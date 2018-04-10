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В ФРГ испытана американская минометная система ADIM
Военнослужащие 2-й бронетанковой бригады США провели в Германии показательные испытания 81-мм автоматизированной минометной системы ADIM, сообщает Российская газета со ссылкой на журнал Defence Blog.
Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, «робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV». Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.
«Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)», – говорится в материале
Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.
Сообщается, что «система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов», кроме того, роботизированный комплекс «самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки».
Испытания прошли на полигоне Grafenwoehr. По данным журнала, «робот-миномет весом около тонны был смонтирован на базе пикапа HMMWV». Четыре автоматических дульных тормоза обеспечили мягкую отдачу при выстреле.
«Функции ADIM автоматизированы таким образом, что операции, обычно проводимые солдатом вручную, могут быть вместо этого выполнены с помощью электромеханических приводов, управляемых системой управления приводом оружия (ACS)», – говорится в материале
Миномет имеет угол наведения от -3 до 85 градусов и может поражать цели на дистанции до 6,3 км.
Сообщается, что «система управления огнем включает в себя возможность автоматической укладки боеприпасов», кроме того, роботизированный комплекс «самостоятельно производит баллистические расчеты с учетом метеорологической обстановки».
Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
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