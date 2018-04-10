18:03 10 апреля
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Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную

Главы белорусского и китайского военных ведомств Андрей Равков и Вэй Фэнхэ подписали в Минске соглашение о предоставлении Китаем безвозмездной военной помощи Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны РБ по итогам официального визита министра обороны КНР в Беларусь.

Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную


Детали документа, как и то, чем именно Китай поможет Минску, не уточняются.


Стороны также наметили перспективные направления белорусско-китайского сотрудничества в таких сферах, как совместная боевая подготовка, военное образование, взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества по линии военных ведомств
- говорится в сообщении.

Приезд в Беларусь министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Вэй Фэнхэ состоялся с 5 по 8 апреля. Его официальный визит в Беларусь стал одним из первых после назначения на должность.

Использованы фотографии: Министерство обороны РБ
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Комментарии 23

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  1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:54
    Чтобы хитрые китайцы, да бесплатно помогали, просто от широты своей души - да ни в жисть не поверю!
    Ох, что-то мутит Батька... Куда-то его несет...
    ROSS_Ulair
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:03
      Китайцы ушлый народ. Куда только они без мыла не пролезли. Сперва бесплатная подачка а потом и последнюю рубаху снимут.
      Borik
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 15:02
      Белоруссия получит военную помощь от Китая. Безвозмездную

      Я бы на месте белорусов не брал эту помощь, а то эти китайские носки из бамбука такое убожество. wassat
      RASKAT
  2. Маз Сегодня, 12:54
    Вот это заход на Мамайдо через Хоккайдо!!! Шо ж им Лукашенко пообещал? Танк доума довести, самолеты? Ракеты? ПТУР? Ну, не ккартошку же?
    Маз
    1. donavi49 Сегодня, 12:58
      Страну. Китай использует стандартную мягкую модель обкатаную в Африке. Сближение, сотрудничество. Преференции для китайских корпораций. Кредиты. Обучение элит в Китае.
      donavi49
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:06
        У белорусов кое-что интересное получается.
        И военная электроника. И ПО. Их игра "Мир танков", между прочим,
        приносит стране больше прибыли, чем все тракторные заводы.
        А ПО там - не простое. Недаром, у них появилсь фирмы со штаб-квартирами в
        Калифорнии и свои миллиардеры.
        voyaka uh
        1. The_X_Factor Сегодня, 16:27
          Наверное, Варгейминг штаб-квартиру на Кипре и замутил, чтобы Батьке побольше налогов с World of Tanks заплатить, ага. Ну, как и компании в Калифорнии.
          The_X_Factor
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 12:59
      Похоже нужны технологии или на первом этапе совместное производство.
      Rusland
    3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:00
      Цитата: Маз
      Шо ж им Лукашенко пообещал?

      Картохи
      Александр романов
  3. Громобой Сегодня, 12:55
    Григорыч,пора уже китайскую базу замутить на границе с НАТО.Знатный получился бы "фитилёк" под задницы брюссельских стратегов и реваншистов!Называется "Шанхайская организация сотрудничества в действии".
    Громобой
  4. лысова (владимир) Сегодня, 13:04
    Детали документа, не уточняются - но помощь безвозмездна. Китайцы умеют вязать сети, не только для браконьерства.
    лысова
  5. Челдон (Алексей) Сегодня, 13:05
    Отдам в добрые руки. Самоввоз.
    Лукашенко(на Авито)
    Челдон
  6. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 13:07
    Цитата: Borik
    Китайцы ушлый народ. Куда только они без мыла не пролезли. Сперва бесплатная подачка а потом и последнюю рубаху снимут.

    Примеры привести сможешь?
    Vol4ara
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:24
    Цитата: voyaka uh
    У белорусов кое-что интересное получается.
    И военная электроника. И ПО. Их игра "Мир танков", между прочим,
    приносит стране больше прибыли, чем все тракторные заводы.
    А ПО там - не простое. Недаром, у них появилсь фирмы со штаб-квартирами в
    Калифорнии и свои миллиардеры.

