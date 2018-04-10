Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную

Стороны также наметили перспективные направления белорусско-китайского сотрудничества в таких сферах, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств

Главы белорусского и китайского военных ведомств Андрей Равков и Вэй Фэнхэ подписали в Минске соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны РБ по итогам официального визита министра обороны КНР в Беларусь.Детали документа, как и то, чем именно Китай поможет Минску, не уточняются.- говорится в сообщении.Приезд в Беларусь министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ состоялся с 5 по 8 апреля. Его официальный визит в Беларусь стал одним из первых после назначения на должность.