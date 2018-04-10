"США жалуются на российских военных. Сигналы беспилотников в Сирии блокируют"

Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы

Да, конечно, (это) возможно. А что, мы будем смотреть, как они там себе позволяют всякие выкрутасы творить? У нас есть для этого силы и средства. И если это делается, то надо приветствовать наших военных, что они активно противодействуют этому безобразию. Их никто в Сирию не звал. Поэтому нечего там летать

Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновниковИз-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.- передает NBСОфициального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя эти сообщения, подтвердил, что у России есть для этого силы и средства.– сказал Шаманов.