    "Мир танков" - горе в семье... stop
    Sadko88
  8. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 13:39
    Бацька вообще чересчур хитрый (как ему кажется) становится. Всё клянчил на халяву боевые самолёты у России. Мол, зачем вам напрягаться, размещать российские самолёты, контингент и т.д. на нашей территории? Вы эти самолёты нам просто ОТДАЙТЕ, по братски типа.
    Значит, от России - в подарок,
    И в то же время - уже хочет Сербии продать несколько МИГ-29 (разговоры с конца 2017-го года идут) и установки Бук.
    И да, обратил внимание на слова Лукашенко китайцам. Мол, огромное вам спасибо за вашу БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь, МЫ В ДОЛГУ НЕ ОСТАНЕМСЯ.
    Ко всему, Лукашенко старательно убеждал китайцев, что именно КИТАЙ внёс самый весомый вклад в дело становления обороноспособности Белоруссии. Искренность, правдивость и память Лукашенко, судя по всему, границ не имеют...
    Tarasios
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:58
      Товарищ из страны южнее уже допрыгался между двух табуреток.
      Между ними оказался, а там сортирная яма была, как выяснилось... Вот его и смыло туда
      ROSS_Ulair
  9. SNEAKY (Александр) Сегодня, 15:58
    Цитата: Vol4ara
    Цитата: Borik
    Китайцы ушлый народ. Куда только они без мыла не пролезли. Сперва бесплатная подачка а потом и последнюю рубаху снимут.

    Примеры привести сможешь?

    А какой Вам пример нужен?Китайцы тысячами в РБ бракодельничают по стройкам за деньги белорусов,пока последние по российским стройкам мо тают.Социализм по батьке)))
    SNEAKY
  10. SNEAKY (Александр) Сегодня, 16:02
    Цитата: Vol4ara
    Цитата: Borik
    Китайцы ушлый народ. Куда только они без мыла не пролезли. Сперва бесплатная подачка а потом и последнюю рубаху снимут.

    Примеры привести сможешь?

    А какой Вам пример нужен?Китайцы тысячами в РБ бракодельничают по стройкам за деньги белорусов,пока последние по российским стройкам мо тают.Социализм по батьке)))
    SNEAKY
  11. farelouz (farelouz) Сегодня, 16:28
    скоро через Белоруссию китайские санкционные товары проходить будут и под видом белорусских Европу заполонят
    farelouz
  12. gregor6549 (Григорий) Сегодня, 16:29
    Беларусь для Китая это неплохой плацдарм для завоеваия Европы. Под Минском уже создается белорусско китайский технологический парк и обещанная Китаем военная помощь это еще один шаг к тому чтобы Китаю крепенько стать у самых стен Западной Европы. Ну а плодотворное сотрудничество Беларуси с Китаем в военной сфере началось еще в начале 90х когда Лукашенко посетил Китай и сумел юрпдать Китаю многое из того что Беларусь успела наработать во времена СССР и от чего Россия гордо отказалась. А наработано было немало. Это и автоматизированные системы управления войсками фронта всех видов и уровней, и знаменитовые многоклесные тягачи, и самоходы предназначавшиеся для Тунгуски, и радиостанции и дисплеи для МИГ 29 и СУ 27, и прекрасная оптика включая приборы ночного видения и т. д. и т.п. Кормить то народ Беларуси как то нужно было, да и лишняя копейка в некоторых личных кармашках никогда не бывала лишней. Так что говоря о "хитром Бацьке" хорошо бы не забывать и о некоторых недальновидных руководителях России. А Китай оказался, увы, боклее дальновидным. Да и для Беларуси он не так опасен как для России. Ну и насчет широко распространенных мифов об убожестве китайской продукции. Когда речь идет не о ширпотребе, а о военной продукции, Китай относится к ее качеству и технологическому уровню более, чем серьезно. Да, он копирует, и ворует современные технологии где только может, но копирует не слепо, а приспосабливает под нужды своих ВС и возможности своего ОПК. Кстати И. Сталин в 20е и 30 годы шел по тому же пути, что и позволило ему накануне ВОВ создать самые мощные ВС в мире. То, что эту мощь не удалось должным образом реализовать это уже из другой опперы. Что получится у китайцев - время покажет. Полагаю, что ничего хорошего для России.
    gregor6549
  13. ВольдемарЪ (Владимир ) Сегодня, 17:00
    Бойтесь китайцев, дары приносящих.
    ВольдемарЪ
  14. afrikanez (KONGO) Сегодня, 17:15
    В стране, где правитель похож на проститутку, в итоге отношение к этой стране станет как к ней.....
    afrikanez
    1. Ronald Reagan Сегодня, 17:25
      А чего правитель сделал, что такие бочки на него полетели?
      Ronald Reagan
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