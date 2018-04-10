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Вслед за "хозяевами". Порошенко вводит санкции
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев вслед за США введет санкции против российских бизнесменов. Порошенко признал, что меры Киева будут максимально повторять американские ограничения против России
По словам украинского лидера, санкции будут максимально синхронизированы с решением американских властей. В том числе в санкционный список введут бизнесмена Олега Дерипаску и других олигархов, являющимися «основными участниками российских процессов».
Несколько дней тому назад я дал поручение Службе безопасности Украины, кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшее время будет вынесен на заседание СНБО, и санкции будут введены– цитирует его РИА «Новости».
По словам украинского лидера, санкции будут максимально синхронизированы с решением американских властей. В том числе в санкционный список введут бизнесмена Олега Дерипаску и других олигархов, являющимися «основными участниками российских процессов».
Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие [российские] олигархи, которые на сегодняшний день являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставках оружия Вооруженным силам России— заметил глава государства.
Реакция Украины будет решительной и быстрой— заключил он.
Использованы фотографии: https://bzns.media/
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