18:04 10 апреля
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США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют

Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников

Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.

США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют



По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.

Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы
- передает NBС

Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.

В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.

Да, конечно, (это) возможно. А что, мы будем смотреть, как они там себе позволяют всякие выкрутасы творить? У нас есть для этого силы и средства. И если это делается, то надо приветствовать наших военных, что они активно противодействуют этому безобразию. Их никто в Сирию не звал. Поэтому нечего там летать
– сказал Шаманов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
81

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Комментарии 70

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:16
    И это еще не занимались спутниками!
    Владыка Ситх
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:18
      Конечно легко воевать когда никто не мешает , но Россия пока ещё не мешала.
      Идущий
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:20
        Виктор hi
        США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
        это же услада для моих, русских ушей!
        Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы
        так бы и читал, читал, читал...
        Но нельзя расслабляться, эсминцы США на подходе, "...Кук" уже...
        Как бы сказал Михан: работаем, мужики. Хе-хе.
        Logall
        1. Тралл Сегодня, 14:23
          Цитата: Владыка Ситх
          И это еще не занимались спутниками!

          Я услышал голос Орды smile
          Тралл
          1. Logall (Александр) Сегодня, 14:25
            Цитата: Тралл
            Я услышал голос Орды

            Белорусская орда?! - улыбнуло!
            Не "в обиду"! hi
            Logall
            1. Идущий (Виктор) Сегодня, 15:14
              Александр hi , а ведь мы ещё не разу РЭБ во всей красе нет применяли , что будет тогда.
              Идущий
              1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:28
                Цитата: Идущий
                а ведь мы ещё не разу РЭБ во всей красе нет применяли

                А вы в этом уверены ?
                Nikolaevich I
                1. Идущий (Виктор) Сегодня, 15:56
                  Только в том что есть в открытых источниках , а так не в чем нельзя быть уверенным.
                  Идущий
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 16:06
                    Виктор, можно на такие вопросы отвечать односложно - "да" или "нет"!
                    –Ты ел? –Да! –Хорошо поел? –Да! –Ты в этом уверен? –ммм...эээ...нет (в том, что ел? или в том, что хорошо?!?)...
                    Люди задающие подобные вопросы сами, как правило, ни в чём не уверены! - не моё мнение, психологии...
                    Когда есть аргументы или соображения, тогда можно и подискутировать! drinks
                    Logall
                    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:12
                      Цитата: Logall
                      Когда есть аргументы или соображения,

                      Вот как раз-то "соображения" и не позволяют мне так легко согласиться с
                      Цитата: Logall
                      а ведь мы ещё не разу РЭБ во всей красе не применяли
                      wink
                      Nikolaevich I
                      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:32
                        Цитата: Nikolaevich I
                        Цитата: Logall
                        а ведь мы ещё не разу РЭБ во всей красе не применяли

                        Это не моя цитата! - во первых! А во вторых - поделитесь своими соображениями. Может многие из нас изменят свою точку зрения... Всегда интересно и познавательно изучить отличное, от своего, мнение!
                        Logall
              2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:50
                Цитата: Идущий
                а ведь мы ещё не разу РЭБ во всей красе нет применяли , что будет тогда.

                Ну как не применяли то?А Красуха-4 в Сирии для красоты стоит?А в свете последних заявлений как матрассов,так и наших,думаю и Рычаг там уже тоже есть.
                НЕКСУС
          2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:30
            Пусть играют большие барабаны! drinks
            Владыка Ситх
        2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 14:36
          Цитата: Logall
          Как бы сказал Михан: работаем, мужики. Хе-хе.

          сидя на диване с баклажкой пива и чипсами.....в этом и есть весь Виталька- Михан - Отдел
          Тикси-3
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:51
            Цитата: Тикси-3
            сидя на диване с баклажкой пива и чипсами...

