18:07 10 апреля
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США нанесет более мощный удар по Сирии. А не как в прошлом году

Эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас, комментируя возможный удар США по территории Сирии, заявил, что Вашингтон должен будет нанести более мощный удар, чем год назад.

Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны
– написал Герас.

США нанесет более мощный удар по Сирии. А не как в прошлом году



Эксперт в статье для издания Foreign Policy отметил, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели, так как сирийские самолеты совершали вылеты уже спустя несколько часов после атаки, передает РИА «Новости». Также Герас считает, что «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.

Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».

Если Совет Безопасности ООН «не сможет защитить мирных жителей», Соединенные Штаты ответят на якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. «Мир должен увидеть, что справедливость свершилась»
- заявила она.

Использованы фотографии: http://fb.ru/
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Комментарии 148

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  1. Тралл Сегодня, 12:19
    Топорами кидаться большого ума не надо. Закончатся они - дальше что?
    Тралл
    1. Sefevi Сегодня, 12:20
      Топоров много. Ещё будут. Они и решают, кому правит миром
      Sefevi
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:32
        Цитата: Sefevi
        ...Топоров много. Ещё будут. Они и решают, кому правит миром...

        Ну и как Вы думаете, решили они, кто миром править будет?
        Сидят в раздумьях и сокрушаются - кому же "шапку Мономаха" вручить?
        Дружище, взбесившуюся собаку стреляют - мало того, что укусить может, так и бешенством заразит.
        Андрей К
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 12:38
          За спиной у американцев Саудовская Аравия и Израиль, их главная цель - уничтожение Ирана.
          dorz
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:41
            Американцы "шмальнут", как пить дать... Ответить - война, "схавать", сомнут...
            Война?
            Logall
            1. лесовозник (игорь) Сегодня, 12:53
              Не шмальнут, как не шмальнули по Ыну - Герасимов всё до них донёс а он без верховного такого бы не сказал - трёп всё это и раздувание щёк для нужд международного пипла - не ссыте ничего не будет - там много факторов которые они не могут не учитывать - с-300 с- 400 бастион и наши ВКС
              лесовозник
              1. фрезер (александр) Сегодня, 13:10
                Цитата: лесовозник
                Не шмальнут, как не шмальнули по Ыну - Герасимов всё до них донёс а он без верховного такого бы не сказал - трёп всё это и раздувание щёк для нужд международного пипла - не ссыте ничего не будет - там много факторов которые они не могут не учитывать - с-300 с- 400 бастион и наши ВКС

                Так он же, в своём высказывании, заранее "соломкой постелил", типа если "нашим будет угрожать опасность". Вы же понимаете, что это очень растяжимое понятие.
                Если бы мы действительно хотели ответить, то сказали бы следующее: Любой удар по правительственные войскам будет расценен как удар по российским военнослужащим, ну и далее по текстом о носителях оружия. Но нет же, мы этого не сказали а значит в случае удара скажут, что наших там не было и вообще нас заранее предупредили т. к. нас "уважают и боятся".
                фрезер
            2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:53
              Цитата: Logall
              ...Американцы "шмальнут", как пить дать... Ответить - война, "схавать", сомнут...
              Война?...

              Александр hi
              Думаю, что игра на нервах. Свора собралась - британцы выделяют аж 8 самолётов с кипрской авиабазы, французы что-то лопочат. Пока берут на слабо.
              Ситуёвина аховая.
              С другой стороны и мы тоже проверяем их на слабину - трухнут, не трухнут.
              В любом случае - если кто-то нанесёт удар, ответить придётся. Если схаваем - уже не отмоемся.
              Андрей К
              1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:22
                Цитата: Андрей К
                В любом случае - если кто-то нанесёт удар, ответить придётся. Если схаваем - уже не отмоемся.

                мне кажется все будет проще....с берков и самолетов они шмальнут двумя залпами - второй будет более массовый - наши будут сбивать то, что смогут, а вот топить берки и сбивать их авиацию точно не будут...вопрос сколько долетит и погибнут ли при этом наши парни....????
                Тикси-3
            3. freddyk (Александр) Сегодня, 13:48
              Цитата: Logall
              Американцы "шмальнут", как пить дать... Ответить - война, "схавать", сомнут...
              Война?


              Как Вы думаете, по мнению Путина, драка неизбежна? Избежать ее можно только ценой собственного унижения, но это уже мое мнение.
              freddyk
              1. Logall (Александр) Сегодня, 13:54
                Цитата: freddyk
                Как Вы думаете, по мнению Путина

                "...а что подумал кролик, так никто и не узнал, потому что он был слишком воспитан..."
                Цитата: freddyk
                Избежать ее можно только ценой собственного унижения, но это уже мое мнение.

                Моё тоже...
                Logall
              2. Пижон (Сергей ) Сегодня, 14:47
                Цитата: freddyk
                Избежать ее можно только ценой собственного унижения

                Даже ценой унижения - не избежать!
                Хотя в нашем руководстве, видимо, думают иначе. Или, даже, скорее, надеются...
                Пижон
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:44
        Цитата: Sefevi
        Они и решают, кому правит миром

        Точно,точно решают и как решают.
        vovanpain
        1. Антарес (Антарес) Сегодня, 14:10
          Цитата: vovanpain
          и как решают.

          В понедельник (2.04.18) в Афганистане произошло кровавое событие. В провинции Кундуз собрались порядка 200 людей, преимущественно это были дети. Молодые люди и дети выучили Коран наизусть и собрались на праздничное мероприятие по этому поводу. Как передает "Голос Ислама" со слов очевидцев, неожиданно медресе стали обстреливать прилетевшие военные вертолеты. В результате атаки расстрелянными оказались не меньше 80 человек, большинство из них дети. Кроме того, пострадавшие с различной степенью тяжести находятся в больницах, состояние некоторых врачи оценивают как критическое. Удар был нанесен Военно-воздушными силами Афганистана при поддержке США. Руководство ВВС Афганистана заявляет, что целью атаки было командование запрещенного в России движения «Талибан», которое якобы в тот момент находилось на мероприятии.
          Так что там "свои" бомбили.
          У себя в Люфтваффе я сам решаю, кто террорист, а кто нет»
          Антарес
      3. prapor75m (андрей) Сегодня, 12:51
        торговцу фруктами с привокзального рынка конечно виднее кто правит миром wink
        prapor75m
      4. Scoun (Roman) Сегодня, 13:19
        Цитата: Sefevi
        Топоров много. Ещё будут. Они и решают, кому правит миром

        Европа привыкла паразитировать на других странах, после развала османской империи, англичане и французы нарезали БВ по своему усмотрению и сосали ресурсы, теперь имха. Сша нарезают как им надо и отодвигают европейцев от очередной кормушки.
        Европу слабляют и убирают как конкурента Сша а может .... а фиг его знает.... но не к ядерной же войне стремится мир?
        Хотя если Китай говорит о военной поддержке России... то тут стрёмно становится от такого передела мира.
        Scoun
    2. амирбек (Бахти) Сегодня, 12:29
      Цитата: Тралл
      Закончатся они - дальше что?

      Аватар-2
      амирбек
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:35
        Ушлепки нас за корейцев держат, уговаривают аналогично, а люлей могут отгрести и без применения ЯО. Опять Герасимов с разъяснениями нужен.
        ul_vitalii
    3. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 12:32
      Надоело мнен тут, на ВО, рассуждать о Третьей мировой. Я двадцать с лишним лет отдал тому, чтобы войны глупой не было. А сейчас США "пробирку Пауэлла" использует, чтобы только повоевать. Давно в зубы не получали? Охота променять гамбургеры на наши бутерброды? Вобьём "ислючительность" в глотку вместе с зубами. Я пацанов ТАК учил....
      Zoldat_A
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 12:54
        Правильно учил!!!!
        лесовозник
    4. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:01
      Цитата: Тралл
      Топорами кидаться большого ума не надо. Закончатся они - дальше что?

      Тактика была продемонстрирована вчера, наносится удар по авиабазам, системам ПВО, КП и одновременно бородачи с американских баз переходят в наступление на САА, лишенную огневой и авиационной поддержки, это называется перехват стратегической инициативы и обнуляет договоренности между Россией, Ираном и Турцией по зонам деэскалации, далее в среднесрочной перспективе фактический раздел Сирии на псевдогусадарственные образования, (суннистаны, курдистаны и прочие станы).
      А впрочем два эсминца и подводная лодка в зоне поражения Бастионов похоже на блеф, либо на дешевую провокацию.
      Аскет
    5. Васян1971 (Василий) Сегодня, 13:12
      Цитата: Тралл
      Топорами кидаться большого ума не надо. Закончатся они - дальше что?

      Для того и кидают, чтобы новых понаделать. Бизнес и ничего лишнего.
      Васян1971
    6. Маз Сегодня, 14:23
      МЫ уже половину армии и флота вывели из мест постоянной дислокации. Очень всё серьёзно.
      Маз
    7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:18
      Цитата: Тралл
      Топорами кидаться большого ума не надо. Закончатся они - дальше что?

      Да нет...кидаться как раз топорами в последнее время стало вредно для здоровья. Если начнется замес,первые уйдут рыб кормить эсминцы США. Матрассы очень нервничают от неизвестности,какая группировка ПЛ держит их на прицеле. При этом,нужен то очень массированный и плотный залп,чтобы прорвать важные защищенные участки. А хватит ли количественно топоров для этого?Иначе получится пук в пустой тазик.
      НЕКСУС
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:20
    Посмотрим, конфликт между США и Россией зреет с 2008 года. США его обильно удобряли, во что только вырастит?

    "По имеющейся информации от неназванных источников, по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации объявлена полная готовность.

    Военные корабли выведены в море, также вышли ракетные корабли Черноморского флота.

    Наблюдается движение боевой техники, включая системы тактического и оперативного развертывания, практически по всей стране. Наибольшая активность частей и отдельных подразделений вооруженных сил зафиксирована в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкальском военном округе и на Дальнем Востоке".
    Владыка Ситх
    1. Тралл Сегодня, 12:29
      Есть компромиссный вариант, который остановит 3 мировую:
      Нужно всех пострадавших от химических атак в Сирии срочно отправить в Лондонскую больничку, из которой выписали Юлию Скрипаль. Там их быстро на ноги поставят smile
      Тралл
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:29
      А цинк на инфу можно? Просто вот это -
      По имеющейся информации от неназванных источников
      всегда в ступор вводит, таким западные СМИ промышляют, выворачивая инфу в любую сторону.
      Ушлый_башкорт
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:49
        https://news-front.info/2018/04/10/zafiksirovana-
        polnaya-boegotovnost-vooruzhennyh-sil-rossii-isto
        chnik
        Владыка Ситх
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:16
          Не работает цинк
          Ушлый_башкорт
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:26
            Ну соедините три куска и пробелы удалите. Не виноват, что тут так разбивает.
            Владыка Ситх
            1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:27
              Так я так и сделал
              UPD: Это у меня на работе почему-то ньюс-фронт не грузится
              Ушлый_башкорт
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:29
                Все работает. Попробуйте поиском на сайте https://news-front.info
                Владыка Ситх
                1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:40
                  Не отменяет того, что статейка мутная, больше похоже на мнение очередного эхсперта. Что ВС не хрен моржовый в расположениях пинают - это и так ясно, время не простое.
                  Ушлый_башкорт
                  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:45
                    Та я ж не спорю с вашим мнением. Увидел и выложил новость.
                    Владыка Ситх
      2. clauscrist (Николай) Сегодня, 13:03
        ... глупая деза. Появилась только на сайте ИА REX. Какой то полоумный ждет - не дождется крови. Восточный ВО живет в обычном режиме. Никаких тревог, перемещений, проверок боеготовности. Я из Хабаровска. Мимо штаба округа прохожу каждый день.
        clauscrist
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:30
      Цитата: Владыка Ситх
      Военные корабли выведены в море, также вышли ракетные корабли Черноморского флота.

