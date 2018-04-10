Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"

Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча". Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей

Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал государственные испытания "лучшего в мире" ракетного комплекса "Ольха". Испытания пройдут на юге Одесской области, сообщают украинские СМИ— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Турчинов отметил, что они будут запускаться в полном боевом снаряжении.- добавил он.По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.В феврале Турчинов анонсировал испытания «уникальной» ракеты «Ольха».