            Кто-то на диване с пивом, я на работе с приборами, а кто-то с порножурналом и с ... в руке...
            Мы здесь все, в большинстве своём, всего лишь комментируем, не более того... Делимся мыслями, прогнозируем, общаемся... - кружок по интересам!
            Не стоит хамить друг другу, обязываться, мы не знаем, кто на другом конце провода, его судьбу...! hi
            Logall
            1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 15:57
              Цитата: Logall
              Мы здесь все, в большинстве своём, всего лишь комментируем, не более того... Делимся мыслями, прогнозируем, общаемся

              все это не про Михана - общепризнанный Факт!!!
              Тикси-3
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:27
        - Мыкола, а ты бачил, як москали пиво называют?
        -Як?
        - Пиво!
        --Поубивав бы гадов!
        Серж Горелый
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:30
          Цитата: Серж Горелый
          - Мыкола, а ты бачил, як москали пиво называют?
          -Як?
          - Пиво!

          Пiво! yes
          Logall
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 14:36
          Цитата: Серж Горелый
          - Мыкола, а ты бачил, як москали пиво называют?
          -Як?
          - Пиво!
          --Поубивав бы гадов!

          - А як воны борщ называют?
          - Первое!
          - Вот гады! yes
          майор Юрик
      3. Маз Сегодня, 14:44
        французский фрегат Aquitaine стал компаньоном американского эсминца Donald Cook-голоса клевещут, что в выходные бедолагу в Восточном Средиземноморье облетал русский самолет в "агрессивной манере"
        Маз
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:41
          Цитата: Маз
          французский фрегат Aquitaine стал компаньоном американского эсминца Donald Cook-голоса клевещут, что в выходные бедолагу в Восточном Средиземноморье облетал русский самолет в "агрессивной манере"

          Вот блин, проблема теперь, кого первым топить
          Аскет
          1. jjj Сегодня, 17:14
            Обещали начать с американских
            jjj
      4. Маз Сегодня, 15:59
        Заодно Щазз израильтянам будут низ спины драть за хамство...

        " Посол Израиля в РФ вызван в МИД для обсуждения действий Израиля с ударом по авиабазе Т-4."
        Атака была неожиданной для России, так как на этот раз Иерусалим не предупредил Москву, несмотря на постоянную координацию между военными двух стран.
        Согласно сообщениям, удар был нанесен по иранской части авиабазы, обслуживающей беспилотники армии исламской республики.
        Передают, что израильского посла встретит заместитель министра Лаврова и личный посланник Путина на Ближнем Востоке Михаил Богданов.
        Израильский МИД сначала промолчал о предстоящей встрече, но затем подтвердил сообщение российских коллег, подчеркнув, что она состоится в рамках обычного обмена мнениями.
        Маз
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:06
          Предупредил. Просто по закрытым каналам.... Чтоб не вышло как раньше..
          Shahno
          1. jjj Сегодня, 17:18
            А мне, почему-то видится связь между нападениями на израильтян "мирных палестинцев", стройным возмущенным голосом "мировой общественности", осуждающей Израиль, атакой Израиля на Сирию и моментально умолкнувшими претензиями "мирового сообщества" к Израилю
            jjj
    2. самоход (Даниил) Сегодня, 14:20
      то ли еще будет lol . а чего они хотели? вроде как "партнеры"
      самоход
    3. Маз Сегодня, 14:43
      А пусть в ООН жалобу напишут, там как рассмотрят к осени.
      Маз
    4. Маз Сегодня, 15:16

      Пусть на голландцев жалуются.
      Маз
    5. Маз Сегодня, 15:45
      Голоса клевещут, что российские средства РЭБ в Сирии ставят сильные помехи американским БЛА General Atomics RQ-9 Reaper и дронам. Они даже могут привести к потере аппарата и сильно затрудняют их применение несмотря на установленные американцами глушилки и фильтры с зашифрованной связью
      Маз
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:52
        А те кто осуществил атаку 9 го числа почему то не жаловались...
        Shahno
      2. armourer (Сергей) Сегодня, 16:46
        Шоб им там по выгорало все
        armourer
  2. Pattor (Сергей) Сегодня, 14:17
    А как они хотели?)
    Pattor
  3. 76СССР (Роман) Сегодня, 14:19
    Ну все, теперь гибель мирного населения будут списывать на российские системы постановки помех.
    76СССР
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:26
    из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию

    да ёлы палы!......теперь всё что не понятно американцам автоматически - по вине России!?
    Возможность банального сбоя электроники, или погодных явлений - автоматически отбрасываются.....
    Если где-то перегорел предохранитель - то ну всё уже ясно, можно не рассматривать, да нечего там смотреть, всё уже хайли-лайкли".......
    DEZINTO
  5. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 14:30
    Штатовская ГПС глючит и без РЭБа ! laughing Мне Яндекс иногда выдаёт мою геолокацию с ошибкой до полутора километров ! lol Понятно, что это гражданский диапазон, но все же ! wassat
    Гильятон
  6. САША СТАРЫЙ (Александр Баландин) Сегодня, 14:32
    Матрасы жалуются... Это как бальзам на душу
    САША СТАРЫЙ
  7. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 14:35
    Новость приятная во всех смыслах, но вот как бы нашим сделать так, что бы они амерские топоры назад в свои шахты повернули, вот это была бы супер новость.
    Hariton Laptev
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:36
    Тоже вносим свою лепту в безопасность полетов американских дронов smile
    ul_vitalii
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:08
      еще бы умудриться пару вот этих посадить на своей территории...хоть в Крыму,хоть в Сирии...славно было бы
      assa67
      1. Маз Сегодня, 15:26
        Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon кружит над побережьем Сирии. Семь утра однако, а он вон пару кругов намотал, да вдоль берега прошёл. Небось всю ночь кружил, тать.
        Маз
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:28
          вот его бы и приземлить...помехи-помехами,а угробить такую дуру-другое дело hi
          assa67
  9. Vikalst (Виктор) Сегодня, 14:51
    Когда то была "столетняя война", потом войны стали длится не больше десятка лет, дальше т.н. "шестидневная война" Израиль-Египет, теперь видимо настало время войн "между державами" на несколько часов.....вряд ли все одновременно нажмут ядерные кнопки....просто одна из сторон получит настолько большие и главное быстрые потери, что дальше все пойдет по накатанной...т.е. пилоты откажутся летать, моряки напишут рапорта "на берег", элита запаникует, а седой прикольный политик напишет в интернете типа "Я же говорил...надо договариваться"
    Vikalst
  10. Лерыч (Валерий) Сегодня, 14:54
    Американский дрон влетел в сопло американского F-35... Жалею,что в молодости не ту специальность выбрал... : (
    Лерыч
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:35
      Цитата: Лерыч
      Американский дрон влетел в сопло американского F-35... Жалею,что в молодости не ту специальность выбрал... : (

      Да не жалейте! Бывает и хуже....,когда не специальность,а "ориентацию" не ту "выбирают"...
      Nikolaevich I
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 15:00
    Что это военные блокируют сигнал... Так шалят малёха)
    Ну или дроны у матрасов бракованные летать нормально не могут)
    gukoyan
  12. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 15:05
    У меня дочь по гпс бывает то в Томске,то в Омске.Хотя из Новосибирска даже не выезжала.
    А инфа как бальзам на сердце. fellow
    серж сибиряк
  13. betta (Александр) Сегодня, 15:11
    А кому они жалуются?
    betta
  14. kaschey (vik) Сегодня, 15:17
    "США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют"
    Интересные такие, они наверное не смотрели фильм про электроника из 80-х winked
    Надо сказать что бы посмотрели, может тогда поумнеют, жаловаться точно перестанут.... belay
    kaschey
  15. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:25
    Тут надо не жаловаться, а радоваться, что можно в реальных
    "боевых" условиях изучить, как глушится GPS реальным технологичным
    противником.
    voyaka uh
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:37
      Ассоциируешь себя с англосаксами, вояка?
      NordUral
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:40
        Наши развед. дроны тоже над Ближним востоком летают. Поэтому подобный опыт
        работы РЭБ интересен.
        voyaka uh
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:45
        Он говорит с точки зрения лютого врага и матёрого русофоба.
        А так то да, верно. Это возможность врагу чего то там изучить.
        Как и для нас в аналогичном случае.
        Mestny
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:51
          " матёрого русофоба"////

          К русским по национальности я отношусь хорошо.
          Мне не нравится курс России последних лет,
          (как и Вам, вероятно, - внешняя политика Израиля)
          но это относится к политике, а не к национальностям.
          voyaka uh
          1. NEOZ Сегодня, 16:16
            Цитата: voyaka uh
            не нравится курс России

            можете по подробней, что конкретно не нравится? какие действия? как эти действия отражаются на вас и вашей стране?
            спасибо.
            NEOZ
          2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:35
            а политику, надо понимать, в израиле проводят не евреи yes
            Hammerlock
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:46
      Цитата: voyaka uh
      как глушится GPS реальным технологичным
      противником.

