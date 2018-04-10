18:02 10 апреля
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Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"

За последнее время Россия поставила в Сирию до 40 ракетно-пушечных комплексов ПВО "Панцирь С1", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Неспроста. В Сирию поставлено около 40 комплексов "Панцирь С1"


Речь идет об экспорте, а не о поставках из наличия военного ведомства
- уточнил собеседник агентства.


Система ПВО ближнего радиуса действия "Панцирь" предназначена для перехвата воздушных целей в радиусе 20 километров. Комплекс может работать самостоятельно, сбивая ракеты, самолеты и другие средства воздушного нападения как автоматически, так и по командам оператора. До шести "Панцирей" можно объединить в батарею посредство цифровой сети - в таком случае целеуказания будет выдавать одна из боевых машин либо внешний источник. По результатам боевого применения в Сирии комплекс доработали - в частности, "Панцирь" научили сбивать реактивные снаряды, которыми террористы пытались обстреливать российскую авиабазу Хмеймим.

Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО.

Использованы фотографии: http://www.globalwarnews.ru/
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Комментарии 84

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:28
    По ходу придется ставить не только Панцири, а создавать эшелонированную оборону.
    Alexey-74
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:37
      А также обложить флажками и носители КР.
      ul_vitalii
      1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:41
        Говорят, на этой базе стоят и "Панцири". Может это они и завалили недолетевшие ракеты?
        Прокат
        1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:49
          Цитата: Прокат
          Говорят, на этой базе стоят и "Панцири". Может это они и завалили недолетевшие ракеты?

          Статистка все равно херовая, сбито всего пять из восьми ракет. Перехватить три ракеты не удалось из-за того, что развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы столкнулись с подавляющим воздействием.
          dorz
          1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:54
            Цитата: dorz
            Статистка все равно херовая, сбито всего пять из восьми ракет. Перехватить три ракеты не удалось из-за того, что развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы столкнулись с подавляющим воздействием

            Ну не так всё печально. Зато опыт нарабатывается радиоэлектронной борьбы.
            Прокат
          2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 14:46
            Цитата: dorz
            Статистка все равно херовая, сбито всего пять из восьми ракет.

            Это по какой статистике и чьей?
            Имеется статистика применения аналогичный зарубежных комплексов в подобной ситуации?
            Арабы со своими патриотами не учитываются... они быстрее сами себя поубивают.
            100% перехвата только в кино бывает.
            Deadушка
          3. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:07
            Цитата: dorz
            Статистка все равно херовая

            63% - это "херовая"?! Покажите, у кого есть 100% ПВО, только не из рекламных буклетов, а по реальным целям.
            Piramidon
          4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:03
            Цитата: dorz
            Статистка все равно херовая

            Вы серьезно? Вы смотрите по количеству перехватов и сколько долетело до цели...вообще-то смотрится по размеру ущерба от попаданий и выполнил ли задачу залп КР,который должен был выполнить.
            К примеру,если летящую КР ,скажем облучила Красуха и та улетела не в ангар с самолетами,а в сарай с граблями,по вашему эта КР выполнила свою задачу?
            НЕКСУС
    2. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:37
      а толку,летают все кому не лень,а на правовая база не работает,так что и "Панцири работать не будут.
      Ратник с пулеметом
    3. Маз Сегодня, 13:51
      По имеющейся информации, объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации.

      8-9 апреля большое количество военных кораблей выведено в море. В рамках проведения учебных маневров вышли в море для выполнения поставленных задач и ракетные корабли Черноморского флота

      Наблюдается движение боевой техники, включая системы тактического и оперативного развертывания, практически по всей стране. Наибольшая активность частей и отдельных подразделений вооруженных сил наблюдается в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкальском военном округе и на Дальнем Востоке.

      Из мест постоянной дислокации вышли ракетные комплексы «Искандер» и дивизионы противовоздушной обороны.

      Отдельные источники сообщают о развертывании пунктов командования и управления на основных военных военно-морских базах и военных аэродромах.

      Министерство обороны Российской Федерации не комментирует информацию о передислокации и перемещениях воинских частей.

