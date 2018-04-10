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Напечатанный на 3D-принтере танк покажут в Индии
Модель танка Т-90СМ, напечатанную на принтере, впервые покажут в Индии на открывающейся выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA – 2018, сообщает Российская газета.
Салон будет работать с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамилнаду. В центре внимания будет бронетехника, предлагаемая к экспорту «Уралвагонзаводом».
Сообщается, что УВЗ подготовил ряд коллекционных моделей своих боевых машин, которые будут напечатаны на 3D-принтере в масштабе 1:10.
«Причем копии станут выпускать по реальной конструкторской документации разработчика бронетехники – нижнетагильского КБ транспортного машиностроения. Это гарантирует моделям полную аутентичность по отношению к оригиналу. На стенде "Рособоронэкспорта" впервые будет выставлена модель танка Т-90СМ, известного под именем "Прорыв"», – пишет газета.
В отличие от Т-90 "Владимир", глубоко модернизированный Т-90СМ "Прорыв" отличается несколькими новшествами: «прежде всего, это модифицированный боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем заметно повысил боевые возможности танка, также максимальную эффективность использования вооружения танка обеспечивает установленный автомат сопровождения цели в тепловизионном канале прицела», говорится в статье.
Отмечается, что новая «125-мм танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь внутри танка, вести эффективный огонь с места и на ходу».
Машина получила повышенный уровень защищенности. Ее обеспечивает новая модульная динамическая защита, которая может противостоять всем современным средствам поражения. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями.
Газета напоминает, что форуме «Армия-2017» Минобороны подписало с УВЗ контракт на закупку тридцати таких танков. Партия техники будет поставлена уже в этом году.
Салон будет работать с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамилнаду. В центре внимания будет бронетехника, предлагаемая к экспорту «Уралвагонзаводом».
Сообщается, что УВЗ подготовил ряд коллекционных моделей своих боевых машин, которые будут напечатаны на 3D-принтере в масштабе 1:10.
«Причем копии станут выпускать по реальной конструкторской документации разработчика бронетехники – нижнетагильского КБ транспортного машиностроения. Это гарантирует моделям полную аутентичность по отношению к оригиналу. На стенде "Рособоронэкспорта" впервые будет выставлена модель танка Т-90СМ, известного под именем "Прорыв"», – пишет газета.
В отличие от Т-90 "Владимир", глубоко модернизированный Т-90СМ "Прорыв" отличается несколькими новшествами: «прежде всего, это модифицированный боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем заметно повысил боевые возможности танка, также максимальную эффективность использования вооружения танка обеспечивает установленный автомат сопровождения цели в тепловизионном канале прицела», говорится в статье.
Отмечается, что новая «125-мм танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь внутри танка, вести эффективный огонь с места и на ходу».
Машина получила повышенный уровень защищенности. Ее обеспечивает новая модульная динамическая защита, которая может противостоять всем современным средствам поражения. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями.
Газета напоминает, что форуме «Армия-2017» Минобороны подписало с УВЗ контракт на закупку тридцати таких танков. Партия техники будет поставлена уже в этом году.
Использованы фотографии: Пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод", Vitaly V. Kuzmin / wikimedia.org
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