      АЛЛО,Севастополь,Владивосток,Камчатка Мурманск ,Архангельск ,чего там у вас в режиме он лаин. Подтвердите или опровергните эти неназванные источник.
      Не пора ли в коллектор переползать?
      Александр романов
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:38
        Не пора ли в коллектор переползать?


        Занято! wassat
        майор Юрик
      2. tun5t (игорь) Сегодня, 12:50
        Давно пора домик в деревне в дали от цивилизаций
        tun5t
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:24
          Цитата: tun5t
          Давно пора домик в деревне в дали от цивилизаций

          уже поздно...на этой неделе они ударят по Сирии, если нет, то все тихо закончится
          Тикси-3
      3. clauscrist (Николай) Сегодня, 13:11
        ....я уже отвечал товарищу выше по ветке: это деза. Только в Южном военном округе наблюдается движение. В нашем ВВО все в обычном режиме.
        clauscrist
    4. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:35
      Цитата: Владыка Ситх
      Посмотрим, конфликт между США и Россией зреет с 2008 года. США его обильно удобряли, во что только вырастит?

      "По имеющейся информации от неназванных источников, по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации объявлена полная готовность.

      Военные корабли выведены в море, также вышли ракетные корабли Черноморского флота.

      Наблюдается движение боевой техники, включая системы тактического и оперативного развертывания, практически по всей стране. Наибольшая активность частей и отдельных подразделений вооруженных сил зафиксирована в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкальском военном округе и на Дальнем Востоке".

      У нас Илы день третий или четвёртый с аэродрома Дягилево гудят.Особенно по ночам.Гул такой,что стёкла дрожат.Страшновато становится.
      А я ещё хихикал над бабушкой в детстве,когда она говорила:"Всё переживём,лишь бы не было войны".
      ПалБор
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:13
        Цитата: ПалБор
        Особенно по ночам.Гул такой,что стёкла дрожат.Страшновато становится.

        Да ладно... wassat Для Рязани(особливо Канищево, Приокский) это естественный фон. Кисло было в начале-середине девяностых, когда такая "музыка" случалась раз в неделю-две( причём, считалось, что это ещё часто). По полётам вычисляли, что в Дягилево керосин завезли. Так что спите спокойно. yes hi
        Paranoid50
        1. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:45
          Цитата: Paranoid50
          Цитата: ПалБор
          Особенно по ночам.Гул такой,что стёкла дрожат.Страшновато становится.

          Да ладно... wassat Для Рязани(особливо Канищево, Приокский) это естественный фон. Кисло было в начале-середине девяностых, когда такая "музыка" случалась раз в неделю-две( причём, считалось, что это ещё часто). По полётам вычисляли, что в Дягилево керосин завезли. Так что спите спокойно. yes hi

          Кстати,да,согласен.Но всё равно,шумели очень активно.
          ПалБор
    5. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 13:00
      Цитата: Владыка Ситх
      "По имеющейся информации от неназванных источников, по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации объявлена полная готовность.

      Если все действительно так и есть, то значит ставки повышаются. И, по моему личному мнению, это делается в интересах обеих сторон. Какой интерес с нашей стороны? Сдать назад в данной ситуации для нас означает потерю авторитета на мировой арене, разворот союзников к лесу передом, а к нам ж... адом, сплочением на фоне достигнутых успехов всех субъектов НАТО, усиление экономического давления на нас, как меры, показавшей весьма высокую эффективность. Отмену СП-2 и ТП, а в дальнейшем вытеснение нас с других мировых рынков. Как следствие - значительное падение уровня жизни в стране, разочарование народа в руководстве и в выбранном курсе. Далее возможен приход к власти Горбача или ЕБН 2.0 со всеми вытекающими для страны последствиями. Полагаю, что такой вариант развития событий для нас неприемлем.
      Какой интерес у п-сов? Сейчас Трамп (а именно он принимает такие решения) в угоду укоренившимся в Белом Доме ястребам подведет ситуацию к критическому пределу, когда их и наши военные будут смотреть друг на друга в прицелы, мониторы и пр. Когда все гражданское население начнет рыть за городом землянки, скупать спички, соль и мыло. Вот тогда он достанет чемоданчик с красной кнопкой и скажет окружающим: "Момент настал. Нажимаем или как? Давайте, кто тут самый смелый?" а ему скажут: "Не, ну ты президент, ты и действуй" Вот тогда его авторитет будет безграничным. И начнутся переговоры, на которых всплывут и вмешательства российских хакеров в выборы и ХО в Сирии и отравленные Скрипали. И получит он Нобелевскую премию мира. В этот раз вполне заслуженную.
      А, может быть, все пойдет по-другому...
      Вежливый Лось
    6. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:02
      За всех Сухопутных не скажу. В Кантемировской дивизии тишина.
      Хагалаз
      1. Злой543 Сегодня, 13:29
        Привет разведбату drinks
        Злой543
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:09
          Можно и так сказать drinks
          Хагалаз
    7. freddyk (Александр) Сегодня, 14:12
      Движение техники и боевая готовность еще не признак войны. Признак войны это когда детишки и жены наших чинуш потянутся на родину.
      freddyk
  3. iouris (iouris) Сегодня, 12:20
    Носителем ракет, атакующих Сирию, является территория США.
    iouris
    1. Sefevi Сегодня, 12:22
      "Носителем ракет, атакующих Сирию, является территория США."
      и что? "грозитесь" ударить? laughing laughing
      Sefevi
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 12:27
        Цитата: Sefevi
        и что? "грозитесь" ударить?

