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ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных

В огнеметные подразделения одной из воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Буратино», передает пресс-служба округа. Количество поступившей техники не сообщается

ЮВО получил партию ТОС-1А "Буратино". Модернизированных


Изменения коснулись как внешнего вида, так и внутреннего оборудования боевых машин. В ходе модернизации на ТОС-1А установлены современные силовая установка и динамическая защита. Тяжелый огнемет получил новую пусковую установку, а транспортно-заряжающую машину оснастили современным манипулятором
- сообщили в военном ведомстве.


Система «Буратино» создана на базе шасси танка Т-72, предназначена для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника

«Буратино» действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:51
    Хорошая вещь против нечисти.
    Серый брат
    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:58
      Цитата: Серый брат
      Хорошая вещь против нечисти.

      Хорошая то хорошая... Только ТОС-1А называется не "Буратино", а "Солнцепёк".
      Прокат
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:04
        Цитата: Прокат
        .. Только ТОС-1А называется не "Буратино", а "Солнцепёк".

        Задачи у них одинаковые - дезактивация местности)))
        Серый брат
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:02
      26 марта поставки были в ЗВО, а теперь в ЮВО.

      "Огнеметные подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Ленинградской области ЗВО, поступила партия новейших модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", передает пресс-служба округа. Количество машин в поступившей партии не уточняется."
      Владыка Ситх
    3. Маз Сегодня, 15:10

      Вот это Буратино, его не выпускают больше двадцати лет а то что написал автор - мешанина.
      Маз
  2. Маз Сегодня, 14:58

    Вот ТОС1А А он ничо не перепутал? Может ТОС -1А "Солнцепек"? Буратино нет уж как лет двадцать... laughing Автор , вы б не позорились бы ото на ВО, бред выдавать. Или погуглите перед тем как статью пихать в загрузгу. Перед Коллегами из Израиля и стран НАТО стыдно, за вашу некомпетентность. И на фотке у вас "Солнцепёк". А у Буратино четыре ряда из 36 труб. А солнцепёк имеет три ряда из 30 направляющих. ЭЙХСПЕРТЫ
    Маз
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:33
      У "Солнцепека" - 24шт. направляющих, а у "Буратино" - 30шт.
      Egorovich
  3. Какой-то Компот (Невесть кто) Сегодня, 15:30
    Количество знать не надо
    военная тайна
    Какой-то Компот
  4. Вояджер (Андрей) Сегодня, 17:08
    Наконец-то :)
    Вояджер
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