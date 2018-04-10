18:07 10 апреля
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В Арктике развернули глубоководную дивизию

На Северном флоте создана глубоководная дивизия, в составе которой малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС), субмарины – носители АГС и большое количество роботизированных подводных комплексов, сообщают Известия.



Полноценная дивизия была создана в текущем году на базе 29-я отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Гаджиево (Мурманская область).


В настоящее время, 29-я дивизия имеет в своем составе, в том числе «АГС проектов "Кашалот", "Палтус" и "Калитка" (более известен как "Лошарик"), а также АПЛ "Подмосковье", переоборудованную в носитель для глубоководных станций», пишет газета.

По мнению ветерана-подводника Владимира Ашика, «преобразование бригады в дивизию, скорее всего, связано с вступлением в строй носителя глубоководных технических средств (ГТС) АПЛ "Подмосковье" и скорой передачей флоту еще одного носителя ГТС – АПЛ "Белгород"».

Только в этой дивизии есть специалисты и оборудование, которые могут обеспечить испытания новых систем подводного оружия, о которых говорил президент. Одна из задач 29-й дивизии ПЛ – находить после пуска и поднимать со дна экспериментальные образцы техники, потерянные во время испытаний, и обломки ракет после практических морских стрельб. Ведь потенциальные противники очень активно ищут остатки нашего оружия для его изучения. Так что работы хватает, и новые лодки-носители остро необходимы,
сказал Ашик.

По данным газеты, «глубоководная дивизия будет решать не только военные, но и гражданские задачи, в числе которых, например, ведение геологоразведки на арктическом шельфе в интересах нефтяных и газодобывающих компаний, поиск затонувших на большой глубине предметов, мониторинг состояния подводных коммуникаций (трубопроводов, линий связи)».

Использованы фотографии: ТАСС/Андрей Лузик
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 12:15
    Если у нас ищут образцы потерянного оружия... то и мы наверное то же можем... чего интересного найти...
    Vard
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 12:23
      О! Это что, "Лошарик" уже на вооружении?
      Прокат
  2. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:15
    Видимо, и Посейдон там найдет себе место.
    Но мы об этом никому не расскажем.
    x.andvlad
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:22
      Ну да, потому что до нас в тексте статьи уже написали про "Подмосковье" и "Белгород". Что тут еще добавить?
      DenZ
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:23
        Цитата: DenZ
        Ну да, потому что до нас в тексте статьи уже написали про "Подмосковье" и "Белгород". Что тут еще добавить?

        Есть еще АПЛ Хабаровск,о котором мало чего вообще известно.
        НЕКСУС
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 12:17
    Ну всё!Теперь начнётся вонь и визг про перерезание кабелей)))
    Magic Archer
    1. Vard Сегодня, 12:21
      Ага... и ещё мы можем по дну на колёсах ездить... и всё это на 6000 метрах глубиной...
      Vard
      1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 12:28
        Можем! И еще как! У нас ребята -"не промах". Про них слагают песни.
        Меня укусила акула, когда я стоял в океане.
        Но я оставался спокоен, терпел, но закончил работу.
        Потом прибежали ребята, и эта акула узнала,
        Что значат румяные парни из третьей ремонтной бригады.
        Аквалангисты - это хорошо!
        И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
        Аквалангисты - это не игра!
        Сиреневым пламенем дышат большие кирпичные домны.
        Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
        Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в черные дыры.
        У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем.
        Аквалангисты - это не игра!
        И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
        Аквалангисты - это хорошо!
        Когда мы выходим на берег, то девочки радостно стонут.
        И мы начинаем рассказы про разные трудности моря.
        Но хватит! Завыла сирена. И мы быстро прыгаем в воду.
        Мы жить не привыкли на суше, мы любим нырять и купаться.
        Аквалангисты - это не игра!
        И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
        Аквалангисты - это хорошо!
        Манго-манго: Аквалангисты — Текст песни http://mirpesen.com/ru/mango-mango/akvalangisty.h
        tml#ixzz5CGBpRiwo
        x.andvlad
  4. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:43
    Пока все остальные тупят мы вгрызаемся в Арктику.
    Heterocapsa
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:43
    АПЛ, работающие в интересах нефтяных и газодобывающих компаний.... Как Вам это???
    Это газетчики дуркуют, наверное??
    Или "самоокуаемость" такая??
    Армию и Флот на самофинансирование, не переводили, вроде, слава Богу..)
    Сибирский цирюльник
  6. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 14:17
    В 1982 году мне с командованием ВВС необходимо было посетить "Землю Александры". Летели мы туда из "Рогачева". Побывали у Командующего Скверным флотом. Приятно было смотреть, когда в бухте стояли наши подводные лодки в большом количестве. Был август месяц.
    мичман
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:18
      Юрий Григорьевич, здравствуйте hi
      Побывали у Командующего Скверным флотом.

      Надеюсь, это опечатка? А то как то не очень хорошо получилось. request
      Svarog51
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