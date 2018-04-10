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Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"
За последнее время Россия поставила в Сирию до 40 ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь С1", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.
Система ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь" предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести "Панцирей" можно объединить в батарею посредство цифровой сети - в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали - в частности, "Панцирь" научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.
Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО.
Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства- уточнил собеседник агентства.
Система ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь" предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести "Панцирей" можно объединить в батарею посредство цифровой сети - в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали - в частности, "Панцирь" научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.
Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО.
Использованы фотографии: http://www.globalwarnews.ru/
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