      Некоторые военные эксперты объясняют эти действия подготовкой к возможному нанесению удара войск США и НАТО по Сирии после бездоказательных обвинений официального Дамаска в применении химического оружия.
      Маз
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:17
        Маз

        Час назад звонил товарищу в ВКС, итоговую проверку они сдают, физо сегодня....
        NN52
        1. Fedalex (Alex) Сегодня, 14:45
          Точно, ФИЗО... laughing wassat
          Fedalex
      2. Seaflame (М) Сегодня, 14:40
        Я помню когда начался замут в Югославии, над Таганрогом стали постоянно летать военные самолеты, за неделю столько полетов насчитал что не видел за все 5 лет учебы там (90-ые, что говорить). Многие думали что наши за Югославию ступятся ...
        Seaflame
    4. Маз Сегодня, 13:57
      К утру 10 апреля в Восточном Средиземноморье наблюдается сколачивание группировки для удара по Сирии.
      Отмечены:1. Эсминец "Дональд Кук". Он уже расположен к 100 километрах от Латакии и фактически вышел в район, откуда может эффективно запускать ракеты. Вчера рядом с ним на низких высотах пролетали российские ударные самолеты.2. Эсминец "Лабун". 8 апреля прошел через Гибралтарский пролив и движется в Восточное Средиземноморье.3. АПЛ "Джорджия" класса "Огайо - также находится в Восточном Средиземноморье. 4. Кроме того к востоку от Кипра отмечалось присутствие самолета-заправщика Британских ВВС, который может быть задействован при использовании для удара британских самолетов с отдаленных от Сирии баз.
      Маз
    5. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:12
      Цитата: Alexey-74
      а создавать эшелонированную оборону

      Однозначно. Пока есть возможность обкатать технику и технологии в реальных боевых условиях. Бесценный опыт.
      Orionvit
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:29
    Впечатляет. Спасибо за то что не даете нашей авиации почивать на лаврах.
    Арон Заави
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:31
      Если парочку ваших пилотов приземлят, вой ведь поднимите на весь белый свет!
      Чуть ли не совбез ООН соберете...
      ROSS_Ulair
      1. neri73-r Сегодня, 13:35
        Панцири не приземлят, из за забора пускают, далековато. С-200 могут, но старенькие, с-300 пока берегут, так сказать сюрпрайз в случае серьёзной заварущки.
        neri73-r
        1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:56
          Я образно сказал...
          Но, ИМХО, парочку израильтян приземлить таки стоит. Показательно чтобы было. И заявление от нашего МО - что, мол, долетались. Пусть и в чужом воздушном пространстве.
          И вообще - создать официальную бесполетную зону, над всей территорией Сирии, ибо только мы там официально находимся. А всякое летающее нечто третьих стран спускать с небес на землю в буквальном смысле, не глядя на госпринадлежность. Ну и сбивать тех, кто что-то там атакует на территории страны-союзника, не глядя - за забором он там, не за забором... Чтобы знали - на гашетку нажал, можешь сразу рычаг катапульты тянуть
          ROSS_Ulair
          1. Separ (Вячеслав) Сегодня, 15:36
            Скорее всего так и будет в случае крайне обострённой ситуации.
            Separ
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:32
      Цитата: Арон Заави
      Впечатляет.

      Не очень,учитывая,сколько ракет и самолетов ВВС Израиля смогли сбить сирийцы. Вообще не впечатляет.
      В наших я уверен,а вот в сирийских руках вообще не уверен.
      Александр романов
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:33
      Спасибо вам, что взвешено пишите свои мысли. Я не только за эту заметку имею ввиду. Что касается ударов Израиля, ваш бывший командующий ВВС сказал, что за последние годы было нанесено 1000 ударов, поэтому это рутина, а не всякие там подыгрывания для США.
      Владыка Ситх
    4. NEOZ Сегодня, 13:36
      Цитата: Арон Заави
      Спасибо за то что

      зачем ваши ВВС убивают сирийцев?
      NEOZ
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:00
        Цитата: NEOZ
        Цитата: Арон Заави
        Спасибо за то что

        зачем ваши ВВС убивают сирийцев?

        В основном иранцев, но и сирийцам попадает. Увы.
        Арон Заави
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 15:11
          Цитата: Арон Заави
          В основном иранцев, но и сирийцам попадает. Увы

          Может нам то же начать бомбить калибрами по ХАМАСу? wink
          Ингвар 72
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:26
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: Арон Заави
            В основном иранцев, но и сирийцам попадает. Увы

            Может нам то же начать бомбить калибрами по ХАМАСу? wink

            Обязательно. Хамастан надо давить всем миром.
            Арон Заави
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 16:44
              Цитата: Арон Заави
              Хамастан надо давить всем миром.

              Если пару израильтян погибнет при этом, спишем на случайность, лады? wink
              Ингвар 72
              1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:26
                Цитата: Ингвар 72
                Цитата: Арон Заави
                Хамастан надо давить всем миром.

                Если пару израильтян погибнет при этом, спишем на случайность, лады? wink

                А в Хамастане нет ни одного израильтянина с 2005 года. Так что стреляйте.
                Арон Заави
        2. Fedalex (Alex) Сегодня, 15:18
          Всмысле?! Адик уничтожает "унтермэншей", "цыган", - а евреям, попало... УВЫ!!! Чем Вы отличаетесь от бесноватого Фюрера?!
          Fedalex
        3. assa67 (андрей) Сегодня, 15:25
          сопутствующие потери,Арон? совсем уже уподобились союзникам
          Цитата: Арон Заави
          В основном иранцев, но и сирийцам попадает. Увы.

          им давно без разницы что свадьбу расстрелять,что похороны...мотивация такая же: так рядом были террористы.увы....
          assa67
        4. Separ (Вячеслав) Сегодня, 15:38
          Сирийцы скоро тоже будут убивать инопланетян на территории Израиля, но возможно не по-фигне достанется и иудеям. Увы.
          Separ
        5. NEOZ Сегодня, 17:04
          Цитата: Арон Заави
          основном иранцев

          почему вы их убиваете? почему вы их убиваете в другой стране вместе с гражданами другой страны? вы считаете это нормальным?
          NEOZ
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:27
            Цитата: NEOZ
            Цитата: Арон Заави
            основном иранцев

            почему вы их убиваете? почему вы их убиваете в другой стране вместе с гражданами другой страны? вы считаете это нормальным?

            Потому что они хотят нас убить. Почитайте выскмзысания Рахбара об Израиле.
            Арон Заави
    5. Borik (Борис) Сегодня, 13:36
      Я не понимаю этих евреев. И чего они не сидят на попе. К вам никто не лезет так и вы не лезьте. А вот когда-то кто-то перешагнул вашу границу, тогда законное ваше право применить силу. Лучше бы помогли расправится с террористами в Сирии.
      Borik
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:43
        Борис,чтобы понять еврея-надо быть евреем,видно Вам не дано "избранных" понять. crying
        HAM
      2. макс702 (Максим) Сегодня, 13:45
        Цитата: Borik
        Я не понимаю этих евреев. И чего они не сидят на попе. К вам никто не лезет так и вы не лезьте. А вот когда-то кто-то перешагнул вашу границу, тогда законное ваше право применить силу. Лучше бы помогли расправится с террористами в Сирии.

        Паровозы надо давить пока они чайники.. (это про соседние гос-ва Израиля0
        Разделяй и властвуй.. ( про подогрев противоречий среди соседей)
        Враг моего врага мой друг.. ( про сотрудничество с ИГИЛ и компанией)
        Точно такая же политика как и у США только в миниатюре, все вокруг в дерьме кровище и в нищете , а они одни все в белом..А уж какие методы для этого приложить не важно.. Для США это вся планета, для Израиля ближний восток..
        макс702
      3. амирбек (Бахти) Сегодня, 13:48
        Цитата: Borik
        К вам никто не лезет так и вы не лезьте

        у них в днк прописано лезть ... а теперь и летать туда где много вкусного ...
        амирбек
      4. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:23
        Цитата: Borik
        К вам никто не лезет так и вы не лезьте.

        Вы забыли историю. Когда им официально создали государство, они что начали первым делом? Правильно, зачистку от неевреев (в частности палестинцев) и расширять "жизненное пространство". Успели повоевать со всеми своими соседями и продолжают задираться на весь арабский мир. Наверное мотивируя тем, что по библии (торе), бог израилев, отдал арабов в вечное рабство евреям. Я понимаю, что все они там хороши, но друзей у Израиля там нет, и не будет, и они для этого делают всё, что возможно.
        Orionvit
    6. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:38
      Спасибо за то что не даете нашей авиации почивать на лаврах.


      Меня больше удивило что нет пострадавших среди наших военнослужащих видимо руководство ЦАХАЛА имело 100-процентное подтверждение что солдат и офицеров России на атакуемых объектах нет...сразу появляется табун мыслей...нехороших мыслей.
      Тот же ЛЕХА
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:46
        а че там думать , у низ разведка в Сирии как у себя дома .
        просто экспл
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:50
          а че там думать , у низ разведка в Сирии как у себя дома .

          Прекрасная тема для статьи...
          Разведка Израиля в Сирии...цели,задачи и методы работы.

          Ауу у кого есть информация по этой теме поделитесь с любознательными форумчанами. smile
          Тот же ЛЕХА
      2. Shahno (Павел) Сегодня, 15:44
        Так ваши спецы вышли с базы за час до удара... Наверное, не официально. По некоторым сообщениям из МО РФ, там вообще ваших не было...
        Shahno
      3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:52
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Спасибо за то что не даете нашей авиации почивать на лаврах.


        Меня больше удивило что нет пострадавших среди наших военнослужащих видимо руководство ЦАХАЛА имело 100-процентное подтверждение что солдат и офицеров России на атакуемых объектах нет...сразу появляется табун мыслей...нехороших мыслей.

        В смысле? Я же писал, что такие вещи согласовывают по "красной линии". Вспомни хоть одного росиянина пострадавшего от удара наших ВВС?
        Арон Заави
    7. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:41
      На миллитари.мапс уже расставляют метки объектов Израиля.
      Владыка Ситх
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:48
        Цитата: Владыка Ситх
        На миллитари.мапс уже расставляют метки объектов Израиля.

        На милитари мапс,любой чудило может ставить отметки. Можно и Вашингтон отметить
        Александр романов
    8. Маз Сегодня, 13:54
      Злые языки клевещут:
      По итогам вчерашнего заседания Россия еще раз предупредила, что нападение на Сирию со стороны США не останется без тяжелых последствий.

      Два самолета дальнего обнаружения А-50 в сопровождении 4 истребителей патрулируют воздушное пространство Сирии вдоль западных границ страны. "Аль-Джазира" сообщает о чрезвычайно высокой активности ВКС РФ и ВВС Сирии в сирийском воздушном пространстве за последние сутки.
      Пока выглядит так, что США намерены как минимум повторить удар аналогичный тому, чтобы был нанесен по аэродрому Шайрат.

      Сидели бы вы-мы, Арон, и не рыпались, а то ошметками может израиль в море смыть. Никто и не заметит.
      Маз
    9. Комментарий был удален.
    10. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:58
      Впору молиться, чтоб не на лаврах, а в сырой земле не почивали.
      Yrec
    11. user1212 (User) Сегодня, 14:04
      Цитата: Арон Заави
      Впечатляет. Спасибо за то что не даете нашей авиации почивать на лаврах.

      Сильно сомневаюсь что поставка связана с Израильем. Кто бы что не говорил тут на форуме, но наши правительства всегда спокойно договаривались. Похоже это "подарок" американцам. Если допустить что у них действительно погибли "советники" под российскими бомбами (ну или сирийскими), то это они оставить просто так не смогут. Даже если эти потери "не официальные"
      user1212
  3. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 13:31
    Други.
    Если была какая либо информация подскажите:
    Какими все же ракетами нанесли удар по авиабазе?
    Какие разрушения были нанесены этим ударом?
    Livonetc
    1. ланс Сегодня, 13:41
      пока говорят только о капонирах.
      ланс
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:24
      Или КР Далила (дальность 250 км) или сверхзвуковыми КР SkySniper (150 км)
      Вроде, из 10 пущенных с 4 самолетов ракет на базе взорвались 9.
      voyaka uh
      1. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:54
        Цитата: voyaka uh
        Вроде, из 10 пущенных с 4 самолетов ракет на базе взорвались 9.

