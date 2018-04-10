Шаманов ответил Трампу. Пока поговоркой

Политика двойных стандартов дошла до ручки. И здесь партия "Единая Россия" ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры. Без ответа не останется ни одно противоправное действие

Пусть не надеются, со своими корабельными группировками и со своими фейками. Мы суверенная страна, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне

В случае удара США по Сирии Россия примет все политико-дипломатические, а также при необходимости военные ответные меры, заявил во вторник на пленарном заседании палаты от фракции «Единая Россия» глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа ни одно противоправное действие.- подчеркнул он.Так он ответил на заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном ответе Вашингтона на якобы произошедшую в Сирии «химатаку» и отправку эсминцев ВМС США в Средиземное море.- добавил глава комитета.Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке президента Сирии Башара Асада на фоне распространения информации о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума.