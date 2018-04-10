18:04 10 апреля
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Шаманов ответил Трампу. Пока поговоркой

В случае удара США по Сирии Россия примет все политико-дипломатические, а также при необходимости военные ответные меры, заявил во вторник на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Шаманов ответил Трампу. Пока поговоркой


Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа ни одно противоправное действие.


Политика двойных стандартов дошла до ручки. И здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры. Без ответа не останется ни одно противоправное действие
- подчеркнул он.

Так он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном ответе Вашингтона на якобы произошедшую в Сирии «химатаку» и отправку эсминцев ВМС США в Средиземное море.

Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне
- добавил глава комитета.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне распространения информации о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 60

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  1. shura7782 (Александр) Сегодня, 13:21
    И здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры Во как!!! Едросы, вы в массовке поучаствуете и не более. ВВП и без вас разберётся.
    shura7782
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:23
      Языком ворочать - это не с эсминцами воевать...
      Самаритянин
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:36
        Пойду прикуплю, бутылок пять коньячку, на случай мобилизации! soldier Вопрос, что с пустыми бутылками, потом делать??? Имеет ли смысл их сохранить? Вроде в современной войне - коктейль Молотова, не пригодится??? Или есть другое, авторитетное мнение? request belay
        Охотовед 2
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:44
          В окна штаба врага сей коктейль рекомендован. smile
          ul_vitalii
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:50
            А в штаб врага - Я как попаду??? request Как «космонавт» на ракете, вместо боеголовки, с бутылкой Молотова? belay
            Можно сдаться конечно, тогда на допрос поведут ! laughing тока бутылку - могут отнять! crying
            Охотовед 2
            1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:56
              Тогда, Алексей Александрович hi ждём другое авторитетное мнение. smile
              ul_vitalii
            2. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:35
              Алексей, приветствую hi
              Можно сдаться конечно,

              Ни в коем случае. Предлагаю такой план действий.
              Четыре пузыря уговорить с началом боевых действий, а пятую сохранить - "За Победу!"
              В первую вложить текст ультиматума и оправить своим ходом к агрессору.
              Вторую и третью наполнить "Коктейлем Молотова", а четвёртую - скиом.
              Первому же взятому в плен агрессору дать в руки вторую и третью, развернуть в сторону дома и вставить в оное место четвёртую - сам доставит куда надо со скоростью ракеты. lol Как Вам моя идея? wink
              Svarog51
              1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:38
                Да что ж такое? Не исправляется!
                а четвёртую - скиом

                Скиом.
                Svarog51
                1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:39
                  Вот же ж , слово с.к.и.п.и.д.а.р оказывается запрещено законом?
                  Svarog51
                  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:49
                    Приветствую Сергей! hi А Вы - батенька, оказывается - садист и сквернослов! laughing good
                    Да и как же быть с конвенцией по военнопленным? feel
                    Охотовед 2
              2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:48
                Здравствуй, Сергей hi Рад видеть и слышать, а тема интересная, не выкидывать же пустую тару. smile Только в копилку Победы smile
                ul_vitalii
        2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:52
          Цитата: Охотовед 2
          Пойду прикуплю, бутылок пять коньячку, на случай мобилизации!

          И мне возьми парочку,кутить так кутить laughing
          Александр романов
      2. Маз Сегодня, 14:49
        НАсколько я помню, то Шаманов не из пустоты пришёл языком ворочать. А именно потому, что там до него слишком много болтали о том в чем не разбирались. Командующий ВДВ как нибудь разберется в ситуации лучше бизнесмена.
        Маз
        1. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:06
          Согласен. Шаманов говорит не более того что может но и не менее того что ему разрешили. Дядька авторитетный, поэтому просто так языком молоть не будет.
          Кент0001
      3. антивирус Сегодня, 14:58
        здесь Вам --не тут
        антивирус
      4. sashok1951.21 (Александр) Сегодня, 15:24
        Сколько воевать сколько воевал Шаманов, и не только с эсминцами, тебе и в кошмарном сне не приснится. Это не бляхой мух бить и языком шелестеть.
        sashok1951.21
  2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 13:22
    Ух,началось.
    mig29mks
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:21
      Там же и закончилось - в кабинете у Шаманова.
      Вадим237
  3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:22
    при всем уважении превратился в гос.болтуна,"без ответа не останется ни одно противоправное действие",да они все остаются без реального ответа,только легкие пуки и озабоченность.
    Ратник с пулеметом
  4. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:22
    Вот так вот и начинаются общемировые войны. Раньше я понять не мог, что движет людьми, когда они бьются друг с другом насмерть, целыми странами и десятками стран. Теперь же запад настолько опротивел, что хочется самому взяться за оружие. Жалко только то, что миллиард человек оболваненного лживой политической пропагандой будут биться за своих лживых лидеров насмерть и костьми лягут, что бы ложь продолжала жить.
    Рысь33
    1. NEOZ Сегодня, 13:25
      Цитата: Рысь33
      бы ложь продолжала жить.

      а вы им предлагаете чуть чуть поголодать за правду?
      NEOZ
      1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 13:30
        Мои предложения противоречат правилам сайта. Не соблазняйте меня на нарушение. Но народу в европе и америке пора на улицы.
        Рысь33
        1. NEOZ Сегодня, 13:32
          Цитата: Рысь33
          пора на улицы

          зачем им на улицы?
          ихние страны работают в их интересах!
          NEOZ
          1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 13:55
            Что за чушь.никогда не было до интересов до собственных граждан.капиталист думает о кошельке на людей ему на всех плевать
            vkl.47
            1. NEOZ Сегодня, 15:47
              Цитата: vkl.47
              Что за чушь.никогда не было до интересов до собственных граждан.

              т.е. граждане западной европы живут очень бедно... капиталисты все себе забирают... настолько нищие, что с голода мрут... медицина для них совсем плохая...
              в западной европе же очень низкий уровень жизни!!!!!!! смертность высокая!!!!!!.........
              вы уверенны в этом? или как вас тогда понимать?
              NEOZ
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:48
      Цитата: Рысь33
      . Жалко только то, что миллиард человек оболваненного лживой политической пропагандой будут биться за своих лживых лидеров насмерть и костьми лягут, что бы ложь продолжала жить.

      Абсолютно то же самое они говорят про нас с вами. Впрочем мне всё равно, двух правд не бывает, а уж я твердо знаю на чьей я стороне.
      Orionvit
      1. NEOZ Сегодня, 17:09
        Цитата: Orionvit
        про нас с вами.

        основа основ это потребление благ. все вертится вокруг этого. так как благ ограниченное количество, то народы за них боряться... в этом состоит основная причина, все остальное это поводы...
        NEOZ
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:37
          Цитата: NEOZ
          основа основ это потребление благ. все вертится вокруг этого

          Не совсем верно. Дело не в самом потреблении благ, а в их количестве. Другими словами, старый философский вопрос, сколько человеку нужно для счастья. Одним нужно не много, другим нужен весь мир.
          Orionvit
  5. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 13:24
    Жалко, был боевой заслуженный генерал. А превратился в органчика, видно в Думе вирус глупости какой-то Мол, ответим всеми имеющими дипломатическими мерами. Это что, через Захарову, что-ли?. Так она и так за всех отвечает. жалко даже тетеньку, не на пользу ей глупости говорить. Это что там за дипломатические меры. Призовем мировую общественность что ли? Да не будет Китай и прочие за нас заступаться. Мы заступались когда их утюжили за Тяньаньмэнь, так и они не будут заступаться. Кроме Южной Осетии заступаться за нас никто не будет.
    mikh-korsakov
    1. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 13:31
      Мы надеяться должны только на себя, на нашу армию, ВКС, ПВО, ВМФ, РВСН !!! Это тот кулак, который раздолбит в пух и прах всю американщину и иже с ними ! am angry soldier
      Гильятон
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 13:36
      Цитата: mikh-korsakov
      Жалко, был боевой заслуженный генерал. А превратился в органчика, видно в Думе вирус глупости какой-то Мол, ответим всеми имеющими дипломатическими мерами. Это что, через Захарову, что-ли?. Так она и так за всех отвечает. жалко даже тетеньку, не на пользу ей глупости говорить. Это что там за дипломатические меры. Призовем мировую общественность что ли? Да не будет Китай и прочие за нас заступаться. Мы заступались когда их утюжили за Тяньаньмэнь, так и они не будут заступаться. Кроме Южной Осетии заступаться за нас никто не будет.

      Идет война слов.. Сенат США вякает, наши отвечают.. что вы ждете от генерала в отставке? Он глава комитета госдумы по обороне - высказался, так сказать создает фон, фон с нашей стороны...игра такая..
      НасРать
    3. zhekazs (Евгений) Сегодня, 13:39
      Это не нам с Вами сказано, если уж на то пошло.
      Цитата: mikh-korsakov
      Жалко, был боевой заслуженный генерал. А превратился в органчика, видно в Думе вирус глупости какой-то

      Авторитет Шаманова в армии (в широком смысле), думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Авторитет Маккейна, в амерзь-армии, вероятно, тоже имеется. Ну и пусть устраивают взаимные пикировки слово за слово. Пусть нагнетают, это было всегда, пусть в других формах и это обычный атрибут противостояния.
      "Говорить по существу" будут действующие генералы и их подчиненные, если до того дойдет...
      zhekazs
    4. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 17:41
      Цитата: mikh-korsakov
      Жалко, был боевой заслуженный генерал. А превратился в органчика

      Я бы посмотрел на вас в госдуме, как бы вы зачирикали. Боевым генералом он допустим не перестал быть, а вот новая должность, налагает новые обязанности и другую ответственность.
      Orionvit
  6. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:27
    Нда заваруха начинается.......пора по ходу браться за оружие.
    Alexey-74
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 13:34
      "За белых или за красных", за западные ценности, "демократию" или за Миллера, Шувалова и Сечина с К.? Об отчем доме и о Родине речь даже не идёт и идти не будет. За кого???
      Galaxy
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 14:34
        Вообще то всегда воевали за Родину, за семью.
        _Сергей_
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:50
        Цитата: Galaxy
        "За белых или за красных", за западные ценности, "демократию" или за Миллера, Шувалова и Сечина с К.?

        Уважаемый, выборы давно закончились, успокойтесь уже.
        Orionvit
    2. zhekazs (Евгений) Сегодня, 13:41
      Не спешите, когда придет время, нас известят повесткой из военкомата wink
      Если успеют.
      zhekazs
      1. armourer (Сергей) Сегодня, 16:31
        С ручным стрелковым уже бегать не кто не будет, 21в, и победителей может не быть. Высшие силы вразумите полосатых, ибо не знают что творят гады
        armourer
  7. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 13:31
    Цитата: mikh-korsakov
    заступаться за нас никто не будет

    Заступаются за слабых. Сильные в этом не нуждаются.
    Лена Петрова
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 13:37
      Но если мы сильные, то почему ведем себя как слабые. Шаманов говорит о политико-дипломатических мерах в случае нападения на Сирию, то есть отсылает спор к общественности, то есть просит поднять голос. то есть ЗАСТУПИТЬСЯ. Но как раз сильным-то общественность и не нужна, а слабым и общественность не поможет.
      mikh-korsakov
      1. zhekazs (Евгений) Сегодня, 13:46
        Цитата: mikh-korsakov
        Но как раз сильным-то общественность и не нужна, а слабым и общественность не поможет.

        Может не так понял Вас... Но сильное государство общественность и так поддержит. А слабым наше государство мы видели в 90-е, с его повальной иммиграцией и либерастнёй.
        zhekazs
  8. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 13:38
    Слово и дело-две большие разницы.
    Сейчас американцы проверят наших на слабо. И выиграют. Никто не будет топить их корабли, обойдемся озабоченностью, несмотря на то, что если между войной и позором выбрать позор, то получишь и позор, и войну.
    Товарищ Берия
    1. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 13:52
      Как полосатые накинулись на Сербию, на Ливию, на множество других стран, так же могут и на Дамаск ! am Вся остальная территория практически в руинах! request
      А мы что, опять будем смотреть как они уничтожают суверенное государство !? negative
      Может уже предпримем реальные ответные шаги, чтоб охладить пыл шакала ?! angry
      Если нет, дальше будет хуже, нас раздавят со всех сторон и последним писком будет нажатие на красную кнопку, ибо загнанный в угол зверь, в попытках себя спасти бросается в горло ! stop soldier
      Гильятон
    2. jetfors_84 Сегодня, 14:31
      Наших - это итальянцев что ли?
      jetfors_84
  9. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 13:50
    Цитата: zhekazs
    Это не нам с Вами сказано, если уж на то пошло.
    Цитата: mikh-korsakov
    Жалко, был боевой заслуженный генерал. А превратился в органчика, видно в Думе вирус глупости какой-то

    Авторитет Шаманова в армии (в широком смысле), думаю, ни у кого сомнений не вызывает. Авторитет Маккейна, в амерзь-армии, вероятно, тоже имеется. Ну и пусть устраивают взаимные пикировки слово за слово. Пусть нагнетают, это было всегда, пусть в других формах и это обычный атрибут противостояния.
    "Говорить по существу" будут действующие генералы и их подчиненные, если до того дойдет...

