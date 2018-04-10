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Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал государственные испытания "лучшего в мире" ракетного комплекса "Ольха". Испытания пройдут на юге Одесской области, сообщают украинские СМИ

Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"


Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча". Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей
— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.


По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Турчинов отметил, что они будут запускаться в полном боевом снаряжении.

Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности
- добавил он.

По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

В феврале Турчинов анонсировал испытания «уникальной» ракеты «Ольха».

Использованы фотографии: rnbo.gov.ua
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Комментарии 17

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  1. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 14:10
    Шумерам главное упомянуть о том что у них "лучше российского"!!
    САША СТАРЫЙ
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 14:13
      вот я недопер,в чем уникальность?))
      Ратник с пулеметом
      1. Алексей 2016 (Алексей) Сегодня, 14:15
        В том, что это сделано целюлитогрызами.
        Алексей 2016
      2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:39
        Сделана без единого гвоздя из цельного куска сала
        Дормидонт
    2. bazzbazz (Максим) Сегодня, 14:37
      А у меня вопрос, почему Ольха? Они же в нато хотят, значит нужно и название такое...на английском! так точно лучшее в мире будет)
      bazzbazz
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:11
    Иначе его не поймут низы, им подпитку патриотизма подавай.
    ul_vitalii
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:14
    У попа новое кадило,вот только этот поп людоед.
    HAM
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:38
    Очередная вундервафля
    Дормидонт
  5. shura7782 (Александр) Сегодня, 14:42
    Турчинов, ещё тот эксПерт в военном деле. laughing
    shura7782
  6. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 14:43
    Украинский ВПК не перестаёт радовать. winked И ракета к этой РСЗО засекречена...Просто ржака.
    Подлый урус
  7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:51
    На юге Одессы? И конечно в сторону Крыма?
    sabakina
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:05
      Артиллерийский полигон находится в Николаевской области, бывший Одесского военного округа. Автор наверное что то перепутал.
      Orionvit
    2. Антарес (Антарес) Сегодня, 15:25
      Цитата: sabakina
      На юге Одессы? И конечно в сторону Крыма?

      Конечно-прямо с Таирово шмальнем. Че там--Евпатория? Всегда хотел попасть туда, но все время ехал в Ялту. laughing
      государственный полигон по испытанию вооружения и военной техники в районе населенного пункта Тузлы Татарбунарского района.
      В другой части района чтобы не трогать Нацпарк-"Тузловские лиманы"
      Это новый полигон-старый был в Крыму.
      Сейчас Одесская область выполняет все то, что делал Крым для Украины(база ВМС, полигон, рис, курорт и тд)
      Непонятно чего у Турчинова советский комплекс стал российским(хотя понятно пиар что "наше" лучше "российского", хотя корни все советские.)
      Посмотрим. Проект ОЛЬХА был вынужденным, дорогостоящим, но очень нужным.
      Антарес
      1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 15:42
        . "Проект ОЛЬХА был вынужденным, дорогостоящим, но очень нужным." - да? И зачем он вам нужен?
        Дядя Ваня Сусанин
  8. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:00
    а украинский ОПК начнет их серийное производство
    Меня удивляет одно, как можно в "хлеву", без должного финансирования, на коленке, что то изобрести, а потом ещё и сделать, причём массово. Был мощнейший ВПК на украине, не спорю, сам сталкивался и видел, но его давно уже нет. Осколки, что от него остались, годятся разве что на турчиновскую пропаганду.
    Orionvit
    1. staviator (staviator) Сегодня, 15:07
      Цитата: Orionvit
      Меня удивляет одно, как можно в "хлеву", без должного финансирования, на коленке, что то изобрести, а потом ещё и сделать, причём массово.

      А там ничего изобретать и не надо,достаточно крикнуть что лучше российского,получить бабло,а затем попилить.
      staviator
  9. assa67 (андрей) Сегодня, 17:08
    и снова"лучшее в мире"...у сатаниста явно мания величия...что сразу не "лучшая во вселенной"?
    assa67
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