная медицинская помощь.В среду ВСУ обстреляли ДНР 15 раз.На Донецком направлении под обстрел попали районы трех населенных пунктов, ВСУ вели по ним огонь из минометов калибром 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении подвергся обстрелу район н.п. Зайцево, по которому было выпущено 20 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении украинская сторона обстреляла н.п. Коминтерново, Ленинское, Дзержинское и Саханку из минометов калибром 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия.В среду ВСУ не обстреливали ЛНР.07:45 – ВСУ с направления Лопаскино – в направлении Долгое, выпустили 10 мин калибром 82-мм.10:20 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Славное - н.п. Еленовка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.12:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Каменка - н.п. Васильевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.12:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Лебединское - н.п. Саханка, выпущено 14 гранат АГС, применяется стрелковое оружие.13:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, совершено 2 выстрела из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.14:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Невельское - н.п. Лозовое, произведено 20 выстрелов из БМП-2, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.16:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Лебединское - н.п. Саханка, произведено 6 выстрелов из БМП-1, также применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.16:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Дзержинское, произведено 3 выстрела из СПГ, выпущено 29 гранат из АГС, также применяется стрелковое оружие.17:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка, выпущено 40 гранат из АГС.18:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка - н.п. Трудовские с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.18:30 – ВСУ открыли огонь по направлению Вентствол шахты Бутовка - н.п. Спартак, выпущено 22 гранаты, из них 20 из АГС, 2 - из РПГ, применяется и стрелковое оружие.18:35 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Калиновка, бой с применением стрелкового оружия, 8 гранат РПГ, 29 гранат АГС.19:10 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское, с применением минометов, калибром 120-мм, БМП и АГС. Выпущено 4 мины, 10 гранат из АГС, также применяется стрелковое оружие.20:00 – ВСУ вновь открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское было выпущено 21 мина из минометов 120-мм, 10 гранат, из них: 4 - РПГ, 6 - АГС, произведено 2 выстрела из БМП, также применяется крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.20:15 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Лебединское - н.п. Саханка произведено 3 выстрела из СПГ, также применяется крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.20:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 4 мины из миномета 120-мм.22:00 – ВСУ в третий раз за вечер открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское с применением АГС (15 гранат) и стрелкового оружия.22:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 29 гранат из АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.23:45 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 19 раз.На Донецком направлении украинской стороной из БМП, гранатомётов и стрелкового оружия обстреляны районы восьми населенных пунктов.На Горловском направлении со стороны ВСУ подвергся обстрелу район Верхнеторецкое, по которому велась стрельба из стрелкового оружия.На Мариупольском направлении обстреляны н.п. Ленинское, Дзержинское и Саханку из минометов калибром 120-мм, вооружения БМП, различных видов гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив 82-мм минометы, АГС, РПГ и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое и Калиновка.07:30 – ВСУ открыли огонь по направлению Вентствол шахты Бутовка - н.п. Спартак с применением РПГ и стрелкового оружия.08:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Авдеевка - н.п. Минеральное, выпущено 29 гранат из АГС, применяются крупнокалиберные пулемёты, ведётся снайперский огонь.09:00 – ВСУ с направления Троицкое – в направлении Калиново (ЛНР), выпустили 1 мину калибром 120-мм и 12 снарядов БМП-1.12:45 – ВСУ открыли снайперский огонь по направлению н.п Водяное - н.п. Ленинское.14:15 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 29 гранат из АГС. 15:00 – ВСУ с направления Троицкое – в направлении Калиново (ЛНР), выпустили 13 мин калибром 82-мм.15:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка – Петровский район Донецка с применением стрелкового оружия, также ведется снайперский огонь.16:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак с применением стрелкового оружия.16:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка с применением БМП-1 6 выстрелов.16:35 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка с применением АГС выпущено 29 гранат, СПГ 3 гранаты, стрелкового оружия. 16:45 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Калиновка, бой с применением стрелкового оружия, 7 гранат РПГ и 29 гранат АГС.16:50 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 29 гранат из АГС.16:55 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка с применением минометов 120 мм и стрелкового оружия.17:05 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка - н.п. Трудовской с применением стрелкового оружия.17:05 – ВСУ по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Спартак с применением АГС выпущено 6 гранат.18:45 – Зафиксирован минометный обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное с применением 82 мм минометов. Всего выпущено 2 мины. Также применяется РПГ и стрелковое оружие.19:00 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Марьинка – Петровский район Донецка с применением РПГ и стрелкового оружия. 19:10 – ВСУ с направления Луганское – в направлении Калиновка, бой с применением стрелкового оружия и 8 мин калибром 82-мм.19:15 – ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка с применением 82-мм минометов. Всего выпущено 9 мин.19:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, выпущено 3 мины калибром 82-мм.19:45 – ВСУ вновь открыли огонь по направлению н.п. Водяное - н.п. Ленинское, выпущено 4 гранаты из РПГ и 3 мины калибром 82 мм, также применяется стрелковое оружие.20:25 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Майское - н.п. Доломитное, произведено 7 выстрелов из БМП, выпущено 29 гранат из АГС, также применяется стрелковое оружие.20:30 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.20:40 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 7 мин калибром 82 мм и 11 гранат из СПГ, также произведено 10 выстрелов из БМП.21:07 – ВСУ открыли огонь по направлению н.п. Викторовка - н.п. Докучаевск, произведено 15 выстрелов из БМП.21:30 – ВСУ открыли огонь по направлению Вентствол шахты им. Бутовка - н.п. Спартак с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 23 раза, погиб один военнослужащий ВСДНР.На Донецком направлении под огонь попали районы пяти населенных пунктов. ВСУ обстреляли их из БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а также выпустили 7 мин.На Горловском направлении подверглись обстрелу н.п. Васильевка, Широкая Балка и Доломитное, по которым ВСУ выпустили 6 мин и вели огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении враг обстреляны н.п. Ленинское, Дзержинское и Саханка. ВСУ применялись миномёты 82-мм (16 мин), БМП, гранатометы и стрелковое оружие.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП, АГС, РПГ и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново и Калиновка.ВСУ обстреляли ДНР 101 раз и выпустив 120 мин калибром 82-мм и 120-мм. Это не считая обстрелов с помощью БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате снайперского огня со стороны украинских оккупантов погибли два военнослужащих ВС ДНР, в результате обстрела противником с ПТУР ранено трое военнослужащих ВС ЛНР.Под огонь со стороны ВСУ попали районы двенадцати населённых пунктов Республики. Также в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждение следующие домостроения в н.п. Саханка по ул. Мира,35, 37, 38, кроме того, получил повреждение трактор и линия электропередачи. В н.п. Ясное, повреждение получило домостроение по ул. Победы,11.В ЛНР ВСУ 14 раз нарушили «пасхальное перемирие». Огонь велся из БМП, ПТУР, 82-мм миномётов, гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено 144 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось на шесть.Всем терпения и здоровья!