      Сев.Корея тоже глушит сигнал своему соседу, хотя вроде не является технологичной..
      Аскет
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:13
        Проблема существует. Штаты разрабатывают новую систему
        глобального позиционирования, более устойчивую, чем GPS
        Это естественно: GPS была первой. Революцией своего рода.
        Как дигитальная фотография.
        Вся наша жизнь сейчас: до GPS (или Глонас) и после.
        При этом не особо думали, что ее будут стараться нарушить.
        voyaka uh
  16. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:36
    У меня кипит ненависть не к американцам, с ними все ясно - Штаты это гиена, разжиревшая на убийствах слабых или ослабевших стран и народов.
    У меня ненависть к, так называемой, "нашей власти", которая довела страну до предела унижения и нищеты. Когда всякая шавка может тявкать на нас, угрожать нападениями, захватывать суда и еще многое чего, что во времена сталинского Союза и голову не могло прийти.
    И не только потому, что Союз был сильным. Главное было в том, что власть и народ были тогда едины. То же, что сейчас - это позор для нас!
    NordUral
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 15:46
      Означает ли это, что надо помогать США толкать эту "ненавистную власть"?
      Понятно ли, что власть отдельно от страны существует только в головах отмороженных революционеров?
      Mestny
    2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 15:49
      Что Вы кипятитесь? Захватывали наши суда, к сожалению, и при Сталине, и при Хрущёве. И иногда очень долго вызволять приходилось наших моряков. И художественные фильмы, кстати, у нас снимали на эту тему. Кстати, за пределами нашей сферы влияния советских моряков, попавших в беду, защищали активнее при Хрущёве и Брежневе, а не при Сталине.
      Sergej1972
    3. NEOZ Сегодня, 16:24
      Цитата: NordUral
      "нашей власти"

      не надо на зеркало пенять коли рожа крива!
      свою страну Мы профукали сами! поменяли космос на джинсы/мальборо/жвачку.... не надо на власть, она была ни чуть не хуже нас с вами.....
      а как было весело когда Петросян -"хотел немножечко погнить, как гниет запад", "как в западном туалете педалька есть...".....
      а как хорошо было когда ты получал "получку", а не зарплату!!!! на заводе можно было с обеда бухать! максимум наказания - это выговор!
      это же были мы с вами!!!!!! это наших рук дело!!!!!
      NEOZ
    4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:37
      У меня кипит ненависть

      смотри, не подгори
      Hammerlock
  17. dimy44 (Димон) Сегодня, 15:53
    Ну так все правильно. Помимо геополитики Сирия еще и полигон для испытания и демонстрации новых технологий. Причем что у них, что у нас... А они обиделись блин
    dimy44
  18. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:09
    Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU. Американский эсминец «Дональд Кук» (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», а также системой противоракетной обороны «Иджис», подошел к сирийскому Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км, передает во вторник телеканал CNN Turk.
    vladimirvn
  19. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:42
    Интересные времена наступают...Жаль сил у нас в Сирии мало...но США недооценивают Россию, в России умеют воевать...
    Думаю несколько потопленных кораблей из 6-го флота охладят пыл Трампа...
    Самара_63
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:46
      "Думаю несколько потопленных кораблей из 6-го флота охладят пыл Трампа..."
      Или приведут к Третьей Мировой. Что наверное скорее, у Трампа и так проблем в стране море. А так всех недовольных по мобилизации....
      Topotun
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:48
        войны не надо бояться...
        Самара_63
        1. jjj Сегодня, 17:24
          А если при пуске несколько ракет сами собой взорвутся, и сдетонируют корабельные погреба, то это можно считать актом нападения?
          jjj
  20. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 16:45
    А что, кто-то доказал что это Россия мешает? Есть данные объективного контроля? Мало ли что у них летает и где.... И как...
    Topotun
  21. Волька Сегодня, 16:51
    иначе янки и их лизуны никак не понимают...
    Волька
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