ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных

Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором

В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», передает пресс-служба округа. Количество поступившей техники не сообщается- сообщили в военном ведомстве.Система «Буратино» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника«Буратино» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.