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Западную границу защитили от "стелсов". В ЗВО поступила РЛС "Каста 2-2"

Мобильная радиолокационная станция (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение радиотехнического полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа

Западную границу защитили от "стелсов". В ЗВО поступила РЛС "Каста 2-2"


РЛС «Каста 2-2» – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.


РЛС данного типа способны одновременно сопровождать до 200 целей, обнаруживать их на расстоянии до 150 километров и работать в диапазоне температур от -50 до +50 градусов Цельсия.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:37
    Вот это - вовремя! soldier
    Охотовед 2
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:41
      Придется "Панцирь" рядом расположить. smile
      ul_vitalii
      1. Bongo (Сергей) Сегодня, 14:17
        Цитата: ul_vitalii
        Придется "Панцирь" рядом расположить.

        Панцирей у нас пока не так много как хотелось бы, ими в основном прикрывают от ударов с малых высот дивизионы дальнобойных ЗРС С-400. А сама РЛС "Каста-2" созданная для замены РЛС П-19, служит для обнаружения целей на малых высотах, и используется совместно с радиолокаторами метрового диапазона.
        Bongo
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 15:04
          РЛС располагается на 14 метровой вышке, радиогоризонт для низколетящих целей составляет ~40 км. ЗРПК Панцирь как раз и работает на такую дальность.
          Romario_Argo
          1. Bongo (Сергей) Сегодня, 16:00
            Цитата: Romario_Argo
            ЗРПК Панцирь как раз и работает на такую дальность.

            Серийная модификация «Панцирь-С1», дальность поражения - 40 км? Вы уверены? Кроме того станция 1РС1-1Е входящая в состав ЗРПК сама имеет примерно такую дальность.
            Bongo
            1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 16:06
              РЛС Каста 2Е2 как правило сопряжена с АСУ или СУО, а ЗРПК Панцирь-СМ может находиться как раз на рубеже радиогоризонта "Касты" (40 км.) РЛС ЗРПК имеет обзор в 75 км., а новые ЗУР (на основе ПТУР Гермес) имеют дальность 40 км.
              Romario_Argo
              1. Bongo (Сергей) Сегодня, 16:09
                Цитата: Romario_Argo
                РЛС Каста 2Е2 как правило сопряжена с АСУ или СУО, а ЗРПК Панцирь-СМ может находиться как раз на рубеже радиогоризонта "Касты" (40 км.) РЛС ЗРПК имеет обзор в 75 км., а новые ЗУР (на основе ПТУР Гермес) имеют дальность 40 км.

                Я говорю про то, что имеется в войсках. Но Вы видимо лучше меня информированы. Не буду спорить. hi А про то, что "Каста" сопрягается с АСУ вообще шедеврально good Также можно написать, что вода жидкая, а небо голубое.
                Bongo
                1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 16:33
                  А про то, что "Каста" сопрягается с АСУ вообще шедеврально good Также можно написать, что вода жидкая, а небо голубое.

                  АСУ Фундамент - унифицированный ряд комплексов средств автоматизации "Фундамент-Э" предназначен для: автоматизации процессов сбора и обработки радиолокационной информации от РЛС, комплексов радиолокационного дозора, вторичных радиолокаторов (ВРЛ), комплексного наземного радиолокационного запросчика (КНРЗ), комплексов радиотехнической разведки (РТР), подчиненных и взаимодействующих радиотехнических подразделений; управления подчиненными источниками информации; выдачи информации на вышестоящий, обеспечиваемые и взаимодействующие командные пункты, пункты управления (ПУ) и центры управления гражданской авиацией; автоматизации процессов решения информационно-расчетных задач в ходе несения боевого дежурства, планирования и ведения боевых действий.
                  Romario_Argo
                  1. Bongo (Сергей) Сегодня, 16:59
                    Цитата: Romario_Argo
                    АСУ Фундамент - унифицированный ряд комплексов средств автоматизации "Фундамент-Э"...

                    Роман, чтобы цитировать инфу из Википедии ума много не надо. no
                    Но, что бы не выглядеть мягко говоря странно, не грех иногда заходить в профиль к собеседнику.
                    С уважением. hi
                    Bongo
    2. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:15
      Согласен, вовремя.
      u1977020556
  2. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Сегодня, 14:39
    "Каста" способна определить азимут и дальность до цели! Все! Помехозащиты, кроме как от пассивных помех, никакой! Вся информация выводится на ИКО(индикатор кругового обзора) Целеуказание для ЗРК может выдавать только по планшетной линии связи!
    тракторист73
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:54
      Забыл добавить "всёпропало" и "проклятаявласть".
      А, да, - ещё у ваших популярна фраза "печально всё это".
      Mestny
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:05
    Цитата: тракторист73
    "Каста" способна определить азимут и дальность до цели! Все! Помехозащиты, кроме как от пассивных помех, никакой! Вся информация выводится на ИКО(индикатор кругового обзора) Целеуказание для ЗРК может выдавать только по планшетной линии связи!

    И почему не пишут на какой дальности она сможет обнаружить пресловутый стелс, 100 км или 2 км?...
    Vol4ara
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:55
      А зачем? Что бы противник точно знал, в какую зону ему не стоит залетать?
      Пусть думает.
      Mestny
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