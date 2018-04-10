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США обнаружили системы РЭБ на Спратли. Китай ответил

Китай считает спорные острова Наньша (Спратли) суверенной территорией КНР и имеет полное право размещать необходимое военное оборудование на своей территории для защиты своего государственного суверенитета и национальной безопасности, заявил официальный представитель министр обороны КНР Жень Гоцян.

США обнаружили системы РЭБ на Спратли. Китай ответил


Острова Наньша — территория Китая. Размещение на соответствующих островах необходимого военного оборудования — естественное право суверенного государства. Это в интересах защиты своего суверенитета и безопасности, в интересах обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море, а также обеспечения регионального мира и стабильности, не направлено против какой-либо страны
— говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.


Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование РЭБ, передает РИА Новости. Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.





Использованы фотографии: http://russian.china.org.cn/
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Комментарии 17

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  1. Маз Сегодня, 12:47
    Пусть полосатые на два фронта повоюют! И Китаю это выгодно! Ай, браво ВВП! Не стрельнут Трампы по Сирии, забоятся. К гадалке не ходить. Сейчас Китаю можно делать всё что захочешь, американцы просто не смогут давить сразу две сверхдержавы. Это вам не микроскопический Израиль.
    Маз
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:49
      Цитата: Маз
      Ай, браво ВВП!

      Китаец? Лазутчик?
      Часовню тоже он...?
      А может - браво китайцы? Под шумок... Используют сложившуюся ситуацию в мире по полной, себе в угоду!
      Logall
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:54
        привет дружище,рисоеды в этом вопросе красавцы,гнут свою линию не смотря ни на что,и лай всяких собак внимание не обращают))
        Ратник с пулеметом
      2. Маз Сегодня, 12:57
        Командир Ты не спеши, систему кто создал ? ВВП. вот она и сработала. То что сказал и сделал Китай это следствие. Ему и браво.
        Маз
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:04
          Цитата: Маз
          систему кто создал ? ВВП.

          Да ладно, и часовню всё-таки он!? Создал РЭБ, мо́лодец - и чтец, и жнец, и на дуде дудец! Другие значит не создают? Значит и амерам он подогнал? По доброте душевной или всё-таки лазутчик?
          Съел таблетку, пропала диарея - спасибо ВВП!
          Logall
    2. лом123 Сегодня, 12:49
      эти безмозглые могут и стрельнуть.
      лом123
    3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:56
      А по ощущениям, все к 3й мировой катится. Все кто могут вооружаются. Не понятно кто у кого союзник. Даже не понятно где может стрельнуть и какой повод будет.
      bazzbazz
    4. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:19
      Цитата: Маз
      Не стрельнут Трампы по Сирии, забоятся.

      Трамп то не забоится, но его таки могут даже подтолкнуть это сделать...
      а потом импичмент ему всабачат
      Deadушка
  2. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 12:49
    сшашников совсем ни в ... не ставят уже и тут
    максим1987
  3. Borik (Борис) Сегодня, 12:50
    Китайцы молодцы несмотря всякие на вопли со стороны амеров и мировой общественности обустроили такую военную базу. Нам бы за такой срок не осилить. Да и вряд ли мы на подобное отважились, например намыть остров в Карибском море..
    Borik
    1. ланс Сегодня, 13:01
      нм хватает керченского моста и крыма по самые уши, свернули все что можно было
      ланс
  4. Громобой Сегодня, 12:50
    Если геология островов позволяет,то можно не сомневаться,что китайцы там заглубленных укрытий и тонельных переходов нарыли(а следы этой деятельности в море bully ).Одним батальоном или даже дивизией морпехов такой оплот не взять,к тому же там и китайский флот свирепствует и с каждым годом становится всё злее.
    Громобой
  5. михаил3 (Михаил) Сегодня, 13:01
    РЭБ выходит на первое место. И, соответственно, все эти роботизированные системы занимают свое - в тылу. Потому что использовать гражданские процессоры, платы, приемники-передатчики, разнообразные виды гражданских интерфейсов чудовищно выгодно в военных заказах. Настолько выгодно, что никто не тратил горы денег на разработку военных.
    И вот самое передовое на свете американское оружие - в мусорку. Куда ж его еще?Минимальное воздействие не такими уж и продвинутыми средствами РЭБ, и все это отказывает...
    михаил3
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:23
      "И вот самое передовое на свете американское оружие - в мусорку"////

      Разбежались... По РЭБ США - далеко впереди России. Они начали на
      30 лет раньше. Россия только недавно спохватилась и стала догонять.
      Чтобы отставание по своей электронике компенсировать подавлением вражеской. Логично.
      Но все эти РЭБ-контейнеры на самолетах у американских и изр. самолетов
      уже десятки лет - стандартны. А в России только начали появляться с рекламным шумом.
      voyaka uh
      1. Alekseits (Николай) Сегодня, 14:57
        Да что Вы говорите? А мы и не знали в 1981 году, ракету К-10 "Азалию", полностью напичканную помеховыми станциями, под брюхом Ту-16 таская.
        Alekseits
  6. лысова (владимир) Сегодня, 13:13
    --- " Острова Наньша ( наша lol ) - территория Китая. " - сша обнаружили, ну пускай попробуют стрельнуть.
    лысова
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:14
    Вот карта спорных островов и территории,
    которые Китай считает своими.
    Красным пунктиром - китайские притязания.
    Синим - международные морские границы
    voyaka uh
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