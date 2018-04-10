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США нанесет более мощный удар по Сирии. А не как в прошлом году
Эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас, комментируя возможный удар США по территории Сирии, заявил, что Вашингтон должен будет нанести более мощный удар, чем год назад.
Эксперт в статье для издания Foreign Policy отметил, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели, так как сирийские самолеты совершали вылеты уже спустя несколько часов после атаки, передает РИА «Новости». Также Герас считает, что «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.
Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны– написал Герас.
Эксперт в статье для издания Foreign Policy отметил, что прошлогодние ракетные удары США по авиабазе Шайрат не достигли своей цели, так как сирийские самолеты совершали вылеты уже спустя несколько часов после атаки, передает РИА «Новости». Также Герас считает, что «запасы химоружия» Дамаска остались нетронутыми, и правительственные силы продолжили его использование.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с американскими военачальниками заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой в сирийском городе Дума.
Постпред США при ООН Никки Хейли и вовсе объявила о готовности Вашингтона вершить в Сирии «справедливость».
Если Совет Безопасности ООН «не сможет защитить мирных жителей», Соединенные Штаты ответят на якобы имевшее место применение химоружия в Сирии. «Мир должен увидеть, что справедливость свершилась»- заявила она.
Использованы фотографии: http://fb.ru/
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