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США обнаружили системы РЭБ на Спратли. Китай ответил
Китай считает спорные острова Наньша (Спратли) суверенной территорией КНР и имеет полное право размещать необходимое военное оборудование на своей территории для защиты своего государственного суверенитета и национальной безопасности, заявил официальный представитель министр обороны КНР Жень Гоцян.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование РЭБ, передает РИА Новости. Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.
Острова Наньша — территория Китая. Размещение на соответствующих островах необходимого военного оборудования — естественное право суверенного государства. Это в интересах защиты своего суверенитета и безопасности, в интересах обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море, а также обеспечения регионального мира и стабильности, не направлено против какой-либо страны— говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование РЭБ, передает РИА Новости. Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.
Использованы фотографии: http://russian.china.org.cn/
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