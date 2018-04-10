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ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных
В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», передает пресс-служба округа. Количество поступившей техники не сообщается
Система «Буратино» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника
«Буратино» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором- сообщили в военном ведомстве.
Система «Буратино» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника
«Буратино» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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