        По 2-е с половиной ракеты выпускали?? belay
        LiSiCyn
        1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 14:56
          С логикой у вас полный ажур.... lol
          Ратуш
      2. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 15:06
        Или 5, или 8 сбили. Погибли 2 человека.
        Лена Петрова
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:10
          Про те ракеты, что были пущены отвлекающей группой, чтобы задействовать ПВО,
          я не знаю. Может, и 8 сбили - молодцы good .
          voyaka uh
          1. Fedalex (Alex) Сегодня, 15:28
            Ваша осведомлённость, - просто поразительна! Сами налёт планировали, или так- ОБС! laughing
            Fedalex
            1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:36
              Цитата: Fedalex
              Ваша осведомлённость, - просто поразительна!

              Израиль страна маленькая, все обо всём всё знают. lol
              Orionvit
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:53
            Цитата: voyaka uh
            Про те ракеты, что были пущены отвлекающей группой, чтобы задействовать ПВО,
            я не знаю. Может, и 8 сбили - молодцы good .

            Ага сбили они... Считай сам взрывы БЧ.
            Арон Заави
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:29
          Цитата: Лена Петрова
          Или 5, или 8 сбили. Погибли 2 человека.

          Иранцы уже 7 признали. И это не все. За этой групой давно охотились.
          Арон Заави
      3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:27
        Цитата: voyaka uh
        Вроде, из 10 пущенных с 4 самолетов ракет на базе взорвались 9

        "Всяк кулик своё болото хвалит".
        Orionvit
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:32
          Э... эти ракеты с 30-50 кг боеголовкой. Только для точных операций,
          чтобы выбить внутри объекта что-то интересное. Такой ракетой здание не
          завалить. Там иранцы, небось привезли что-то новенькое, вот его и ковыряли.
          voyaka uh
          1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 16:10
            Скажите, а не страшно медведя дразнить?
            Алексей Зоммер
  4. garnik (Garnik) Сегодня, 13:40
    Пока не будем сбивать носители ракет ,они будут себя чувствуют как в тире, а это заранее проигрышный для нас вариант. Надо регулярно "сажать" израильские самолеты на землю.
    garnik
    1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 13:44
      Цитата: garnik
      Надо регулярно "сажать" израильские самолеты на землю.

      И чем тогда отбиваться от наземной группировки ЦАХАЛ? Или опять грозить ядерной дубинкой? У Израиля она тоже есть.
      бизнесмен
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:55
        Для наземной кошерной группировки имеется Хезболла.
        Николай Петров
      2. garnik (Garnik) Сегодня, 14:10
        И чем тогда отбиваться от наземной группировки ЦАХАЛ? Или опять грозить ядерной дубинкой? У Израиля она тоже есть.

        Переход границы Сирии ЦАХАЛ возможен , только при минимальной угрозы со стороны САА, т.е. остаться без помощи России.
        В Сирии не закончится война ,пока этого не захочет Израиль. Именно Израиль заинтересован в войне в Сирии.
        garnik
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 13:41
    Напомним, в понедельник сирийская авиабаза Аль-Тифор подверглась ракетной атаке. Минобороны РФ возложило ответственность за нее на Израиль, там никак не прокомментировали инцидент. Пять из восьми выпущенных по аэродрому ракет были сбиты сирийскими силами ПВО
    Сирийскими,покажите наши Российские ПВО бренды на деле,лучше один раз увидеть чем десять услышать, для торгашей с БВ лучшая реклама, а для врага будет хороший урок....
    Mimohod
  6. tralmaster. Сегодня, 13:42
    Панцирь хорош тем что мобилен. Засечь то можно поразить сложно.
    tralmaster.
  7. Викторио (Викторио) Сегодня, 13:57
    вариант панцири, силы пво сирии + средства рэб рф против оружия возмездия трампа
    Викторио
  8. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:02
    Состав сил и средств нашей ПВО в Сирии никто не скажет. Ни здесь общающимся, ни естественно супостату. Остаётся только догадываться. Ударить по нашим базам полосатые не посмеют лишь в одном случае, если будут знать, что их корытам гарантированно капут будет. А так, кто знает, возможно количеством и смогут пробить нашу ПВО.
    Николай Петров
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:30
      Вообще понять не могу откуда кипишь пошёл что по нашей базе лупанут?
      В этом нет вообще ни какого смысла, ибо Ответка будет.
      gukoyan
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:41
        Да кто его знает. Вроде как везде пока тишина. Но ситуёвина накручивается нехорошая. Дай Бог бдительности (а она есть в наличии) нашим заинтересованным, и руководству политической воли на ответку. Иначе опустят нас с озабоченностями до мама-не-горюй.
        Николай Петров
  9. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:07
    В связи с этим следует вспомнить слова начальника Генштаба ВС РФ Герасимова в отношении планов Вашингтона нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска: «В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия, как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

