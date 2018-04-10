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Иностранцам-контрактникам упростят получение российского гражданства
Минобороны разработало проект приказа, упрощающего процедуру получения гражданства РФ, теперь о российском паспорте для солдата-иностранца будет ходатайствовать не Генштаб, а Главное управление кадров военного ведомства, сообщают Известия.
Поправки внесены в приказ МО РФ от 3 июня 2004 года «Об утверждении формы ходатайства о приеме в гражданство РФ».
По мнению военного политолога Александра Перенджиева, «максимальное облегчение натурализации поможет набирать в армию высококвалифицированные кадры из-за рубежа».
Ранее подавать ходатайства о получении контрактниками гражданства имел право Генеральный штаб. Однако именно кадровики готовили для него необходимые документы. На Генштаб возложено много функций, и передача части из них непосредственно кадровикам сократит бюрократическую волокиту.
Поправки внесены в приказ МО РФ от 3 июня 2004 года «Об утверждении формы ходатайства о приеме в гражданство РФ».
По мнению военного политолога Александра Перенджиева, «максимальное облегчение натурализации поможет набирать в армию высококвалифицированные кадры из-за рубежа».
В большинстве стран бывшего СССР престиж российской армии очень высок. В ВС РФ контрактники-иностранцы, как правило, служат на военных базах за пределами нашей страны. Так, в Таджикистане престижно попасть в части 201-й военной базы, граждане Армении с охотой идут служить на 102-ю, в Гюмри. Молодых людей из стран СНГ российская армия привлекает возможностью освоить самую современную технику и сделать карьеру. Перспектива достаточно легко получить гражданство – один из самых сильных стимулов, который серьезно расширяет число претендентов на вакантные должности,сказал газете Перенджиев.
Ранее подавать ходатайства о получении контрактниками гражданства имел право Генеральный штаб. Однако именно кадровики готовили для него необходимые документы. На Генштаб возложено много функций, и передача части из них непосредственно кадровикам сократит бюрократическую волокиту.
Личным составом должны заниматься кадровики, это входит в их прямые обязанности,отметил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.
Использованы фотографии: http://s-narodom.ru
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