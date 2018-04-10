18:07 10 апреля
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Иностранцам-контрактникам упростят получение российского гражданства

Минобороны разработало проект приказа, упрощающего процедуру получения гражданства РФ, теперь о российском паспорте для солдата-иностранца будет ходатайствовать не Генштаб, а Главное управление кадров военного ведомства, сообщают Известия.

Иностранцам-контрактникам упростят получение российского гражданства


Поправки внесены в приказ МО РФ от 3 июня 2004 года «Об утверждении формы ходатайства о приеме в гражданство РФ».


По мнению военного политолога Александра Перенджиева, «максимальное облегчение натурализации поможет набирать в армию высококвалифицированные кадры из-за рубежа».

В большинстве стран бывшего СССР престиж российской армии очень высок. В ВС РФ контрактники-иностранцы, как правило, служат на военных базах за пределами нашей страны. Так, в Таджикистане престижно попасть в части 201-й военной базы, граждане Армении с охотой идут служить на 102-ю, в Гюмри. Молодых людей из стран СНГ российская армия привлекает возможностью освоить самую современную технику и сделать карьеру. Перспектива достаточно легко получить гражданство – один из самых сильных стимулов, который серьезно расширяет число претендентов на вакантные должности,
сказал газете Перенджиев.

Ранее подавать ходатайства о получении контрактниками гражданства имел право Генеральный штаб. Однако именно кадровики готовили для него необходимые документы. На Генштаб возложено много функций, и передача части из них непосредственно кадровикам сократит бюрократическую волокиту.

Личным составом должны заниматься кадровики, это входит в их прямые обязанности,
отметил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Использованы фотографии: http://s-narodom.ru
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Комментарии 9

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  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:41
    в принципе по такому типу работают зарубежные ЧВК зачастую набирая людей из местных.Только гражданство не дают.Там у них группы допуска.К самым щепетильным образцам оружия только проверенных допускают.
    Heterocapsa
    1. Маз Сегодня, 13:10
      Давно пора было сделать так. Половина украинской армии, если не все 90%: уже бы служили в российской.
      Маз
  2. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 12:42
    Мдя... Со Средней Азии очень высококвалифицированные военные кадры,конечно престижно,лишь бы паспорт с орлом получить и всю родню в РФ отправить. Идиотизм.
    dnestr74
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:50
      да и защитники из них,как из гуано граната,до первого выстрела в воздух,потом тащить что плохо лежит в момент шухера и на историческую родину,и на кой нам это надо?
      Ратник с пулеметом
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:49
    Все правильно и логично. Заслужил - получи, своего рода как во французском легионе. good
    Egorovich
    1. частное лицо Сегодня, 17:41
      Ключевое слово заслужи, а им нужен только паспорт. Служить то кто будет?
      частное лицо
  4. shura7782 (Александр) Сегодня, 13:03
    Иностранцам-контрактникам упростят получение российского гражданства В полне логично и ожидаемо, но набирать в армию высококвалифицированные кадры из-за рубежа». хотелось бы, но очень сомнительное заявление.
    shura7782
  5. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:26
    Не до жиру ребята. Своих скоро может и не хватить.
    vladimirvn
  6. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Сегодня, 14:50
    Только может придумать такое! Нам нужны защитники, а не предатели! Систему подготовки своих кадров развалили напрочь! Убили ШМАСы и им подобные организации, ликвидировали школы прапорщиков, систему средних офицерских училищ, практически полностью развалили ДОСААФ! А иностранцы пойдут в Российскую армию за длинным рублем и квартирами!
    тракторист73
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