    Президент России Владимир Путин также заявлял, что Россия не оставит своего союзника, с которым заключены соответствующие соглашения.
    Heterocapsa
  10. GRDS Сегодня, 14:09
    ТорыМ2 бы еще туда, пару- тройку дивизионов!
    GRDS
  11. vnord (Валерий) Сегодня, 14:17
    Цитата: Borik
    Я не понимаю этих евреев. И чего они не сидят на попе. К вам никто не лезет так и вы не лезьте

    Проблема не в Сирии , проблема в Иране. Израилю (РФ тоже) не нужны базы Ирана на територии Сириии....
    vnord
  12. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 14:28
    Цитата: Borik
    Я не понимаю этих евреев. И чего они не сидят на попе. К вам никто не лезет так и вы не лезьте. А вот когда-то кто-то перешагнул вашу границу, тогда законное ваше право применить силу. Лучше бы помогли расправится с террористами в Сирии.

    Ответ на ладони. В земле обетованной ни чего кроме песка и камня нет, так трошки меди, газа и нерентабельной нефти, а в Сирии одной нефти столько что от жадности глаза на лоб лезут и ручонки трясутся. И если её родимую да к рукам прибрать. Понятно что самому такой кусок не проглотить но ведь тут хозяин обещал подмогнуть, и если что плечико подставить. Вот и ходит эта шестерка американская ручонками размахивает. Убири амеров от туда, мигом спесь слетит а та что останется так ту собьют.
    Hariton Laptev
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:41
      "а в Сирии одной нефти столько что от жадности глаза на лоб лезут и ручонки трясутся"///

      В Сирии нет ни одного крупного месторождения нефти или газа.
      Даже средних нет. Мелочевка для вывоза на бензовозах.
      voyaka uh
      1. Fedalex (Alex) Сегодня, 14:55
        В Сирии и воды нет... Голланы верните! Вы же такие "правильные" и "правдивые" , но резолюции СБ ООН не соблюдаете! wassat
        Fedalex
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:54
          Цитата: Fedalex
          В Сирии и воды нет... Голланы верните! Вы же такие "правильные" и "правдивые" , но резолюции СБ ООН не соблюдаете! wassat

          Как только вы вернете Курилы и Крым.
          Арон Заави
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:55
          Про воду Вы совершенно правильно заметили.
          Турция построила лет 15 назад гидроэлектростанции на Ефрате.
          В Сирию стало поступать меньше воды. Плюс, несколько лет
          подряд - засухи. Масса крестьян разорились, бросили свои дома
          и переселились с семьями в города. А работы нет. В городах их
          взяли в оборот исламисты: "виноват Асад, вся власть у алавитов,
          а арабы-мусульмане - второй сорт...."
          Так началась в 2011 году Гражданская война в Сирии.
          voyaka uh
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:40
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ЗРК не жалко
    Дормидонт
  14. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 14:40
    Большой шухер на БВ уже начался.Когда закончится будем посмотреть. hi
    серж сибиряк
    1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:46
      Он там никогда и не закачивался. Продолжение мать его
      Николай Петров
  15. sokol77 (Соколов Дмитрий Владимирович) Сегодня, 16:30
    скорее всего это деза - 40 много и откуда ....инфа не достоверна что за источник аноним..бред
    sokol77
  16. Волька Сегодня, 17:17
    славная будет охота на гусей и уток...
    Волька
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