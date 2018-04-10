США обнаружили системы РЭБ на Спратли. Китай ответил

Острова Наньша — территория Китая. Размещение на соответствующих островах необходимого военного оборудования — естественное право суверенного государства. Это в интересах защиты своего суверенитета и безопасности, в интересах обеспечения свободы навигации в Южно-Китайском море, а также обеспечения регионального мира и стабильности, не направлено против какой-либо страны

Китай считает спорные острова Наньша (Спратли) суверенной территорией КНР и имеет полное право размещать необходимое военное оборудование на своей территории для защиты своего государственного суверенитета и национальной безопасности, заявил официальный представитель министр обороны КНР Жень Гоцян.— говорится в опубликованном заявлении оборонного ведомства КНР.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Китай разместил на двух из своих укрепленных форпостов на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море специальное оборудование РЭБ, передает РИА Новости . Согласно данным американской разведки, новое оборудование для создания помех развернуто в течение последних 90 дней на рифах Мисчиф (Мэйцзи) и Файери-Кросс.