    Это-то понятно, что идет пребранка отставников, но жалко-то, что у Маккейна- то покруче получается. Он грозит нам ракетами, а Шаманов какими-то дипломатическими мерами. Но опыт со Скрипалями показал, что дипломатические меры результата не принесли. Наши супостаты обленились даже провокацию правдоподобно устроить, но тем не менее остальной мир - или сказал Англии одобрям-с, или стыдливо спрятался в сторонке.
    mikh-korsakov
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:02
      Цитата: mikh-korsakov
      Но опыт со Скрипалями показал, что дипломатические меры результата не принесли.

      Что вы предлагаете? Давайте устроим "симметричное отравление" гражданина великобритании, где нибудь в Химках laughing и обвиним в этом английские власти и лично Бориса Джонсона, со всеми его секретными лабораториями. Или, что бы далеко не ходить, жахнем по Лондону и Вашингтону (а заодно и по всем, кто выслал Российских дипломатов) ядрёными ракетами. Вот это я понимаю ответ, вот это будет круто, зашибись. И насчёт дипломатии, вы не правы. Все в мире прекрасно знают правду, но не у всех есть право голоса. Потому и молчат. А те кто может говорить (по праву сильного), гнут свою антироссийскую линию. И что с того? Так всегда было. Собака лает, караван идёт.
      Orionvit
  10. ланс Сегодня, 13:52
    ну значит инфа что сша спрятали авианосцы соответствует действительности- второй удар. надо срочно их раскопать. даже один возместит всю их вакханалию.
    ланс
  11. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 13:54
    Бла-бла-бла. Они уже ударяли по Сирии и им за это ничего не было.
    AlexanderVP
  12. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 13:56
    Цитата: mikh-korsakov
    Но если мы сильные, то почему ведем себя как слабые.

    Мы ведём себя, исходя из реалий. Если против тебя одного, - стая гопоты, то нужно быть мудрым. Но и бояться не надо. Кто испугался, - уже побеждён! (с) Просто может ещё не отлиты необходимые свинчатки, кастеты и прочие приблуды, необходимые для того, чтобы гопники передумали связываться. На худой конец, будем объединяться с теми, кого кошмарят янки. У КНДР, например, довольно приличная армия. Хотите проблем? - Можем с ними создать договор о взаимозащите.
    Лена Петрова
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:09
      Цитата: Лена Петрова
      Но и бояться не надо. Кто испугался, - уже побеждён!

      Волк (медведь), собаку не боится, просто не любит, когда она гавкает.
      Orionvit
  13. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:58
    "Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне". Гвозди куют. Клепают что-то другое. У нас теперь вместо министра обороны едросы, что ли?
    astepanov
  14. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:12
    Как хорошо говорит, я аж чуть не поверил)))
    Интересно чем ответим тогда?
    Союзников кроме флота и армии нет, так что не надо понтоваться...
    gukoyan
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:25
      "В случае удара США по Сирии Россия примет все политико-дипломатические меры" Вот этим и ответим - усё.
      Вадим237
  15. viktor. (Чита) Сегодня, 14:21
    Цитата: mikh-korsakov
    Кроме Южной Осетии заступаться за нас никто не будет.

    Хиев с Прибалтами по пояс в Крови стоять будут за Россию wassat В жизни Каждый кузнец куёт счастье себе Сам!
    viktor.
  16. 76СССР (Роман) Сегодня, 14:52
    Поговорками не отделаетесь)
    76СССР
  17. Rossia (Ivan) Сегодня, 15:08
    какой унылый дяденька вместо милахи Клинцевича. легко представляю себе те же поговорки "незабудем! непростим!" после удара. погодь, возможно завтра - послезавтра США безответно ударят, тогда всласть тельняшку и наразрываешся)
    Rossia
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:26
      Шаману уже на пенсию пора.
      Вадим237
  18. трассер (Сергей) Сегодня, 16:49
    Шаманов очень уважаемый в военных кругах человек. Знает , что говорит. Но его кроме нас ни кто не слышит. Но даже если бы услышали, ничего не изменилось бы совершенно. Информационная атака на Россию безприцендентна . И это всеравно, что бандеровцам сейчас рассказать что мы с ними один народ и Родина у нас одна.
    трассер
  19. Волька Сегодня, 17:15
    ну да, этакий "шок и трепет", но теперь по-русски...
    Волька
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