        Приказ будет,рука не дрогнет.
        vovanpain
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 12:40
          И первый маршал в бой нас поведет. hi
          Да, товарищ не наших кровей, сомневается. smile
          ul_vitalii
      2. LeftPers (Антон) Сегодня, 12:50
        Обязательно ударим, весь мир в труху и по шавкам про-пин-досс-ким в первую голову.
        LeftPers
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:45
          Цитата: LeftPers
          Обязательно ударим, весь мир в труху и по шавкам про-пин-досс-ким в первую голову.

          Deadушка
      3. tun5t (игорь) Сегодня, 12:53
        Не грозим.... ударим wink
        tun5t
  4. den3080 Сегодня, 12:22
    очередной Николас обожравшись Гераса выкликает войну. Зачем это здесь публиковать?
    den3080
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:26
      Николас ужо под кокаином.
      Вадим237
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:34
      затем чтобы лишний раз показать что,международное право можно пустить на рулоны сортирной бумаги,хоть тогда от него польза будет,наглая интервенция по праву сильного(и то еще вопрос),а вся "цивилизация" сопли жует((
      Ратник с пулеметом
  5. canurodes Сегодня, 12:22
    Если все таки начнут чем мы ответим или опять скажем что Российских военных там не было?
    canurodes
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:27
      "Они нас предупредили" - Вот что наш МО ответит.
      Вадим237
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:52
        Интересно, когда в нас полетит, то так же ответят?=)
        Ушлый_башкорт
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:00
          Ответ на такой вопрос, ещё не доработан.
          Вадим237
      2. freddyk (Александр) Сегодня, 14:05
        Цитата: Вадим237
        "Они нас предупредили" - Вот что наш МО ответит.

        Каким тогда будет следующее предупреждение? Не, это уже не прокатит.
        freddyk
  6. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 12:23
    Не надоело американским икспердам Ваньку валять? Про хим. оружие уже не смешно.
    Подлый урус
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:30
      Надо пустит информацию, что спецслужбы Великобритании совместно с боевиками ИГИЛ производят боевые отравляющие вещества на территории Великобритании.
      Вадим237
      1. tun5t (игорь) Сегодня, 12:56
        Будем как европитеки, лукавому-кали послужим... Но зачем ?, с нами Бог! good
        tun5t
  7. astepanov (Алексей) Сегодня, 12:26
    Вероятно, удар будет нанесен в ближайшее время, чтобы блокировать работу комиссии ОЗХО - иначе результаты расследоввания могут выставить западную коалицию в неприглядном свете. Принятие резолюции ООН состоится в ближайшие 1 - 2 дня, вот в это время следует ожидать удара.
    astepanov
    1. garnik (Garnik) Сегодня, 13:19
      По сведениям турецких СМИ ,западная коалиция наметила 22 цели на территории Сирии ,которые подлежат уничтожению. В число целей входят наши базы.Координировать будут Сша,Британия,Франция и Израиль.
      Похоже на фейковую новость,но все же.
      garnik
    2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:24
      Выглядеть в неприглядном свете это нормальное для Запада состояние, кто их осудит кроме нас, никто. ОЗХО проплачено и приедет с готовыми пробами. Удара не будет, будут новые санкции. hi
      ul_vitalii
  8. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:30
    Мы схлёстывались с янки по-взрослому и не раз! Вьетнам,Корея,Афганистан,Африка и проч.мелочи. Янкесовские вояки и политики, те кто постарше, хорошо помнят каково оно было терять людей,технику, привозить гробы на родину и т.д., поэтому не поддержат начало войны с Россией,даже локальной. К сожалению в штатах выросло новое "небитое" поколение руководителей, для которых война это компьютерная игрушка, не более. Доказать им что это тяжелое испытание для народа своей страны невозможно, не тот контингент. Поэтому думаю, что процесс осознания ими порочности войны возможен только через получение невозвратных потерь, хотя конечно жаль, но это реальность!
    майор Юрик
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:46
      Всегда договаривались. Никогда не было "схлестываний".
      И во Вьетнаме были договоренные зоны, где можно бомбить и летать, а
      где нельзя. И в Корее. Воздушные бои были как бы с "их-там-нет-ами",
      как-всегда называли советских/российских военных. А раз "их-там-нет",
      то и потерь военнослужащих нет.
      И в Сирии - то же самое. Войн жажадет горячий интернет-форум, но
      военная и политичская верхушка обеих стран более рациональна, к счастью.
      voyaka uh
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 12:52
        Насчёт политической верхушки США , большие сомнения .
        AleksPol
    2. viking1703 (Oleg) Сегодня, 12:47
      по взрослому - это когда? то что вы перечислили - это пробы противников друг друга. Проверить реакцию на раздражители. Правда афган для СССР обошелся очень дорого - вплоть до летального исхода СССР.
      viking1703
  9. Го Ша (elcomdrive elcomdrive) Сегодня, 12:31
    Где там наши Хибины?
    Не запылились ли, часом?
    Го Ша
  10. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:35
    Никаких ударов по Сирии со стороны пин"достана не будет. Очередное взбалтывание грязной воды. Угрозы останутся невыполнимыми, как и с С.Кореей.
    Egorovich
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 12:44
      Цитата: Egorovich
      Никаких ударов по Сирии со стороны тана не будет

