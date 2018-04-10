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Лучше чем "Смерч". Турчинов похвалился "Ольхой"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал государственные испытания "лучшего в мире" ракетного комплекса "Ольха". Испытания пройдут на юге Одесской области, сообщают украинские СМИ
По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Турчинов отметил, что они будут запускаться в полном боевом снаряжении.
По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.
В феврале Турчинов анонсировал испытания «уникальной» ракеты «Ольха».
Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча". Испытания стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производителей— цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.
По его словам, испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Турчинов отметил, что они будут запускаться в полном боевом снаряжении.
Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности- добавил он.
По словам секретаря СНБО, после завершения испытаний ракетные комплексы будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.
В феврале Турчинов анонсировал испытания «уникальной» ракеты «Ольха».
Использованы фотографии: rnbo.gov.ua
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