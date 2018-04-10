Иностранцам-контрактникам упростят получение российского гражданства

В большинстве стран бывшего СССР престиж российской армии очень высок. В ВС РФ контрактники-иностранцы, как правило, служат на военных базах за пределами нашей страны. Так, в Таджикистане престижно попасть в части 201-й военной базы, граждане Армении с охотой идут служить на 102-ю, в Гюмри. Молодых людей из стран СНГ российская армия привлекает возможностью освоить самую современную технику и сделать карьеру. Перспектива достаточно легко получить гражданство – один из самых сильных стимулов, который серьезно расширяет число претендентов на вакантные должности,

Личным составом должны заниматься кадровики, это входит в их прямые обязанности,