      кто знает ... завтра 11-число ... янки как бы его не любят
      амирбек
    2. tun5t (игорь) Сегодня, 13:04
      Они нас с Кореей попутали не зря - войнушка им нужна как алкашу доза
      tun5t
  11. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:37
    сидит на заседании весь совбез ООН и молчит.А их вертит пара гопников с запада бриты с сша.Хотя все всё видят и понимают.Но впечатление ,что боятся они эти гопников.Предпочитают молчать,хотя в душе просто кричат.Давай Россия,давай сопротивляйся.Они просто в шоке от беспредела.Ну тут даже тем кто за США и так всё ясно что все эти хим атаки и скрипали чистый фэйк.Какого ощущать себя в этом мире конченым деградантом идущим на поводу загнивающего гегемона?
    Heterocapsa
  12. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 12:38
    Ударим по амерским эсминцам и что будет?! Это вам, звездно-полосатые не Ын пальцем грозит, а то от чего только пепел на исторической индейской земле может оказаться
    Влад Морозов
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:44
      "Это вам, звездно-полосатые не Ын пальцем грозит" - Да, этот зверь по мягче будет, политика поджатого хвоста она такая.
      Вадим237
  13. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:40
    санкции против России будут только усиливаться,так что во-первых,надо отменять мораторий на ядерные испытания,во-вторых,выходить из договора о нераспространении ядерного оружия...
    taiga2018
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:44
      ...ивернёмся в эпоху холодной войны 60-х годов, когда чихнуть лишний раз боялись, чтобы случайно на кнопку не нажать.
      gukoyan
  14. мерцание (Николай) Сегодня, 12:40
    Эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас, комментируя возможный удар США по территории Сирии, заявил, что Вашингтон должен будет нанести более мощный удар, чем год назад.
    Мда, имея таких экспертов по безопасности, амерам и врагов не надо. laughing Что такое "более мощный удар" после заявления Герасимова ? Это нарваться на ответный удар. Допустим две новости: первая, Дамаск под ударами США полностью разрушен, и вторая, потоплен 6 флот США. Какая новость будет сенсационной? Как вторая новость отразится на мировом господстве США? Американское общество будет ликовать, по поводу уничтожения Дамаска или будут в шоке от гибели нескольких тысяч американских моряков?
    Еще раз, любой потопленный американский корабль будет означать конец мировому американскому господству. Нет американского господства - это конец доллара, конец доллара - это конец американской экономики. Это все будет цена одного более мощного удара по Сирии. Любой удар по Сирии дает в наши, российские руки судьбу США.
    мерцание
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 12:47
      Цитата: мерцание
      Еще раз, любой потопленный американский корабль будет означать конец мировому американскому господству.
      Это будет означать конец мира как такового. Милитаристские повизгивания не очень-то уместны, если на кону существование человечества. Надоело жить? Могу прислать кусок веревки и мыло. Пишите адрес.
      astepanov
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 12:55
        А что вы предлагаете ? вот так , как на фото ?
        AleksPol
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:05
          Цитата: AleksPol
          вот так , как на фото ?

          Этот чувак наверное за Грудинина голосовал
          Александр романов
        2. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:28
          Цитата: AleksPol
          А что вы предлагаете ? вот так , как на фото ?

          Предлагать и осуществлять - работа генштаба и верховного главнокомандующего. А уря-поцреатизм и позывы Николая одним ударом потопить целый флот выдает в нем любителя компьютерных игр, никогда не видевшего, как выглядит труп женщины с кишками наружу и не стрелявшего в живых людей из автомата. И не имеющего своих детей и внуков. Не стоит уподобляться ему. Пока есть хоть какая-то надежда на дипломатическое продвижение, дипломатия должна работать.
          astepanov
          1. мерцание (Николай) Сегодня, 14:58
            не имеющего своих детей и внуков
            Это вы похоже о себе.
            Не стоит уподобляться ему
            Уподобляться не стоит никому - надо оставаться собой.
            хоть какая-то надежда на дипломатическое продвижение, дипломатия должна работать.
            Наши дипломаты делают все от них зависящее. Но капитуляции НЕ Б У Д Е Т.
            мерцание
      2. мерцание (Николай) Сегодня, 13:02
        Могу прислать кусок веревки и мыло
        Оставь себе yes ...
        если на кону существование человечества.
        Заметьте, не мы его на кон ставим.
        Надоело жить?
        Им надоело, а отговаривать бессмысленно.
        мерцание
      3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:15
        Цитата: astepanov
        Цитата: мерцание
        Еще раз, любой потопленный американский корабль будет означать конец мировому американскому господству.
        Это будет означать конец мира как такового. Милитаристские повизгивания не очень-то уместны, если на кону существование человечества. Надоело жить? Могу прислать кусок веревки и мыло. Пишите адрес.

        Предлагаете смиренно ждать, тогда ваш "джентльменский" набор может не понадобиться, прийдут со своим и возможно к вам первому. hi
        ul_vitalii
        1. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:31
          Цитата: ul_vitalii
          Предлагаете смиренно ждать
          Ну-ка, процитируйте, где я предложил "смиренно ждать"? Пиндеть - не мешки ворочать...
          astepanov
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:50
            А как же Вас понимать иначе, оттачивайте слог, ворочайте мешки дальше hi
            ul_vitalii
    2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 12:52
      Цитата: мерцание
      Еще раз, любой потопленный американский корабль будет означать конец мировому американскому господству. Нет американского господства - это конец доллара, конец доллара - это конец американской экономики. Это все будет цена одного более мощного удара по Сирии. Любой удар по Сирии дает в наши, российские руки судьбу США.

      Не исключен и вариант, что их ракеты от нашего РЭБ попадают и произойдет массовый сбой электроники на кораблях США. Это тоже удар по имиджу. Ну и сильный шторм-смерч итп возле их кораблей за минуту до старта тоже не помешает...Это я про тонкий намек с "небес":)
      IGOR GORDEEV
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 12:57
        Согласен, наши возможности уже не те, что были лет 20 назад. Тем более с равными противниками они не воевали.
        мерцание
        1. freddyk (Александр) Сегодня, 14:29
          Цитата: мерцание
          Согласен, наши возможности уже не те, что были лет 20 назад. Тем более с равными противниками они не воевали.

