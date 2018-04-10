18:06 10 апреля
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Напечатанный на 3D-принтере танк покажут в Индии

Модель танка Т-90СМ, напечатанную на принтере, впервые покажут в Индии на открывающейся выставке сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA – 2018, сообщает Российская газета.



Салон будет работать с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи, штат Тамилнаду. В центре внимания будет бронетехника, предлагаемая к экспорту «Уралвагонзаводом».


Сообщается, что УВЗ подготовил ряд коллекционных моделей своих боевых машин, которые будут напечатаны на 3D-принтере в масштабе 1:10.

«Причем копии станут выпускать по реальной конструкторской документации разработчика бронетехники – нижнетагильского КБ транспортного машиностроения. Это гарантирует моделям полную аутентичность по отношению к оригиналу. На стенде "Рособоронэкспорта" впервые будет выставлена модель танка Т-90СМ, известного под именем "Прорыв"», – пишет газета.

Напечатанный на 3D-принтере танк покажут в Индии


В отличие от Т-90 "Владимир", глубоко модернизированный Т-90СМ "Прорыв" отличается несколькими новшествами: «прежде всего, это модифицированный боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем заметно повысил боевые возможности танка, также максимальную эффективность использования вооружения танка обеспечивает установленный автомат сопровождения цели в тепловизионном канале прицела», говорится в статье.

Отмечается, что новая «125-мм танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь внутри танка, вести эффективный огонь с места и на ходу».

Машина получила повышенный уровень защищенности. Ее обеспечивает новая модульная динамическая защита, которая может противостоять всем современным средствам поражения. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями.

Газета напоминает, что форуме «Армия-2017» Минобороны подписало с УВЗ контракт на закупку тридцати таких танков. Партия техники будет поставлена уже в этом году.

Использованы фотографии: Пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод", Vitaly V. Kuzmin / wikimedia.org
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Комментарии 12

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  1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:27
    Вот же самородки, мастера заголовка! "Напечатанный на 3D-принтере танк покажут в Индии"! Прибил бы!
    Прокат
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:34
      Вот же самородки, мастера заголовка!


      Этим грешат все крупные СМИ ...я уж не говорю о желтой прессе.
      Очень часто такими заголовками пытаются привлечь внимание читателей...а если читатель въедливый и любознательный то он прекрасно видит несоответствие заголовка содержимому статьи.
      У меня после прочтения статьи с такими заголовками появляется чувство отвращения к журналисту и изданию напечатавшим подобное.
      Нехорошо людям впаривать ложь и обман ...даже в легкой форме...появляется стойкое недоверие к подобной информации и изданию....ау редакторы зачем вы пилите сук на котором сидите.
      Тот же ЛЕХА
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:42
        Моделька впечатляет. Только в металле я думаю мы её не увидим. Армия получит что-то попроще.
        Borik
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:16
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        появляется чувство отвращения к журналисту и изданию напечатавшим подобное

        Я бы сказал к журналистике вообще. Что поделаешь, вся Российская журналистика, это калька с западной. Я имею в виду не правдивость информации, а способ её подачи и оформления. А так и до конкретных фейков дойти не мудрено, чем кстати грешат многие "провинциальные" издания.
        Orionvit
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:51
      Цитата: Прокат
      Вот же самородки, мастера заголовка! "Напечатанный на 3D-принтере танк покажут в Индии"! Прибил бы!

      И главный бонус - теперь под соусом карри!!!
      Серж Горелый
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:34
    А он будет напечатанными снарядами стрелять? А экипаж тоже напечатают?
    Yrec
  3. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 13:41
    Заголовок, мягка говоря, не совпадает с текстом, а ля "жёлтая пресса" Покажут танк и покажут модель танка - это весьма разные вещи, однако.
    Tarasios
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:19
      Цитата: Tarasios
      Покажут танк и покажут модель танка - это весьма разные вещи, однако

      А то в Индии не знают, что такое Т-90. Может не данной модификации, но на вооружении их там достаточно много.
      Orionvit
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:16
    Хотел бы себе такую модельку на полочку...)
    gukoyan
  5. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 14:35
    А теперь на все выставки заграничные будут возить только технику напечатанную на 3d принтере.
    Инжeнeр
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 15:12
      будут только 3D-принтер возить ...
      reservist
  6. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:05
    Модель танка на 3д принтере? Надеюсь настоящие будут собирать как обычно на заводах, а не на этой сомнительной фигне, печатать, не фото же.
    Архивариус Вася
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