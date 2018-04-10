Вслед за "хозяевами". Порошенко вводит санкции

Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены

Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие [российские] олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставках оружия Вооруженным силам России

Реакция Украины будет решительной и быстрой