          Но и не те, что были 30 лет назад, далеко не те, поэтому и сиськи мнем, понимая ,что не соперники мы штатам в неядерной войне . А ядерной как то не хочется.
          freddyk
          1. мерцание (Николай) Сегодня, 14:50
            не соперники мы штатам в неядерной войне
            В неядерной войне у них шансов еще меньше. У них нет сухопутных войск, есть морская пехота, да и они не воины, а охотники, с равными не воевали. Последний раз с равными они воевали в 1945 под Арденами, где 90 тысячный американский корпус был начисто разбит (что то около 20 тыс убитыми. 30 тыс. раненые и 20 тыс пленные) 60 тыс. армией Вермахта. Сейчас у них воинов еще меньше - поэтому ищут прокси-войска по всему миру (ИГИЛ, Украина, курды и тд.). Была бы у них сухопутная армия, еще в 90 годы нас бы удавили.
            мерцание
      2. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:51
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Ну и сильный шторм-смерч итп возле их кораблей за минуту до старта тоже не помешает...

        Любитель фантастики? Еще про взвод русских Рэмбо осталось написать.
        astepanov
  15. axiles100682 (Александр) Сегодня, 12:42
    Бородатые головоре.... ой извиняюсь,дерьмократическая опозиция Сирии.Ждет недождется когда главный убийц... ой извиняюсь дерьмократизатор поможет им вылезти из щелей и поновой начать резать голо... ой извиняюсь,строить дерьмократию в Сирии . Что-то я заговариватся стал на наших западных пи...,извирняюсь партнеров
    axiles100682
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:46
      Ну повылазиют они из щелей - вот тогда ВКС на них отыграются, на полную катушку. Главное что бы вылезли.
      Вадим237
  16. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 12:42
    ОЗХО получила Нобелевскую премию с подачи США за то, что ликвидировала химоружие Сирии. Тогда отдавайте премию, в конце концов!
    Сергей-8848
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:45
      да они там друг другу эту премию раздают .Превратили премию в балаган.Хотя уже не осталось сферы жизни куда бы этот балаган не привнесли.Голубь мира обама тоже получил премию.А потом...
      Heterocapsa
  17. viking1703 (Oleg) Сегодня, 12:44
    80% что США ударят. Но зато 100% - ответ РФ - мы обеспокоены, держим на контроле, российских представителей в местах ударов нет и т.п.
    Сейчас все силы уходят на удержание курса рубля и думаю действия США могут спустить на тормозах.
    viking1703
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:46
      военные дистанционно из Сирии тоже курс рубля удерживают?
      Heterocapsa
      1. viking1703 (Oleg) Сегодня, 12:52
        а что военные РФ в Сирии за идею работают, кушают и т.д.? Семьи военным надо содержать? А содержание баз и топливо и т.д. то же чего то стоит. Деньги кончатся - и все гудбай Сирия или вы из своего кармана платить будете?
        viking1703
        1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:53
          каждый занят своим делом.
          Heterocapsa
          1. viking1703 (Oleg) Сегодня, 13:00
            классно с ответа спрыгнули.
            viking1703
      2. ланс Сегодня, 13:09
        военные как раз и удерживают, если коалиция огребется с рублем все встанет вплоть до наоборот
        ланс
  18. tun5t (игорь) Сегодня, 12:46
    Так вот как начнётся 3-я мировая, ядрёная войнушка!! А мы то слушали Вангу и хихикали.... recourse hi
    tun5t
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:03
      Вот только Ванга схимичила.
      Вадим237
  19. лом123 Сегодня, 12:47
    А я думаю все таки ударят и на этот раз наши к сожалению озабоченность проявят как и с Израилям.
    лом123
  20. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 12:49
    Цитата: Logall
    Американцы "шмальнут", как пить дать... Ответить - война, "схавать", сомнут...
    Война?

    Давно пора, ответить.
    Или продолжать глотать сопли как в 90-е?
    Опять либералы начнут верещать- не готовы пока, и.т.п. Это риторика предателей!
    Просто для колониального правительства с олигархами такой ответ России, конец всего их благополучия.
    Их фаберже и так в крепких волосатых руках вашингтонского обкома и тель-авивского райкома.
    Товарищ Ким
  21. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:01
    Они уже многим принесли справедливость-от Кореи до Ирака..Когда ж наступит божья кара за америгадские Содом и Гоморру..
    Злой 55
  22. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:01
    ну и сколько у американцев есть Топоров для удара, около Сирии (??)
    1000 (!)
    Вменяемые ЗРК ПВО САР и ВКС составляет: 18 Бук-М2, 36 Панцирь-1С + 3 у ВКС, 16 ПУ С-400, 6 ПУ С-300В4, 10 Тор, 16 ПУ С-300ПМУ1, 50 ПУ С-200, 12 ПУ С-125М + 2 АСУ Поляна Д4М
    2 АСУ выдают 450 ЦУ ЗРК
    БК ЗРК в залп составляет: 862 ЗУР
    - перезаряжение занимает не более 25 минут
    + РЭП/РЭБ
    проскочат от силы 50 Топоров, не более
    * авиаприкрытие пока не рассматривал, а стоило бы
    Romario_Argo
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:06
      Цитата: Romario_Argo
      проскочат от силы 50 Топоров, не более

      Гладко было на бумаге.....
      Александр романов
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:08
        согласен. для этого и перекрывается всё 4-х кратно. + можно носители уничтожить пока они запускают свой БК КРМБ
        Romario_Argo
    2. ланс Сегодня, 13:13
      если еще правильно разместят подразделения с «иглами» и вовремя оповестят, урон будет минимальный.
      ланс
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:21
        Лучше протестировать ПЗРК Верба с обзорной РЛС 1Л122 с дальностью до 80 км., с запросчиком "свой - чужой" 1Л229В, подвижным контрольным пунктом 9В861, модулем планирования 9С931, модулем разведки и управления 9С932−1
        - на 1 РЛС 100 ПЗРК в квадрате 20 на 20 км. гарантированно уничтожаются 50 ЦУ
        - комплект компактный на БДК можно и ~100 комплексов за рейс доставить
        Romario_Argo
        1. ланс Сегодня, 13:25
          вербы только на базах рф, а вот все остальное...
          ланс
    3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:27
      Цитата: Romario_Argo
      проскочат от силы 50 Топоров, не более

      ух ты....все посчитал.....а ежели РЛС будут слепы? или первая волна по ним??....а вторая спокойно достигает своей цели?.....и вся ПВО Сирии представляет собой не сплошное поле и к тому же не с единым центром....тогда как???
      Тикси-3
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 14:53
        а вот на эти случаи сами подсчитайте, особенно наш ударный компонент ВМФ
        * авиаприкрытие пока не рассматривал, а стоило бы
        Romario_Argo
        1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:24
          Цитата: Romario_Argo
          а вот на эти случаи сами подсчитайте, особенно наш ударный компонент ВМФ

          хотел попробовать, только у нас нет ВМФ.....только жалкие крохи, которые погибнут как Варяг.....
          Тикси-3
          1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:45
            я видимо вас очень сильно удивлю и растрою (!), потом показав Вам же ваш комментарий.
            когда наша одна Щука 971 пр. отправит на дно АУГ США в полном составе,
            если (!!!) конечно же америка нанесёт удар по нашим войскам в Сирии
            Romario_Argo
            1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:52
              "Когда наша одна Щука 971 пр. отправит на дно АУГ США в полном составе" Она да же подплыть не сможет - утопят. Один в мировом океане против АУГ не воин.
              Вадим237
              1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:57
                смотря чем наши шмалять будут...
                для этого нужно узнать о Ваших познания о ТА 650 мм
                скорее всего вы чего то не знаете (!) так как это секретно (!)
                * и на ВО это ни кто обсуждать не будет
                Romario_Argo
            2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:59
              Цитата: Romario_Argo
              я видимо вас очень сильно удивлю и растрою (!), потом показав Вам же ваш комментарий.

              ну ка, давайте, покажите мой коммент....
              Тикси-3
  23. Oleg7700 (Oлег) Сегодня, 13:03
    Турки "нагнетают" (в азербайджанском переводе) "Центральное разведывательное управление и министерство обороны США подготовили карту 22 основных целей на территории, подконтрольной режиму Башара Асада. Как сообщает CNN Turk, среди целей которые собираются бомбить ВС США, есть пункты вооруженных группировок поддерживаемых Ираном, совместные с расположением российских военнослужащих – военные базы в Хомсе и Тартусе. Операция будет координироваться США, Великобританией, Францией и Израилем. Удары осуществят ракетами морского, воздушного и наземного базирования". Откуда только cnn turkey news взяла это? sad
    Oleg7700
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:54
      Как откуда - сами придумали, многие сми сейчас работают по принципу, лишь бы, что нибудь написать.
      Вадим237
  24. donavi49 Сегодня, 13:03
    Кстати журналисты уже делают ставочки прямо на Хмеймим.
    Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов называет возможной целью и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

    Reuters напоминает, что Белый дом в заявлении от 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими ВКС пригорода Дамаска (Восточной Гуты), обвинив тем самым Москву в игнорировании резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.
    donavi49
    1. Oleg7700 (Oлег) Сегодня, 13:57
      Вот турецкий подлинник https://www.cnnturk.com/dunya/abd-harita-cikardi-
      iste-vurulacak-22-nokta Господи, чего там только нет среди потенциальных целей...
      Oleg7700
  25. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 13:06
    В случае ракетной атаки, принять все меры к полной её локализации. Просчитать возможные точки нанесения, выдвинуть на пути следования средства перехвата. Приготовить авиацию к экстренному взлёту. Вполне возможно, что будет отвлекающий манёвр, а часть удара будет вовсе не с моря.
    Лена Петрова
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:29
      Цитата: Лена Петрова
      В случае ракетной атаки, принять все меры к полной её локализации. Просчитать возможные точки нанесения, выдвинуть на пути следования средства перехвата. Приготовить авиацию к экстренному взлёту

      разрешите выполнять бегом...или надо это сообщить в МО??
      Тикси-3
  26. prapor75m (андрей) Сегодня, 13:07
    я как то смотрел по НТВ передачу о Ванге , вот как раз и предсказывала она , что 3 я мировая начнется в Сирии Предсказания Ванги о Сирии Как говорила сама провидица: «Эта республика всегда мне казалась загадочной и магической территорией». Ещё несколько десятилетий назад великая ясновидящая 20 столетия упоминала Сирию в своих пророчествах. Тогда это удивило множество людей, ведь на тот момент в стране было всё спокойно и о войне не могло идти и речи. Позже Ванга о Сирии написала заметку: «В этом государстве решится судьба мира». Перед своей смертью провидица оставила пророчество, которое стало истинным ключом к разгадке кровавых событий, происходящих в этой стране на сегодняшний день. Также она указала, что война решит судьбу многих держав и расставит всё на свои места, откроются тайные заговоры и истинные помыслы многих политических лидеров. Ещё в середине 90-х годов Ванга про Сирию сказала, что эта страна окажется в центре событий, которые принесут всему миру новую войну и мировой кризис. Ясновидящая отметила, что именно эта территория разделит интересы и столкнёт лицом к лицу несколько сверхсильных государств. Члены НАТО и Соединённые Штаты, раздавая мятежникам деньги и оружие, попытаются свергнуть с поста президента Башара Асада. Россия же и Китай попытаются сохранить в этом государстве мир и покой, изо всех сил оказывая противостояние восстаниям и возникшему хаосу. Так и происходит. Сейчас идут поставки оружия сирийским противникам, на оккупированную территорию перебрасываются террористические силы из исламских государств. Несложно догадаться, кто стоит за всем происходящим. Ванга про Сирию говорила: «Поставить на колени это государство так легко не получится, как в случае с Ливией. Эта война затянет в свою обитель всех без исключения. И из этой кровавой бойни мир уже выйдет совсем другим. Вскоре в Сирию придёт новое учение». Провидица также рассказывала, что многие задавали ей вопрос о том, скоро ли падёт республика и падёт ли вообще? Ванга о войне в Сирии всегда говорила в загадочном ключе. «Это произойдёт не скоро, но она повергнется и припадёт к ногам не того победителя» - эти слова стали заключительными в пророчестве.
    prapor75m
  27. 4ybys (Максим) Сегодня, 13:12
    Ща как врежу, Щас как размахнусь и как врежу. Я должен обязательно врезать очень, очень сильно, как ни кто ни когда не бил. Вы все . Держите меня всемером, а то ввосьмером не удержите.
    4ybys
    1. ланс Сегодня, 13:29
      зря шутишь, вмс рф выводит всех зверей и тд в море, не говоря о азове и чф.
      ланс
      1. 4ybys (Максим) Сегодня, 14:29
        Да я вообще-то шучу по сути статьи, по риторике США
        4ybys
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:55
        Ни чего не выводят.
        Вадим237
  28. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:25
    Цитата: voyaka uh
    Всегда договаривались. Никогда не было "схлестываний".
    И во Вьетнаме были договоренные зоны, где можно бомбить и летать, а
    где нельзя. И в Корее. Воздушные бои были как бы с "их-там-нет-ами",
    как-всегда называли советских/российских военных. А раз "их-там-нет",
    то и потерь военнослужащих нет.
    И в Сирии - то же самое. Войн жажадет горячий интернет-форум, но
    военная и политичская верхушка обеих стран более рациональна, к счастью.

