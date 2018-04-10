США нанесет более мощный удар по Сирии. А не как в прошлом году

Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны

Если Совет Безопасности ООН «не сможет защитить мирных жителей», Соединенные Штаты ответят на якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. «Мир должен увидеть, что справедливость свершилась»