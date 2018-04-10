18:03 10 апреля
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Вслед за "хозяевами". Порошенко вводит санкции

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев вслед за США введет санкции против российских бизнесменов. Порошенко признал, что меры Киева будут максимально повторять американские ограничения против России

Вслед за "хозяевами". Порошенко вводит санкции


Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены
– цитирует его РИА «Новости».


По словам украинского лидера, санкции будут максимально синхронизированы с решением американских властей. В том числе в санкционный список введут бизнесмена Олега Дерипаску и других олигархов, являющимися «основными участниками российских процессов».

Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие [российские] олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставках оружия Вооруженным силам России
— заметил глава государства.

Реакция Украины будет решительной и быстрой
— заключил он.

Использованы фотографии: https://bzns.media/
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Комментарии 30

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 14:44
    спусться 4 года войны...))
    bogart047
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:46
      Он не санкции вводит, он экономику Украины хоронит! Которая, как и прежде, завязана на сотрудничестве с РФ...
      Logall
      1. volodya (владимир) Сегодня, 14:50
        Цитата: Logall
        Он не санкции вводит, он экономику Украины хоронит! Которая, как и прежде, завязана на сотрудничестве с РФ...

        У Пети есть мечта!
        volodya
        1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:56
          Вот чумовой..... wassat
          Смотрим - Россию дружно валит Запад - Россия с трудом, но держится...
          Украину дружно поддерживает Запад - Результат, мягко говоря не вдохновляет!
          Не вижу причин так унижаться, прогибаясь,подставляясь под Запад...
          НасРать
  2. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:45
    "Реакция Украины будет решительной и быстрой" — заключил он.
    В смысле - ой?
    Мавр
  3. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:46
    Вот это Дерипаска попал! Хрен с ней с Америкой, но Украина... Такого удара он не ожидал! laughing
    Прокат
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:49
      Хорошо, если бы Такого удара Он - не Пережил! good wink
      Охотовед 2
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:47
    Он немножко не в себе ?
    Этому ..... хоть намекнул кто-то мол - и помолчать было-бы не лишним.... request
    А то его послушать так он и тут и там и здесь и везде, и вообще если захочет может и Солнцу приказать не светить. request
    DEZINTO
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:51
      love
      Цитата: DEZINTO
      помолчать было-бы не лишним.

      Это умный помолчит, в чем потрошенко замечен не был...
      Masya Masya
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:49
    Куда же без него, без него ни куда! wassat
    Masya Masya
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 14:59
      очередной прогиб петенька анонсировал...надо прикрыть зад,после наезда на бюргеров
      assa67
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:06
        Ты приходишь ко мне, в день рождения моего кота и просишь бомбить Сирию!?
        Ты просишь,... но без уважения Петруччо.....
        ......ходят слухи что ты сел не в ту лодку...
        ..говорят что ты дуешь не в те паруса.
        .....возможно ты попутал ветра Петруччо..
        ...как-же так? начиная с 2014-го ты был мне как сын...

        DEZINTO
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:12
          laughing одел полосатый пиджак с клетчатыми брюками....приветствую,Николай hi
          assa67
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:18
            времена меняются....Америка уже не та что прежде.....
            итальянцы предают итальянцев, ирландцы придают ирландев, тринидат-и тобагсцы придают тринидат и тобагсцев.........во всём веноваты евреи.....
            laughing
            DEZINTO
            1. assa67 (андрей) Сегодня, 15:27
              я тоже это выступление вспомнил laughing ...
              assa67
              1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:32
                Ты молишься не тем святым Сани!
                Наверное примерно так же будут говорить о Порошенко его хозяева .... -"Возьми ключи от моего катера,......отвези его на середину озера"......
                DEZINTO
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:53
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
  7. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 14:55
    Скорей бы уж!И гастарбайтеров своих пущай забирает!
    Lexa-149
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:55
    Смех смехом, а ведь вальцман может одним росчерком пера перекрыть проституткопровод
    Дормидонт
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:05
      Вот будет хохма, если парашенку свалят девушки с низкой социальной ответственностью, которые не смогут к нам ездить laughing
      Ну тогда хоть со следующим президентом их будет ясно, Юлия Владимировна не подведет!
      Ушлый_башкорт
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:57
      Цитата: Дормидонт
      Смех смехом, а ведь вальцман может одним росчерком пера перекрыть проституткопровод

      Пусть те "трубы" арабы и негры качают.
      Ныробский
  9. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:57
    Ну что тут скажешь??..
    Прогиб защитан! laughing
    Пора лететь за лужу, за медалькой, с закруткой на спине)) она и так, дуршлаг уже laughing
    Сибирский цирюльник
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:03
    А чё там с липецким Рошеном? Тоже под санкциями?
    Altona
  11. MIG00001 (Александр) Сегодня, 15:04
    Он же продал своих людей в рабство в польшу в виде таджиков и теперь может делать что хочет
    MIG00001
  12. soldat-tv (Igor) Сегодня, 15:05
    Петя очень "любит" матрасников.
    soldat-tv
  13. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 15:12
    Реакция петруччо сходна с реакцией биореактора на пачку дрожжей.
    JD1979
  14. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:13
    Ну все! Теперь хана! Вот возьмет и закроет свою фабрику в России. И останутся наши дети без шоколадных конфет. И спросят нас когда-нибудь:"За что? Вам жалко было бесплатного газа для дяди Петро? Из-за какого-то Крыма мы выросли не зная настоящего вкуса." А если дедушка Дональд накладет вето на Coka-Cola? C чем жить?
    Дилетант
    1. Alexanast (Александр) Сегодня, 15:53
      Цитата: Дилетант
      А если дедушка Дональд накладет вето на Coka-Cola?


      Этот дедушка скорее в штаны накладет, чем вето на коку... wassat
      Alexanast
  15. dimy44 (Димон) Сегодня, 16:06
    Попробывал бы он не ввести. Даже страшно представить, от кого больше б выгреб - от хозяев или от свидомых патриотов. Это не президент, так, мистер никто.
    dimy44
  16. viktor. (Чита) Сегодня, 16:45
    Вот тебя Петька Российские Алигаторы живьём сожрут вместе с конфетами wassat laughing fool
    viktor.
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