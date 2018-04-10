18:01 10 апреля
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В ФРГ испытана американская минометная система ADIM

Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog.



Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, «робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV». Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.




«Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)», – говорится в материале



Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.



Сообщается, что «система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов», кроме того, роботизированный комплекс «самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки».

Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
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Комментарии 16

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:54
    Что-то здоров больно, по сравнению с "Васильком".
    Yrec
    1. Монос (Виктор) Сегодня, 14:05
      Скорострельность не сообщили. А так... давно пора было уже автоматизировать стрельбу из миномёта.
      Монос
      1. san4es Сегодня, 14:14
        Цитата: Монос
        ...автоматизировать стрельбу из миномёта.

        hi ...Корейский 120mm автомат
        2013 г.
        san4es
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 14:21
          Саша, приветствую hi
          Цитата: san4es
          ...Корейский 120mm автомат

          Это что, получается только у нас этой темой не занимаются? Хотя... "Флокс", вроде тоже миномёт...
          Монос
          1. san4es Сегодня, 14:48
            ...У ЮжКорейцев роботы границу охраняют, у US - это бизнес..Про экспорт "Флокса" не в курсе request ...Про неё и не слышно.
            2016 г.
            san4es
          2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:06
            Цитата: Монос
            Хотя... "Флокс", вроде тоже миномёт...

            Вообще-то,артиллерийская часть САУ "Флокс" унифицирована с 2А80 ("Вена" ) Это : "Нона" ,или "пушка-гаубица-миномёт", или единое орудие....
            Nikolaevich I
        2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:51
          Цитата: san4es
          Корейский 120mm автомат

          Неплохой "тюфяк"! Но у меня на примете есть АЗ для "дульнозарядки",пожалуй,по-проще....
          Nikolaevich I
          1. san4es Сегодня, 16:00
            Цитата: Nikolaevich I
            ...Неплохой "тюфяк

            ...А как насчёт двухстволки 120mm?

            hi ...Или вот, побыстрее: Patria - Amos & Nemo 120mm Advanced Mortar Systems
            san4es
            1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:59
              Крутяк ! Амос мне всегда ндравилась...хотя,при желании,можно и "придраться" ...2 ствола-значит,в целом более сложная конструкция:более сложный, "громоздкий" АЗ ;боеукладка....Можно припомнить,для примера, САУ "Коалиция"...Тоже было первоначально 2 ствола и причина тому та же,что и у Амоса.Но,в конце концов,остался 1 ствол.Скорее всего от того,что поставленные задачи удалось выполнить иными тех.решениями.Так что........всё сравнительно и относительно wink ...рядом с плюсами и минусы,и наоборот.
              Nikolaevich I
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:01
    Серьезное оружие...днище автомобиля не пробьет...4 дульных тормоза все таки...и автоматика кругом...правда вес приличный.
    Вообщем проверить оружие на эффективность еще надо на поле боя. what
    Тот же ЛЕХА
    1. san4es Сегодня, 14:05
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Серьезное оружие...днище автомобиля не пробьет..

      hi ...Вроде нет, на примере 120-mm
      мая 2014 г.
      san4es
  3. Pattor (Сергей) Сегодня, 14:14
    У нас есть что-то подобное? Так интересная машинка
    Pattor
  4. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 14:16
    Уж не знаю насколько он хорош, но то что американцы при необходимости прорекламируют его как надо сомневаться не приходится
    САША СТАРЫЙ
  5. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:19
    4 дульных тормоза ? belay Иде они ? what Это те 4 "трубы" (похоже,элементы противооткатного устройства...) ? request Как жить дальше ?! Сплошные нововведения замучили ! Я раньше думал,что дульный тормоз выглядит вот как fellow ,а сейчас ,оказывается, вот так. fool ..
    Nikolaevich I
    1. edmed (Юрий) Сегодня, 16:21
      4 дульных тормоза ? Возможно трудности перевода,век машинного перевода и девочек (мальчиков) креативщиков smile
      edmed
  6. zoolu350 (Петр) Сегодня, 15:08
    Какая то убогая матрасная кракозябра по сравнению с "Васильком".
    zoolu350
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