    Вот только что с коллегами по работе обсудили примерно в том же ключе.
    Однако вся надежда на адекватность кого то на верхушке.
    Но вот в современных реалиях надежда чахнет с каждым новым президентом США.
    Со своей колокольни предполагаю, что Дональд любезнейший использует эскалацию во внешней политике для отвлечения от действий во внутренней политике и в части возвращения части производственных части в США, ну и торговый баланс подправить.
    Все остальное,
    Метание топоров,
    Заплывы эскадр,
    Это всего лишь отвлечение на "негодный объект".
    А уж гибель сколь угодно большого кол-ва людей и разрушение государств для США никогда не было значимым фактором принятия решений.
    России ничего особенного опасаться не стоит.
    Жили в состоянии постоянной боевой готовности и жить будем.
    Livonetc
  29. anjey (Андрей) Сегодня, 13:27
    Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
    Вершить справедливость древняя прерогатива России а не англосаксонских выскочек ,несущих в мир большой Хаос...
    anjey
  30. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 13:33
    Очередное безответственное заявление представителя Соединённых Штатов,
    совсем одуревших от своей безнаказанности!
    Ретвизан 8
    1. donavi49 Сегодня, 13:36
      Там и Султан уже перекатился. Африн - няш-мяш навсегда. Асад должен заплатить большую цену.
      >#Breaking| #Turkey's #Erdogan vows perpetrators of #EasternGhouta massacre will pay 'heavy price'

      >#Erdogan: #Turkey will not hand over #Afrin to #Syrian government.
      donavi49
  31. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:37
    Справедливость?
    Хорошая такая справедливость, разфигачили страну.... Вот вам и вся справедливость...
    gukoyan
  32. Антарес (Антарес) Сегодня, 14:02
    Соединенные Штаты ответят на якобы имевшее место применение химоружия в Сирии.

    Цитаты обычно без изменения оригинала приводятся. Так вот там не было слово "якобы"
    "Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", — сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии после сообщений о химатаке в городе Дума.

    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180410/1518264385.html
    Теперь любое действие США будет самостоятельным решением. Либо поддержанное "мировым сообществом" либо необязательно(впрочем как и раньше)
    Антарес
  33. Flatter (Иван) Сегодня, 15:04
    Для предотвращения удара по Сирии необходимо,чтобы наши АПЛ всплыли на поверхность в визуальной видимости у побережья США с открытыми шахтами для ракет
    Flatter
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:25
      Цитата: Flatter
      Для предотвращения удара по Сирии необходимо,чтобы наши АПЛ всплыли на поверхность в визуальной видимости у побережья США с открытыми шахтами для ракет

      belay fool - это фактически прямая агрессия - лодки будут потоплены сразу и это правильно, мы бы так и сделали!
      Тикси-3
  34. 1536 (Евгений) Сегодня, 15:10
    Чтобы защитить мирных жителей Сирии, нужно убить как можно больше мирных жителей Сирии - такова логика правительства США.
    1536
  35. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:42
    Если США будут стрелять по Сирии томагавками, то надо не просто их сбивать, а отвечать - бить по кораблям США, которые нанесли удар, у Сирии есть десятки крылатых ракет Х-31, можно если что и еще добавить...

    И даже если Сирия в ответ утопит все корабли США в Средиземном море никто ничего ей не возразит, так как эта страна защищалась и России ничего по факту не предъявят...

    Зато охоту у США стрелять по всем без разбора пропадет на десятки лет, а то так скоро и по России начнут долбить...

    Если США ударят - отвечать надо обязательно иначе они как удав постепенно нас задушат...
    Ratmir_Ryazan
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:06
      "А то так скоро и по России начнут долбить..." Уже долбили нацблюдки, летом 2014 всю приграничную территорию обстреливали несколько дней - одного деда убили, во дворе своего дома и двоих военнослужащих - с нашей стороны ни какого ответа. В 2016 на территорию Крыма проникла ДРГ, при отходе их прикрывала артиллерия, со стороны украины, тогда двое сотрудников ФСБ погибли - ни каких действий с нашей стороны не последовало. История с Су 24 - турция отделалась, но не помидорами, а клубникой, Турецким потоком, АЭС и поцелуями в засос - мол теперь друзья.
      Вадим237
  36. Волька Сегодня, 17:32
    Господи помоги, утопи негодных...
    Волька
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