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США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют
Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников
Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.
По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.
Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.
В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.
Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.
По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.
Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы- передает NBС
Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.
В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.
Да, конечно, (это) возможно. А что, мы будем смотреть, как они там себе позволяют всякие выкрутасы творить? У нас есть для этого силы и средства. И если это делается, то надо приветствовать наших военных, что они активно противодействуют этому безобразию. Их никто в Сирию не звал. Поэтому нечего там летать– сказал Шаманов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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